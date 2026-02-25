Sărbătoarea primăverii în Anul Calului impulsionează consumul și transmite un semnal de încredere economiei globale

16:30

La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din Chișinău, învață cei mai mulți copii refugiați din Ucraina.Aici şi-au găsit un loc de muncă şi 14 profesori ucraineni. Printre ei şi Alexandra Bolgova. Este de trei ani în Republica Moldova. Învățătoare cu o experienţă de 45 de ani, ea îşi continuă activitatea didactică.{{866227}}La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din cei peste 400 de elevi înscrişi, 340 sînt d