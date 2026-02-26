Nu-l arunca! Ce funcții ascunse are vechiul tău stick USB
Noi.md, 26 februarie 2026 01:30
Un simplu stick USB, considerat adesea un obiect depășit și uitat într-un sertar, poate deveni un instrument esențial pentru protecția datelor și intervenții tehnice rapide.Potrivit eleconomista.es, acest dispozitiv compact ascunde funcții mai puțin cunoscute, care îl pot transforma într-o adevărată „comoară digitală”.Specialiștii în tehnologie explică faptul că un stick USB poate fi utili
• • •
Acum 5 minute
02:30
Astăzi, 25 februarie 2026, în centrul orașului Bălți, au fost deschise oficial expo–tîrgurile „Mărțișor – 2026” și „Mîini dibace”.Evenimentul marchează începutul sărbătorilor de primăvară în municipiu și are drept scop crearea unei atmosfere festive pentru locuitorii și oaspeții orașului, precum și susținerea și promovarea meșteșugurilor populare, artei lucrului manual și industriei hand-made
Acum o oră
02:00
Ofițerii Biruției Anticorupție din Polonia l-au reținut pe primarul orașului Częstochowa, Krzysztof Matyjaszczyk, suspectat de comiterea unei infracțiuni de corupție.Despre aceasta a comunicat purtătorul de cuvînt al ministrului coordonator al serviciilor speciale, Jacek Dobrzyński. Potrivit purtătorului de cuvînt, reținerea a avut loc în jurul orei 9:00 dimineața în Częstochowa, nu departe de
Acum 2 ore
01:30
01:00
În pădurea germană Turingia, în timpul unor săpături, a fost descoperită urma lăsată de o reptilă în urmă cu aproximativ 295 de milioane de ani. Aceasta este cea mai veche descoperire pe care este imprimată orificiul anal al creaturii, se arată într-un studiu publicat în revista Current Biology.Oamenii de știință de la Muzeul Naturii din Berlin, Centrul de Cercetări Paleontologice din Paris, U
Acum 4 ore
00:30
Peste 500 de mii de zloți (aproximativ 141 de mii de dolari) au fost furați din casa de marcat din cancelaria președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.Despre acest lucru informează ziarul Gazeta Wyborcza, cu referire la procuratura regională din Varșovia, transmite 1news.az{{864275}}„Primii martori sînt deja interogați, se stabilește suma exactă a pagubei și numărul persoanelor afectate”, ci
00:00
Președintele CIO a mulțumit CMG pentru contribuția la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano # Noi.md
Cu ocazia încheierii Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, președintele Comitetului Olimpic Internațional (CIO), Kirsty Coventry, i-a trimis un mesaj președintelui China Media Group (CMG), Shen Haixiong, exprimînd mulțumiri pentru contribuția remarcabilă adusă de China Media Group la succesul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, scrie romanian.cgtn.comCoventry spune în mesaj că parten
00:00
Incendiul la depozitul de muniție al poliției de frontieră a avut loc în provincia Surin. Acest lucru este menționat într-un comunicat al Forțelor Terestre thailandeze.La locul incidentului a fost trimisă o „grupă operativă militară cu echipament de stingere a focului pentru a elimina consecințele incendiului”, a menționat armata thailandeză.{{865790}}Populației locale i s-a recomandat să
00:00
Sărbătoarea primăverii în Anul Calului impulsionează consumul și transmite un semnal de încredere economiei globale # Noi.md
Sărbătoarea Primăverii în Anul Calului a atras din nou atenția lumii întregi, grație farmecului său aparte.Hotelurile au fost rezervate la capacitate maximă, iar un număr tot mai mare de turiști străini au ales să își petreacă vacanța în China, scrie romanian.cgtn.com. Reprezentanți ai companiei britanice Unilever și ai grupului din Singapore Yihai Kerry au declarat că, în perioada sărbăto
25 februarie 2026
23:30
Reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer, a declarat recent că va continua investigația 301 privind respectarea de către China a Acordului Economic și Comercial chino-american și că ar putea lua măsuri vamale, scrie romanian.cgtn.comVizînd această informație, un reprezentant al Ministerului chinez al Comerțului a afirmat că de la intrarea în vigoare la începutul anului 2020 a
