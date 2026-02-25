Membrii familiilor diplomaților moldoveni vor putea lucra legal în Ucraina
25 februarie 2026
Membrii de familie ai personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General de la Odesa se vor putea angaja la muncă remunerată pe teritoriul acestei țări.Executivul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 25 februarie, acordul întocmit la Kiev pe 10 februarie 2026.{{866418}}Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a menționat că, prin
Șoferii implicați în accidente rutiere minore vor putea depune constatarea amiabilă și online. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul prevede și majorarea limitelor pentru daunele materiale.Astfel, pentru formularele pe hîrtie, plafonul despăgubirilor va crește la 25.000 de lei. În cazul constatării electronice, limita va ajunge la 50.000
Joi, 26 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, se va întîlni cu negociatorii americani Steve Whitcoff și Jared Kushner.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația președintelui ucrainean Vladimir Zelenski pentru jurnaliști.Președintele Ucrainei a subliniat că aceasta va fi prima întîlnire bilaterală cu reprezentanții SUA
Mîine, după o lungă pauză, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, va avea loc o întîlnire între reprezentanții politici din Chișinău și Tiraspol.Despre acest lucru a anunțat așa-numitul Minister al Afacerilor Externe al autoproclamatei RMN. Alte detalii nu sînt oferite.
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială privind inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității Energetice a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică (Electricity Integration Package – EIP) în cadrul legislativ și de reglementare național, proces care precede inițierea cuplării piețelor de energie.Prin finalizarea acest
Majorarea TVA pentru sectorul HoReCa la 18% ar putea duce la creșterea prețurilor și la falimentul mai multor afaceri.Este părerea exprimată de vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor. Potrivit lui Batrîncea, agenți economici și asociații din domeniul de alimentație publică și turism cer menținerea cotei TVA de 8% și au înaintat în acest sens demersu
Interpretul Dan Balan a susținut un concert incendiar zilele acestea, la Chișinău. În sală s-a aflat și bunica artistului, Alexandra, care a trăit fiecare clipă cu lacrimi de bucurie în ochi.„Sînt tare fericită, mă mîndresc cu nepotul meu”, a menționat aceasta pentru protv.{{839429}}Vizibil impresionată de atmosfera din sală și de succesul nepotului său, femeia a ținut să-i transmită un me
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 25 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 26 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,63 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,54 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Familia celui mai bun tenismen din Moldova s-a mărit! Radu Albot și soția sa, Doinița, au devenit părinți pentru a doua oară — pe lume a venit fiica lor, Gabriela.{{865049}}Fericitul cuplu a împărtășit deja această veste emoționantă pe rețelele de socializare: „Bine ai venit pe lume, micuța noastră minune!”.Reamintim că Doinița a anunțat vestea fericită a sarcinii încă din noiembrie 2025.
În satul Acui din raionul Cantemir, drumurile impracticabile au devenit o capcană pentru autobuzul școlar.Mijlocul de transport care transporta copii s-a împotmolit în glod.Judecînd după imaginile de pe rețelele sociale, starea drumului nu a permis autobuzului să se urnească singur din loc.Pentru ca copiii să poată continua drumul, a fost chemat un tractor, care a scos mijlocul de tran
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative distincte de scoatere ilicită din țară a bunurilor de valoare, găsite în cadrul controalelor de specialitate efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale.Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău-Baku, unde, în
Lemnul de foc nu va mai avea prețuri diferite. Ministerul Mediului anunță reguli noi pe piață # Noi.md
Lemnul de foc ar putea fi vîndut la un preț unic pe întreg teritoriul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă previzibilitate pentru cetățeni și va reduce speculațiile de pe piața masei lemnoase.Potrivit oficialului, autoritățile intenționează să reglementeze strict punctele de comercializare și evidența lemnului, ast
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.Discuțiile au vizat consolidarea cooperări{{866901}}i în domeniul drepturilor omului, precum și provocările generate de crizele actuale, atît regionale cît și internaționale.Vicepremierul Mihai Popșoi a menționat angajamentul Republicii Moldov
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAIPolițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară și vor putea interveni mai eficient în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resursele materiale a autorităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
În perioada 11.02.2026 – 23.02.2026, pe teritoriul țării noastre, au fost înregistrate două focare de Pesta porcină africană, notează Noi.md.Cel două focare au fost înregistrate în localitățile:- 1 focar de Pesta porcină africană, la mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși- 1 focar de Pesta porcină africană, la porci domestici în mun. Chișinău, or. Sîngera;{{859159}}Tot
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea ilegală a unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat depășind un milion de lei.Suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și, prin inducerea în eroare a victimelor, sub pretextul obținerii unor profituri garantat
