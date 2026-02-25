Azerbaidjanul va întări controlul asupra IA
Logos-Press, 25 februarie 2026
Azerbaidjanul pregătește schimbări la scară largă în sfera securității cibernetice: statul va consolida controlul asupra prelucrării datelor în sistemele de inteligență artificială și va limita utilizarea soluțiilor cloud în sectorul public, informează Logos Press.

17:00
Ministerul Finanțelor va reevalua sistemul fiscal și va prezenta propuneri privind cota de TVA în sectorul HoReCa, dar deocamdată este prematur să se vorbească despre cota exactă de impozitare, potrivit Logos Press.
Prelucrarea costisitoare a cerealelor reduce competitivitatea agrobusinessului moldovenesc # Logos-Press
Tarifele actuale de uscare a cerealelor oferite de multe elevatoare fermierilor moldoveni nu favorizează păstrarea calității cerealelor și exportul activ, a raportat Logos Press.
Ilon Musk vrea să își sporească influența în politică, pe fondul problemelor din afaceri # Logos-Press
Antreprenorul american Ilon Musk își extinde influența nu numai în sectorul tehnologic, ci și în arena politică, în special în Europa, potrivit Logos Press.
Noi focare de pestă porcină africană și de rabie au fost confirmate în țară, informează Logos Press.
Înregistrarea zilierilor și a muncii prestate de aceștia se va face prin intermediul unei platforme electronice de contabilizare a bonurilor valorice, a informat Logos Press.
Prețurile mondiale ale aurului s-au stabilizat miercuri dimineață, după o scădere puternică în ziua precedentă. Investitorii sunt ambivalenți cu privire la noua politică tarifară a SUA, relatează Logos Press.
Președintele american Donald Trump a ținut discursul despre Starea Uniunii în fața Congresului, doborându-și recordul pentru cel mai lung discurs – a durat 108 minute, potrivit Logos Press.
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilică, a reamintit cetățenilor că păstrarea de numerar până la 10.000 de euro este considerată sigură și respectă standardele internaționale. Sumele care depășesc această limită „mai devreme sau mai târziu creează probleme”, a relatat Logos Press.
O cafenea situată pe o stâncă abruptă din provincia Fujian din China a atras atenția utilizatorilor de social media în timpul sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, a raportat Logos Press.
Potrivit Logos Press, ponderea medie a sectorului agricol în țările UE va ajunge la 1,2% din PIB în 2024, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de 2009.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Banca Națională (BNM) au elaborat și înaintat Ministerului Finanțelor, în vederea promovării ulterioare, un nou proiect de lege privind depozitarii centrali de valori mobiliare, modificând fundamental infrastructura existentă a pieței interne de capital, informează Logos Press.
Știință într-un pahar: cum Bodegas Ysios transformă Rioja într-un laborator de vinuri premium # Logos-Press
O companie vinicolă spaniolă din regiunea Rioja Alavesa pariază pe agronomia de precizie, monitorizarea digitală și microzonarea podgoriilor, informează Logos Press.
Guvernul a aprobat un program de construcție și întreținere a drumurilor naționale pentru anul 2026 în cadrul Fondului rutier în valoare de 1,82 miliarde de lei, informează Logos Press.
Moscova va deveni primul oraș din lume în care inteligența artificială va reglementa traficul dintr-un cartier, potrivit Logos Press.
Casa de modă franceză Hermès își extinde linia de ceasuri Cape Cod cu o nouă interpretare în miniatură a modelului iconic, Cape Cod Mini, potrivit Logos Press.
Moldova intenționează să adere la Fondul european Eurimages pentru sprijin cultural, care are un buget de 27,5 milioane de euro, a raportat Logos Press.
Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat la Washington o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și asigurarea unor prețuri accesibile în regiune, informează Logos Press.
Cifra de afaceri pentru pasageri în creștere, cifra de afaceri pentru marfă în scădere # Logos-Press
Volumul transportului de pasageri prin toate modurile de transport a crescut cu 18,8%, ajungând la 7 505,5 milioane de pasageri-kilometri în 2025, potrivit Logos Press.
Informațiile despre potențialul import de floarea soarelui din Argentina în Republica Moldova sunt completate cu detalii importante. Într-adevăr, Trans Oil Group este cumpărătorul a aproximativ 55.000 de tone din această materie primă, care a ajuns în portul Constanța cu două nave, informează Logos Press.
Tronsonul străzii 31 August 1989 dintre strada Alexandra Pușkin și strada Benulescu Bodoni va fi reconstruit în termen de șase luni, informează Logos Press.
Meta, gigantul american de tehnologie al lui Mark Zuckerberg, intenționează să intre pe piața stablecoin în cursul acestui an, potrivit Logos Press.
Moldova suspendă elaborarea unei legi privind inteligența artificială la recomandarea Comisiei Europene, informează Logos Press.
În timpul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Băncii Mondiale (BM) și ai Grupului Carlyle, informează Logos Press.
Afacerile ucrainene în Letonia au înflorit în ultimii ani: numărul de companii a crescut pe fondul unor investiții de 137 de milioane de euro, potrivit Logos Press.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat rezultatele concursului „Capitala Sportivă a Moldovei”, care în acest an a fost câștigat de orașul Nisporeni, informează Logos Press.