23:30
Președintele interimar al Peru, José María Balcázar, l-a numit pe Denisse Miralles în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri și a investit ceilalți membri ai guvernului. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al guvernului țării.„Președintele José María Balcázar a investit noul cabinet de miniștri condus de Denisse Miralles, președintele Consiliului de Miniștri.{{8666
23:00
Un grup de cercetători de la Universitatea Saarland (Germania) a analizat, cu ajutorul tehnologiilor de modelare computerizată și învățare automată, peste 260 de artefacte descoperite de arheologi în peșterile de la poalele Alpilor Șvabi încă în anii 1860.Printre obiecte se află flaute din os, dispozitive pentru fabricarea frînghiilor și a hainelor, figurine antropomorfe și multe alte obiecte
Acum 6 ore
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a avut o întîlnire miercuri după-amiază cu cancelarul german Friedrich Merz, aflat într-o vizită oficială la Beijing, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a subliniat că relațiile chino-germane nu privesc doar interesele celor două națiuni, ci exercită o influență semnificativă în întreaga Europă și în lume. Situația internațională actuală trece prin cea mai profun
22:30
Pe 26 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va lansa o campanie de sensibilizare a populației, notează Noi.md.Campania cu denumirea „Accesul liber salvează vieți” este dedicată menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție.{{866573}}Evenimentul va fi lansat oficial la sediul IGSU, strada Gh. Asachi 69, municipiul Chișinău.La
22:30
Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei și-a pierdut cunoștința în sala de judecată # Noi.md
Un incident neprevăzut a întrerupt miercuri, 25 februarie, ședința de judecată în dosarul cetățeanului turc Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău.Bărbatul și-a pierdut cunoștința în sala Curții de Apel Centru, în timp ce avocatul său pleda asupra recursului depus împotriva încheierii prin care s-a dispus aplicarea măsurii arestului la domi
22:00
Cercetarea judecătorească în dosarul penal, în care fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, este acuzat de îmbogățire ilicită, se află la etapa finală.La ultima ședință de judecată au fost examinate probele prezentate de acuzare. Totodată, apărarea a solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile, iar instanța a admis cererea. Ședințele de judecată
22:00
Arest preventiv pentru patru persoane implicate în delapidarea fondurilor de infrastructură # Noi.md
Cele patru persoane reținute în dosarul de delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre directorul unei companii și trei subalterni.Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, transmite Noi.md.Potrivit CNA, dosarul vizează fapte
22:00
Ungaria a atins în 2025 un record istoric de aproape 20 de milioane de vizitatori şi 47 de milioane de înnoptări.La nivel naţional, 19,5 milioane de turişti au fost înregistraţi în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% mai mult decît în 2024, iar segmentul de cazare alternativă a adăugat încă aproximativ 400.000 de vizite, transmite Digi24.{{866229}}Numărul total de înnoptări a ajuns
21:30
Republica Moldova nu denunță, la această etapă, niciun acord sau tratat comercial încheiat cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sînt restricționate.Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că actuala politică comercială urmărește diversificarea și consolidarea accesului la piețe stabile și predictibile, t
21:30
Carabinierii au intervenit în două situații distincte pentru a acorda ajutor cetățenilor și a menține ordinea publică, în sudul țării și în municipiul Comrat.Potrivit informațiilor oferite, în timpul serviciului, angajații Direcției Regionale „Sud” au găsit un bărbat căzut la sol. Oamenii legii au reacționat imediat și au solicitat intervenția ambulanței prin intermediul Serviciului unic 112.
