Vacanțele în Barcelona vor fi mai scumpe. Orașul dublează taxa turistică pentru a combate criza locuințelor
UNIMEDIA, 25 februarie 2026 17:00
Turiștii din Barcelona ar putea plăti până la 15 euro pe noapte, după ce autoritățile au anunțat majorarea taxei turistice pentru combaterea supraturismului, scrie protv.ro.
• • •
17:20
(galerie foto) „Pentru prima dată în istorie”: Record la Moscova, unde stratul de zăpadă a depăşit 80 de centimetri. Imagini din capitala Rusiei # UNIMEDIA
Grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depăşit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994, după ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, a anunţat miercuri meteorologul rus Evgeny Tishkovets, citat de digi24.ro.
17:20
Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari: Anunțul Guvernului elvețian # UNIMEDIA
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni, 56.000 de dolari, către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, potrivit adevarul.ro.
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
16:20
(foto) Nelu Straciuc, întrevederi cu senatorii Bill Hagherty și Marsha Blackburn, la Washington: Lipsa unui dialog constructiv RM-SUA, în discuții # UNIMEDIA
Politologul Nelu Straciuc, care se află într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a avut întrevederi cu stafful senatorilor americani Bill Hagherty și Marsha Blackburn la Washington. „Am discutat despre rolul opoziției politice în Republica Moldova și despre lipsa unui dialog constructiv cu Statele Unite din partea guvernării actuale”, a percizat Straciuc penru UNIMEDIA.
16:00
O membră din completul A al Comisei Vetting, care nu a avut unanimitate de voturi pe Alexandru Machidon, demisionează: Cererea, trimisă Parlamentului # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că membra internațională Saskia de Vries își va încheia activitatea începând cu 1 mai 2026. Cererea de demisie a fost transmisă Parlamentului Republicii Moldova.
15:40
A bătut și a sugrumat o femeie, stăpâna casei în care intrase să o jefuiască: Inculpatul și-a aflat sentința # UNIMEDIA
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, învinuit de omor din interes material, comis cu o deosebită cruzime.
Acum 4 ore
15:20
(video) O femeie a pierdut peste un milion de lei, după ce a investit în platforme fictive: Trei suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Un grup de escroci, care promitea investiții profitabile online, a fost destructurat de polițiștii din Chișinău. Trei suspecți, acuzați că au cauzat un prejudiciu de peste un milion de lei, au fost reținuți pentru 72 de ore.
15:10
14:50
Plahotniuc denunță un dosar „bazat pe supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat, unde nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii”. Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii, supoziții și erori juridice, care, potrivit lui, ar fi fost incluse intenționat pentru a „umfla” dosarul în urma presiunilor din spațiul public alimentate de declarațiile exponenților guvernării”.
14:50
„Mi-a zis că va veni o domnișoară cu un plic”. Un ex-consilier al lui Plahotniuc a recunoscut că a tăiat, la indicațiile ex-liderului PDM și ale lui Iaralov, secvențe din înregistrările cu Dodon # UNIMEDIA
O nouă ședință în dosarul „Kuliok” are loc astăzi, 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În fața instanței a fost audiat, prin videoconferință din Tașkent, fostul consilier al lui Vlad Plahotniuc, Radu Adrian. Martorul a afirmat că el ar fi fost persoana care a editat înregistrările video realizate în timpul discuțiilor dintre Plahotniuc și fostul șef de stat, Igor Dodon, potrivit protv.
14:30
Transportatorii de persoane, sub lupa ANTA: Agenția anunță controale ample timp de două saptămâni # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
14:20
(foto) Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini # UNIMEDIA
O fotografie cu Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost publicată în dosarele Esptein. Imaginea fizicianului britanic a circulat online după ce a apărut în cea mai recentă serie de documente publicate în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times, citată de digi24.ro.
14:10
„O veste proastă pentru Europa”. Orban susține că liderii de la Bruxelles „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # UNIMEDIA
Liderii de la Bruxelles, conduşi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook, citat de digi24.ro.
14:10
Liderul Partidului Democrația Acasă ar fi fost amendat în Italia, pentru că nu voia să achite călătoria în autobuz. Deputatul: „Un fals ordinar al guvernării, iar îl fac pe Costiuc vedetă” # UNIMEDIA
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost scos forțat dintr-un autobuz în Italia, pentru că a refuzat să achite călătoria, scrie deschide.md. Contactat de UNIMEDIA pentru o reacție, parlamentarul a respins acuzațiile. „Este un fals ordinar al guvernării”, a menționat acesta.
13:50
Pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat două focare de pestă porcină africană. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
13:50
Directoarea de la Muzeul Luvru a demisionat, la patru luni după „Jaful Secolului”: Reproșurile Parlamentului de la Paris # UNIMEDIA
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat marţi Palatul Élysée, informează AFP. „Jaful secolului”, aşa cum a fost botezat de presă, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulţi răufăcători au fost filmaţi în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă, potrivit hotnews.ro.
