Terenuri subevaluate și „o opinie cu rezerve”. Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
Ziarul de Garda, 25 februarie 2026 14:00
Membrii Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice au examinat, în ședința de astăzi, 25 februarie, rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Conform sursei citate, rapoartele cuprind bilanțul contabil, raportul privind...
• • •
Acum 15 minute
14:00
Terenuri subevaluate și „o opinie cu rezerve". Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
Membrii Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice au examinat, în ședința de astăzi, 25 februarie, rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Conform sursei citate, rapoartele cuprind bilanțul contabil, raportul privind...
Acum o oră
13:20
R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina # Ziarul de Garda
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi R. Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 de mii de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant...
Acum 2 ore
13:10
Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, și-a depus cererea de demisie la Parlament # Ziarul de Garda
Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, a depus o cerere de demisie la Parlament. Membra Comisiei urmează să-și finalizeze activitatea la 1 mai 2026, informează Comisia de evaluare a procurorilor. „A fost o onoare să fac parte din Comisie și privesc în urmă la ultimii doi ani ca la o...
12:50
Fond Rutier: 1,82 miliarde de lei pentru drumuri în 2026. Prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație” # Ziarul de Garda
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent a fost aprobat miercuri, 25 februarie, de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea...
12:40
Procurorii cer mandate de arest pentru patru persoane cercetate în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură # Ziarul de Garda
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a patru învinuiți, reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA), în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Totodată, potrivit unui comunicat al CNA, pe 24 februarie, a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta este bănuit de pretinderea și...
12:30
Două focare noi de pestă porcină africană și trei cazuri de rabie, înregistrate în R. Moldova. ANSA oferă recompense pentru notificarea cadavrelor de mistreți # Ziarul de Garda
În perioada 11 – 23 februarie, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate două focare de pesta porcină africană (PPA), anunță printr-un comunicat Agenția Națională pentru Siguranța Animalelor (ANSA). Potrivit informațiilor, un focar de PPA, la mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși și un focar la porci domestici în municipiul Chișinău, orașul Sîngera; Totodată, ANSA anunță despre nimicirea...
12:20
Șase demisii și mai multe mustrări, la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Rezultatele controalelor inopinate # Ziarul de Garda
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate „abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice”. Verificările ar fi scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn...
Acum 4 ore
11:50
Moldovenii care muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Guvernul a aprobat semnarea unui acord # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a...
11:30
CNA efectuează percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. La acțiunile de urmărire penală participă ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva. Perchezițiile vizează factorii de decizie...
11:10
DOC/ O judecătoare, despre care ZdG a scris că și-a scos la vânzare un apartament de lux, situat într-un cartier select din capitală, constatată de ANI cu avere nejustificată de peste 700 de mii de lei # Ziarul de Garda
Lilia Lupașco, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în valoare de peste 700 de mii de lei. În septembrie 2022, Ziarul de Gardă a scris că judecătoarea și soțul său, jurist de profesie, au scos la vânzare un apartament de lux amplasat într-o...
11:10
LIVE TEXT/ Mai multe persoane, printre care un copil au fost răniți și scoși de sub dărâmături în urma unui atac rusesc în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 Pe 24 februarie, în jurul orei 22:00, rușii au lansat bombardamente aeriene asupra unui sat din raionul Zaporijjea, raportează autoritățile. În urma loviturilor, la o adresă a fost distrusă o casă de locuit. Salvatorii au scos de sub dărâmături corpurile a trei persoane. La o altă adresă, o clădire rezidențială cu două etaje...
11:00
Controale în trafic la transportul de pasageri: ANTA a anunțat „acțiuni ample de monitorizare și control al activității de transport rutier” # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat despre desfășurarea unor „acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul R. Moldova”. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vizează operatorii care efectuează transport contra cost prin servicii regulate. Sursa citată...
10:50
DOC/ 20 de ani de închisoare pentru un omor comis din interes material. Un bărbat de 37 de ani și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
Un bărbat de 37 de ani, acuzat de omor comis din interes material și cu o cruzime deosebită, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsa urmând a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Căușeni pe 20 februarie. De asemenea, instanța a dispus recuperarea de la...
10:40
Cetățean străin, extrădat din Germania și plasat în arest, după ce a abuzat doi copii din R. Moldova în 2013 – 2014 # Ziarul de Garda
Un cetățean străin cu vârsta de 41 ani a fost extrădat din Germania, pentru că a abuzat doi copii din R. Moldova, în perioada 2013 – 2014, anunță miercuri, 25 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta a fost extrădat, după ce a fost anunțat în căutare internațională în anul 2017....
