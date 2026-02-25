Noi valori pentru energia verde: ANRE a revizuit tarifele și prețurile fixe
Zugo.md, 25 februarie 2026 09:10
Consiliul de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 24 februarie 2026, ajustarea tarifelor fixe și a prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, potrivit unui comunicat al instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost adoptată în baza art. 37 alin. (1) din Legea … Articolul Noi valori pentru energia verde: ANRE a revizuit tarifele și prețurile fixe apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 5 minute
09:30
În centrul Chișinăului a fost organizat, ieri seară, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, informează moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Participanții la eveniment s-au reunit la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei, după care au mers … Articolul video | Un marș de solidaritate cu Ucraina s-a desfășurat în centrul Chișinăului apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
09:10
Consiliul de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 24 februarie 2026, ajustarea tarifelor fixe și a prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, potrivit unui comunicat al instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost adoptată în baza art. 37 alin. (1) din Legea … Articolul Noi valori pentru energia verde: ANRE a revizuit tarifele și prețurile fixe apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
08:50
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor, scrie Moldova1. Urmărește-ne … Articolul video | Caldarâmul de pe 31 August va fi zonă pietonală. Cum ar putea arăta strada apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
08:30
Organizatorii de evenimente, obligați să informeze Ministerul Culturii despre artiștii invitați din CSI # Zugo.md
Ministerul Culturii solicită ca instituțiile publice de cultură aflate în subordine, precum și companiile de impresariat, să informeze în prealabil despre invitarea artiștilor străini, în special din statele CSI, pentru spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Moldova. Această măsură nu interzice desfășurarea evenimentelor culturale și nici colaborările cu artiștii. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Organizatorii de evenimente, obligați să informeze Ministerul Culturii despre artiștii invitați din CSI apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
12:00
video | Alexandru Munteanu se afla la Kiev când a început războiul: „M-am trezit odată cu primele explozii” # Zugo.md
La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a relatat că, în dimineața de 24 februarie 2022, se afla la Kiev și a fost martor direct al primelor momente ale războiului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „M-am trezit odată … Articolul video | Alexandru Munteanu se afla la Kiev când a început războiul: „M-am trezit odată cu primele explozii” apare prima dată în ZUGO.
11:30
video | Și-au unit destinele de Dragobete. 14 cupluri din R. Moldova au ales să-și oficieze căsătoria # Zugo.md
14 cupluri din Republica Moldova și-au înregistrat căsătoria pe 24 februarie, de Dragobete, potrivit unui anunț al Agenția Servicii Publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții instituției au precizat că, de la începutul anului 2026 și până în prezent, la nivel național au fost înregistrate 1.388 de căsătorii. Potrivit datelor prezentate, iubirea „nu are vârstă”. … Articolul video | Și-au unit destinele de Dragobete. 14 cupluri din R. Moldova au ales să-și oficieze căsătoria apare prima dată în ZUGO.
11:00
Tânăr condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori. A înregistrat scenele pornografice și le-a distribuit pe internet # Zugo.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. Inițial, … Articolul Tânăr condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori. A înregistrat scenele pornografice și le-a distribuit pe internet apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | Zelenski și-a arătat în premieră buncărul: „Se împlinesc patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile” # Zugo.md
Ne-am apărat independența și Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele, a afirmat Volodimir Zelenski într-un mesaj transmis, marți, la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia, scrie Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile. Acest lucru spune multe despre … Articolul video | Zelenski și-a arătat în premieră buncărul: „Se împlinesc patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul, organizat la Casa Albă, face parte din … Articolul video | O violonistă din R. Moldova a evoluat la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă apare prima dată în ZUGO.
10:00
Spălătoriile auto din R. Moldova vor fi supuse unor verificări. Ministerul Mediului: „Trebuie să știm unde se revarsă această apă” # Zugo.md
Toate spălătoriile auto din Republica Moldova vor fi supuse controalelor în perioada martie–mai, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Autoritățile spun că acțiunea are drept scop verificarea modului în care este gestionată apa uzată și prevenirea poluării mediului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, controalele vor fi efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în … Articolul Spălătoriile auto din R. Moldova vor fi supuse unor verificări. Ministerul Mediului: „Trebuie să știm unde se revarsă această apă” apare prima dată în ZUGO.