Autoritățile georgiene: Interesul nostru este să nu lăsăm pe nimeni să-și bage nasul în treburile noastre # Logos-Press
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze a subliniat că suveranitatea țării este exclusiv o problemă internă a Georgiei și că nimeni nu trebuie să își promoveze interesele în sistemul său politic, informează Logos Press.
În SUA, casa de licitații Broad Arrow a scos la licitație un exemplar cu adevărat unic – aproape nou Jaguar XJ220 1994 anul de fabricație, informează Logos Press.
Cercetătorii de la Universitatea din Colorado (SUA) au dezvoltat un dispozitiv optic care permite captarea luminii pe un cip și, astfel, reducerea pierderii acesteia, a raportat Logos Press.
Vinăria Bessa Valley din Bulgaria aduce Europa de Est în segmentul producției de vinuri premium # Logos-Press
Bulgaria, percepută mult timp ca un furnizor de vin ieftin pentru piața de masă, devine din ce în ce mai puternică în categoria premium în 2026, potrivit Logos Press.
În Moldova, criteriile de determinare a categoriei unei întreprinderi ca entitate impozabilă vor fi actualizate până la sfârșitul anului 2026. Acestea vor fi utilizate pentru contabilitate și raportare financiară în sectorul corporativ, informează Logos Press.
Granturi de până la 50 de mii de euro sunt oferite de donatorii internaționali grupurilor de producători agricoli mici și mijlocii de semințe de culturi de câmp din Moldova, informează Logos Press.
Normalizarea relațiilor cu Azerbaidjan a îmbunătățit ratingul și perspectivele Armeniei # Logos-Press
S&P Global Ratings a îmbunătățit perspectiva de rating a Armeniei de la „stabilă” la „pozitivă”, anticipând o creștere a PIB de 5,3% în 2026 și de 4,8% în 2027, pe fondul continuării normalizării relațiilor cu Azerbaidjanul, a raportat Logos Press.
Anul trecut, Moldova a importat medicamente în valoare de 266,32 milioane de euro, depășind cifrele pentru 2024 (+17 milioane de euro) și crescând ponderea importurilor pe piața internă de la 91,6% la 92,9%/ Producția proprie este estimată la un modest 20,37 milioane de euro, a cărei pondere a scăzut în consecință la 7%, a raportat Logos Press.
Pierderile nete ale Arena Chișinău au totalizat 37,5 milioane de lei, iar complexul se confruntă în continuare cu nereguli sistemice care îi afectează situația financiară, a anunțat Logos Press.
Supermarketurile vor fi obligate să pună informații despre țara de origine a produselor alimentare direct pe etichetele de preț, alături de preț, a raportat Logos Press.
Programul de stat Prima Casa este adesea interpretat greșit. Acesta este prezentat ca un instrument de accesibilizare a locuințelor. În realitate, acesta a devenit un accelerator al prețurilor.
Înăsprirea politicii comerciale a SUA și creșterea barierelor tarifare accelerează redistribuirea lanțurilor globale de aprovizionare, printre principalii beneficiari ai cărora analiștii numesc China, potrivit Logos Press.
Conform rezultatelor din 2025, ponderea Poloniei în importul de produse agroalimentare în Ucraina a fost de 42% – cu puțin mai mică decât ponderea totală a celor mai apropiați concurenți (Germania și Turcia), informează Logos Press.
Începând cu 2024, dolarul și-a pierdut parțial rolul de activ de refugiu, dar ING observă că nu a existat o scădere globală a cererii pentru moneda americană, potrivit Logos Press.
În Muntenegru, locuințele sunt din ce în ce mai ieftine, iar prețurile sunt determinate de cererea internă, informează Logos Press cu referire la Prian.
De zeci de ani, publicarea Culorilor Anului Pantone reprezintă un semnal pentru piața modei – comercianții cu amănuntul își ajustează gamele, producătorii încep să achiziționeze materii prime, echipele de marketing se adaptează la noua dispoziție cromatică, potrivit Logos Press.
Vameșii moldoveni de la punctul vamal Leușeni au dejucat o tentativă de introducere ilegală a șapte lingouri de aur din România în Republica Moldova, informează Logos Press.
Uzbekistanul intenționează să atragă 744 de milioane de dolari de la instituțiile financiare internaționale pentru proiecte în agricultură și gestionarea apei până la sfârșitul anului 2026, informează Logos Press.
Criza de la Consiliul Concurenței nu este cauzată doar de demisia președintelui, ci și de lipsa de personal și de volumul mare de muncă, ceea ce necesită consolidarea urgentă a instituției, potrivit Logos Press.
Industria europeană a vinului intră într-o fază de ajustare structurală din cauza scăderii consumului, pe de o parte, și a creșterii concurenței globale, pe de altă parte, informează Logos Press.
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul capitalei Ion Ceban, se opune închiderii a 600 de primării și propune un referendum național pe această temă, informează Logos Press.
Ucraina și alte țări post-sovietice își pierd rapid fostele poziții pe piața mondială a nucilor din cauza problemelor interne ale producției naționale de nuci și a politicii de piață agresive a „noilor exportatori”.
Inspectoratul General pentru Migrație planifică un buget de aproximativ 500.000 de lei anual pentru efectuarea operațiunilor de expulzare forțată a străinilor care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau încalcă condițiile de ședere, informează Logos Press.
Volumul încasărilor la casieriile băncilor în luna ianuarie a depășit debursările cu 96 de milioane de lei, în scădere cu 6,8% (cu 951 de milioane de lei) față de aceeași lună a anului trecut, informează Logos Press.