10:40
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: Fostul directorul adjunct al Serviciului Vamal, Nicolae Vutcariov, revine în funcție publică. Ce instituție va conduce # Ziarul de Garda
Guvernul s-a întrunit în ședință miercuri, 25 februarie, pentru a aproba 10 hotărâri și proiecte de lege. Executivul va aproba programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026. Totodată, pe agenda ședinței se află aprobarea orei oficiale și a orarului de vară pe teritoriul R. Moldova. Proiectul are drept obiectiv...
10:20
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: cum vor fi repartizați banii pentru întreținerea drumurilor în 2026
Guvernul se întrunește în ședință miercuri, 25 februarie, pentru a aproba 10 hotărâri și proiecte de lege. Executivul va aproba programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026. Totodată, pe agenda ședinței se află aprobarea orei oficiale și a orarului de vară pe teritoriul R. Moldova. Proiectul are drept obiectiv...
Acum 6 ore
09:50
SUA au transmis un demers diplomatic Ucrainei, solicitând încetarea atacurilor asupra unui terminal petrolier din Rusia. „Au afectat unele investiții americane” # Ziarul de Garda
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina, a declarat că a primit o notă de protest (demers diplomatic) din partea Departamentul de Stat al Statelor Unite, în urma atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei asupra terminalului petrolier din Novorossiisk, la sfârșitul anului 2025, scrie CNN. „Am auzit că atacurile ucrainene asupra Novorossiiskului au afectat unele investiții...
09:10
LIVE TEXT/ În urma atacurilor cu drone rusești din Zaporijjea, o persoană a fost rănită, iar alte 2 au fost salvate. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 În seara zilei de 24 februarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra unei localități din raionul Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. O persoană a fost rănită. Alte două persoane au fost salvate de salvatori. În urma loviturilor au izbucnit incendii la 5 adrese. Au ars patru case...
08:40
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru a interzice permanent importurile de petrol din Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters. Doi oficiali ai UE au declarat pentru Reuters că momentul ales a fost conceput pentru a împiedica interdicția...
08:20
LIVE TEXT/ Noaptea trecută, Ucraina a fost atacată cu 115 drone, iar 95 au fost doborâte de apărare antiaeriană. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În noaptea de 25 februarie, armata rusă a atacat cu 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri din direcțiile: Breansk, Kursk și teritoriile temporar ocupate ale regiunii Donețk, au raportat Forțele Aeriene de Apărare „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluție: solicită o încetare imediată a focului și „pace durabilă în Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:02 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția „Sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina”, prin care solicită o încetare imediată a focului și reafirmă necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. 107 țări au votat în favoarea rezoluției, 12 au votat împotrivă, iar 51 s-au abținut, notează Ukrinform. Au votat...
21:30
Trei judecători, propuși președintei Maia Sandu pentru numirea la CSJ. Detalii despre activitatea magistraților # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță marți, 24 februarie, că procedura de concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost finalizată. În urma analizei dosarelor și a susținerii interviurilor, CSM a decis ca judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău, să fie propuși...
20:50
Din 24 februarie, exporturile moldovenești către SUA se taxează cu 10% suprataxă, în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA # Ziarul de Garda
Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) într-un comunicat. Începând cu 24 februarie, SUA au introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformitate cu legislația comercială...
20:30
VIDEO/ Președinția R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean la patru ani de război # Ziarul de Garda
În ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, clădirea Președinției R. Moldova este iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina...
20:10
LIVE TEXT/ Autoritățile din Canada vor livra circa 500 de vehicule blindate Ucrainei: „Ne asigurăm că Ucraina dispune de instrumentele necesare pentru a-și apăra suveranitatea”. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:03 Canada alocă un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, care va include 449 de vehicule blindate, scrie Ukrinform. „Anunțul de astăzi privind asistența militară suplimentară și reînnoirea Operațiunii UNIFIER subliniază angajamentul neclintit al Canadei față de lupta Ucrainei pentru libertate. Ne asigurăm că Ucraina dispune de instrumentele necesare pentru a-și apăra suveranitatea,...
