(video) Mansory Carbonado X e un Lamborghini Revuelto unicat integral din carbon
Autoblog.md, 16 februarie 2026 17:00
Mansory a prezentat Carbonado X, o ediție one-off bazată pe Lamborghini Revuelto. Supercarul servește drept mașină de showroom „Atelier" pentru locația din Dubai și reprezintă o reinterpretare completă a super-sportivei hibride italiene. Denumirea „Carbonado" a apărut prima dată în 2012 din momentul când Mansory a început să modifice modelul Aventador și a devenit rapid un
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
17:00
Mansory a prezentat Carbonado X, o ediție one-off bazată pe Lamborghini Revuelto. Supercarul servește drept mașină de showroom „Atelier" pentru locația din Dubai și reprezintă o reinterpretare completă a super-sportivei hibride italiene. Denumirea „Carbonado" a apărut prima dată în 2012 din momentul când Mansory a început să modifice modelul Aventador și a devenit rapid un
Acum 2 ore
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare serioasă pentru următoarele zile, combinând un Cod Portocaliu și un Cod Galben pentru precipitații puternice și intensificări ale vântului. Intemperiile se vor manifesta din 17 februarie (ora 20:00) până la ora 17:00 a zilei de 18 februarie 2026. Cod Portocaliu – ninsori și lapoviță abundente în zonele
Acum 4 ore
14:20
(video) Noul Porsche Cayenne Electric a făcut un popas la Chișinău în turul său european # Autoblog.md
Porsche Center Moldova a adus în țară un exemplar demonstrativ al noului Cayenne Electric – primul de acest gen din gama Cayenne. Mașina face parte dintr-un tur european de promovare și a fost expusă în weekend pentru clienții din Republica Moldova, în așteptarea primelor unități comandate, programate să ajungă în mai 2026. Modelul cu până
Acum 6 ore
13:10
(video) Primarul de Chișinău: „Gropile s-au format pe drumurile nereparate de cel puțin 10 ani” # Autoblog.md
În contextul valului recent de ploi, polei, ninsori și oscilații bruște de temperatură, starea drumurilor din Chișinău a devenit din nou subiect fierbinte de discuție. Primarul general Ion Ceban a venit astăzi la sedința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău cu niște explicații, subliniind că principalele defecțiuni apar pe arterele care nu au fost reabilitate de
12:20
Novitec, specialistul german numărul unu în rafinarea automobilelor Ferrari, a adus o nouă evoluție spectaculoasă unuia dintre cele mai exclusive modele din lume – Ferrari Daytona SP3 din seria „Icona". Prin modificări precise și de înaltă tehnologie, tunerul din Stetten reușește să facă această mașină de vis și mai emoționantă, mai dinamică și mai personalizată.
11:40
(P) EVAX Moldova – Transport profesional și sigur, chiar și pentru mașini de lux fără înmatriculare! # Autoblog.md
Articol de: EVAX Când vine vorba de vehicule premium care necesită transport specializat, EVAX Moldova demonstrează încă o dată de ce este alegerea numărul 1 pentru șoferi și dealeri auto din țară. Recent, echipa EVAX a realizat un transport impecabil al unui Bentley Continental GT cu motor W12 de 6.0 litri (635 CP), care nu
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
(video) Vineri 13 cu ghinion? Mașina cu care un tânăr a luat 15 puncte de penalizare, avariată la Botanica # Autoblog.md
Aseară târziu, în jurul orei 21:30, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica poliția a înregistrat o situație de accident. Implicate au fost un sedan BMW și un pickup de marcă RAM. Însă automobilele nu s-au ciocnit și nimeni nu a avut de suferit. Totuși, în urma unor circumstanțe care urmează a fi stabilite, probabil în
13 februarie 2026
18:00
