Ministrul Finanțelor: numerarul de peste 10 000 EUR creează probleme

Logos-Press, 25 februarie 2026 13:45

Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilică, a reamintit cetățenilor că păstrarea de numerar până la 10.000 de euro este considerată sigură și respectă standardele internaționale. Sumele care depășesc această limită „mai devreme sau mai târziu creează probleme”, a relatat Logos Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 30 minute
13:45
Ministrul Finanțelor: numerarul de peste 10 000 EUR creează probleme Logos-Press
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilică, a reamintit cetățenilor că păstrarea de numerar până la 10.000 de euro este considerată sigură și respectă standardele internaționale. Sumele care depășesc această limită „mai devreme sau mai târziu creează probleme”, a relatat Logos Press.
Acum o oră
13:30
Bea cafea și stai la rece: o nouă extremă turistică din China Logos-Press
O cafenea situată pe o stâncă abruptă din provincia Fujian din China a atras atenția utilizatorilor de social media în timpul sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, a raportat Logos Press.
13:15
Care țări din UE au cea mai mare pondere a agriculturii în PIB? Logos-Press
Potrivit Logos Press, ponderea medie a sectorului agricol în țările UE va ajunge la 1,2% din PIB în 2024, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de 2009.
Acum 2 ore
13:00
Depozitarul central de valori mobiliare va fi reformat în mod fundamental Logos-Press
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Banca Națională (BNM) au elaborat și înaintat Ministerului Finanțelor, în vederea promovării ulterioare, un nou proiect de lege privind depozitarii centrali de valori mobiliare, modificând fundamental infrastructura existentă a pieței interne de capital, informează Logos Press.
12:45
Știință într-un pahar: cum Bodegas Ysios transformă Rioja într-un laborator de vinuri premium Logos-Press
O companie vinicolă spaniolă din regiunea Rioja Alavesa pariază pe agronomia de precizie, monitorizarea digitală și microzonarea podgoriilor, informează Logos Press.
12:30
Guvernul aprobă un „program clar” pentru construcția și repararea drumurilor Logos-Press
Guvernul a aprobat un program de construcție și întreținere a drumurilor naționale pentru anul 2026 în cadrul Fondului rutier în valoare de 1,82 miliarde de lei, informează Logos Press.
12:15
Traficul în Moscova va fi reglementat de inteligența artificială Logos-Press
Moscova va deveni primul oraș din lume în care inteligența artificială va reglementa traficul dintr-un cartier, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
12:00
„Lux liniștit” la încheietura mâinii: Hermès a prezentat ceasul Cape Cod Mini Logos-Press
Casa de modă franceză Hermès își extinde linia de ceasuri Cape Cod cu o nouă interpretare în miniatură a modelului iconic, Cape Cod Mini, potrivit Logos Press.
11:45
O șansă pentru industria cinematografică moldovenească Logos-Press
Moldova intenționează să adere la Fondul european Eurimages pentru sprijin cultural, care are un buget de 27,5 milioane de euro, a raportat Logos Press.
11:00
Moldova va promova exportul de GNL din SUA Logos-Press
Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat la Washington o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și asigurarea unor prețuri accesibile în regiune, informează Logos Press.
10:45
Cifra de afaceri pentru pasageri în creștere, cifra de afaceri pentru marfă în scădere Logos-Press
Volumul transportului de pasageri prin toate modurile de transport a crescut cu 18,8%, ajungând la 7 505,5 milioane de pasageri-kilometri în 2025, potrivit Logos Press.
10:15
Floarea-soarelui argentiniană a fost cumpărată de Trans Oil Group Logos-Press
Informațiile despre potențialul import de floarea soarelui din Argentina în Republica Moldova sunt completate cu detalii importante. Într-adevăr, Trans Oil Group este cumpărătorul a aproximativ 55.000 de tone din această materie primă, care a ajuns în portul Constanța cu două nave, informează Logos Press.
