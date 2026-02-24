Moldova este pe deplin dependentă de medicamentele importate
Logos-Press, 24 februarie 2026 17:30
Anul trecut, Moldova a importat medicamente în valoare de 266,32 milioane de euro, depășind cifrele pentru 2024 (+17 milioane de euro) și crescând ponderea importurilor pe piața internă de la 91,6% la 92,9%/ Producția proprie este estimată la un modest 20,37 milioane de euro, a cărei pondere a scăzut în consecință la 7%, a raportat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
17:30
Anul trecut, Moldova a importat medicamente în valoare de 266,32 milioane de euro, depășind cifrele pentru 2024 (+17 milioane de euro) și crescând ponderea importurilor pe piața internă de la 91,6% la 92,9%/ Producția proprie este estimată la un modest 20,37 milioane de euro, a cărei pondere a scăzut în consecință la 7%, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
17:15
Pierderile nete ale Arena Chișinău au totalizat 37,5 milioane de lei, iar complexul se confruntă în continuare cu nereguli sistemice care îi afectează situația financiară, a anunțat Logos Press.
Acum o oră
16:45
Supermarketurile vor fi obligate să pună informații despre țara de origine a produselor alimentare direct pe etichetele de preț, alături de preț, a raportat Logos Press.
Acum 2 ore
16:30
Programul de stat Prima Casa este adesea interpretat greșit. Acesta este prezentat ca un instrument de accesibilizare a locuințelor. În realitate, acesta a devenit un accelerator al prețurilor.
16:15
Înăsprirea politicii comerciale a SUA și creșterea barierelor tarifare accelerează redistribuirea lanțurilor globale de aprovizionare, printre principalii beneficiari ai cărora analiștii numesc China, potrivit Logos Press.
15:45
Conform rezultatelor din 2025, ponderea Poloniei în importul de produse agroalimentare în Ucraina a fost de 42% – cu puțin mai mică decât ponderea totală a celor mai apropiați concurenți (Germania și Turcia), informează Logos Press.
Acum 4 ore
15:30
Începând cu 2024, dolarul și-a pierdut parțial rolul de activ de refugiu, dar ING observă că nu a existat o scădere globală a cererii pentru moneda americană, potrivit Logos Press.
15:15
În Muntenegru, locuințele sunt din ce în ce mai ieftine, iar prețurile sunt determinate de cererea internă, informează Logos Press cu referire la Prian.
15:00
De zeci de ani, publicarea Culorilor Anului Pantone reprezintă un semnal pentru piața modei – comercianții cu amănuntul își ajustează gamele, producătorii încep să achiziționeze materii prime, echipele de marketing se adaptează la noua dispoziție cromatică, potrivit Logos Press.
14:45
Vameșii moldoveni de la punctul vamal Leușeni au dejucat o tentativă de introducere ilegală a șapte lingouri de aur din România în Republica Moldova, informează Logos Press.
14:30
Uzbekistanul intenționează să atragă 744 de milioane de dolari de la instituțiile financiare internaționale pentru proiecte în agricultură și gestionarea apei până la sfârșitul anului 2026, informează Logos Press.
14:15
Criza de la Consiliul Concurenței nu este cauzată doar de demisia președintelui, ci și de lipsa de personal și de volumul mare de muncă, ceea ce necesită consolidarea urgentă a instituției, potrivit Logos Press.
14:00
Industria europeană a vinului intră într-o fază de ajustare structurală din cauza scăderii consumului, pe de o parte, și a creșterii concurenței globale, pe de altă parte, informează Logos Press.
13:45
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul capitalei Ion Ceban, se opune închiderii a 600 de primării și propune un referendum național pe această temă, informează Logos Press.
Acum 6 ore
13:30
Ucraina și alte țări post-sovietice își pierd rapid fostele poziții pe piața mondială a nucilor din cauza problemelor interne ale producției naționale de nuci și a politicii de piață agresive a „noilor exportatori”.
13:15
Inspectoratul General pentru Migrație planifică un buget de aproximativ 500.000 de lei anual pentru efectuarea operațiunilor de expulzare forțată a străinilor care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau încalcă condițiile de ședere, informează Logos Press.
13:00
Volumul încasărilor la casieriile băncilor în luna ianuarie a depășit debursările cu 96 de milioane de lei, în scădere cu 6,8% (cu 951 de milioane de lei) față de aceeași lună a anului trecut, informează Logos Press.