Atenție – „combinație fatală” pentru autovehicule: Ceață în toată țara și gropi pe drumuri! # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și extins un Cod Galben de ceață, valabil inițial de ieri seară și prelungit astăzi. Fenomenul meteorologic persistă și creează condiții extrem de periculoase pe drumurile din Republica Moldova, mai ales în contextul drumurilor afectate major de gropi și denivelări. Cod Galben de ceață – vizibilitate redusă dramatic Avertizarea
17:10
Poliția Națională anunță că s-a autosesizat în baza următoarelor imagini apărute ieri în mediul online. Camerele de bord dintr-un automobil au filmat comportamentul obraznic al unui conducător de BMW. S-a întâmplat în intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. În urma verificărilor efectuate, inspectorii de patrulare au identificat și
16:40
Al patrulea din cele 12 modele speciale Jeep Wrangler debutează în cadrul seriei anuale aniversare Twelve 4 Twelve. Ediția limitată Wrangler Willys 392 combină sufletul originalului Willys cu răgetul inconfundabil al unui motor HEMI V8, demonstrând că 85 de ani de leadership off-road pot încă surprinde și cutremura pământul sub roți. „Wrangler Willys a reprezentat
15:00
(video) Carosabilul ”bombardat” prin Moldova – explicații oficiale de la tribuna Parlamentului # Autoblog.md
După perioada cu polei și ghețuș de la sfârșit de ianuarie și început de februarie, infrastructura Republicii Moldova, dar mai ales a capitalei, a devenit o adevărată vedetă pe social media. Zeci de filmulețe arată starea dezastruoasă a mai multor drumuri, carosabilul fiind parcă după un bombardament. Șoferii nu doar se plâng, ci și declară
13:00
Tânărul producător Xiaomi Auto se bucură alături de fanii săi cu două rezultate impresionante. Primul: a atins astăzi pragul de 600.000 de vehicule livrate, la 22 de luni după livrarea primului, pe 3 aprilie 2024. Al doilea anunț: Xiaomi YU7 a obținut performanța istorică de a deveni cel mai vândut vehicul de pasageri din toată
11:50
Rezultatele controalelor RAR în 2025: circa 40% din vehiculele verificate au fost neconforme tehnic # Autoblog.md
În 2025, inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au efectuat cele mai ample acțiuni de control tehnic în trafic din ultimii ani, verificând aproape 100.000 de autovehicule (mai exact 92.219) la nivelul întregii țări. Iar rezultatele arată o problemă persistentă în parcul auto românesc: în jurul a 40-45% dintre mașinile oprite au prezentat deficiențe tehnice majore
10:40
(foto) Prima capotă gravată cu laser de la Rolls-Royce a devenit posibilă după cinci ani de eforturi # Autoblog.md
Rolls-Royce Motor Cars continuă să redefinească meșteșugul contemporan prin tehnici și materiale inovatoare. Unicul Phantom Arabesque reprezintă un pas important în această direcție, celebrând moștenirea arhitecturală a Orientului Mijlociu printr-o tehnică brevetată de gravare cu laser, dezvoltată timp de cinci ani la sediul central al mărcii! O comandă unică realizată de Private Office Dubai Phantom
10:00
(video) România: Pompieri voluntari trimiși să stingă un incendiu, trași pe dreapta de un polițist supărat # Autoblog.md
Un conflict neobișnuit între pompieri voluntari și poliție a avut loc la început de februarie pe un drum județean din județul Galați, transformând o intervenție de urgență într-o întârziere dramatică. Pompierii voluntari din comuna Drăgușeni, alertați prin 112, au fost opriți și reținuți un sfert de oră de un agent de poliție care mergea la
09:20
Mama Deliei, fetița de 12 ani grav rănită în tragicul accident de pe 2 februarie 2026 din Strășeni, a lansat un apel public emoționant către Parlament și Ministerul Justiției. Printr-un mesaj cutremurător, ea cere schimbări legislative radicale și pedepse exemplare, transformând durerea personală într-un strigăt național pentru dreptate și siguranță rutieră. Apel direct Mama Deliei
09:00
Articol de: Volvo Cars Moldova Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat. Volvo XC90 Winter
12 februarie 2026
19:00