O nouă erupție a vulcanului Semeru a fost înregistrată în partea centrală a Indoneziei.Norul de cenușă a atins o înălțime de 3 mii de metri deasupra craterului vulcanului, sau 6 676 metri deasupra nivelului mării. Centrul de Vulcanologie și Atenuare a Efectelor Catastrofelor Geologice din Indonezia a îndemnat locuitorii regiunii și turiștii să fie atenți și să nu se apropie de crater pe o
Ca urmare a ploilor torențiale care s-au abătut asupra statului brazilian Minas Gerais, 31 de persoane și-au pierdut viața. Alte 39 sînt în continuare date dispărute. Despre aceasta informează postul de televiziune CNN Brasil.În urma ploilor torențiale din regiunea Zona da Mata, 31 de persoane au murit: 25 în Juiz de Fora și șase în Uba. Fenomenul natural a provocat inundații și alunecări de t
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ocolul Silvic Ghidighici # Noi.md
Cel puțin cinci persoane vor fi demise în urma descoperirii unuia dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale de arbori din ultimii ani, la Ocolul Silvic Ghidighici. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.Potrivit ministrului, sancțiunile vor viza mai multe niveluri ierarhice din sistemul silvic, nu doar personalul din tere
Primarul General, Ion Ceban, informează că, alte 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și eficientizate energetic, iar procesul începe din acest an, notează Noi.md.Potrivit edilului, au fost selectate, practic, cele mai mari grădinițe din toate sectoarele Capitalei. „Prima etapă se referă la 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții prezenți în sală la prezentarea proiect
Guvernul a aprobat Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026, în valoare totală de 1,82 miliarde de lei, destinate întreținerii și reparației celor 5 993 de kilometri de drumuri publice naționale din Republica Moldova.Potrivit documentului aprobat, prioritățile Programului sînt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație, prin in
În contextul vizitei sale în Confederația Elvețiană, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu viceprim-ministra, ministra afacerilor externe al Principatului Liechtenstein, Sabine Monauni.În cadrul discuțiilor, părțile au remarcat dialogul bilateral activ din ultimii ani și și-au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea politică și sector
Ministrul Finanțelor, despre o posibilă majorare a TVA pentru HoReCa: "Reevaluăm sistemul" # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, spune că o eventuală majorare a TVA pentru HoReCa este analizată în cadrul unei revizuiri mai ample a sistemului fiscal, însă nu există, deocamdată, o hotărîre privind nivelul cotei.„Reevaluăm întregul sistem fiscal. Obiectivele sînt foarte simple și clare: simplitate, comoditate, competitivitate și conformare”, a spus Andrian Gavriliță.{{861672}}Po
Administratorul unui schimb valutar, urmărit și atacat în stradă. Ce pedepse au primit autorii # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare în cauze distincte de tîlhărie cu cinci inculpați. Instanța a dispus pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.Primul caz îi privește pe trei bărbați cu vîrstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. Potrivit materialelor dosarului, în seara de 1
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sînt obligați să prezinte, începînd cu data de 25 februarie, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.Potrivit Ambasadei R. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sistemul ETA va
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenția Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a banilor publici alocați pentru implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.Descinderile au avut loc la conducerea Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”, instituție implic
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a expediat autorităților un proiect de lege privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor.Inițiativa urmărește completarea cadrului legislativ existent prin includerea expresă a procurorilor în mecanismele de protecție.{{863742}}Proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală, în contextul extinderii inițiativei legislati
În sezonul rece, animalele din Rezervația Naturală Codrii sînt ajutate să treacă mai ușor peste lipsa hranei din pădure.În cele 20 de locuri special amenajate pentru hrănire, pădurarii depozitează porumb, fîn, mere și alte suplimente alimentare. Aprovizionarea cu hrană pentru animalele din rezervație se face încă din sezonul cald.{{866165}}"Pădurarii depozitează încă din primăvară-vara fîn
Statele Unite au înaintat Ucrainei un demers din cauza atacurilor asupra portului rus din Marea Neagră, Novorossiisk, menționînd că acestea încalcă interesele economice americane.Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, relatează RBC-Ucraina,cu referire la CNN.Potrivit acesteia, SUA au declarat Ucrainei că atacurile sale asupra Novorossiisk ar fi afecta
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmînd să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.Hotărîrea a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stînga Nistrului.{{864908}}Astfel, salariile, indemnizațiile și alte plăți vor putea fi achitate de do
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vîrstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș.Executivul a aprobat semnarea Acordului dintre Guv
Diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli: cazul unei magistrate ajunge în instanță # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința unei judecătoare din municipiul Chișinău, în urma unui control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.Potrivit documentului, inspectorul de integritate a identificat o diferență substanțială între averea dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de magistrată
