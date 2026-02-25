Sprijin în momente de urgență: Carabinierii au intervenit în două situații
Noi.md, 25 februarie 2026 21:30
Carabinierii au intervenit în două situații distincte pentru a acorda ajutor cetățenilor și a menține ordinea publică, în sudul țării și în municipiul Comrat.Potrivit informațiilor oferite, în timpul serviciului, angajații Direcției Regionale „Sud” au găsit un bărbat căzut la sol. Oamenii legii au reacționat imediat și au solicitat intervenția ambulanței prin intermediul Serviciului unic 112.
• • •
Acum 30 minute
21:30
Republica Moldova nu denunță, la această etapă, niciun acord sau tratat comercial încheiat cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sînt restricționate.Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că actuala politică comercială urmărește diversificarea și consolidarea accesului la piețe stabile și predictibile, t
21:30
21:30
Nicolae Șepeli, considerat de anchetatori recrutor al unor presupuși asasini angajați să lichideze persoane publice din Ucraina, va reveni în penitenciar pentru a executa pedepsa pentru trafic de droguri, de care fusese grațiat în 2022. Decizia survine după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere, în urma reținerii acestuia în noul dosar penal.Ministrul Justiției, Vladislav Coj
Acum o oră
21:00
Curtea Constituțională își consolidează expertiza europeană printr-un parteneriat cu Letonia # Noi.md
Consolidarea expertizei în materie de drept european devine o prioritate pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.În acest sens, la 25 februarie 2026, judecătorii și funcționarii instituției au participat la un seminar de instruire organizat în cooperare cu Curtea Constituțională a Republicii Letonia.{{861759}}Evenimentul
21:00
Statele Unite au susținut vizita de studiu la Washington, D.C., a unei delegații de oficiali ai forțelor de ordine și procurori din Republica Moldova, menită să consolideze capacitatea Moldovei de a preveni și combate traficul de persoane.Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, participanții au învățat despre cele mai bune practici ale SUA în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a infracți
21:00
Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) al României au semnalat, miercuri, prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, după noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv.Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea
21:00
Un total de 44 de persoane sînt investigate, inclusiv 21 de membri ai forţelor de ordine italiene, pentru furtul unor haine şi parfumuri în valoare de circa 300.000 de euro, furt efectuat cu complicitatea unei angajate a magazinului Coin din gara Termini din Roma, relatează marţi agenţiile EFE şi ANSA, citate de Agerpres.Parchetul din Roma şi-a încheiat investigaţia în acest dosar iniţiată în
Acum 2 ore
20:30
Cooperarea bilaterală în domeniul protecției drepturilor lucrătorilor a fost în centrul discuțiilor dintre președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, și delegația Confederației Sindicatelor din Republica Slovacă (KOZ SR), aflată într-o vizită de lucru la Chișinău.Părțile au abordat subiecte ce ce se referă la vizează consolidarea cooperării sindicale în
20:00
Autoritățile columbiene au deschis o anchetă după ce au fost găsite posibile urme de gloanțe pe un avion al companiei American Airlines, care efectua un zbor de la Miami la Medellin, în Columbia.Conform informațiilor preliminare, deteriorările ar fi apărut la aterizarea avionului Boeing 737 MAX 8 pe aeroportul din Medellin, în weekendul trecut.{{865693}}Nimeni nu a fost rănit la bord, info
20:00
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze pentru anii 2026–2027 a fost prezentat la Comrat, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu autoritățile din UTA Găgăuzia, Universitatea de Stat din Comrat și Centrul „M. V. Marunevici”.Documentul prevede actualizarea Planului-cadru pentru învățămîntul preșcolar prin inte
Acum 4 ore
19:30
Apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni, parte a unui amplu proiect de alimentare cu apă în raionul Leova, este finalizat în proporție de 98%.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Sud, magistrala cu o lungime de 54,6 kilometri este deja construită integral. În cadrul proiectului au fost montate trei castele de apă în localitățile Seliște, Troian și Beștemac, iar platformele aferente a
19:30
19 angajați ai Inspectoratului de Poliție din Ungheni au participat la o acțiune voluntară de donare de sînge.{{866847}}Inițiativa are ca scop completarea stocurilor instituțiilor medicale și acordarea ajutorului pacienților care au nevoie.„Îndemnăm și alți cetățeni să urmeze acest exemplu și să devină eroi pentru cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. Donarea de sînge este un gest simp
