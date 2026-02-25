Ședință de criză la Ministerul Infrastructurii: ce au descoperit controalele pe drumurile țării

11:00

Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor săvîrșit din interes material. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.Potrivit materialelor cauzei, fapta a avut loc în noaptea de 25 mai 2025. Conform probatoriului administrat de acuzatorii de stat, inculpatul ar fi pătruns ilegal