Ieri
09:20
Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră” # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului, subliniind curajul și rezistența poporului ucrainean. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga … Articolul Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră” apare prima dată în ZUGO.
09:00
„Umilită și aruncată într-un război public.” Reacția mamei minorei expuse public de Costiuc # Zugo.md
ZdG a discutat cu mama fetei despre care, anterior, deputatul Vasile Costiuc a declarat că ar fi fost transportată de urgență în stare gravă, „în urma unei intoxicații cu droguri”. Deputatul a punctat atunci că acest caz ar fi „mușamalizat și ascuns de Cernăuțeanu și de guvernarea sorosistă PAS”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … Articolul „Umilită și aruncată într-un război public.” Reacția mamei minorei expuse public de Costiuc apare prima dată în ZUGO.
08:40
foto | Parlamentul, iluminat în culorile Ucrainei, la patru ani de la începutul războiului. Gest similare și la Bruxelles # Zugo.md
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În scuarul Parlamentului au fost aprinse lumânări, aranjate sub forma cuvântului „pace”. Totodată, … Articolul foto | Parlamentul, iluminat în culorile Ucrainei, la patru ani de la începutul războiului. Gest similare și la Bruxelles apare prima dată în ZUGO.
08:20
Patru ani de război în Ucraina. Orașele distruse de Rusia și urmele unui conflict devastator # Zugo.md
În cei patru ani de la invazia pe scară largă provocată de Rusia în Ucraina, forțele Moscovei au distrus sau au avariat grav numeroase orașe și localități ucrainene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Așadar, Rusia a provocat distrugeri masive ale orașelor și infrastructurii civile în numeroase regiuni ale Ucrainei. Cum rachetele balistice sau dronele kamikaze … Articolul Patru ani de război în Ucraina. Orașele distruse de Rusia și urmele unui conflict devastator apare prima dată în ZUGO.
23 februarie 2026
16:10
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a declarat pentru ipn.md că decizia a fost luată din motive personale și a refuzat să ofere detalii. Cererea de demisie urmează să fie examinată de Parlament. Alexei Gherțescu a fost numit președinte al Consiliului Concurenței de Parlament … Articolul A demisionat șeful Consiliului Concurenței apare prima dată în ZUGO.
12:00
Cetățenii R. Moldova au economisit aproape 5 milioane € în patru luni de la intrarea în SEPA # Zugo.md
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de euro la comisioane. Potrivit Delegației Uniunii Europene, în perioada octombrie-ianuarie, șapte din zece plăți din și către țară au fost efectuate prin intermediul SEPA. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Delegația … Articolul Cetățenii R. Moldova au economisit aproape 5 milioane € în patru luni de la intrarea în SEPA apare prima dată în ZUGO.
12:00
Avertisment privind antibioticele: Bacteriile din alimente devin tot mai greu de tratat în UE # Zugo.md
Tot mai multe infecţii alimentare din Europa devin dificil de tratat din cauza rezistenţei la antibiotice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un nou raport european arată că bacterii frecvent implicate în toxiinfecţiile alimentare, precum Salmonella şi Campylobacter, prezintă niveluri ridicate de rezistenţă la medicamente utilizate în mod obişnuit pentru tratarea formelor severe de boală, scrie … Articolul Avertisment privind antibioticele: Bacteriile din alimente devin tot mai greu de tratat în UE apare prima dată în ZUGO.
11:00
Plahotniuc a depus declarații în fața magistraților: „Procurorii s-au inspirat din filmul Nașul” # Zugo.md
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat luni dimineață, 23 februarie, în instanţa de judecată pentru a depune declaraţii. Inculpatul a obținut dreptul să vorbească de la tribună și să facă mărturii, cu foi A1, pe care să fie prezentate scheme și diagrame, scrie TVR Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Mi s-a dat un timp foarte scurt … Articolul Plahotniuc a depus declarații în fața magistraților: „Procurorii s-au inspirat din filmul Nașul” apare prima dată în ZUGO.
