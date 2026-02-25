NordNews LIVE Câtă cultura are Bălțiul
NordNews, 25 februarie 2026 21:10
Câtă cultură mai are Bălțiul, dincolo de festivaluri și concerte de sărbătoare. În această ediție, discutăm despre felul în care s-a schimbat viața culturală a orașului între anii 2000 și 2026: a evoluat sau doar a rezistat. Invitații din platou sunt scriitorul Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă", și Ina Ilașciuc, directoarea Teatrului Național
• • •
Acum o oră
21:10
21:00
Canal de Telegram folosit pentru umilirea adolescenților din Găgăuzia: postări sexualizate și anonime
Un canal închis de Telegram, cu peste 2.200 de abonați, publică postări umilitoare și sexualizate despre adolescenți din Găgăuzia. Cazul ridică semne de întrebare privind siguranța minorilor în mediul online și respectarea noilor prevederi privind violența digitală în Republica Moldova, potrivit nokta.md. Canalul, accesibil doar prin link și cu aprobarea administratorului, este marcat 18+, însă
Acum 2 ore
20:30
VIDEO Patru persoane au fost arestate pentru 30 de zile în dosarul „Satul European". Administratorul nu-și recunoaște vina
Patru persoane din cele cinci reținute în dosarul de corupție și delapidare de fonduri publice și europene, cunoscut drept dosarul „Satul European", au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Bălți, pe 25 februarie, după examinarea demersurilor înaintate de procurori. Printre cei arestați se numără agentul
Acum 4 ore
19:50
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina". Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă". Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Acum 6 ore
17:50
17:40
Republica Moldova va crea un laborator pentru verificarea calității lucrărilor la drumuri
Un laborator special destinat verificării calității lucrărilor rutiere va fi creat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru amenajarea și dotarea acestuia, Guvernul a alocat peste 10 milioane de lei din Fondul rutier pentru anul curent. Potrivit autorităților, laboratorul va testa materialele utilizate la construcția și reparația drumurilor, dar va desfășura și activități de cercetare
17:00
Ministrul Mediului: Lemnul de foc va fi vândut la preț unic pentru a elimina intermediarii
Lemnul de foc va fi comercializat la un preț unic la nivel național, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, măsura are drept scop creșterea transparenței pe piața masei lemnoase și eliminarea intermediarilor care majorează nejustificat costurile pentru consumatori. Ministrul a precizat că autoritățile vor reglementa strict punctele de vânzare și evidența masei lemnoase,
16:30
Imunitatea-i imunitate, dar biletul trebuie plătit: Vasile Costiuc scos cu forța dintr-un autobuz în Italia
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, ar fi fost implicat într-un incident petrecut într-un autobuz din orașul Napoli, Italia. Potrivit unei scrisori expediate redacției Deschide.MD de către o moldoveancă stabilită în Italia, parlamentarul ar fi refuzat să achite călătoria și ar fi fost ulterior debarcat. Incidentul ar fi avut loc în dimineața zilei
16:00
Acum 8 ore
15:30
VIDEO Percheziții și rețineri: cinci persoane, aduse în fața magistraților din Bălți în dosarul de corupție
Cinci persoane reținute într-un dosar de corupție și delapidare de fonduri publice au fost aduse astăzi în fața magistraților pentru examinarea demersurilor privind aplicarea arestului preventiv. Printre acestea se numără și agentul economic Dumitru Axenti, vizat în anchetă. Potrivit Centrul Național Anticorupție, cauza penală vizează utilizarea necorespunzătoare a fondurilor naționale și externe alocate pentru proiecte
15:00
14:50
Acum 12 ore
13:40
10:40
09:50
Specialiștii spun că aceasta este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru colesterolul ridicat. Studiile arată că aproximativ 40% dintre persoanele care au niveluri crescute de colesterol nu sunt conștiente de această problemă. Tocmai de aceea, prevenția și alegerile alimentare corecte joacă un rol esențial în menținerea sănătății inimii, potrivit catine.ro. Colesterolul
09:40
Rusia poate susține războiul în Ucraina și în 2026, avertizează experții militari: „Își intensifică atacurile"
Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere, potrivit unui important grup de reflecție militar, relatează The Guardian, citat de Digi24.ro. Bastian Giegerich, directorul general al Institutului
Ieri
21:10
20:50
Moldoveancă, stabilită la Kiev: Acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat
"Credeam că, în 2022, a fost oribil, dar de fapt acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Ni se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat, iar asta e îngrozitor", spune la RFI, moldoveanca Lena David, în vârstă de 46 de ani, stabilită cu traiul la Kiev, din 2014.
