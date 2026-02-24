VIDEO „Mi-a devenit ca o soră”. Peste 600 de vârstnici din Bălți primesc sprijin zilnic din partea asistenților sociali
NordNews, 24 februarie 2026 12:40
Peste 600 de bătrâni din municipiul Bălți beneficiază zilnic de sprijinul a 52 de asistenți sociali. Pentru mulți dintre ei, acești oameni nu sunt doar angajați ai sistemului social, dar cele mai apropiate persoane. Le cumpără alimente și medicamente, le achită facturile, fac curățenie, pregătesc mâncare și, mai ales, le oferă companie și sprijin moral.
Acum 30 minute
12:40
VIDEO „Mi-a devenit ca o soră”. Peste 600 de vârstnici din Bălți primesc sprijin zilnic din partea asistenților sociali # NordNews
Peste 600 de bătrâni din municipiul Bălți beneficiază zilnic de sprijinul a 52 de asistenți sociali. Pentru mulți dintre ei, acești oameni nu sunt doar angajați ai sistemului social, dar cele mai apropiate persoane. Le cumpără alimente și medicamente, le achită facturile, fac curățenie, pregătesc mâncare și, mai ales, le oferă companie și sprijin moral.
Acum o oră
12:10
Polițiștii Direcției patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o activitate informativă cu elevii, în cadrul unei întâlniri dedicate siguranței rutiere și prevenirii comportamentelor de risc. În timpul discuțiilor, elevii au aflat care sunt drepturile și obligațiile lor în trafic și au analizat situații reale, menite să evidențieze importanța deciziilor
Acum 2 ore
11:10
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USARB) urmează să fie modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul a fost făcut în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina, inițiativa fiind prezentată drept un gest de
Acum 24 ore
21:00
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, în semn de solidaritate cu poporul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Speakerul Parlamentului a subliniat că, în noaptea de 23 spre 24 februarie, Ucraina
20:50
Cetățenii Republicii Moldova care planifică deplasări în Mexic sunt avertizați asupra creșterii nivelului de violență în mai multe regiuni ale acestei țări. Alerta a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova în Canada, care recomandă evitarea călătoriilor neesențiale și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit misiunii diplomatice, situația de securitate din Mexic este marcată de focare de
20:20
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 23-27 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 23-27 februarie. Potrivit SA „RED-Nord", deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 23 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada N. Iorgu,
20:10
Este o zi calitativă din mai multe puncte de vedere. Citește horoscopul zilei de 24 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Tratează-ți alegerile ca niște experimente și lasă micile ajustări să te învețe cărui plan să te încadrezi, potrivit catine.ro. Luna în Gemeni te ajută să fii mai calmă. Dacă există mesaje
19:50
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la aproximativ 588 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări realizate în comun de Guvernul de la Kiev, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite. Raportul analizează perioada de la începutul invaziei ruse la scară largă până la 31 decembrie 2026 și evidențiază amploarea distrugerilor
19:40
Nisporeni, desemnat „Capitala Sportului 2026”. MEC alocă 2 milioane de lei pentru evenimente sportive și culturale # NordNews
Orașul Nisporeni a fost desemnat „Capitala Sportului 2026", în urma concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pe parcursul anului viitor, localitatea va găzdui un amplu program de activități sportive și culturale dedicate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Pentru implementarea inițiativelor, MEC a alocat un buget de
17:50
Rata de vaccinare împotriva rujeolei în R. Moldova a scăzut sub 85%, mult sub pragul de siguranță de 95%, necesar pentru imunitatea colectivă. Avertizarea este făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în condițiile în care, anul trecut, au fost confirmate 193 de cazuri, transmite IPN. Din totalul cazurilor, 11 au fost de import, aduse
17:40
Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin", realizat de Pavel Talankin, pedagog-organizator la Școala nr. 1 din Karabaș, regiunea rusă Celeabinsk, a primit premiul BAFTA al Academiei Britanice de Film. Această distincție reprezintă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale de film, alături de Oscarurile americane. „Filmul oferă o privire captivantă și profund revelatoare asupra războiului