Acum 6 ore
09:45
Drumurile au pus guvernul și autoritățile capitalei pe poziții diferite Logos-Press
Tronsonul străzii 31 August 1989 dintre strada Alexandra Pușkin și strada Benulescu Bodoni va fi reconstruit în termen de șase luni, informează Logos Press.
09:15
Meta a lui Zuckerberg intră pe piața stablecoin Logos-Press
Meta, gigantul american de tehnologie al lui Mark Zuckerberg, intenționează să intre pe piața stablecoin în cursul acestui an, potrivit Logos Press.
08:30
Comisia Europeană a pus frână Legii IA în Moldova Logos-Press
Moldova suspendă elaborarea unei legi privind inteligența artificială la recomandarea Comisiei Europene, informează Logos Press.
08:15
Dorin Junghietu a discutat la Washington despre vânzarea activelor Lukoil Logos-Press
În timpul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Băncii Mondiale (BM) și ai Grupului Carlyle, informează Logos Press.
Acum 24 ore
20:15
Companiile ucrainene au investit 137 de milioane de euro în Letonia Logos-Press
Afacerile ucrainene în Letonia au înflorit în ultimii ani: numărul de companii a crescut pe fondul unor investiții de 137 de milioane de euro, potrivit Logos Press.
20:15
Nisporeni a fost selectată drept „Capitala Sportului 2026” Logos-Press
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat rezultatele concursului „Capitala Sportivă a Moldovei”, care în acest an a fost câștigat de orașul Nisporeni, informează Logos Press.
19:45
Autoritățile georgiene: Interesul nostru este să nu lăsăm pe nimeni să-și bage nasul în treburile noastre Logos-Press
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze a subliniat că suveranitatea țării este exclusiv o problemă internă a Georgiei și că nimeni nu trebuie să își promoveze interesele în sistemul său politic, informează Logos Press.
19:30
Supercarul emblematic Jaguar XJ220 din anii ’90 este scos la licitație Logos-Press
În SUA, casa de licitații Broad Arrow a scos la licitație un exemplar cu adevărat unic – aproape nou Jaguar XJ220 1994 anul de fabricație, informează Logos Press.
19:15
Calea către senzori compacți este deschisă Logos-Press
Cercetătorii de la Universitatea din Colorado (SUA) au dezvoltat un dispozitiv optic care permite captarea luminii pe un cip și, astfel, reducerea pierderii acesteia, a raportat Logos Press.
18:45
Vinăria Bessa Valley din Bulgaria aduce Europa de Est în segmentul producției de vinuri premium Logos-Press
Bulgaria, percepută mult timp ca un furnizor de vin ieftin pentru piața de masă, devine din ce în ce mai puternică în categoria premium în 2026, potrivit Logos Press.
18:45
Începând cu 2027, noi categorii de contribuabili vor fi atribuite întreprinderilor Logos-Press
În Moldova, criteriile de determinare a categoriei unei întreprinderi ca entitate impozabilă vor fi actualizate până la sfârșitul anului 2026. Acestea vor fi utilizate pentru contabilitate și raportare financiară în sectorul corporativ, informează Logos Press.
18:30
Producătorii de semințe vor fi sprijiniți prin subvenții Logos-Press
Granturi de până la 50 de mii de euro sunt oferite de donatorii internaționali grupurilor de producători agricoli mici și mijlocii de semințe de culturi de câmp din Moldova, informează Logos Press.
18:15
Normalizarea relațiilor cu Azerbaidjan a îmbunătățit ratingul și perspectivele Armeniei Logos-Press
S&P Global Ratings a îmbunătățit perspectiva de rating a Armeniei de la „stabilă” la „pozitivă”, anticipând o creștere a PIB de 5,3% în 2026 și de 4,8% în 2027, pe fondul continuării normalizării relațiilor cu Azerbaidjanul, a raportat Logos Press.
17:30
Moldova este pe deplin dependentă de medicamentele importate Logos-Press
Anul trecut, Moldova a importat medicamente în valoare de 266,32 milioane de euro, depășind cifrele pentru 2024 (+17 milioane de euro) și crescând ponderea importurilor pe piața internă de la 91,6% la 92,9%/ Producția proprie este estimată la un modest 20,37 milioane de euro, a cărei pondere a scăzut în consecință la 7%, a raportat Logos Press.
