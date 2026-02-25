Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Iată adresele
UNIMEDIA, 25 februarie 2026 07:40
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală rămân, astăzi, 25 februarie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
• • •
(video) „Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care lovește jucători canadieni de hochei # UNIMEDIA
Un videoclip generat cu inteligență artificială și distribuit de președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice în presa internațională și pe rețelele sociale. Materialul, postat pe platforma Truth Social la câteva ore după victoria echipei masculine de hochei a SUA împotriva selecționatei Canadei, îl prezintă pe liderul american într-un meci fictiv, în care lovește și doboară jucători canadieni înainte de a marca golul decisiv, scrie adevarul.ro.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu posibile ploi ușoare pe parcursul zilei, fără variații climatice extreme.
Slovacia a oprit energia electrică spre Ucraina. Oficial guvernamental de la Kiev: „Nu e o problemă. Putem construi reţele cu România” # UNIMEDIA
Ucraina nu va avea probleme în asigurarea energiei electrice pentru consumul intern, dacă Slovacia va sista exporturile, a declarat, marţi, pentru Agerpres, şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin, scrie observatornews.ro.
(video) „Stop Russia.” Manifestanți cu tobe și drapele, în marș spre Ambasada Rusiei din Chișinău: „Одна, єдина, свободна Україна” # UNIMEDIA
Un marș organizat de mișcarea civică Stop Russian Aggression – Moldova, s-a desfășurat în această seară în centrul Chișinăului, la patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. Cu tobe și drapele, manifestanții au pornit în marș spre Ambasada Federației Ruse din capitală.
(video) Lilian Carp îi cere explicații lui Ion Ceban, după ce Maia Sandu a semnat grațierea unui traficant de droguri. Bulgac: Noaptea minții # UNIMEDIA
Deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, l-a întrebat pe primarul capitalei, Ion Ceban despre grațierea lui Nicolae Șepteli, cerând să explice și rolul colegului său de bloc politic, Alexandr Stoianoglo, care ar fi inițiat demersul. În acest context, consilierul edilului, Ion Bulgac, a venit cu un comentariu: „Asta chiar e de noaptea minții…”.
(video) Nici măcar furtuna de zăpadă record din New York nu l-a oprit pe Cowboy-ul dezbrăcat să cânte în Times Square # UNIMEDIA
O furtună de zăpadă record a lovit mai multe zone din SUA. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric, școlile au fost închise, iar mii de zboruri au fost anulate. Totuși, Cowboy-ul dezbrăcat nu a fost împiedicat să cânte în Times Square, relatează Libertatea.
(video) „Rusia e vinovată de crime de război.” Amnesty International Moldova, cu protest la Ambasada Rusiei din Chișinău, la 4 ani de la invazia în Ucraina # UNIMEDIA
Membrii Amnesty International Moldova au organizat un protest la Ambasada Rusiei din Chișinău, la 4 ani de la invazia în Ucraina. „Cerem justiție pentru Ucraina, iar drepturile omului să fie pe masa de negocieri”, au menționat manifestanții.
(video) „Nu m-am pus în genunchi, dar sufletul meu e îngenuncheat demult.” The Motans, despre cum și-a cerut iubita în căsătorie: Am o poveste # UNIMEDIA
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a împărtășit, cu fanii săi, un moment important din viața sa de cuplu. Artistul a dezvăluit cum și-a cerut iubita de soție, în pandemie, la Veneția, cu un inel ales chiar de ea. „Nu m-am pus în genunchi, dar sufletul meu e îngenuncheat demult”, a relatat Denis în cadrul emisiunii „Acasă la Măruță”.
Rusia acuză Franța și Marea Britanie că vor să înarmeze nuclear Ucraina. Parisul reacționează: „O minciună sfruntată” # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat, marți, asupra implicațiilor unui atac nuclear asupra Rusiei sau a trupelor sale. Reacția vine după ce Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Marea Britanie pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare şi elemente purtătoare ale unor astfel de arme, relatează Reuters, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
(foto) Au consumat alcool sau narcotice și au urcat la volan: Mai mulți șoferi, prinși de poliție în timp ce conduceau beți criță sau drogați # UNIMEDIA
Au consumat alcool sau substanțe narcotice, apoi au urcat la volan. Mai mulți șoferi beți sau drogați au fost prinși de oamenii legii, în ultimele zile, pe traseele din capitală și din țară.
