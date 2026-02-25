Alertă în nordul județului Tulcea, din cauza posibilității căderii unor obiecte din spaţiul aerian

18:50

În substanța găsită asupra celor doi minori, din Ungheni, nu au fost identificate substanțe stupefiante sau psihotrope, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Aceleași surse mai spun că Raportul de constatare tehnico-științifică a fost emis pe 24 februarie 2026, iar în urma examinării substanței solide și cristaline, nu au fost depistate substanțe stupefiante, psihotrope...