17:15
„Arena Chișinău: Pierderi de milioane de lei și nereguli sistemice Logos-Press
Pierderile nete ale Arena Chișinău au totalizat 37,5 milioane de lei, iar complexul se confruntă în continuare cu nereguli sistemice care îi afectează situația financiară, a anunțat Logos Press.
16:45
Supermarketurile vor fi obligate să indice țara de origine pe etichetele de preț Logos-Press
Supermarketurile vor fi obligate să pună informații despre țara de origine a produselor alimentare direct pe etichetele de preț, alături de preț, a raportat Logos Press.
16:30
Piața imobiliară din Moldova: o criză despre care nu se vorbește prea des. Continuare Logos-Press
Programul de stat Prima Casa este adesea interpretat greșit. Acesta este prezentat ca un instrument de accesibilizare a locuințelor. În realitate, acesta a devenit un accelerator al prețurilor.
16:15
China profită de turbulențele tarifare provocate de SUA Logos-Press
Înăsprirea politicii comerciale a SUA și creșterea barierelor tarifare accelerează redistribuirea lanțurilor globale de aprovizionare, printre principalii beneficiari ai cărora analiștii numesc China, potrivit Logos Press.
15:45
Polonia își păstrează statutul de cel mai mare furnizor de alimente pentru Ucraina Logos-Press
Conform rezultatelor din 2025, ponderea Poloniei în importul de produse agroalimentare în Ucraina a fost de 42% – cu puțin mai mică decât ponderea totală a celor mai apropiați concurenți (Germania și Turcia), informează Logos Press.
15:30
Cursul de schimb al dolarului nu va repeta în acest an scăderea de anul trecut Logos-Press
Începând cu 2024, dolarul și-a pierdut parțial rolul de activ de refugiu, dar ING observă că nu a existat o scădere globală a cererii pentru moneda americană, potrivit Logos Press.
15:15
Piața imobiliară din Muntenegru este în declin Logos-Press
În Muntenegru, locuințele sunt din ce în ce mai ieftine, iar prețurile sunt determinate de cererea internă, informează Logos Press cu referire la Prian.
15:00
Inteligența artificială determină culorile pentru industria modei Logos-Press
De zeci de ani, publicarea Culorilor Anului Pantone reprezintă un semnal pentru piața modei – comercianții cu amănuntul își ajustează gamele, producătorii încep să achiziționeze materii prime, echipele de marketing se adaptează la noua dispoziție cromatică, potrivit Logos Press.
14:45
O tentativă de contrabandă cu aur în valoare de 19 milioane de lei a fost dejucată Logos-Press
Vameșii moldoveni de la punctul vamal Leușeni au dejucat o tentativă de introducere ilegală a șapte lingouri de aur din România în Republica Moldova, informează Logos Press.
14:30
Uzbekistanul învață cum să facă să plouă Logos-Press
Uzbekistanul intenționează să atragă 744 de milioane de dolari de la instituțiile financiare internaționale pentru proiecte în agricultură și gestionarea apei până la sfârșitul anului 2026, informează Logos Press.
14:15
Istratii privind Consiliul Concurenței: criza sistemică Logos-Press
Criza de la Consiliul Concurenței nu este cauzată doar de demisia președintelui, ci și de lipsa de personal și de volumul mare de muncă, ceea ce necesită consolidarea urgentă a instituției, potrivit Logos Press.
Ieri
14:00
Vinul european: declin structural și lupta pentru premiumizare Logos-Press
Industria europeană a vinului intră într-o fază de ajustare structurală din cauza scăderii consumului, pe de o parte, și a creșterii concurenței globale, pe de altă parte, informează Logos Press.
13:45
Opoziția propune un referendum privind reforma administrației locale Logos-Press
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul capitalei Ion Ceban, se opune închiderii a 600 de primării și propune un referendum național pe această temă, informează Logos Press.