GMC a publicat un videoclip cu avertizarea că îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri # Autoblog.md
Marca GMC a publicat pe rețelele sale de socializare un videoclip cu avertizarea inițială că al său conținut îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri. Cea mai nouă interpretare a pickup-ului Hummer EV Carbon Fiber Edition a fost utilizată pentru o întrecere cu un Aston Martin DBS Superleggera, Dodge Challenger SRT Hellcat, Porsche Taycan Turbo
16:50
(video) Volvo XC90 Winter Edition este o ediție specială limitată care vine la momentul perfect pentru iarnă # Autoblog.md
Volvo Cars Moldova a lansat o ofertă extrem de atractivă pentru unul dintre cele mai căutate SUV-uri premium din gamă: XC90 Winter Edition. Stocul este limitat, iar prețul de pornire constituie 58.500 euro – o sumă care include un pachet consistent de dotări gândite exact pentru condițiile de iarnă din regiunea noastră. Indiferent dacă alegeți
15:50
Unul înmatriculat în Moldova și cu anvelope de vară. Alte trei automobile căutate în occident, descoperite la frontieră # Autoblog.md
Alte trei automobile căutate în occident, descoperite la frontiera Republicii Moldova cu România. Într-un caz, în PTF Sculeni s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 25 de ani. Conducea un Range Rover Velar din 2017 înmatriculat în Republica Moldova, cu intenția de a intra în țara noastră. Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică
12:40
BMW ALPINA se prezintă oficial ca un brand exclusiv separat, sub tutela BMW Group, după activarea sa la începutul lunii ianuarie 2026. Noul brand subliniază echilibrul excepțional între confort suprem la condus și performanță ridicată, fiind destinat cunoscătorilor care apreciază automobile deosebite. Mașinile lansate sub noul brand vor avea cel mai probabil propria emblemă color,
11:30
Examen controversat: Candidată cu 6 puncte de penalizare primește alte 21 pentru „situație de accident” la parcare # Autoblog.md
Într-un grup public în care se discută de către membri prevederi ale RCR și condiții în care se desfășoară examene auto a apărut o plângere care ar face referire la un abuz. O candidată pentru obținerea permisului de categorie B a povestit că manevra specială de parcare i-a fost catalogată drept situație de accident, totul
10:20
(video) Noul Hongqi HS6, din nou înscris în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai autonom SUV PHEV # Autoblog.md
Hongqi HS6, crossoverul plug-in hybrid chinezesc lansat în septembrie 2025, a intrat din nou în Cartea Recordurilor Guinness. După ce în noiembrie 2025 a parcurs peste 2300 de km fără nicio alimentare sau încărcare, modelul a reușit o performanță impresionantă și în condiții extreme de iarnă. Condițiile testului Recordul a fost stabilit pe 9 februarie
11 februarie 2026
17:30
Raport MEC 2025: Categoria B – cea mai mică rată de promovare la proba practică din Republica Moldova # Autoblog.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat, pentru al treilea an consecutiv, analiza ratei de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea se bazează pe o hotărâre de Guvern care stabilește ca indicator obligatoriu de performanță o rată minimă de promovabilitate de 50% la proba teoretică și 30%
16:00
(video) Nesimțirea se pedepsește! Vezi încălcarea grosolană a unui șofer pe o stradă din sectorul Ciocana # Autoblog.md
Poliția anunță că inspectorii de patrulare au identificat și depistat un șofer care a dat dovadă de o reală nesimțire în traficul din capitală. În dimineața zilei de marți nu a acordat prioritate legală mai multor pietoni pe strada Petru Zadnipru și iată ce a făcut în schimb. Potrivit informațiilor, la volanul acestui BMW X5
15:10
(video) În Moldova ar putea fi introdusă o amendă dedicată pentru vitezomanii începători # Autoblog.md