13:00
Big Tech investește 650 de miliarde de dolari în inteligența artificială: cel mai mare pariu tehnologic al deceniului # Logos-Press
Potrivit Logos Press, marii giganți din domeniul tehnologiei (Amazon, Microsoft, Google, Alibaba etc.) își sporesc cheltuielile de capital pentru tehnologia inteligenței artificiale (AI) la niveluri record, sperând să obțină rezultate încă din 2026.
12:15
Fracțiunea majoritară a PAS propune adăugarea unui nou termen – „ineligibilitate” – la motivele de încetare a mandatului unui deputat, relatează Logos Press.
12:00
Începând cu perioada fiscală 2026, obligația de a calcula și plăti taxa pentru utilizarea drumurilor de către vehiculele înmatriculate în Republica Moldova apare și pentru proprietarii de mopede, scutere, scutere și motociclete cu motor electric, precum și de autoturisme, vehicule cu destinație specială pe șasiu de autoturisme, complet electrice, a informat Logos Press.
Acum 8 ore
11:30
Camera de Conturi: Programele de sprijinire a IMM-urilor nu sunt puse în aplicare în mod sistematic # Logos-Press
În cadrul auditului extern al instituției de stat Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Curtea de Conturi a Republicii Moldova a relevat un nivel scăzut de utilizare a resurselor disponibile. Aproximativ 70 de milioane de lei din Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică al Republicii Moldova în perioada 2022-2023 nu au fost utilizate pentru a sprijini antreprenorii.
10:30
Geostud, cea mai mare companie românească specializată în foraj geotehnic pentru construcția de autostrăzi, a anunțat un parteneriat cu MM Consulting&Engineering într-un proiect de importanță strategică pentru dezvoltarea Republicii Moldova: reconstrucția și lărgirea autostrăzii naționale M3 Chișinău – Giurgiulești – frontiera cu România, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Logos Press.
10:00
Guvernul nu susține propunerea deputaților de ajustare a limitelor de numerar, însă Ministerul de Finanțe a început deja să analizeze aplicarea Legii privind decontarea în numerar și elaborează amendamente pentru a o face mai eficientă, a informat Logos Press.
09:45
Agenția Proprietății de Stat a demarat procedura de evaluare a hotelului Zarya din centrul capitalei pentru a determina valoarea de piață reală a acestei întreprinderi de stat, luând în considerare toate activele, datoriile și drepturile de proprietate, informează Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
O navă a cărei destinație este Turcia/Moldova a apărut pe lista navelor care livrează floarea-soarelui din Argentina către țările de la Marea Neagră, a informat Logos Press.
09:00
Bitcoin a scăzut la 65.400 de dolari în tranzacțiile din SUA luni, după ce nu a reușit să se agațe de o recuperare modestă peste noapte, a raportat Logos Press.
08:30
Noul pachet de sprijin danez în valoare de 20 de milioane de euro pentru Moldova va fi destinat consolidării sectorului de apărare, combaterii dezinformării și îmbunătățirii capacității țării de a gestiona situațiile de criză, informează Logos Press.
08:15
Agenția de Investiții a anunțat lansarea unei noi etape a programului BRIDGE Export, un instrument financiar conceput pentru a implementa strategii sectoriale și măsuri de sprijin pentru exportatorii moldoveni, informează Logos Press.
Acum 24 ore
01:00
Deși Elveția este candidatul favorit pentru a găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă din 2038, autoritățile Confederației nu se grăbesc să dea un răspuns final Comitetului Internațional Olimpic (CIO), a raportat Logos Press.
00:30
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv de mobilizare a dispozițiilor Legii privind producția de apărare pentru a proteja producția internă de fosfor elementar și erbicide pe bază de glifosat, a raportat Logos Press.
23 februarie 2026
23:45
Zgomotul excesiv rămâne una dintre cele mai presante probleme de mediu din Europa, afectând aproximativ 112 milioane de persoane – adică aproximativ unul din cinci locuitori ai continentului, potrivit Logos Press.
23:15
Ianuarie 2026 a fost un an record pentru importurile de energie electrică în Ucraina – 894.500 MWh, a raportat Logos Press.
22:45
Agenția vamală și de protecție a frontierelor din SUA a declarat că va suspenda taxele impuse în temeiul International Emergency Economic Powers Act începând cu 24 februarie, conform Logos Press.
22:15
Oamenii de știință discută în mod activ motivele deteriorării vederii unui număr semnificativ de persoane și ajung la concluzia că răspândirea miopiei nu se datorează creșterii timpului petrecut în fața ecranului, ci unei scăderi semnificative a luminii naturale, informează Logos Press.