21:30
Nicolae Șepeli, considerat de anchetatori recrutor al unor presupuși asasini angajați să lichideze persoane publice din Ucraina, va reveni în penitenciar pentru a executa pedepsa pentru trafic de droguri, de care fusese grațiat în 2022. Decizia survine după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere, în urma reținerii acestuia în noul dosar penal.Ministrul Justiției, Vladislav Coj
21:00
Curtea Constituțională își consolidează expertiza europeană printr-un parteneriat cu Letonia # Noi.md
Consolidarea expertizei în materie de drept european devine o prioritate pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.În acest sens, la 25 februarie 2026, judecătorii și funcționarii instituției au participat la un seminar de instruire organizat în cooperare cu Curtea Constituțională a Republicii Letonia.{{861759}}Evenimentul
21:00
Statele Unite au susținut vizita de studiu la Washington, D.C., a unei delegații de oficiali ai forțelor de ordine și procurori din Republica Moldova, menită să consolideze capacitatea Moldovei de a preveni și combate traficul de persoane.Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, participanții au învățat despre cele mai bune practici ale SUA în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a infracți
21:00
Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) al României au semnalat, miercuri, prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, după noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv.Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea
21:00
Un total de 44 de persoane sînt investigate, inclusiv 21 de membri ai forţelor de ordine italiene, pentru furtul unor haine şi parfumuri în valoare de circa 300.000 de euro, furt efectuat cu complicitatea unei angajate a magazinului Coin din gara Termini din Roma, relatează marţi agenţiile EFE şi ANSA, citate de Agerpres.Parchetul din Roma şi-a încheiat investigaţia în acest dosar iniţiată în
Acum 8 ore
20:30
Cooperarea bilaterală în domeniul protecției drepturilor lucrătorilor a fost în centrul discuțiilor dintre președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, și delegația Confederației Sindicatelor din Republica Slovacă (KOZ SR), aflată într-o vizită de lucru la Chișinău.Părțile au abordat subiecte ce ce se referă la vizează consolidarea cooperării sindicale în
20:00
Autoritățile columbiene au deschis o anchetă după ce au fost găsite posibile urme de gloanțe pe un avion al companiei American Airlines, care efectua un zbor de la Miami la Medellin, în Columbia.Conform informațiilor preliminare, deteriorările ar fi apărut la aterizarea avionului Boeing 737 MAX 8 pe aeroportul din Medellin, în weekendul trecut.{{865693}}Nimeni nu a fost rănit la bord, info
20:00
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze pentru anii 2026–2027 a fost prezentat la Comrat, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu autoritățile din UTA Găgăuzia, Universitatea de Stat din Comrat și Centrul „M. V. Marunevici”.Documentul prevede actualizarea Planului-cadru pentru învățămîntul preșcolar prin inte
19:30
Apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni, parte a unui amplu proiect de alimentare cu apă în raionul Leova, este finalizat în proporție de 98%.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Sud, magistrala cu o lungime de 54,6 kilometri este deja construită integral. În cadrul proiectului au fost montate trei castele de apă în localitățile Seliște, Troian și Beștemac, iar platformele aferente a
19:30
19 angajați ai Inspectoratului de Poliție din Ungheni au participat la o acțiune voluntară de donare de sînge.{{866847}}Inițiativa are ca scop completarea stocurilor instituțiilor medicale și acordarea ajutorului pacienților care au nevoie.„Îndemnăm și alți cetățeni să urmeze acest exemplu și să devină eroi pentru cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. Donarea de sînge este un gest simp
19:30
Președintele Partidului Socialiștilor și președintele fracțiunii sale parlamentare, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a remarcat că ieri, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare permanente pentru numiri juridice și imunități, au avut loc audieri publice pe marginea proiectului de lege nr. 448 din 06.12.2023 „Privind statutul, comportamentul și etica deputatului în Parlament”.Potrivit
19:00
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 000 de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre FI
19:00
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Joi, 26 februarie, în intervalul 11:00– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{300488}}Acest fapt se va referi la consum
Acum 12 ore
18:30
Cea de-a XI-a ediție a Moldova Business Week 2026 va avea loc în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026.Acesta reprezintă un eveniment economic de anvergură, organizat anual în Republica Moldova, care contribuie la consolidarea imaginii de țară, stimularea mediului de afaceri, atragerea investițiilor străine și dezvoltarea cooperării economice internaționale, informează moldpres.Evenime
18:30
Instituțiile de învățămînt superior din țară continuă, în perioada februarie-martie 2026, programul național de instruire în domeniul eticii și integrității academice, pentru studenții de la ciclul I - licență.Activitatea se desfășoară în baza curriculei „Etică și Integritate Academică”. Actuala serie de instruiri este a doua la număr și vizează 13.500 de studenți, care nu au participat anteri
18:00
