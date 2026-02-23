De ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor

13:50

O operațiune pornită de la frontiera Republicii Moldova s-a transformat într-una dintre cele mai ample lovituri date traficanților de droguri din regiune. După ce un cetățean ucrainean a fost prins la Briceni, în luna mai 2025, transportând 12 kilograme de droguri sintetice, autoritățile din Moldova, Ucraina și Polonia au declanșat o acțiune comună care s-a [...]