19:30
Președintele Partidului Socialiștilor și președintele fracțiunii sale parlamentare, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a remarcat că ieri, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare permanente pentru numiri juridice și imunități, au avut loc audieri publice pe marginea proiectului de lege nr. 448 din 06.12.2023 „Privind statutul, comportamentul și etica deputatului în Parlament”.Potrivit
19:00
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 000 de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre FI
19:00
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Joi, 26 februarie, în intervalul 11:00– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{300488}}Acest fapt se va referi la consum
18:30
Cea de-a XI-a ediție a Moldova Business Week 2026 va avea loc în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026.Acesta reprezintă un eveniment economic de anvergură, organizat anual în Republica Moldova, care contribuie la consolidarea imaginii de țară, stimularea mediului de afaceri, atragerea investițiilor străine și dezvoltarea cooperării economice internaționale, informează moldpres.Evenime
18:30
Instituțiile de învățămînt superior din țară continuă, în perioada februarie-martie 2026, programul național de instruire în domeniul eticii și integrității academice, pentru studenții de la ciclul I - licență.Activitatea se desfășoară în baza curriculei „Etică și Integritate Academică”. Actuala serie de instruiri este a doua la număr și vizează 13.500 de studenți, care nu au participat anteri
18:00
Au loc consultări publice privind Concepțiile disciplinelor școlare în învățămîntul general # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează consultări publice asupra Concepțiilor disciplinelor școlare din învățămîntul general, notează Noi.md.Aproximativ 700 de cadre didactice din instituțiile de învățămînt general, alături de specialiști ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, au participat la prima rundă de consultări publice.{{866156}}„Procesul de c
18:00
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare pentru joi, 26 februarie.În cadrul ședinței, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind grădinile zoologice. În lectura a doua, vor fi discutate proiectul de modificare a Codului educației, precum și proiectul privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții
18:00
Administrația președintelui Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a obliga băncile să solicite clienților informații despre cetățenia lor.Informația a fost publicată de The Wall Street Journal. Această măsură va constitui o nouă etapă a politicii promovate de Trump de întărire a controlului în domeniul combaterii migrației ilegale.Instituțiile financiare din țară sînt deja obliga
18:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoștință particularitățile calculării şi achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2026, notează Noi.md.Acestea au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 320/2025 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și în scopul oferi
Acum 6 ore
17:30
Rețeaua rutieră națională intră într-o etapă de intervenții accelerate, după ce sezonul rece a lăsat în urmă gropi și fisuri pe mai multe sectoare.Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, împreună cu conducerea Administrației Naționale a Drumurilor (AND) și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, au convocat o ședință operativă cu directorii celor 12 S.A. „Drum
17:30
Cartelele de telefonie mobilă ar putea fi vîndute în R. Moldova doar în baza buletinului de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) elaborează, în prezent, un proiect care să prevadă această obligație, ca răspuns la mai multe infracțiuni comise cu cartele preplătite.Ministra Daniella Misail-Nichitin afirmă că schimbarea va permite identificarea rapidă a persoanelor implicate în fapte i
17:30
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde propune plenului Parlamentului examinarea documentului în prima lectură.Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului, notează Noi.md.{{866165}}În legislație vor fi introduse standarde minime pentru autorizarea funcționării grădinilor z
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane.Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stîngă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea forțelor implicat
17:30
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.Pentru acoperirea acestor cheltuieli, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei. Suma este cu circa patru milioane de lei mai mare decît în
17:00