21:00
Gastarbeiterilor din Moldova li se garantează 50% din salariul mediu, lucrătorilor locali nu li se garantează # Logos-Press
Pragul salariului minim pentru cetățenii străini care lucrează în Moldova este de 50 % din salariul mediu pe economie. Lucrătorii locali nu au astfel de garanții, potrivit Logos Press.
20:45
Bolide-ul din 1986 al lui Ayrton Senna este scos la licitație pentru 12 milioane de dolari # Logos-Press
Mașina de curse Lotus din 1986, cu care legendarul pilot brazilian Ayrton Senna a obținut victoriile sale fulminante în cursele de Formula 1, ar putea fi scoasă la licitație pentru 12 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
20:45
Fricțiunile comerciale dintre SUA și China afectează piețele: investitorii caută siguranță # Logos-Press
Decizia Curții Supreme a SUA de a anula „taxele vamale” ale lui Trump și noul tarif de 15 % al președintelui american au zguduit din nou piețele financiare, monedele piețelor emergente consolidându-se, indicii bursieri asiatici crescând, iar investitorii mutând capitalul în active sigure, potrivit Logos Press.
20:30
În februarie 2026, cetățenii au investit 41,15 milioane de lei prin intermediul eVMS.md, nereușind să susțină interesul lunii ianuarie pentru valorile mobiliare de stat, potrivit Logos Press.
18:45
Angajații Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în cazul deturnării pe scară largă a fondurilor alocate pentru proiecte de infrastructură în cadrul Programului Național Satul European, a informat Logos Press.
18:30
În 2026, peste 71 de milioane de lei vor fi alocate pentru dezvoltarea rețelei de irigații din Moldova, dintre care 62,7 milioane de lei prin acordarea de subvenții fermierilor, informează Logos Press.
18:00
Activiștii au organizat un spectacol în Louvre, agățând o fotografie cu detenția lui Andrew Mountbatten-Windsor lângă capodopere ale artei mondiale. Acțiunea a durat doar aproximativ cincisprezece minute, dar a reușit să atragă atenția vizitatorilor unuia dintre cele mai faimoase muzee din lume, informează Logos Press.
Ieri
17:15
Sphera Franchise Group, cel mai mare operator de pe piața românească de catering, a anunțat sosirea brandului Taco Bell în Republica Moldova, informează Logos Press.
17:00
În cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Verona, Italia, drapelul olimpic a fost înmânat gazdelor următoarelor Jocuri, informează Logos Press.
16:45
China avertizează: conflictul comercial cu SUA este „dăunător pentru ambele părți” și cere anularea tarifelor # Logos-Press
Beijingul efectuează o evaluare cuprinzătoare a deciziei Curții Supreme a SUA privind taxele vamale și îndeamnă Washingtonul să renunțe la măsurile comerciale unilaterale, pe fondul creșterii incertitudinii comerciale globale, a raportat Logos Press.
16:15
PayPal a raportat o încălcare masivă a securității datelor cauzată de o eroare în aplicația sa de creditare a întreprinderilor PayPal Working Capital (PPWC), conform Logos Press.
16:00
Erdogan promite Turciei aproape un trilion de lire pentru sprijinirea agriculturii în 2026 # Logos-Press
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a angajat să aloce o sumă record de aproape un trilion de lire (aproximativ 23 de miliarde de dolari) pentru a sprijini agricultura în 2026, pentru a consolida poziția țării printre liderii mondiali în sectorul agrobusinessului, a raportat Logos Press.
15:30
Începutul anului 2026 este marcat de o serie de decizii și procese care vor stabili în mare parte traiectoria financiară a Republicii Moldova pentru anul următor. Accentul este pus pe politica Băncii Naționale, dinamica inflației, starea rezervelor valutare și cursul de schimb al leului moldovenesc.
15:00
Ceremonia de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, care a durat 17 zile, a avut loc în amfiteatrul antic din Verona, Italia, a anunțat Logos Press.
14:30
Alexei Herzescu, președintele Consiliului Concurenței, și-a prezentat oficial demisia din funcție, invocând circumstanțe personale, potrivit Logos Press.
14:00
Volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice din Moldova în ianuarie 2026 a totalizat 1,865 miliarde de lei (sau 35,5% din volumul total de creditare de 5,254 miliarde de lei). Această cifră este cu 17,5% mai mică comparativ cu decembrie 2025, transmite Logos Press.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.