16:30
Trupele ruse din stânga Nistrului trebuie retrase, transmite de la Bruxelles ministra de Externe a României Oana Țoiu. Oficiala a menționat, în context, că a avut discuții cu Maia Sandu despre aderarea Moldovei la UE. Oficiala a precizat că România are o poziție consecventă privind prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană. Conform ei, Bucureștiul își
16:20
Vlad Plahotniuc a respins acuzațiile care i se aduc în dosarul „Frauda bancară", declarând în fața instanței că învinuirile sunt nefondate și motivate politic. Inculpatul susține că a fost inclus deliberat în această cauză pentru a distrage atenția de la eșecurile clasei politice și a invocat mai multe presupuse încălcări procedurale. Potrivit declarațiilor sale, termenul
13:40
Schimbările climatice influențează tot mai mult stabilitatea financiară a sectorului de asigurări din Republica Moldova, afectând disponibilitatea, accesibilitatea și costul produselor de asigurare. Concluzia a fost prezentată în cadrul unei sesiuni organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dedicată impactului riscurilor climatice asupra pieței locale de asigurări. Potrivit BNM, fenomenele meteorologice extreme, precum inundațiile și
13:20
Comisia Europeană a transmis un mesaj ferm Statelor Unite, solicitând respectarea acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, în contextul noilor tarife anunțate de președintele american Donald Trump după decizia Curții Supreme a SUA, potrivit Reuters, citat de digi24.ro. Instanța supremă a anulat vineri tarifele globale impuse anterior de administrația Trump. La scurt timp, președintele american
Ieri
13:00
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu reușește să își acopere cheltuielile de bază. Concluziile apar într-un raport al Curții de Conturi, elaborat în urma auditului privind gestionarea patrimoniului public de către SRL „Arena Națională", transmite ipn.md. Potrivit auditorilor, veniturile obținute de complex nu acoperă amortizarea și salariile, în
11:40
Credincioșii ortodocși au intrat astăzi în Postul Mare, cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din calendarul bisericesc. Postul precede sărbătoarea Învierii Domnului, care în acest an va fi celebrată pe 12 aprilie. Timp de șapte săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, pocăință și abținere, atât alimentară, cât și spirituală. Potrivit tradiției ortodoxe,
11:20
Un focar de pestă porcină a fost depistat în extravilanul orașului Sângera și a fost înlăturat de autorități. Într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate patru porcine adulte și mai mulți purcei, după confirmarea suspiciunii de boală. Primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, a declarat că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit la solicitarea
10:40
Luptătorul moldovean de arte marțiale mixte Serghei Spivac a obținut o nouă victorie în cadrul galei UFC Fight Night 267, după ce l-a învins pe croatul Ante Delija, potrivit ipn.md. Meciul s-a disputat la Houston, SUA, și s-a încheiat după trei runde, prin decizia unanimă a arbitrilor în favoarea lui Spivac, cu scorurile 30-27, 29-28
10:20
Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, acordată în 2022, și revocarea recentă a decretului. Decizia vine în contextul în care tânărul este vizat într-un dosar ce investighează un grup criminal suspectat de pregătirea unor asasinate asupra unor persoane publice din Ucraina. Potrivit Președinției, procedura de grațiere a fost inițiată
10:10
Modificări controversate la Tiraspol: Krasnoselski vrea pază nelimitată după încheierea mandatului # NordNews
Liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, propune modificarea legislației locale astfel încât să poată beneficia de protecție personală nelimitată și după încetarea mandatului, transmite realitatea.md. Inițiativa prevede posibilitatea acordării unui număr variabil de bodyguarzi, în funcție de nivelul „amenințărilor și alți factori", fără a stabili o limită maximă. În prezent, foștii lideri autoproclamați
09:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la un operator economic din Chișinău și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL). Potrivit informațiilor preliminare, sunt în curs peste 40 de percheziții și ridicări de
09:10
19 cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. Pe parcursul aceleiași perioade, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 54 597 de traversări. Cel mai solicitat a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 280 de persoane. În top urmează PTF Sculeni