19:30
15:40
Republica Moldova va primi, în următorii trei ani, câte 2 milioane de euro anual din partea Lituaniei pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut la Chișinău, în cadrul întrevederii dintre vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, și delegația Comitetului pentru Afaceri Externe din Seimasul Lituaniei, aflată în vizită oficială în perioada 23–25 februarie. Sprijinul financiar este
15:30
Reforma administrației publice locale a devenit, înainte de a fi prezentată integral, un subiect de confruntare politică directă. Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuză Guvernul că ar pregăti „lichidarea" a aproximativ 600 de primării și „distrugerea democrației locale". Executivul respinge aceste afirmații și susține că procesul de amalgamare este
14:50
Au învățat să spună „Bună ziua", „Mulțumesc" și „Poftă bună". Și-au găsit locuri de muncă, copiii merg la școală, iar unii s-au înscris la cursuri gratuite de limba română. După patru ani în Republica Moldova, mii de refugiați ucraineni spun că se simt în siguranță aici. Dar aproape fiecare dintre ei spun același lucru: „Vrem
14:40
VIDEO Dovadă că sexul frumos nu e și slab: femeile din Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova"
Serviciul militar nu mai are doar chip bărbătesc. Dacă altădată fetele își așteptau partenerii să revină din armată, astăzi tot mai multe aleg să îmbrace uniforma. La Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova", femeile reprezintă deja un sfert din efectiv. Dana s-a înrolat în armată acum opt ani și asigură astăzi legătura radio dintre Brigadă
13:10
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei" (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil".
12:40
VIDEO „Mi-a devenit ca o soră". Peste 600 de vârstnici din Bălți primesc sprijin zilnic din partea asistenților sociali
Peste 600 de bătrâni din municipiul Bălți beneficiază zilnic de sprijinul a 52 de asistenți sociali. Pentru mulți dintre ei, acești oameni nu sunt doar angajați ai sistemului social, dar cele mai apropiate persoane. Le cumpără alimente și medicamente, le achită facturile, fac curățenie, pregătesc mâncare și, mai ales, le oferă companie și sprijin moral,
12:10
Polițiștii Direcției patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o activitate informativă cu elevii, în cadrul unei întâlniri dedicate siguranței rutiere și prevenirii comportamentelor de risc. În timpul discuțiilor, elevii au aflat care sunt drepturile și obligațiile lor în trafic și au analizat situații reale, menite să evidențieze importanța deciziilor
11:10
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USARB) urmează să fie modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul a fost făcut în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina, inițiativa fiind prezentată drept un gest de
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, în semn de solidaritate cu poporul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Speakerul Parlamentului a subliniat că, în noaptea de 23 spre 24 februarie, Ucraina
20:50
Cetățenii Republicii Moldova care planifică deplasări în Mexic sunt avertizați asupra creșterii nivelului de violență în mai multe regiuni ale acestei țări. Alerta a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova în Canada, care recomandă evitarea călătoriilor neesențiale și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit misiunii diplomatice, situația de securitate din Mexic este marcată de focare de
20:20
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 23-27 februarie
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 23-27 februarie. Potrivit SA „RED-Nord", deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 23 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada N. Iorgu,
20:10
Este o zi calitativă din mai multe puncte de vedere. Citește horoscopul zilei de 24 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Tratează-ți alegerile ca niște experimente și lasă micile ajustări să te învețe cărui plan să te încadrezi, potrivit catine.ro. Luna în Gemeni te ajută să fii mai calmă. Dacă există mesaje
19:50
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la aproximativ 588 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări realizate în comun de Guvernul de la Kiev, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite. Raportul analizează perioada de la începutul invaziei ruse la scară largă până la 31 decembrie 2026 și evidențiază amploarea distrugerilor
19:40
Nisporeni, desemnat „Capitala Sportului 2026". MEC alocă 2 milioane de lei pentru evenimente sportive
Orașul Nisporeni a fost desemnat „Capitala Sportului 2026”, în urma concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pe parcursul anului viitor, localitatea va găzdui un amplu program de activități sportive și culturale dedicate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Pentru implementarea inițiativelor, MEC a alocat un buget de [...] Articolul Nisporeni, desemnat „Capitala Sportului 2026”. MEC alocă 2 milioane de lei pentru evenimente sportive și culturale apare prima dată în NordNews.