10:40
Sute de șoferi vor primii înapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare # Zugo.md
Un consiliu local din Australia a recunoscut că ar fi perceput timp de 17 ani amenzi de parcare peste plafonul legal, iar acum intenționează să returneze banii către 765 de șoferi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Consiliul Mansfield, din statul Victoria, analizează un mecanism de rambursare după ce a descoperit o „problemă administrativă” de lungă … Articolul Sute de șoferi vor primii înapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare apare prima dată în ZUGO.
10:30
„Nu se va limita la Ucraina”: Zelenski spune că Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit # Zugo.md
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC , citat de Digi24, că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii … Articolul „Nu se va limita la Ucraina”: Zelenski spune că Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit apare prima dată în ZUGO.
10:20
Krasnoselski vrea pază nelimitată pentru foștii lideri ai regiunii transnistrene și familiile lor # Zugo.md
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a trimis un „proiect de lege” către așa-zisul soviet suprem, potrivit căruia, lui și foștilor lideri ai regiunii, precum și familiilor acestora, li se va oferi un număr nelimitat de agenți de pază, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre … Articolul Krasnoselski vrea pază nelimitată pentru foștii lideri ai regiunii transnistrene și familiile lor apare prima dată în ZUGO.
09:50
ultima oră | Peste 40 de percheziții în mai multe primării, într-un dosar pe bani pentru proiecte locale # Zugo.md
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară peste 40 de percheziții într-un dosar privind delapidarea fondurilor naționale și europene destinate proiectelor de infrastructură rutieră, apeduct și canalizare. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sunt vizate primării din Căușeni, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, … Articolul ultima oră | Peste 40 de percheziții în mai multe primării, într-un dosar pe bani pentru proiecte locale apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Președinția Republicii Moldova a explicat cum a fost acordată și de ce a fost revocată grațierea lui Nicolae Șepeli, învinuit că ar fi organizat asasinarea a peste cinci persoane din Ucraina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, în 2021 Procuratura Generală a cerut examinarea grațierii pentru șase moldoveni condamnați în Federația Rusă, inclusiv Șepeli. … Articolul Președinția explică revocarea grațierii în cazul suspectului de asasinate din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua instituție științifică care va … Articolul La Chișinău va fi creată o filială a Academiei Române apare prima dată în ZUGO.
08:50
Constantin Țuțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a contestat sentința sa de condamnare la Curtea de Apel Centru, calificând hotărârea drept „abuzivă” și contrară realității faptice. Fostul deputat susține că instanța de fond nu ar fi examinat în mod obiectiv probele prezentate de apărare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am contestat sentința … Articolul Constantin Țuțu își contestă sentința din penitenciar: „Nu renunț la demnitatea mea” apare prima dată în ZUGO.
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare … Articolul SUA crește tarifele vamale la 15%, inclusiv pentru R. Moldova. Două țări sunt scutite apare prima dată în ZUGO.
22 februarie 2026
13:30
Performanță de excepție! Echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul sală. Competiția a avut loc în orașul Plovdiv din BUlgaria. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala competiției continentale, lotul format din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan au dispus cu scorul de 5-4 … Articolul video | R. Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul sală apare prima dată în ZUGO.
20 februarie 2026
17:00
Ambasadoarea UE și cea a Bulgariei au închis ușa în nas omului lui Șor, rămas la conducerea orașului Taraclia # Zugo.md
Marta Chemencedji (Caracaș) primarul interimar din Taraclia, asociată cu Ilan Șor, afirmă că nu a fost lăsată să intre la o ședință cu o delegația din Bulgaria și ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piorko. Pe 19 februarie, șefa Delegației Uniunii Europene, împreună cu ambasadoarea bulgară Maya Dobreva, au vizitat filiala locală a Universității „Angel … Articolul Ambasadoarea UE și cea a Bulgariei au închis ușa în nas omului lui Șor, rămas la conducerea orașului Taraclia apare prima dată în ZUGO.