08:50
De ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor # NordNews
Există un motiv pentru partea lucioasă, dar nu este ceea ce cred majoritatea oamenilor. Află de ce folia de aluminiu este lucioasă doar pe o parte. Cum ar trebui să o folosești, de fapt, potrivit specialiștilor, potrivit catine.ro. Partea lucioasă și partea mată a foliei de aluminiu sunt rezultatul procesului de fabricație, nu o diferență
22 februarie 2026
21:00
VIDEO Rugăciuni, intimidare, cordon de protecție și interdicție ignorată. Episcopul Marchel a sfințit o nouă biserică la Răuțel # NordNews
Rugăciuni, cordon de protecție și intimidarea jurnaliștilor, așa s-a desfășurat, pe 22 februarie, slujba de sfințire a noii biserici modulare din satul Răuțel, raionul Fălești. La liturghie a participat și episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care în urmă cu doi ani a pierdut din subordine biserica „Adormirea Maicii Domnului", după ce parohia a trecut
20:10
Luna în creștere te invită să observi începuturile și să îngrijești lumina slabă din interiorul tău. Citește horoscopul zilei de 23 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba, potrivit catine.ro. Permite acelei neliniști să devină o busolă, mai degrabă decât o plângere, pe măsură ce te îndrepți spre ceea ce trebuie să se schimbe.
17:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine în sprijinul cetățenilor care doresc să țină Postul Mare printr-un ghid detaliat, menit să asigure un aport optim de vitamine și microelemente pe parcursul celor șapte săptămâni de restricții alimentare și comportamentale, scrie Radio Chișinău. Postul Mare, perioada care începe anul acesta pe 23 februarie și se încheie
17:20
Soluții practice pentru a scăpa de gândacii de bucătărie. Idei pe care le poți încerca oricând # NordNews
Gândacii de bucătărie sunt o problemă frecventă și extrem de enervantă pentru orice gospodărie. Aceste insecte se înmulțesc rapid și, de multe ori, sunt greu de eliminat. Vezi soluții practice pentru a scăpa de gândacii de bucătărie, potrivit catine.ro. Însă nu este necesar să recurgi la substanțe chimice costisitoare și periculoase pentru a scăpa
13:40
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Cel puțin 18 civili au murit, inclusiv copii # NordNews
Pakistanul a confirmat că a desfășurat atacuri aeriene asupra unor obiective de
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Te simți mai flămândă în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, spun experții în nutriție. Află cum ne influențează anotimpul rece apetitul, potrivit catine.ro. Temperaturile scăzute și lumina solară redusă pot influența obiceiurile tale de somn și rutina zilnică, ceea ce afectează apetitul, poftele și tipurile de alimente pe care le dorești, explică un [...] Articolul Cum ne influențează anotimpul rece apetitul. De ce ne este foame mai des iarna apare prima dată în NordNews.
12:00
Sectorul avicol din Republica Moldova rămâne stabil și capabil să asigure necesarul de produse pentru piața internă, susține ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, specificul industriei — caracterizat prin cicluri de producție rapide — permite fermierilor să reacționeze prompt la fluctuațiile cererii, transmite MOLDPRES. Oficialul a explicat că, în avicultură, reînnoirea efectivelor [...] Articolul MAIA: Sectorul avicol poate acoperi cererea internă apare prima dată în NordNews.
10:50
Profesorii de limba și literatura ucraineană din școlile din R. Moldova vor beneficia de formare continuă și seminare republicane, pentru a sprijini predarea limbii ucrainene și integrarea comunității ucrainene, inclusiv a persoanelor refugiate. Măsura face parte din planul de acțiuni, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul 2026, transmite IPN. Planul include conferințe științifice [...] Articolul MEC aprobă planul pentru susținerea limbii ucrainene în școlile din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
10:40
Rusia a lovit o fabrică americană din Ucraina: unitatea Mondelez din Trostianeț, țintită cu rachetă # NordNews
Rusia a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică o companie americană din Ucraina, situată în Trostianeț, regiunea Sumîi. Ținta a fost o fabrică a brandului de produse de cofetărie Mondelez International, potrivit unei postări a ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X, scrie Digi24.RO. „Astăzi, Rusia a lovit o altă companie americană din [...] Articolul Rusia a lovit o fabrică americană din Ucraina: unitatea Mondelez din Trostianeț, țintită cu rachetă apare prima dată în NordNews.
