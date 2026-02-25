O platformă digitală va simplifica înregistrarea ocupării informale a forței de muncă

11:30

În cadrul auditului extern al instituției de stat Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Curtea de Conturi a Republicii Moldova a relevat un nivel scăzut de utilizare a resurselor disponibile. Aproximativ 70 de milioane de lei din Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică al Republicii Moldova în perioada 2022-2023 nu au fost utilizate pentru a sprijini antreprenorii.