Ediția din 10 februarie a emisiunii „Obiectiv Comun" a adus în prim-plan o problemă persistentă și dureroasă în Republica Moldova: accidentele rutiere. Iar cel mai recent caz din orașul Strășeni impune noi mișcări din partea autorităților. Statistici Alarmante: O Tendință în Descreștere, dar Încă Prea Multe Victime Grigore Guzun, șeful adjunct al Inspectoratului Național pentru
13:20
Compania chineză NIO anunță că la 6 februarie 2026, la ora 22:33:18, a înregistrat primele 100 de milioane de schimburi de baterii prin intermediul rețelei proprietare de stații. Borna a fost atinsă de un proprietar de ET5 Touring care conducea din Haining, provincia Zhejiang. Pentru a constata amploarea evenimentului, amintim că în iulie 2022 au
12:00
(video) Bugatti 16C Galibier – unicul sedan cu W16 sub capotă. Review exclusiv și detalii neștiute # Autoblog.md
Bugatti 16C Galibier rămâne și astăzi unul dintre cele mai fascinante concepte din istoria recentă a automobilismului de lux. Prezentat în premieră în septembrie 2009 la Molsheim, în cadrul unui eveniment exclusiv cu ocazia împlinirii unui secol de la înființarea mărcii, apoi expus public la Salonul Auto de la Frankfurt, Galibier a fost gândit ca
10:30
Articol de: EVAX Când defecțiunea apare pe neașteptate, accidentul te prinde din urmă sau pur și simplu mașina refuză să mai pornească, fiecare minut contează. EVAX Moldova vine în ajutorul șoferilor cu o soluție modernă, rapidă și disponibilă non-stop: asistență rutieră profesională la un click distanță! EVAX este platforma numărul 1 din Republica
09:40
Noaptea trecută, peste ocean, Toyota a dezvăluit oficial noua, a cincea generație a modelului Highlander. S-a decis reimaginarea electrică a celebrului SUV cu trei rânduri de locuri, marcând extinderea ofertei de mobilitate cu zero emisii în America de Nord. Poziționare și strategie Dimensiuni și spațiu interior Performanțe și propulsie electrică Tehnologie și conectivitate Siguranță – […] Articolul (video) Premieră în SUA: Noua generație Toyota Highlander, acum electrică apare prima dată în Autoblog.md.
10 februarie 2026
18:10
(video) Premieră: Noul Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ vine să înlocuiască versiunea GLC 43 # Autoblog.md
Actuala generație Mercedes-Benz GLC a fost anunțată la un an de la premieră în versiunile de performanță GLC 43 AMG și GLC 63 AMG, ambele cu motoare cu patru cilindri. O privire în configuratorul german ne arată că prima a fost eliminată de la ofertă, iar în loc astăzi vine GLC 53 AMG cu doi […] Articolul (video) Premieră: Noul Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ vine să înlocuiască versiunea GLC 43 apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
(video) Chișinău: Un șofer beat a lovit o mașină oprită la trecere, iar aceasta a împins pietoni pe asfalt # Autoblog.md
Un accident de circulație care s-a întâmplat în seara târzie a zilei de 7 februarie a revoltat comunitatea online. S-a întâmplat la o intens utilizată trecere pietonală de pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Conform informațiilor valabile la acel moment, un șofer nu a redus viteza când se apropiase de trecere, deși avea în față un automobil […] Articolul (video) Chișinău: Un șofer beat a lovit o mașină oprită la trecere, iar aceasta a împins pietoni pe asfalt apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
ATTO 3, unul dintre primele modele lansate oficial pe piața europeană de gigantul chinez BYD, beneficiază de o actualizare consistentă. Noul ATTO 3 EVO devine mai puternic, mai eficient și mai practic, cu o baterie mai mare, arhitectură electrică de două ori mai performantă, încărcare cu o putere dublă și noi tipuri de tracțiune. Mai […] Articolul (foto) Premieră europeană: BYD ATTO 3 EVO devine disponibil cu tracțiune integrală apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
(P) Spălătoria fără cozi: 4Seasons introduce programare online și intrare directă în box # Autoblog.md