13:30
De ce Ucraina și Moldova pierd teren în clasamentul exportatorilor de nuci? Logos-Press
Ucraina și alte țări post-sovietice își pierd rapid fostele poziții pe piața mondială a nucilor din cauza problemelor interne ale producției naționale de nuci și a politicii de piață agresive a „noilor exportatori”.
13:15
Se prevede alocarea a 500 de mii de lei pe an pentru expulzarea străinilor Logos-Press
Inspectoratul General pentru Migrație planifică un buget de aproximativ 500.000 de lei anual pentru efectuarea operațiunilor de expulzare forțată a străinilor care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau încalcă condițiile de ședere, informează Logos Press.
13:00
Băncile nu dispun de numerar Logos-Press
Volumul încasărilor la casieriile băncilor în luna ianuarie a depășit debursările cu 96 de milioane de lei, în scădere cu 6,8% (cu 951 de milioane de lei) față de aceeași lună a anului trecut, informează Logos Press.
13:00
Big Tech investește 650 de miliarde de dolari în inteligența artificială: cel mai mare pariu tehnologic al deceniului Logos-Press
Potrivit Logos Press, marii giganți din domeniul tehnologiei (Amazon, Microsoft, Google, Alibaba etc.) își sporesc cheltuielile de capital pentru tehnologia inteligenței artificiale (AI) la niveluri record, sperând să obțină rezultate încă din 2026.
12:15
Deputaților le va fi interzis să blocheze tribuna Logos-Press
Fracțiunea majoritară a PAS propune adăugarea unui nou termen – „ineligibilitate” – la motivele de încetare a mandatului unui deputat, relatează Logos Press.
12:00
Proprietarii de vehicule electrice vor plăti taxa de drum Logos-Press
Începând cu perioada fiscală 2026, obligația de a calcula și plăti taxa pentru utilizarea drumurilor de către vehiculele înmatriculate în Republica Moldova apare și pentru proprietarii de mopede, scutere, scutere și motociclete cu motor electric, precum și de autoturisme, vehicule cu destinație specială pe șasiu de autoturisme, complet electrice, a informat Logos Press.
11:30
Camera de Conturi: Programele de sprijinire a IMM-urilor nu sunt puse în aplicare în mod sistematic Logos-Press
În cadrul auditului extern al instituției de stat Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Curtea de Conturi a Republicii Moldova a relevat un nivel scăzut de utilizare a resurselor disponibile. Aproximativ 70 de milioane de lei din Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică al Republicii Moldova în perioada 2022-2023 nu au fost utilizate pentru a sprijini antreprenorii.
10:30
Companiile românești se unesc pentru a repara drumurile moldovenești Logos-Press
Geostud, cea mai mare companie românească specializată în foraj geotehnic pentru construcția de autostrăzi, a anunțat un parteneriat cu MM Consulting&Engineering într-un proiect de importanță strategică pentru dezvoltarea Republicii Moldova: reconstrucția și lărgirea autostrăzii naționale M3 Chișinău – Giurgiulești – frontiera cu România, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Logos Press.
10:00
Cabinetul de Miniștri pregătește amendamente la Legea privind plățile în numerar Logos-Press
Guvernul nu susține propunerea deputaților de ajustare a limitelor de numerar, însă Ministerul de Finanțe a început deja să analizeze aplicarea Legii privind decontarea în numerar și elaborează amendamente pentru a o face mai eficientă, a informat Logos Press.
09:45
Statul vrea să știe prețul lui Zorya Logos-Press
Agenția Proprietății de Stat a demarat procedura de evaluare a hotelului Zarya din centrul capitalei pentru a determina valoarea de piață reală a acestei întreprinderi de stat, luând în considerare toate activele, datoriile și drepturile de proprietate, informează Logos Press.
09:15
Floarea-soarelui argentiniană poate perturba echilibrul prețurilor în Moldova Logos-Press
O navă a cărei destinație este Turcia/Moldova a apărut pe lista navelor care livrează floarea-soarelui din Argentina către țările de la Marea Neagră, a informat Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.