21 februarie 2026
14:30
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi # NordNews
Specialiștii au adus în atenția noastră această listă. Vezi care sunt acele gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Astfel, vei avea șansa să nu sari peste una dintre principalele mese ale zilei, potrivit catine.ro. Orele dintre prânz și cină pot părea ca un adevărat maraton. Probabil că s-a întâmplat [...] Articolul Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi apare prima dată în NordNews.
13:40
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia # NordNews
Merele pot susține un nivel constant al zahărului din sânge și o energie stabilă pe parcursul întregii zile, dar momentul consumului nu influențează semnificativ impactul lor metabolic. Vezi când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr, potrivit catine.ro. Consumul unui măr înainte de masă sau combinat cu proteine sau grăsimi, poate [...] Articolul Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia apare prima dată în NordNews.
13:30
Elevii și profesorii din R. Moldova au cunoștințe limitate despre drepturile omului și ale copilului, și doar o mică parte dintre ei recunosc faptul că acestea sunt egale și interdependente. Barometrul școlar, prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, relevă atitudini îngrijorătoare față de grupurile vulnerabile, precum copiii cu dizabilități, transmite IPN. Potrivit studiului, doar 65% [...] Articolul Barometrul școlar: nivel scăzut de informare privind drepturile copilului apare prima dată în NordNews.
11:40
Republica Moldova, campioană europeană la tir cu arcul în sală. Aur istoric obținut la Plovdiv # NordNews
Republica Moldova a scris istorie la Campionatul European de tir cu arcul în sală, după ce echipa feminină a cucerit medalia de aur la competiția desfășurată în perioada 16–21 februarie, la Plovdiv, Bulgaria. Lotul tricolor, format din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan, a învins în finală selecționata Georgiei, într-un duel dramatic decis la [...] Articolul Republica Moldova, campioană europeană la tir cu arcul în sală. Aur istoric obținut la Plovdiv apare prima dată în NordNews.
11:20
La 21 februarie este marcată anual Ziua Internațională a Limbii Materne, un prilej de reafirmare a importanței diversității culturale și lingvistice la nivel global, precum și în Republica Moldova – stat caracterizat prin pluralism etnic și multilingvism, transmite MOLDPRES. Data de 21 februarie amintește de evenimentele din 1952, când mai mulți studenți din Dhaka au [...] Articolul Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Limbii Materne apare prima dată în NordNews.
11:20
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de [...] Articolul Drone ucrainene au lovit o uzină de rachete, din sudul Rusiei apare prima dată în NordNews.
20 februarie 2026
20:10
Peste 18 600 de dosare au fost gestionate, în 2025, de Curtea de Apel Nord, cu sediul la Bălți. Dintre acestea, aproape 15 300 au fost dosare noi, iar aproximativ 12 500 au fost soluționate. Datele privind cauzele civile, penale și de contencios administrativ, dinamica dosarelor și durata medie de examinare au fost prezentate pe [...] Articolul VIDEO Curtea de Apel Nord a gestionat peste 18 mii de dosare în 2025 apare prima dată în NordNews.
20:10
Sâmbătă vine ca o promisiune. Citește horoscopul zilei de 21 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Astrele îi invită pe nativi să înceapă conversații blânde, fără ceartă, potrivit catine.ro. Luna ajunge în Berbec, ceea ce înseamnă că focusul este acum pe schimbări rapide și pe urgențe care trebuie rezolvate. Pasiunea în relații [...] Articolul Gemenii sunt mai determinați ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
16:50
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # NordNews
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază astăzi de un mediu educațional modern, sigur și eficient energetic, în urma unor ample lucrări de renovare realizate la cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia. Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, [...] Articolul Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene apare prima dată în NordNews.