Articol de: 4Seasons Car Wash & Detailing HUB Spălătoria auto 4Seasons Carwash & Detailing din Chișinău a introdus o facilitate modernă și extrem de practică pentru șoferii din zonă: programarea online cu intrare directă în box. Procesul este simplu și rapid – clientul accesează rezervari.4seasons.md, selectează ziua și ora dorită, iar la sosire mașina intră […] Articolul (P) Spălătoria fără cozi: 4Seasons introduce programare online și intrare directă în box apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(foto) Bateria noului Porsche Cayenne Electric a fost concepută de la zero și iată prin ce este interesantă # Autoblog.md
Noul Cayenne Electric stabilește noi standarde în multe privințe. De exemplu, modelul de vârf Cayenne Turbo, care dezvoltă o putere de până la 1156 CP, este cel mai puternic model Porsche de serie din toate timpurile. Noua generație are, de asemenea, cea mai mare suprafață a ecranului dintre toate modelele Porsche de până acum, iar […] Articolul (foto) Bateria noului Porsche Cayenne Electric a fost concepută de la zero și iată prin ce este interesantă apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Toate echipele de Formula 1 și-au prezentat mașinile pentru noul sezon 2026. Aseară târziu, ultimii din listă au fost cei de la Aston Martin. În acest articol aveți oportunitatea de a vedea cum arată fiecare și alege pentru care echipă veți ține pumnii. Revoluția F1: Cum se transformă „monștrii” de asfalt odată cu trecerea la […] Articolul (video) Toate echipele de Formula 1 și-au prezentat mașinile pentru noul sezon 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, în cadrul Podcast ZdCe a dat o veste proastă viitorilor șoferi. În următoarele luni, Republica Moldova va transpune integral noua directivă europeană privind transportul și examinarea conducătorilor auto. Scopul declarat al Uniunii Europene este reducerea la zero a deceselor și traumatismelor grave în trafic, iar asta înseamnă, corespunzător și […] Articolul (video) Șeful ASP anunță o veste proastă pentru viitorii șoferi apare prima dată în Autoblog.md.
9 februarie 2026
20:10
O Dacia cu doi adulți și patru minori, lovită de un TIR și ulterior de un microbuz lângă Troița Nouă # Autoblog.md
Astăzi, 9 februarie 2026, în jurul orei 15:00, Poliția a fost alertată cu privire la un accident rutier produs pe drumul de ocolire al localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Evenimentul a implicat trei vehicule și s-a soldat cu mai multe victime, printre care și copii mici. Potrivit datelor oficiale, un bărbat de 53 […] Articolul O Dacia cu doi adulți și patru minori, lovită de un TIR și ulterior de un microbuz lângă Troița Nouă apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
Începând cu 30 ianuarie 2026, clienții pot configura și comanda online noul Mercedes-Benz S-Class facelift. Amintim că una dintre noutățile introduse pe acest model de top este un interior complet fără piele, însă paradoxul este că „dotarea” nu e gratuită! Deși Mercedes a început să introducă opțiuni „vegane” pe modele mai mici (cum ar fi […] Articolul (foto) Paradox: Interiorul lipsit de piele dintr-un S-Class facelift nu este gratuit apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Ferrari Luce este denumirea primului model electric al mărcii. Iată cum arată la interior # Autoblog.md
Zis și făcut. După ce am fost informați despre șasiul care va pune în mișcare primul Ferrari electric de serie, astăzi compania ne arată interiorul mașinii, organizând cu această ocazie un eveniment în San Francisco. Totodată, dezvăluie denumirea finală a modelului, anterior fiind cunoscut simplu drept Ferrari Elettrica (electric, în traducere din italiană). Numele „Luce” […] Articolul (video) Ferrari Luce este denumirea primului model electric al mărcii. Iată cum arată la interior apare prima dată în Autoblog.md.
