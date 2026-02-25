(video) Vasile Costiuc, chemat la Poliție: „M-au citat legal, eu m-am prezentat, nu vreau să evit oamenii legii”

18:30

La finalul anului trecut, familia Botgros a fost zguduită de o serie de acuzații extrem de grave. Diana și Igor Cuciuc au dat de înțeles că fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros ar fi fost implicat în moartea tragică a Andreei. Ei au susținut că instrumentistul i-ar fi pus substanțe interzise în pahar tinerei artiste la Balul Bobocilor. Acum, cele două familii sunt în război total și cer să se facă dreptate. Radioimpuls a scris ce a declarat Adriana Ochișanu despre procesul deschis de băiatul ei.