17:50
Rata de vaccinare împotriva rujeolei în R. Moldova a scăzut sub 85%, mult sub pragul de siguranță de 95%, necesar pentru imunitatea colectivă. Avertizarea este făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în condițiile în care, anul trecut, au fost confirmate 193 de cazuri, transmite IPN. Din totalul cazurilor, 11 au fost de import, aduse [...] Articolul Peste 190 de cazuri de rujeolă confirmate anul trecut în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
17:40
Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat de Pavel Talankin, pedagog-organizator la Școala nr. 1 din Karabaș, regiunea rusă Celeabinsk, a primit premiul BAFTA al Academiei Britanice de Film. Această distincție reprezintă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale de film, alături de Oscarurile americane. „Filmul oferă o privire captivantă și profund revelatoare asupra războiului [...] Articolul Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin” a câștigat premiul BAFTA apare prima dată în NordNews.
16:30
Trupele ruse din stânga Nistrului trebuie retrase, transmite de la Bruxelles ministra de Externe a României Oana Țoiu. Oficiala a menționat, în context, că a avut discuții cu Maia Sandu despre aderarea Moldovei la UE. Oficiala a precizat că România are o poziție consecventă privind prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană. Conform ei, Bucureștiul își [...] Articolul Oana Țoiu, de la Bruxelles: Trupele ruse din stânga Nistrului trebuie retrase apare prima dată în NordNews.
16:20
Vlad Plahotniuc a respins acuzațiile care i se aduc în dosarul „Frauda bancară”, declarând în fața instanței că învinuirile sunt nefondate și motivate politic. Inculpatul susține că a fost inclus deliberat în această cauză pentru a distrage atenția de la eșecurile clasei politice și a invocat mai multe presupuse încălcări procedurale. Potrivit declarațiilor sale, termenul [...] Articolul Plahotniuc se declară nevinovat în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în NordNews.
13:40
Schimbările climatice influențează tot mai mult stabilitatea financiară a sectorului de asigurări din Republica Moldova, afectând disponibilitatea, accesibilitatea și costul produselor de asigurare. Concluzia a fost prezentată în cadrul unei sesiuni organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dedicată impactului riscurilor climatice asupra pieței locale de asigurări. Potrivit BNM, fenomenele meteorologice extreme, precum inundațiile și [...] Articolul BNM: Schimbările climatice afectează stabilitatea sectorului de asigurări apare prima dată în NordNews.
13:20
Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm Statelor Unite, solicitând respectarea acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, în contextul noilor tarife anunțate de președintele american Donald Trump după decizia Curții Supreme a SUA, potrivit Reuters, citat de digi24.ro. Instanța supremă a anulat vineri tarifele globale impuse anterior de administrația Trump. La scurt timp, președintele american [...] Articolul UE nu va accepta majorarea tarifelor americane: „O înțelegere este o înțelegere” apare prima dată în NordNews.
13:00
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu reușește să își acopere cheltuielile de bază. Concluziile apar într-un raport al Curții de Conturi, elaborat în urma auditului privind gestionarea patrimoniului public de către SRL „Arena Națională”, transmite ipn.md. Potrivit auditorilor, veniturile obținute de complex nu acoperă amortizarea și salariile, în [...] Articolul Pierderi de 37,5 milioane lei la Arena Chișinău, potrivit Curții de Conturi apare prima dată în NordNews.
11:40
Credincioșii ortodocși au intrat astăzi în Postul Mare, cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din calendarul bisericesc. Postul precede sărbătoarea Învierii Domnului, care în acest an va fi celebrată pe 12 aprilie. Timp de șapte săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, pocăință și abținere, atât alimentară, cât și spirituală. Potrivit tradiției ortodoxe, [...] Articolul A început Postul Mare pentru credincioșii ortodocși apare prima dată în NordNews.
