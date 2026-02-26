Vladimir Cioban: „De mult timp a apărut nevoia unei discuții ample privind revizuirea activității poliției”

19:00

Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Joi, 26 februarie, în intervalul 11:00– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{300488}}Acest fapt se va referi la consum