12:10
Cetățeanul turc Hassan Toper, învinuit de complicitate la omorul comis în iulie 2024 pe terasa unui local din Chișinău, a fost scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, acesta ar fi avut un rol important în organizarea crimei și în … Articolul Omorul de la terasă: Procurorii atacă eliberarea inculpatului apare prima dată în ZUGO.
11:10
video | Detalii despre operațiunea Chișinău–Kiev: 7 moldoveni reținuți în Ucraina într-un plan de asasinate # Zugo.md
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au anunțat că au oprit un plan de asasinate care urma să vizeze mai multe persoane publice din Ucraina. Potrivit Poliției, acțiunile ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. După operațiunile desfășurate joi, 19 februarie, oamenii legii au venit vineri, 20 februarie, cu … Articolul video | Detalii despre operațiunea Chișinău–Kiev: 7 moldoveni reținuți în Ucraina într-un plan de asasinate apare prima dată în ZUGO.
10:50
ONU lansează o comisie pentru „controlul uman” al inteligenței artificiale: „Ne aruncăm în necunoscut” # Zugo.md
„Știința informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan”, a declarat Antonio Guterres în fața summitului mondial privind IA, care se încheie vineri la New Delhi, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a anunțat astfel formarea unei comisii de … Articolul ONU lansează o comisie pentru „controlul uman” al inteligenței artificiale: „Ne aruncăm în necunoscut” apare prima dată în ZUGO.
10:40
Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa a murit degerată anul trecut, pe cel mai înalt munte din Austria. Judecătorul care l-a condamnat este, la rândul său, alpinist experimentat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un austriac a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce prietena … Articolul Un bărbat a fost condamnat după ce iubita lui a murit de frig pe munte apare prima dată în ZUGO.
10:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Manualele digitale includ: elemente media (imagini, audio, video, elemente 3D și AR etc.) pentru a îmbunătăți … Articolul Elevii din R. Moldova au acces gratuit la prima bibliotecă digitală apare prima dată în ZUGO.
10:00
Restricții în spațiul aerian din R. Moldova: transportatori din Rusia și alte 19 țări rămân suspendați # Zugo.md
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia menține restricțiile pentru peste 200 de companii aeriene. Lista include transportatori certificați … Articolul Restricții în spațiul aerian din R. Moldova: transportatori din Rusia și alte 19 țări rămân suspendați apare prima dată în ZUGO.
09:30
Bugetarii ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie, anunță Alexandru Munteanu # Zugo.md
Angajații din sectorul bugetar ar putea primi salarii majorate din luna septembrie, odată cu aplicarea noii legi a salarizării, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8. Printre primii vizați sunt profesorii și medicii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Avem primul proiect al legii salarizării, urmează dezbaterile și vom încerca să … Articolul Bugetarii ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie, anunță Alexandru Munteanu apare prima dată în ZUGO.
09:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat confirmarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate de Laboratorul Național de Referință al instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANSP, persoana s-a adresat medicilor acuzând slăbiciune generală, febră … Articolul Caz de infectare cu variola maimuței, înregistrat în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
08:50
video | Escrocheriile telefonice și online se înmulțesc. Maia Sandu avertizează: „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt … Articolul video | Escrocheriile telefonice și online se înmulțesc. Maia Sandu avertizează: „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători” apare prima dată în ZUGO.
08:30
În Republica Moldova sunt pregătite modificări legislative care îi vizează pe șoferii începători. Autoritățile analizează introducerea unor restricții suplimentare, precum limitarea vitezei la 70 km/h, interdicția de a conduce noaptea și utilizarea doar a automobilelor cu puterea de până la 150 de cai putere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, debutanții ar putea primi un … Articolul Mașini sub 150 CP și permis temporar: ce schimbări se pregătesc pentru tinerii șoferi apare prima dată în ZUGO.
19 februarie 2026
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
14:10
Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un câine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform livenowfox.com, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători cu animalul. Femeia a refuzat. A plecat spre … Articolul video | O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat câinele în aeroport apare prima dată în ZUGO.