(video) Și-au spus „Da„ de Dragobete: 14 cupluri și-au înregistrat căsătoria, astăzi, în Moldova # UNIMEDIA
14 cupluri din Republica Moldova și-au înregistrat căsătoria, astăzi, 24 februarie, de Dragobete - protectorul îndrăgostiților, anunță Agenția Servicii Publice.
(video) Un elicopter militar iranian s-a prăbuşit peste o piaţă de fructe: Pilotul, copilotul și doi comercianți, morți # UNIMEDIA
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters și HotNews.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
„Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special” – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest # UNIMEDIA
Să revii din străinătate și să începi o afacere proprie în Moldova – sună curajos, nu-i așa? Clienții Microinvest, Igor și Serafima Vlas, au luat această decizie în 2019. Așa a luat viață compania „Flori Sud Vis SRL”, care astăzi administrează deja patru sere mari și dezvoltă activ o afacere în domeniul florilor.
Ultima oră! Trei din cei 6 candidați pentru fotoliile de judecători la CSJ au câștigat concursul: Pe cine a propus CSM Maiei Sandu # UNIMEDIA
Trei din cei 6 candidați pentru fotoliile de judecători la CSJ au câștigat concursul organizat de Consilul Superior al Magistraturii. CSM i-a propus președintei Maia Sandu pe Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.
(live/update) Ședința CSM, „pusă pe pauză” pentru un interviu: Când urmează să fie anunțate rezultatele concursului la CSJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
Scandalul și gravele acuzații dintre familia Cuciuc și Botgros se mută în instanță. Ochișanu: „Cristi vrea lumină, iar legea e pentru toată lumea” # UNIMEDIA
La finalul anului trecut, familia Botgros a fost zguduită de o serie de acuzații extrem de grave. Diana și Igor Cuciuc au dat de înțeles că fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros ar fi fost implicat în moartea tragică a Andreei. Ei au susținut că instrumentistul i-ar fi pus substanțe interzise în pahar tinerei artiste la Balul Bobocilor. Acum, cele două familii sunt în război total și cer să se facă dreptate. Radioimpuls a scris ce a declarat Adriana Ochișanu despre procesul deschis de băiatul ei.
(foto/video) Un Mercedes, lovit violent de un autobuz de rută, la Rîșcani: Pe strada Kiev s-au format ambuteiaje # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui automobil de model Mercedes și a unui autobuz de rută s-a produs, astăzi, după amiază, în sectorul Rîșcani al capitalei. Imagini de la locul impactului au fost distribuite pe rețele.
(video) Fotbalistul moldovean, Artur Craciun, decisiv pentru ŁKS Łódź: Golul cu capul a adus 3 puncte importante în lupta pentru promovare # UNIMEDIA
Fotbalistul originar din Republica Moldova, Artur Craciun, jucătorul celor de la ŁKS Łódź, a fost eroul echipei sale după ce a marcat golul victoriei pe terenul celor de la Stal Mielec, într-un meci din etapa 22 din a doua divizie a Poloniei, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a parlamentului Lituaniei: Despre ce au discutat oficialii # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău, din care fac parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.
„Admis”, dar nu pentru toți: Doar 36 de formațiuni din 66 au dreptul să participe la alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a publicat lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026.
(video) „Cererea a avut loc cu mult timp în urmă”. Pasha Parfeni și Anastasia Gutium, primele dezvăluiri de ce s-au grăbit cu logodna și zvonurile despre sarcină # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni și logodnica sa, Anastasia Gutium, au povestit mai multe detalii emoționante despre cererea în căsătorie. Cuplul a dezvăluit că momentul a avut loc cu mult înainte de 14 februarie și că au ales să-l țină o perioadă în secret.
Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. Vasile Lupu: Două rute de troleibuz, redirecționate # UNIMEDIA
Deranjament la rețeaua de contact pe strada Vasile Lupu. Rutele de troleibuz 3 și 4 sunt redirecționate, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
Războiul cartelurilor după moartea lui El Mencho riscă să lovească CM de fotbal. Criză de securitate în Mexic # UNIMEDIA
Violențele declanșate în Mexic după uciderea lui El Mencho liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie ar putea afecta Campionatul Mondial de fotbal. Deși situația pare, pentru moment, să se fi stabilizat, rămâne incert dacă autoritățile mexicane vor reuși să elimine complet riscurile de securitate până în iunie, când Mexicul găzduiește, alături de SUA și Canada, meciuri din cadrul turneului final. Uciderea lui El Mencho a declanşat o criză de securitate la nivel naţional. Autorităţile au adoptat o serie de măsuri de urgenţă, printre care şi amânarea a patru meciuri din Liga mexicană de fotbal, subliniind impactul extins al situaţiei asupra evenimentelor sportive din Mexic, scrie observatornews.ro.
(video) Inundații în Bali: Sute de persoane au fost evacuate de urgență, printre care și turiști # UNIMEDIA
Inundațiile din anumite zone ale insulei Bali din Indonezia au determinat sute de persoane, inclusiv zeci de turiști, să caute refugiu, a declarat marți un oficial local responsabil cu gestionarea dezastrelor. Nimeni nu a fost însă rănit, a precizat acesta, citat de France24 și preluat de digi24.ro.
Rusia pune condiții pentru încheierea războiului în Ucraina: Blocarea extinderii NATO este prioritatea Kremlinului # UNIMEDIA
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a declarat că Rusia va încerca să oprească extinderea NATO prin mijloace militare sau politice, susținând că fără rezolvarea acestei probleme nu poate fi soluționat conflictul din jurul Ucrainei, scrie presa română.
(video) Florin Piersic i-a făcut un „compliment neașteptat” lui Mihai Bendeac: „Prima dată în viață îmi pare rău că nu sunt h******, să mă culc cu el” # UNIMEDIA
O întâlnire rară și emoționantă între două generații de actori a devenit virală după ce Mihai Bendeac a publicat pe Instagram un clip în care apare alături de Florin Piersic, scrie Can Can.
(video) MAN cere referendum pe reforma administrativă: PAS vrea să lichideze 600 de primarii. Oamenii trebuie să decidă # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativă Națională se declară împotriva închiderii, în mod arbitrar, a 600 de primării din țară – plan inițiat de guvernarea PAS cu scopul distrugerii democrației locale, se arată într-un comunicat. În acest context, reprezentanții formațiunii propun organizarea unui referendum național. „Doar oamenii să fie cei care să decidă dacă vor să rămână să locuiască într-o localitate fără primar și fără Primărie”, a declarat
Serbia anunță dejucarea unei tentative de asasinat la adresa președintelui Aleksandar Vucic: „Au plănuit o schimbare violentă a puterii” # UNIMEDIA
Autoritățile din Serbia afirmă că doi bărbați au plănuit o schimbare violentă a puterii de la Belgrad și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului, inclusiv prin asasinarea președintelui Aleksandar Vucic, relatează agenția Bgnes, citată de HotNews.ro.
Energocom a epuizat stocurile de circa 134 de mil. m³ de gaz pentru a acoperi vârfurile de consum din această iarnă: Unde își păstra rezervele Moldova # UNIMEDIA
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurând astfel acoperirea vârfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova.
Cinci persoane, printre care patru copii, salvate de pompieri după ce garajul unei case din Cantemir a luat foc: Opt butelii de gaz, scoase din flăcări # UNIMEDIA
Cinci persoane, printre care patru copii, au fost evacuate în seara de 23 februarie, după ce un incendiu a izbucnit într-un garaj al unei case din orașul Cantemir. Flăcările amenințau să cuprindă locuința, însă intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului și producerea unei explooziei, după ce opt butelii de gaz au fost scoase din construcția afectată.
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”.
Scandal la BAFTA: Un regizor se retrage din juriu după un incident rasist în timpul ceremoniei. „A fost complet de neiertat” # UNIMEDIA
Jonte Richardson, câștigător al premiilor BAFTA pentru scriere, regie și producție, a anunțat că se va retrage de pe lista judecătorilor pentru talente emergente după incidentul petrecut în timpul Premiilor BAFTA pentru Film, scrie adevărul.ro.
(video) Răsturnare de situație la Londra: Lordul Peter Mandelson, arestat în scandalul Epstein, eliberat pe cauțiune # UNIMEDIA
Fostul ministru laburist și fost ambasador britanic la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni de Poliția Metropolitană din Londra, într-o anchetă privind presupusa transmitere de informații sensibile către controversatul finanțator american Jeffrey Epstein. Marți, 24 februarie, acesta a fost eliberat pe cauțiune, scrie adevarul.ro.