"Ministerul Culturii reinventează controlul artistic: managerii instituțiilor culturale trebuie să raporteze înainte de a invita artiști din străinătate, mai ales, din statele CSI". Declarația a fost făcută de către Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Cenzura revine în sălile de spectacol! Back in the U.S.S.R.? Ministerul Culturii reinventează controlul artistic: m
17:00
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor de la ruta Istanbul - Chișinău.În primul caz, în bagajele personale ale unei pasagere, o nerezidentă în vîrstă de 38 de ani, au fost găsite articole vestimentare și cutii pentru ambalat, nedeclarate autorității vamale.{{865966}}O altă pa
17:00
Ședință de criză la Ministerul Infrastructurii: ce au descoperit controalele pe drumurile țării # Noi.md
Rețeaua rutieră națională intră într-o etapă de intervenții accelerate, după ce sezonul rece a lăsat în urmă gropi și fisuri pe mai multe sectoare.Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, împreună cu conducerea Administrației Naționale a Drumurilor (AND) și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, au convocat o ședință operativă cu directorii celor 12 S.A. „Drum
17:00
Rețea mafiotă infiltrată într-un spital din sudul Italiei. Medici și funcționari, printre suspecți # Noi.md
O amplă operațiune a autorităților italiene a dus la arestarea a patru persoane și la investigarea altor 76, într-un dosar privind presupusul control exercitat de clanul Contini, parte a organizației mafiote Camorra, asupra unui spital din sudul Italiei.Potrivit agenției ANSA, cele patru persoane au fost reținute miercuri, la Napoli, în urma unei acțiuni desfășurate de Administrația de Finanțe
16:30
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai stricte.Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de protecția consumatorului și de securitatea alimen
16:30
Tot mai mulți copiii refugiați din Ucraina învață la gimnaziul "Taras Șevcenko" din Chișinău # Noi.md
La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din Chișinău, învață cei mai mulți copii refugiați din Ucraina.Aici şi-au găsit un loc de muncă şi 14 profesori ucraineni. Printre ei şi Alexandra Bolgova. Este de trei ani în Republica Moldova. Învățătoare cu o experienţă de 45 de ani, ea îşi continuă activitatea didactică.{{866227}}La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din cei peste 400 de elevi înscrişi, 340 sînt d
16:30
Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerințele față de emitent, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului, fără a impune forma acesteia. O asemenea prevedere este inclusă într-un proiect de modificare a Legii privind achizițiile publice, care urmărește să ofere operatorilor economici mai multă flexibilitate în etapa de executare a c
16:00
Instituțiile de cultură și companiile de impresariat vor fi obligate să informeze din timp Ministerul Culturii, cînd vor dori să invite interpreți din străinătate, în special din spațiul CSI.Artiștii și echipele lor vor fi verificați înainte de anunțarea evenimentelor și punerea în vînzare a biletelor, a declarat Cristian Jardan.{{864426}}Verificarea artiștilor nu va fi făcută de către Min
16:00
Un val de haos în transportul public se apropie în Germania. Sindicatul Verdi a anunțat că angajații din aproape toate landurile vor înceta activitatea timp de două zile, paralizînd autobuzele, tramvaiele și metrourile.Impactul va fi major, lovind milioane de pasageri și forțînd orașele să găsească soluții alternative.Este o grevă de avertisment fără precedent. Conform declarațiilor sindic
Acum 8 ore
15:30
Șoferii implicați în accidente rutiere minore vor putea depune constatarea amiabilă și online. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul prevede și majorarea limitelor pentru daunele materiale.Astfel, pentru formularele pe hîrtie, plafonul despăgubirilor va crește la 25.000 de lei. În cazul constatării electronice, limita va ajunge la 50.000
15:30
Membrii de familie ai personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General de la Odesa se vor putea angaja la muncă remunerată pe teritoriul acestei țări.Executivul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 25 februarie, acordul întocmit la Kiev pe 10 februarie 2026.{{866418}}Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a menționat că, prin
15:00
Joi, 26 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, se va întîlni cu negociatorii americani Steve Whitcoff și Jared Kushner.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația președintelui ucrainean Vladimir Zelenski pentru jurnaliști.Președintele Ucrainei a subliniat că aceasta va fi prima întîlnire bilaterală cu reprezentanții SUA
15:00
Mîine, după o lungă pauză, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, va avea loc o întîlnire între reprezentanții politici din Chișinău și Tiraspol.Despre acest lucru a anunțat așa-numitul Minister al Afacerilor Externe al autoproclamatei RMN. Alte detalii nu sînt oferite.