13:40
Șeful IGP afirmă că declarațiile lui Costiuc despre droguri au provocat bullying: „Un cetățean care în viața sa nu a făcut nimic este deputat” # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins afirmațiile potrivit cărora o elevă ar fi consumat droguri într-o instituție de învățământ și l-a criticat pe deputatul Vasile Costiuc pentru declarațiile făcute pe acest caz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Invitat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea, Cernăuțeanu a declarat că informațiile apărute în spațiul … Articolul Șeful IGP afirmă că declarațiile lui Costiuc despre droguri au provocat bullying: „Un cetățean care în viața sa nu a făcut nimic este deputat” apare prima dată în ZUGO.
12:40
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au … Articolul BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat apare prima dată în ZUGO.
12:30
SA „Moldovagaz” avertizează consumatorii restanțieri că vor fi acționați în judecată dacă nu își achită datoriile acumulate pentru gazele naturale livrate înainte de schimbarea furnizorului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania a anunțat că, potrivit Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 4 august 2025, începând cu 1 septembrie 2025 i-a … Articolul Moldovagaz începe să recupereze banii de la datornici. Vor fi dați în judecată apare prima dată în ZUGO.
12:00
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina # Zugo.md
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei … Articolul UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina apare prima dată în ZUGO.
11:40
O familie cu un copil mic a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce automobilul în care se aflau a rămas blocat în troiene, în seara de 18 februarie, în raionul Grigoriopol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, șoferul se întorcea spre domiciliu, în localitatea Șipca, când ar fi pierdut … Articolul foto | O familie cu un bebeluș de cinci luni, blocată în zăpadă la Grigoriopol apare prima dată în ZUGO.
11:20
video | Preoți participanți la pelerinaje organizate de fundația „Eurazia”, în prima linie a conflictului de la Dereneu # Zugo.md
Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat … Articolul video | Preoți participanți la pelerinaje organizate de fundația „Eurazia”, în prima linie a conflictului de la Dereneu apare prima dată în ZUGO.
10:50
Operațiune comună Moldova – Ucraina: S-ar fi pregătit lichidarea fizică a mai multor persoane publice # Zugo.md
Astăzi, 19 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești, informează Poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile … Articolul Operațiune comună Moldova – Ucraina: S-ar fi pregătit lichidarea fizică a mai multor persoane publice apare prima dată în ZUGO.
18 februarie 2026
11:50
Pregătiri pentru Schengen: Frontiera de stat a R. Moldova va fi gestionată după standarde europene # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a modificat modul în care va funcționa Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, instituția care coordonează toate autoritățile implicate în controlul frontierei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua decizie introduce un sistem de verificare continuă a modului în care este administrată frontiera, după modelul folosit în Uniunea Europeană. Măsura … Articolul Pregătiri pentru Schengen: Frontiera de stat a R. Moldova va fi gestionată după standarde europene apare prima dată în ZUGO.
11:20
Poșta Moldovei avertizează: întârzieri la trimiterile spre Italia până la jumătatea lunii martie # Zugo.md
Procesarea și livrarea trimiterilor poștale cu destinație spre Italia ar putea înregistra întârzieri până pe 15 martie, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de Iarnă și Jocurilor Paralimpice de Iarnă. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Vă recomandăm să luați în considerare aceste aspecte la planificarea expedierilor către Italia”, a … Articolul Poșta Moldovei avertizează: întârzieri la trimiterile spre Italia până la jumătatea lunii martie apare prima dată în ZUGO.
11:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament care stabilește cadrul detaliat de funcționare a sistemului tichetelor de vacanță. Documentul reglementează modul de emitere, acordare, utilizare și decontare a tichetelor, precum și responsabilitățile tuturor actorilor implicați – angajatori, operatori autorizați și unități turistice afiliate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit proiectului aprobat, tichetele de vacanță … Articolul Guvernul a aprobat regulamentul tichetelor de vacanță: cum vor funcționa apare prima dată în ZUGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.