Ultima oră! Activele Lukoil urmează a fi preluate de un fond de investiții din SUA. Precizările Ministerului, după întrevederile lui Junghietu la Washington # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil. Despre aceasta a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.
(video) O magistrată de la Judecătoria Chișinău, transferată temporar la CA Centru. Alte două candidaturi, respinse de CSM # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis transferul temporar al judecătoarei Ana Bologan la Curtea de Apel Centru, începând cu data de 2 martie 2026, până la ocuparea a 30 de funcții vacante în cadrul instanței. Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pro” și unul „împotrivă”, în cadrul ședinței din 24 februarie.
Andreea Marin luptă cu o boală care afectează milioane de femei din întreaga lume: „Diagnosticul nu e ușor de dibuit” # UNIMEDIA
Andreea Marin a vorbit, recent, despre boala cu care se confruntă și pe care a preferat să o țină ascunsă până acum. Fosta prezentatoare se confruntă cu o afecțiune cronică, ce afectează milioane de femei din toată lumea, transmite protv.ro.
(video) Compensații anulate și facturi record. PSRM cere demisia Nataliei Plugaru: „Pensionarii au ajuns la sapa de lemn” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Modul de viață în Moldova de astăzi este unul de supraviețuire în condiții de sărăcie, o sărăcie care a devenit simbolul acestei guvernări”, a declarat parlamentara Alla Ursu-Antoci, într-un briefing de presă, astăzi, 24 februarie.
Imaginea Irinei Vlah, folosită de escroci într-o nouă schemă. Politiciana: Fiți atenți, e un video fals pentru a înșela oamenii # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, atenționează că pe rețelele de socializare apare un videoclip fals, generat cu inteligența articificială, în care este folosită imaginea sa pentru promovarea unor platforme financiare. Politiciana îndeamnă oamenii să nu se lase înșelați și să raporteze videoclipurile de acest fel.
(video) Tatăl Iulianei Beregoi, la libertate. Artista s-a filmat cu acesta în mașină pentru a răspunde zvonurilor privind arestarea membrilor familiei sale # UNIMEDIA
Mai multe publicații din România au relatat că tatăl Iulianei Beregoi s-ar afla în arest la domiciliu, în legătură cu dosarul ce vizează presupuse acțiuni de șantaj și amenințare la adresa bloggeriței Daniela Costețchi. Interpreta însă a publicat un mesaj video în care a precizat că informațiile sunt false.
(video) Procurorul Alexandru Cernei: „Plahotniuc nu este acuzat pe tot dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment” # UNIMEDIA
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierilor de luni ale lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al PDM nu este acuzat pe întreg dosarul Frauda Bancară, ci doar pe un anumit segment. Precizarea acuzatorului a fost făcută în timpul etapei de întrebări-răspunsuri de la audierile în cadrul cărora Plahotniuc a declarat că „în societate a fost „promovat” eronat și cu implicarea directă a exponenților guvernării scenariul că beneficiarul principal al furtului miliardului ar fi fostul lider al Partidului Democrat”.
(video) „Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa # UNIMEDIA
Un clarvăzător britanic supranumit „Noul Nostradamus”, care a devenit celebru după ce a susținut că a prezis pandemia de Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, a lansat recent o serie de previziuni sumbre care includ conflicte globale, dezastre naturale și dezvăluiri șocante privind extratereștri, scrie adevărul.ro.
(video) Corina Cojocaru: „Sandu a vrut să-i capteze atenția lui Rubio - a spus că suntem gata să vă vindem activele Lukoil. Junghietu pleacă în SUA pentru a discuta parametrii tranzacționali” # UNIMEDIA
Diplomata Corina Cojocaru susține că vizita anunțată a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în Statele Unite ale Americii ar avea „o altă conotație” decât cea oficial comunicată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Gonța Media”.
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
(video) Alexandru Munteanu era la Kiev, acum 4 ani, când a început războiul: „M-am trezit cu primele explozii, era bombardat un aerodrom de lângă casa mea” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, declarând că era la Kiev când a început invazia. „M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”, a spus prim-ministrul.
