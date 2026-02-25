„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului

20:50

"Credeam că, în 2022, a fost oribil, dar de fapt acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Ni se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat, iar asta e îngrozitor", spune la RFI, moldoveanca Lena David, în vârstă de 46 de ani, stabilită cu traiul la Kiev, din 2014.