15:00
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială privind inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității Energetice a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică (Electricity Integration Package – EIP) în cadrul legislativ și de reglementare național, proces care precede inițierea cuplării piețelor de energie.Prin finalizarea acest
15:00
Majorarea TVA pentru sectorul HoReCa la 18% ar putea duce la creșterea prețurilor și la falimentul mai multor afaceri.Este părerea exprimată de vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor. Potrivit lui Batrîncea, agenți economici și asociații din domeniul de alimentație publică și turism cer menținerea cotei TVA de 8% și au înaintat în acest sens demersu
15:00
Interpretul Dan Balan a susținut un concert incendiar zilele acestea, la Chișinău. În sală s-a aflat și bunica artistului, Alexandra, care a trăit fiecare clipă cu lacrimi de bucurie în ochi.„Sînt tare fericită, mă mîndresc cu nepotul meu”, a menționat aceasta pentru protv.{{839429}}Vizibil impresionată de atmosfera din sală și de succesul nepotului său, femeia a ținut să-i transmită un me
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 25 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 26 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,63 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,54 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
14:30
Familia celui mai bun tenismen din Moldova s-a mărit! Radu Albot și soția sa, Doinița, au devenit părinți pentru a doua oară — pe lume a venit fiica lor, Gabriela.{{865049}}Fericitul cuplu a împărtășit deja această veste emoționantă pe rețelele de socializare: „Bine ai venit pe lume, micuța noastră minune!”.Reamintim că Doinița a anunțat vestea fericită a sarcinii încă din noiembrie 2025.
14:30
În satul Acui din raionul Cantemir, drumurile impracticabile au devenit o capcană pentru autobuzul școlar.Mijlocul de transport care transporta copii s-a împotmolit în glod.Judecînd după imaginile de pe rețelele sociale, starea drumului nu a permis autobuzului să se urnească singur din loc.Pentru ca copiii să poată continua drumul, a fost chemat un tractor, care a scos mijlocul de tran
14:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative distincte de scoatere ilicită din țară a bunurilor de valoare, găsite în cadrul controalelor de specialitate efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale.Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău-Baku, unde, în
14:30
Lemnul de foc nu va mai avea prețuri diferite. Ministerul Mediului anunță reguli noi pe piață # Noi.md
Lemnul de foc ar putea fi vîndut la un preț unic pe întreg teritoriul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă previzibilitate pentru cetățeni și va reduce speculațiile de pe piața masei lemnoase.Potrivit oficialului, autoritățile intenționează să reglementeze strict punctele de comercializare și evidența lemnului, ast
14:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.Discuțiile au vizat consolidarea cooperări{{866901}}i în domeniul drepturilor omului, precum și provocările generate de crizele actuale, atît regionale cît și internaționale.Vicepremierul Mihai Popșoi a menționat angajamentul Republicii Moldov
14:30
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAIPolițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară și vor putea interveni mai eficient în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resursele materiale a autorităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
14:00
În perioada 11.02.2026 – 23.02.2026, pe teritoriul țării noastre, au fost înregistrate două focare de Pesta porcină africană, notează Noi.md.Cel două focare au fost înregistrate în localitățile:- 1 focar de Pesta porcină africană, la mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși- 1 focar de Pesta porcină africană, la porci domestici în mun. Chișinău, or. Sîngera;{{859159}}Tot