Ministerul Justiției are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Dumitru Vleju. Hotărîrea a fost aprobată astăzi de Executiv.„Sîntem ferm convinși că experiența și energia lui Dumitru Vleju va aduce o valoare adăugată Ministerului Justiției”, a declarat la ședința Guvernului, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.{{866778}}Tot astăzi, Executivul a decis numirea lui Nicolae Vutc
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.Potrivit oficialului, pepinierele silvice dispun de capacitatea necesară pentru a asigura materialul săditor, însă autor
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca reacție la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni. Potrivit instituției, o parte dintre operatorii de transp
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor săvîrșit din interes material. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.Potrivit materialelor cauzei, fapta a avut loc în noaptea de 25 mai 2025. Conform probatoriului administrat de acuzatorii de stat, inculpatul ar fi pătruns ilegal
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare, cu aplicarea asfaltului specific perioadei actuale.În următoarele zile, temperaturile permit intervenții masive.Graficul pentru toate drumurile a fost stabilit, urmînd să se intervină mai întîi pe străzile principale și pe cele degradate, apoi pe cele secundare și pe căile de a
Alexandru Oleinic: Portul Giurgiulești nu este doar o afacere, este un test de maturitate statală # Noi.md
Discutăm despre anunțul recent al guvernării legat de vînzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Vrem să aflăm dacă această tranzacție reprezintă o oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională. Interlocutorul nostru este liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic.- Domnule Oleinic, autoritățile de la Chișinău au anunțat finalizarea vînzării Danube Logistics,
10:00
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmînd să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă.„Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internați
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat un salt de peste 37%.În schimb,
Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor municipiului Chișinău, notează Noi.md.Primarul a anunțat începutul unor intervenții ample pe drumurile din oraș.„Începînd de astăzi, sînt lansate intervenții masive pe arterele capitalei.Acestea sînt lucrări temporare, realizate în funcție de condițiile meteorologice actuale. Rog înțelegere și prudență”, a declarat edilul.
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro.Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment cînd cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfîrşit mari lucrări de securi
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a patru persoane, care în decembrie 2025 au încercat să transporte ilegal peste Prut a doi bărbați din Nepal pentru €9000.Mai mult decît atît, învinuiții din Hîncești cu vîrste cuprinse între 32 și 58 de ani sînt acuzați de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și de faptul că, după ce le-au promis că-
Metronidazol în furaje din Ucraina: autoritățile investighează traseul loturilor ajunse în Republica Moldova # Noi.md
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina încearcă să stabilească modul în care antibioticul metronidazol, substanță interzisă în creșterea păsărilor, a ajuns în furajele destinate exportului pe piața moldovenească.După depistarea substanței în nutrețuri combinate pentru păsări, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis, în urmă cu o lună, interzicerea importului de car
Circulația se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri. În unele regiuni se înregistrează ceață și precipitații slabe, notează Noi.md.Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, pentru prevenirea și combaterea lunecușului, în ultimele 12 ore au fost mobilizate 29 de utilaje speciale, fiind răspîndite 142 de tone de material ant
Compania Lukoil continuă să fie singurul furnizor de combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, iar decizia privind lipsa diversificării pieței nu aparține administrației aeroportuare, ci autorităților statului. Precizarea a fost făcută de directorul instituției, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.Potrivit lui Sergiu Spoială, diversificarea furnizorilor d
14 cupluri și-au unit destinele de Dragobete. Cîte căsătorii au fost înregistrate de la începutul anului # Noi.md
Un număr de 14 cupluri din Republica Moldova și-au înregistrat căsătoria pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoare tradițională dedicată iubirii și renașterii naturii. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.Reprezentanții instituției au menționat că Dragobetele, considerat protector al îndrăgostiților în cultura populară romînească, rămîne o dată simbolică pent
The Motans a dezvăluit detalii de la cererea în căsătorie făcută la Veneția: „Nu m-am pus în genunchi” # Noi.md
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală — cererea în căsătorie adresată partenerei sale, Bianca. Artistul a povestit detaliile într-o apariție la emisiunea „Acasă la Măruță”, rememorînd atmosfera specială în care a făcut acest pas.Potrivit lui Denis Roabeș, logodna a avut loc în perioada pandemiei, la Vene
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a informat operatorii economici despre noile decizii ale administrației Statelor Unite ale Americii în materie de politică tarifară, care vizează inclusiv importurile din Republica Moldova.Potrivit instituției, taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma unei decizii a Curț