13:30
(video) Scandal la Guvern, după ce MAN a adus trei saci cu tizic: „Poliția ne amenință cu amendă, dacă îi lăsăm aici”. Reacția oamenilor legii # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a provocat vâlvă în fața Guvernului, după ce a adus saci cu tizic la ușa instituției, în timpul protestului de astăzi. Oamenii legii au intervenit și au avertizat participanții că acțiunea este interzisă și că riscă să fie amendați.
Acum 6 ore
13:10
(video) „Peștera lui Aladin”. Ucrainenii susțin că au distrus un depozit rusesc plin cu echipamente și drone: Imagini cu operațiunea # UNIMEDIA
Operatorii de drone ucraineni susțin că au distrus o „peșteră a lui Aladin” plină cu echipamente rusești într-un depozit situat pe teritoriul Rusiei, relatează TVP World, citat de digi24.ro.
13:00
(video) „Sunt fericită că am ajuns până în ziua de astăzi, să fiu prezentă și eu aici”. Bunica lui Dan Balan a atras toate privirile la ultimul concert al artistului # UNIMEDIA
Interpretul Dan Balan a susținut un concert incendiar zilele acestea, la Chișinău. În sală s-a aflat și bunica artistului, Alexandra, care a trăit fiecare clipă cu lacrimi de bucurie în ochi. „Sunt tare fericită, mă mândresc cu nepotul meu”, a menționat aceasta pentru protv.
12:50
La 13 ani, fiica lui Kim Jong Un este șefa rachetelor nucleare în Coreea de Nord și are autoritate de decizie # UNIMEDIA
Kim Jong Un și-a numit fiica de aproximativ 13 ani în funcția simbolică de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord, atribuindu-i autoritate asupra rapoartelor primite de la generali și implicând-o în decizii legate de programul nuclear al țării, potrivit publicațiilor The Chosun Daily și The Sun. Fetița, cunoscută anterior sub numele de „Kim Ju-ae”, și-a schimbat recent numele în „Kim Ju-hae”, semn că a intrat oficial în linia de succesiune, scrie adevărul.ro.
12:40
Badantă moldoveancă, forțată să muncească non-stop și fără salariu în Italia: „Angajatoarele” trimise în judecată # UNIMEDIA
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral, scrie rotalianul.com.
12:20
(foto) Bucurie nemărginită în familia lui Radu Albot. Soția sa Doinița a născut. Ce nume special a ales cuplul pentru cea de-a doua fetiță # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia tenismenului Radu Albot. Soția sa, Doinița, a născut o fetiță perfect sănătoasă. Micuța a primit numele de Gabriela.
12:20
Mesajul lui Pavel Durov, după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte” - # UNIMEDIA
Anchetat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”, Pavel Durov, fondatorul Telegram, a descris marți acțiunea ca fiind cea mai recentă încercare a Kremlinului de a suprima libertatea de exprimare, relatează The Times, citat de digi24.ro.
12:10
(video) Scandal în trafic. O șoferiță l-a luat la ceartă pe un agent de circulație, lângă Tutun CTC: „- Numai Colonița are drum, pentru Cernăuțeanu. Nouă când ne dați voie? - Când o să am ordin” # UNIMEDIA
Un scandal în trafic a izbucnit în apropierea zonei CTC Tutun din Chișinău, după ce un agent de circulație ar fi blocat circulația pe o direcție timp de aproximativ 40 de minute. Potrivit unei șoferițe, mașinile au rămas blocate în coloană, iar șoferii au devenit vizibil nemulțumiți de situație. Unii dintre ei au acuzat că traficul ar fi fost oprit pentru a permite trecerea șefului IGP. „Numai lui Cernăuțeanu îi deschideți drumul?”, a spus o femeie.
12:10
Irina Vlah îndeamnă cetățenii să arate cum trăiesc zi de zi: „Adoptă un PAS-ist - adu-l în lumea reală” # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că guvernarea actuală nu știe la modul real cum trăiesc oamenii din Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa, ea spune că, în ultimul timp, diferiţi reprezentanţi ai partidului de guvernare au declarat deschis sau au lăsat să se înţeleagă că ei consideră că oamenii din Republicii Moldova sunt bogaţi şi nu văd o problemă că primesc facturi mari sau că vor trebui să plătească impozite mai mari.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri de comercializare a carburanților, valabile pentru 26 februarie 2026.
11:50
(video) Un autobuz școlar s-a împotmolit în noroi, într-un sat din Cantemir: A fost nevoie de un tractor pentru a-l scoate la margine de drum # UNIMEDIA
Un autobuz care transporta elevii la școală a rămas blocat în noroi, în Satul Acui, raionul Cantemir. Pentru deblocarea vehiculului a fost necesară intervenția unui tractor.