19:30
FOTO/ Protest la Ambasada Rusiei la Chișinău în ziua marcării a patru ani de război în Ucraina. Oamenii scandează: „Putin criminal” și „Slava ZSU” # Ziarul de Garda
Peste o sută de persoane s-au adunat la un marș de solidaritate cu Ucraina, în ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Protestul a început la ora 18:00, de la statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, și s-a îndreptat către clădirea Ambasadei Rusiei. Manifestanții au mers...
19:10
Supermarket-urile ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. „Proiectul nu este doar despre denumiri de țări, ci față de munca producătorilor noștri locali” # Ziarul de Garda
Un proiect de lege care să introducă obligativitatea pentru supermarket-uri să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare și care să încurajeze și afișarea drapelelor țărilor respective, a fost înregistrat marți, 24 februarie, anunță deputatul Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Radu Marian. „Este o inițiativă prin care vrem să transformăm un act simplu...
19:00
„Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile voastre față de viața de acasă vor dispărea rapid.” Gândurile unui scriitor devenit soldat în armata ucraineană, la 4 ani de război # Ziarul de Garda
Andriy Lyubka, scriitor, poet și traducător, devenit recent soldat în armata ucraineană, scrie, într-un eseu cu ocazia celor 4 ani de la invazia rusească în Ucraina, despre motivația poporului ucrainean de a duce în continuare lupta pentru supraviețuire. Optimism, reziliență și speranță sunt cuvintele pe care le folosește ca să descrie situația actuală a poporului...
18:50
SURSE/ Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope # Ziarul de Garda
În substanța găsită asupra celor doi minori, din Ungheni, nu au fost identificate substanțe stupefiante sau psihotrope, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Aceleași surse mai spun că Raportul de constatare tehnico-științifică a fost emis pe 24 februarie 2026, iar în urma examinării substanței solide și cristaline, nu au fost depistate substanțe stupefiante, psihotrope...
18:10
„Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile voastre față de acasă vor dispărea rapid." Gândurile unui scriitor devenit soldat în armata ucraineană, la 4 ani de război
Andriy Lyubka, scriitor, poet, și traducător, devenit recent soldat în armata ucraineană, scrie, într-un eseu ocazia celor 4 ani de la invazia rusească în Ucraina despre motivația poporului ucrainean de a duce în continuare lupta pentru supraviețuire. Optimism, reziliență și speranță sunt cuvintele pe care le folosește ca să descrie situația actuală a poporului ucrainean,...
18:00
VIDEO/ Mesaje pentru Ucraina și Putin la 4 ani de război: „Suntem feriți de această năpastă datorită ucrainenilor” # Ziarul de Garda
La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, conflictul rămâne fără o soluție clară. În pofida tentativelor de negociere și a sprijinului oferit de partenerii internaționali, războiul continuă să facă victime și să provoace suferință. Trăind la granița acestui conflict, Ziarul de Gardă a întrebat câțiva cetățeni ai R. Moldova cum văd ei...
17:10
LIVE TEXT/ Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a semnat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat despre semnarea unui împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026–2027. Oficiala a precizat că fondurile vor fi utilizate „pentru a consolida funcționarea serviciilor publice esențiale, pentru a menține apărarea Ucrainei puternică, pentru a proteja securitatea și libertatea...
17:00
„Discuții despre planurile de dezvoltare a activelor”. Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu companiei, care urmează să preia activele Lukoil # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
17:00
La 4 ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Kremlinul recunoaște că obiectivele războiului „nu au fost pe deplin atinse” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut pe 24 februarie că, la patru ani de la lansarea invaziei sale la scară largă, Rusia încă nu și-a atins obiectivele în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. Mărturisirea evidențiază discrepanța dintre așteptările inițiale ale Kremlinului privind o victorie rapidă și războiul prelungit și costisitor care a...
16:40
Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un acord de cooperare. Parteneriatul prevede mai multe domenii de dezvoltare # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, la Iași a fost semnat un acord de colaborare pentru dezvoltarea regiunii Ungheni–Iași de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, a declarat Dionisie Ternovschi, președintele raionului Ungheni. Potrivit semnatarilor, parteneriatul vizează domenii precum dezvoltarea urbană și regională, mobilitatea și conectivitatea, protecția mediului, infrastructura verde,...
