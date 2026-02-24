Energocom a epuizat stocurile de circa 134 de mil. m³ de gaz pentru a acoperi vârfurile de consum din această iarnă: Unde își păstra rezervele Moldova

12:30

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost sesizat de Inspecția Judiciară după declarațiile liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind transferul în arest la domiciliu al învinuitului în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, care „s-ar fi rezolvat cu 30 de mii de euro”. Membra CSM, Livia Mitrofan, a calificat acuzațiile drept „fapte grave”, subliniind că acestea „ori sunt adevărate, ori afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc”, și a cerut ca eventualele probe să fie prezentate instituțiilor competente.