14:10
Astăzi, 9 februarie, Suzuki a dezvăluit oficial noua generație a modelului Across pentru Europa. Modelul subliniază ADN-ul de aventură al mărcii prin elemente de protecție generoase, gardă la sol ridicată și tracțiune integrală E-Four, fiind în același timp extrem de rafinat în interior și dotat cu tehnologii de ultimă generație. Lansarea subliniază angajamentul Suzuki pentru […] Articolul (foto) Parteneriatul a dat roade? Noul Suzuki Across este în continuare un RAV4 PHEV apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
De ce proprietarii de Rolls-Royce Spectre nu se vor teme niciodată de degradarea bateriei # Autoblog.md
Rolls-Royce a anunțat că modelul Spectre este conceput și perceput ca un viitor clasic de colecție. Unul dintre argumentele cheie care susțin această poziție este longevitatea excepțională a bateriei, confirmată prin teste riguroase și susținută de garanții și angajamente fără precedent din partea mărcii. Spectre nu este doar primul automobil electric Rolls-Royce, ci și un […] Articolul De ce proprietarii de Rolls-Royce Spectre nu se vor teme niciodată de degradarea bateriei apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Un accident misterios s-a întâmplat în noaptea zilei de 5 februarie, undeva în raionul Strășeni. O Dacia Duster a fost făcută zob în circumstanțe neclare. Singurele informații care însoțesc imaginile publicate pe un canal de Telegram sunt că un polițist ar fi fost internat în stare gravă la spital. Inspectoratul General al Poliției este foarte, […] Articolul Accident misterios în raionul Strășeni. Poliția este foarte rezervată în detalii apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Trendul continuă. Conducerii concernului Volkswagen i-a plăcut ideea de a dezvălui noi modele iniţial sub camuflaj pentru a menţine interesul publicului faţă de ele până la premiera completă. Şi a decis să procedeze într-un mod similar cu noul Epiq al celor de la Škoda, care participă acum într-o sesiune finală de teste. Poziționare și strategie […] Articolul (video) Avanpremieră sub camuflaj: Noul Škoda Epiq apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Noul Geely Galaxy M7 a fost prezentat în Milano. Detalii suplimentare despre modelul global # Autoblog.md
Geely a prezentat oficial în premieră mondială la Milano, unde brandul are un centru global strategic de design, noul model Galaxy M7. Acesta reprezintă a doua mașină globală din seria Galaxy M, poziționată ca SUV plug-in hybrid de mărimi medii, cu accent pe autonomie extinsă, spațiu generos și eficiență pentru familii. Dimensiuni și design exterior […] Articolul (video) Noul Geely Galaxy M7 a fost prezentat în Milano. Detalii suplimentare despre modelul global apare prima dată în Autoblog.md.
6 februarie 2026
18:40
Autoritățile din Republica Moldova au emis restricții severe de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj, ca urmare a condițiilor meteo extrem de periculoase. Poleiul persistent și formarea ghețușului pe drumuri au determinat suspendarea accesului camioanelor atât pe traseele naționale, cât și la punctele de trecere a frontierei. Măsura vizează asigurarea siguranței rutiere și […] Articolul Avertizare NAȚIONALĂ pentru o categorie de șoferi care circulă prin Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
Kommersant: La cererea lui Putin, MAI din Rusia va permite înregistrarea mașinilor căutate de INTERPOL # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a elaborat un proiect de modificare a legii federale privind înregistrarea vehiculelor. Conform noii reglementări, proprietarii automobilelor care figurează în baza internațională de căutare a INTERPOL la inițiativa țărilor considerate „neprietenoase” vor putea să le înregistreze oficial în sistemul GIBDD și să le utilizeze legal pe teritoriul Federației Ruse. Proiectul […] Articolul Kommersant: La cererea lui Putin, MAI din Rusia va permite înregistrarea mașinilor căutate de INTERPOL apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
În baza de date a Ministerului Chinez al Industriei și Tehnologiilor Informaționale a apărut astăzi o nouă listă de mașini în vederea certificării. Iar printre acestea se numără unul dintre cele mai așteptate automobile din 2026. Se confirmă astfel zvonurile privind denumirea versiuniii de performanță a modelului Xiaomi YU7. Noul YU7 GT se poziționează ca […] Articolul Cifrele zilei: Xiaomi YU7 GT are peste 1000 CP și e capabil de 300 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
(video) Când porcii zboară, cade curentul. Incident bizar în China, provocat de un fermier și drona sa # Autoblog.md
Sfârșitul transportului pe roți în China? În ultimii ani chinezii utilizează foarte activ dronele, însă nu din rândul celor compacte pentru filmări video. Pe lângă faptul că se pregătește deja o piață de transport a pasagerilor, multă lume achiziționează sau iau în chirie aparate pentru nevoi casnice, fiind un ajutor util și capabil să ridice […] Articolul (video) Când porcii zboară, cade curentul. Incident bizar în China, provocat de un fermier și drona sa apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile # Autoblog.md
(update 06.02.2027) SHS anunță în această după amiază că pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Avertizarea Cod Galben, care urma să expire în această seară, a fost extinsă până pe 9 februarie, ora 20:00. (04.02.2026) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje […] Articolul (update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile apare prima dată în Autoblog.md.