16:30
Marea Britanie anunță cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din ultimii patru ani: „Sancțiunile l-au privat pe Putin de echivalentul a încă doi ani de finanțare a războiului” # Ziarul de Garda
Guvernul Marii Britanii a anunțat un pachet istoric de sancțiuni, care taie veniturile esențiale din petrol și degradează și mai mult capacitatea Kremlinului de a-și purta războiul ilegal, potrivit unui comunicat al instituției britanice de stat. „Aproape 300 de sancțiuni noi au fost anunțate, în timp ce Marea Britanie ia măsuri drastice împotriva veniturilor esențiale...
16:20
36 din 66. Lista partidelor cu drept de participare la alegerile și referendumul local din 17 mai # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat marți, 24 februarie, lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și la referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit unui comunicat al CEC, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, admisibilitatea participării...
15:40
LIVE TEXT/ Armata ucraineană a lovit mai multe posturi de comandă militare rusești și depozite de aprovizionare. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Armata ucraineană a atacat mai multe posturi de comandă militare rusești, depozite de aprovizionare și o bază de reparații, folosind, printre altele, rachete ATACMS, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele ore ale zilei de 24 februarie, mai multe unități ucrainene de rachete și artilerie au atacat un post...
15:30
„Discuții despre planurile de dezvoltare mai departe a activelor" Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu companiei, care urmează să preia activele Lukoil
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
15:10
Elevii din R. Moldova au scris peste 20 de mii de scrisori de sprijin pentru copiii ucraineni. Mesajele vor fi transmise Ambasadei Ucrainei, care le va expedia copiilor din Ucraina # Ziarul de Garda
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” a adunat peste 20 de mii de scrisori, de la elevi din 800 de școli din întreaga țară, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Primele scrisori...
15:00
Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu reprezentanții Băncii Mondiale și compania Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
14:40
Liderii europeni au vizitat Kievul pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina: „Ne amintim de comunitățile sfâșiate, de casele distruse și de copiii luați de lângă familiile lor” # Ziarul de Garda
Ppreședinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa au sosit la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei la scară largă de către Rusia, țara găzduind o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental, potrivit The Kyiv Independent. Printre cei...
14:20
„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile”. Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în...
Ieri
14:10
„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile". Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusia în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în...
13:40
Cerințele de intrare în spațiul Schengen conform sistemului EES vor fi introduse la încă cinci puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # Ziarul de Garda
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, anunță Poliția de Frontieră. Noile reguli de acces în UE au scopul de a moderniza gestionarea frontierelor prin creșterea eficienței proceselor la frontieră și simplificarea deplasărilor. Punctele de trecere a...
13:30
Un bărbat a încercat să treacă vama cu lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 19 milioane de lei. Șoferul și organizatorul schemei au fost reținuți # Ziarul de Garda
La intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, un șofer a afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate în vamă, potrivit legii. În schimb, după verificarea mașinii de către inspectorii vamali, au fost depistate cele șapte lingouri de aur, camuflate la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule. Potrivit calculelor estimative,...
13:20
Premierul Munteanu, la patru ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu, a venit marți, 24 februarie, cu un mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Prim-ministrul susține că atunci era la Kiev și că „în câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kiev. M-am trezit odată...
13:10
LIVE TEXT/ Ministrul ucrainean al Apărării a prezentat trei obiective pentru încheierea războiului. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:09 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a publicat obiectivele planului Ucrainei pentru încheierea războiului. „Rusia continuă să lupte pentru că crede că ne poate înfrânge cu forță și resurse. Prin urmare, președintele a stabilit o sarcină clară pentru echipa Ministerului Apărării: să consolideze apărarea, alături de diplomație, pentru a forța inamicul la pace....
13:00
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a intrat în al patrulea an astăzi, 24 februarie, iar R. Moldova, deși nu este stat beligerant, resimte direct efectele militare ale conflictului. Zeci de drone rusești au survolat neautorizat spațiul aerian moldovenesc din 2022 încoace, iar în mai multe cazuri fragmente de aparate de zbor, inclusiv cu...
12:50
VIDEO/ „Pe mine m-a salvat Moldova, iar cei care au venit să mă «salveze» au vrut să mă distrugă”. Patru ani de război rusesc în Ucraina – un rezumat ZdG # Ziarul de Garda
Pe 24 februarie 2022, Rusia a început un război agresiv împotriva Ucrainei. În fiecare zi, în țara vecină mor oameni nevinovați, sunt distruse orașe și familii întregi. Milioane de oameni, majoritatea femei, copii și bătrâni, sunt forțați să-și părăsească casele și să plece pentru a se salva de război. În primele 24 de ore de...