Au loc consultări publice privind Concepțiile disciplinelor școlare în învățămîntul general # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează consultări publice asupra Concepțiilor disciplinelor școlare din învățămîntul general, notează Noi.md.Aproximativ 700 de cadre didactice din instituțiile de învățămînt general, alături de specialiști ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, au participat la prima rundă de consultări publice.{{866156}}„Procesul de c
18:00
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare pentru joi, 26 februarie.În cadrul ședinței, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind grădinile zoologice. În lectura a doua, vor fi discutate proiectul de modificare a Codului educației, precum și proiectul privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții
18:00
Administrația președintelui Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a obliga băncile să solicite clienților informații despre cetățenia lor.Informația a fost publicată de The Wall Street Journal. Această măsură va constitui o nouă etapă a politicii promovate de Trump de întărire a controlului în domeniul combaterii migrației ilegale.Instituțiile financiare din țară sînt deja obliga
18:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoștință particularitățile calculării şi achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2026, notează Noi.md.Acestea au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 320/2025 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și în scopul oferi
17:30
Rețeaua rutieră națională intră într-o etapă de intervenții accelerate, după ce sezonul rece a lăsat în urmă gropi și fisuri pe mai multe sectoare.Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, împreună cu conducerea Administrației Naționale a Drumurilor (AND) și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, au convocat o ședință operativă cu directorii celor 12 S.A. „Drum
17:30
Cartelele de telefonie mobilă ar putea fi vîndute în R. Moldova doar în baza buletinului de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) elaborează, în prezent, un proiect care să prevadă această obligație, ca răspuns la mai multe infracțiuni comise cu cartele preplătite.Ministra Daniella Misail-Nichitin afirmă că schimbarea va permite identificarea rapidă a persoanelor implicate în fapte i
17:30
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde propune plenului Parlamentului examinarea documentului în prima lectură.Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului, notează Noi.md.{{866165}}În legislație vor fi introduse standarde minime pentru autorizarea funcționării grădinilor z
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane.Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stîngă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea forțelor implicat
17:30
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.Pentru acoperirea acestor cheltuieli, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei. Suma este cu circa patru milioane de lei mai mare decît în
17:00
"Ministerul Culturii reinventează controlul artistic: managerii instituțiilor culturale trebuie să raporteze înainte de a invita artiști din străinătate, mai ales, din statele CSI". Declarația a fost făcută de către Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Cenzura revine în sălile de spectacol! Back in the U.S.S.R.? Ministerul Culturii reinventează controlul artistic: m
17:00
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor de la ruta Istanbul - Chișinău.În primul caz, în bagajele personale ale unei pasagere, o nerezidentă în vîrstă de 38 de ani, au fost găsite articole vestimentare și cutii pentru ambalat, nedeclarate autorității vamale.{{865966}}O altă pa
17:00
Ședință de criză la Ministerul Infrastructurii: ce au descoperit controalele pe drumurile țării # Noi.md
Rețeaua rutieră națională intră într-o etapă de intervenții accelerate, după ce sezonul rece a lăsat în urmă gropi și fisuri pe mai multe sectoare.Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, împreună cu conducerea Administrației Naționale a Drumurilor (AND) și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, au convocat o ședință operativă cu directorii celor 12 S.A. „Drum
17:00
Rețea mafiotă infiltrată într-un spital din sudul Italiei. Medici și funcționari, printre suspecți # Noi.md
O amplă operațiune a autorităților italiene a dus la arestarea a patru persoane și la investigarea altor 76, într-un dosar privind presupusul control exercitat de clanul Contini, parte a organizației mafiote Camorra, asupra unui spital din sudul Italiei.Potrivit agenției ANSA, cele patru persoane au fost reținute miercuri, la Napoli, în urma unei acțiuni desfășurate de Administrația de Finanțe
16:30
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai stricte.Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de protecția consumatorului și de securitatea alimen
16:30
Tot mai mulți copiii refugiați din Ucraina învață la gimnaziul "Taras Șevcenko" din Chișinău # Noi.md
La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din Chișinău, învață cei mai mulți copii refugiați din Ucraina.Aici şi-au găsit un loc de muncă şi 14 profesori ucraineni. Printre ei şi Alexandra Bolgova. Este de trei ani în Republica Moldova. Învățătoare cu o experienţă de 45 de ani, ea îşi continuă activitatea didactică.{{866227}}La Gimnaziul "Taras Șevcenko" din cei peste 400 de elevi înscrişi, 340 sînt d
16:30
Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerințele față de emitent, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului, fără a impune forma acesteia. O asemenea prevedere este inclusă într-un proiect de modificare a Legii privind achizițiile publice, care urmărește să ofere operatorilor economici mai multă flexibilitate în etapa de executare a c