16:30
O angajată a unei televiziuni din Transnistria, vizată în dosarul asasinatelor la comandă ale unor oficiali ucraineni # NordNews
O tânără de 19 ani, originară din regiunea transnistreană, se numără printre cele 11 persoane reținute în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, care vizează destructurarea unei grupări criminale organizate, coordonată, potrivit anchetatorilor, de serviciile speciale rusești. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, este vorba despre Alina Bondarenco, la care, [...] Articolul O angajată a unei televiziuni din Transnistria, vizată în dosarul asasinatelor la comandă ale unor oficiali ucraineni apare prima dată în NordNews.
16:30
VIDEO Femeile care țin căldura orașului sub control: cum lucrează electricienele și chimistele de la CET-Nord din Bălți # NordNews
Femeile care lucrează în meserii considerate mult timp „bărbătești” nu mai sunt astăzi o raritate. La CET-Nord din Bălți, reprezentantele sexului frumos activează în secții tehnice și laboratoare, având un rol esențial în prevenirea avariilor și în asigurarea căldurii pentru cele peste 700 de blocuri din oraș. Una dintre ele este Natalia, care activează în [...] Articolul VIDEO Femeile care țin căldura orașului sub control: cum lucrează electricienele și chimistele de la CET-Nord din Bălți apare prima dată în NordNews.
15:10
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice, iar Chișinău rămâne destinația principală a vizitatorilor, relatează [...] Articolul Turismul moldovenesc în creștere. Peste jumătate dintre vizitatori vin din străinătate apare prima dată în NordNews.
14:00
Complicele la omorul din Râșcani, plasat în arest la domiciliu. PCCOCS cere revenirea în arest # NordNews
Cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, a fost plasat în arest la domiciliu. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat hotărârea instanței și solicită aplicarea arestului preventiv în penitenciar. Potrivit PCCOCS, urmărirea penală în acest dosar continuă, [...] Articolul Complicele la omorul din Râșcani, plasat în arest la domiciliu. PCCOCS cere revenirea în arest apare prima dată în NordNews.
13:50
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost recrutați pentru a comite asasinate la comandă în Ucraina, vizând oficiali, jurnaliști și militari activi. Potrivit informațiilor prezentate de PCCOCS, suspecții urmau să primească sume de ordinul sutelor de mii de dolari pentru executarea omorurilor. Printre persoanele vizate s-ar fi numărat conducătorul unei întreprinderi strategice de [...] Articolul Moldoveni recrutați pentru asasinate în Ucraina. Recompense de până la 100.000 de dolari apare prima dată în NordNews.
13:40
Un alpinist amator din Austria, în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat pentru omor din culpă după ce iubita sa a murit de hipotermie pe Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria. Cazul, considerat unul neobișnuit în lumea alpinismului, a fost judecat la Innsbruck, scrie The Guardian, citat de digi24.ro. Instanța i-a aplicat [...] Articolul Alpinist condamnat după ce și-a lăsat iubita să moară pe Grossglockner apare prima dată în NordNews.
13:30
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la Serviciul 112. Datele se regăsesc în Raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Potrivit [...] Articolul Când nimeni nu intervine la timp: peste 20 de cazuri de femicid într-un an apare prima dată în NordNews.
13:20
Până la 8 ani de închisoare pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor, votat în prima lectură # NordNews
Persoanele care amenință sau agresează judecători ori membri ai familiilor acestora riscă sancțiuni mai dure. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care modifică și completează Codul Penal și Codul Contravențional, potrivit ipn.md. Potrivit documentului, Codul Contravențional va fi completat cu prevederi privind ultragierea judecătorului. Fapta va fi sancționată cu amendă de [...] Articolul Până la 8 ani de închisoare pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor, votat în prima lectură apare prima dată în NordNews.