11:20
Un focar de pestă porcină a fost depistat în extravilanul orașului Sângera și a fost înlăturat de autorități. Într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate patru porcine adulte și mai mulți purcei, după confirmarea suspiciunii de boală. Primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, a declarat că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit la solicitarea [...] Articolul Focar de pestă porcină la Sângera. Mai multe animale au fost sacrificate apare prima dată în NordNews.
10:40
Luptătorul moldovean de arte marțiale mixte Serghei Spivac a obținut o nouă victorie în cadrul galei UFC Fight Night 267, după ce l-a învins pe croatul Ante Delija, potrivit ipn.md. Meciul s-a disputat la Houston, SUA, și s-a încheiat după trei runde, prin decizia unanimă a arbitrilor în favoarea lui Spivac, cu scorurile 30-27, 29-28 [...] Articolul Luptătorul moldovean Serghei Spivac câștigă la UFC Fight Night 267 apare prima dată în NordNews.
10:20
Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, acordată în 2022, și revocarea recentă a decretului. Decizia vine în contextul în care tânărul este vizat într-un dosar ce investighează un grup criminal suspectat de pregătirea unor asasinate asupra unor persoane publice din Ucraina. Potrivit Președinției, procedura de grațiere a fost inițiată [...] Articolul Grațierea lui Nicolai Șepeli, revocată. Precizările Președinției apare prima dată în NordNews.
10:10
Modificări controversate la Tiraspol: Krasnoselski vrea pază nelimitată după încheierea mandatului # NordNews
Liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, propune modificarea legislației locale astfel încât să poată beneficia de protecție personală nelimitată și după încetarea mandatului, transmite realitatea.md. Inițiativa prevede posibilitatea acordării unui număr variabil de bodyguarzi, în funcție de nivelul „amenințărilor și alți factori”, fără a stabili o limită maximă. În prezent, foștii lideri autoproclamați [...] Articolul Modificări controversate la Tiraspol: Krasnoselski vrea pază nelimitată după încheierea mandatului apare prima dată în NordNews.
09:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la un operator economic din Chișinău și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL). Potrivit informațiilor preliminare, sunt în curs peste 40 de percheziții și ridicări de [...] Articolul Percheziții în primării din nordul țării și alte raioane, într-un dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
09:10
19 cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. Pe parcursul aceleiași perioade, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 54 597 de traversări. Cel mai solicitat a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 280 de persoane. În top urmează PTF Sculeni [...] Articolul Peste 54 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în NordNews.
08:50
De ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor # NordNews
Există un motiv pentru partea lucioasă, dar nu este ceea ce cred majoritatea oamenilor. Află de ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor, potrivit catine.ro. Partea lucioasă și partea mată a foliei de aluminiu sunt rezultatul procesului de fabricație, nu o diferență [...] Articolul De ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
22 februarie 2026
21:00
VIDEO Rugăciuni, intimidare, cordon de protecție și interdicție ignorată. Episcopul Marchel a sfințit o nouă biserică la Răuțel # NordNews
Rugăciuni, cordon de protecție și intimidarea jurnaliștilor, așa s-a desfășurat, pe 22 februarie, slujba de sfințire a noii biserici modulare din satul Răuțel, raionul Fălești. La liturghie a participat și episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care în urmă cu doi ani a pierdut din subordine biserica „Adormirea Maicii Domnului”, după ce parohia a trecut [...] Articolul VIDEO Rugăciuni, intimidare, cordon de protecție și interdicție ignorată. Episcopul Marchel a sfințit o nouă biserică la Răuțel apare prima dată în NordNews.
20:10
Luna în creștere te invită să observi începuturile și să îngrijești lumina slabă din interiorul tău. Citește horoscopul zilei de 23 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba, potrivit catine.ro. Permite acelei neliniști să devină o busolă, mai degrabă decât o plângere, pe măsură ce te îndrepți spre ceea ce trebuie să se schimbe. [...] Articolul Taurii sunt pregătiți să ierte. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