11:30
Val de numiri în funcții la Guvern: Cine sunt noii șefi de la Sănătate Publică, Inspectoratul Muncii și cine a demisionat # UNIMEDIA
În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului au fost operate mai multe remanieri și numiri în funcții-cheie din administrația publică. Cabinetul de miniștri a aprobat desemnarea unor noi conducători la Ministerul Justiției, Inspectoratul de Stat al Muncii, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională pentru Siguranța Publică, dar și o demisie la Agenția Moldsilva.
Acum 8 ore
11:10
Guvernul s-a întrunit astăzi, 25 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 11 subiecte, printre care și cel cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării.
11:10
11:00
Un străin, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii din RM, extrădat din Germania: A fost plasat în arest # UNIMEDIA
Un bărbat cu vârsta de 41 ani a fost extrădat din Germania pentru abuzarea a doi copii din Moldova, în perioada 2013-2014, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
10:30
(video) MAN, cu saci de tizic la ușa Guvernului, în semn de protest față de facturile mari: „Noi plătim, voi ne furați” # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională au organizat un flashmob în contextul campaniei „Plătește tu”. De data aceasta, acțiunea a avut loc în fața Guvernul Republicii Moldova. Manifestanții au cerut recalcularea facturilor.
10:30
(video) Vasile Costiuc, chemat la Poliție: „M-au citat legal, eu m-am prezentat, nu vreau să evit oamenii legii” # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc s-a prezentat în această dimineață la Poliție, după ce a fost citat pentru audieri. „M-au citat legal, eu m-am prezentat, nu vreau să evit oamenii legii”, a declarat parlamentarul într-un video postat pe rețele, menționând că va colabora și va oferi toate informațiile necesare.
10:20
10:20
10:20
SUA introduce o suprataxă de 10% la importuri din RM, după ce a anulat-o pe cea de 25%: Care este perioada de aplicare # UNIMEDIA
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că taxa vamală de 25% aplicată anterior mărfurilor originare din Republica Moldova la importul în Statele Unite ale Americii a fost anulată. Decizia vine în urma hotărârii pronunțate la 20 februarie 2026 de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii.
10:10
(live) Guvernul, în ședință: Proiectul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, pe agendă # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 25 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și cel cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării.
10:00
10:00
(live) MAN, cu saci de tizic la ușa Guvernului, în semn de protest față de tarifele mari la facturi: „Noi plătim, voi ne furați” # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională organizează un flashmob în contextul campaniei „Plătește tu”. Acțiunea are loc în fața Guvernul Republicii Moldova.
09:40
Mercur intră în retrograd pe data de 26 februarie, fiind și primul din anul 2026. Mercur retrograd se va întinde pe o perioadă de aproape o lună, până în 20 martie, scrie spynews.ro.
09:30
(video) Trump ignoră verdictul Curții Supreme și anunță reintroducerea unei suprataxe: Au cedat „influențelor străine” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” decizia recentă a Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre taxele vamale impuse de administrația sa. Declarația a fost făcută în discursul privind Starea Uniunii, rostit în fața Congresului, în prezența a patru judecători ai Curții, dintre care trei au votat împotriva competenței sale de a introduce aceste tarife, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
09:20
09:10
(video) Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Drumurile capitalei intră în reparații, de astăzi. Ceban: Ne scuzați pentru deficiențele din trafic # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a adresat un mesaj locuitorilor municipiului Chișinău, anunțând demararea unor intervenții ample pe drumurile din oraș.
09:00
File din trecut: Ocuparea Tbilisiului de către bolșevici și sfârșitul independenței georgiene # UNIMEDIA
Pe 25 februarie, Mihai Eminescu și Nikita Hrușciov au marcat istoria cu evenimente semnificative.
08:50
Un elev s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise la un liceu din capitală. MEC s-a autosesizat și investighează cazul # UNIMEDIA
Un elev dintr-un liceu din capitală s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise, scrie canalul de Telegram Ungureanu 112. Solicitat pentru o reacție de către UNIMEDIA, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public.
08:40
Achraf Hakimi, acuzat de agresiune sexuală de o femeie întâlnită pe rețelele sociale. Și-ar fi făcut de cap în timp ce fosta lui soție era plecată # UNIMEDIA
Cu câteva ore înainte de meciul din Liga Campionilor la fotbal PSG - AS Monaco, arbitrat de românul Istvan Kovacs, marocanul Achraf Hakimi (27 de ani), fundaș la campioana Europei, susține este victima unei tentative de extorcare, scrie adevarul.ro.
08:30
Balanțele vor simți astăzi emoții intense, iar Vărsătorii ating un punct critic și își asigură succesul: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape astrale.
08:20
(video) Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii” # UNIMEDIA
Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore cu mesajul că SUA sunt cea mai măreaţă ţară din lume, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc, sub presiune ușoară: Euro și dolarul cresc, conform cursului afișat de fișat de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală rămân, astăzi, 25 februarie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
