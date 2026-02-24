Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. Vasile Lupu: Două rute de troleibuz, redirecționate
UNIMEDIA, 24 februarie 2026 17:40
Deranjament la rețeaua de contact pe strada Vasile Lupu. Rutele de troleibuz 3 și 4 sunt redirecționate, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
• • •
Acum 10 minute
17:50
„Admis”, dar nu pentru toți: Doar 36 de formațiuni din 66 au dreptul să participe la alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a publicat lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026.
17:50
(video) „Cererea a avut loc cu mult timp în urmă”. Pasha Parfeni și Anastasia Gutium, primele dezvăluiri de ce s-au grăbit cu logodna și zvonurile despre sarcină # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni și logodnica sa, Anastasia Gutium, au povestit mai multe detalii emoționante despre cererea în căsătorie. Cuplul a dezvăluit că momentul a avut loc cu mult înainte de 14 februarie și că au ales să-l țină o perioadă în secret.
Acum 30 minute
17:40
17:40
17:30
Războiul cartelurilor după moartea lui El Mencho riscă să lovească CM de fotbal. Criză de securitate în Mexic # UNIMEDIA
Violențele declanșate în Mexic după uciderea lui El Mencho liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie ar putea afecta Campionatul Mondial de fotbal. Deși situația pare, pentru moment, să se fi stabilizat, rămâne incert dacă autoritățile mexicane vor reuși să elimine complet riscurile de securitate până în iunie, când Mexicul găzduiește, alături de SUA și Canada, meciuri din cadrul turneului final. Uciderea lui El Mencho a declanşat o criză de securitate la nivel naţional. Autorităţile au adoptat o serie de măsuri de urgenţă, printre care şi amânarea a patru meciuri din Liga mexicană de fotbal, subliniind impactul extins al situaţiei asupra evenimentelor sportive din Mexic, scrie observatornews.ro.
17:30
Acum o oră
17:10
(video) Inundații în Bali: Sute de persoane au fost evacuate de urgență, printre care și turiști # UNIMEDIA
Inundațiile din anumite zone ale insulei Bali din Indonezia au determinat sute de persoane, inclusiv zeci de turiști, să caute refugiu, a declarat marți un oficial local responsabil cu gestionarea dezastrelor. Nimeni nu a fost însă rănit, a precizat acesta, citat de France24 și preluat de digi24.ro.
17:00
Rusia pune condiții pentru încheierea războiului în Ucraina: Blocarea extinderii NATO este prioritatea Kremlinului # UNIMEDIA
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a declarat că Rusia va încerca să oprească extinderea NATO prin mijloace militare sau politice, susținând că fără rezolvarea acestei probleme nu poate fi soluționat conflictul din jurul Ucrainei, scrie presa română.
Acum 2 ore
16:50
(video) Florin Piersic i-a făcut un „compliment neașteptat” lui Mihai Bendeac: „Prima dată în viață îmi pare rău că nu sunt h******, să mă culc cu el” # UNIMEDIA
O întâlnire rară și emoționantă între două generații de actori a devenit virală după ce Mihai Bendeac a publicat pe Instagram un clip în care apare alături de Florin Piersic, scrie Can Can.
16:40
(video) MAN cere referendum pe reforma administrativă: PAS vrea să lichideze 600 de primarii. Oamenii trebuie să decidă # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativă Națională se declară împotriva închiderii, în mod arbitrar, a 600 de primării din țară – plan inițiat de guvernarea PAS cu scopul distrugerii democrației locale, se arată într-un comunicat. În acest context, reprezentanții formațiunii propun organizarea unui referendum național. „Doar oamenii să fie cei care să decidă dacă vor să rămână să locuiască într-o localitate fără primar și fără Primărie”, a declarat
16:40
Serbia anunță dejucarea unei tentative de asasinat la adresa președintelui Aleksandar Vucic: „Au plănuit o schimbare violentă a puterii” # UNIMEDIA
Autoritățile din Serbia afirmă că doi bărbați au plănuit o schimbare violentă a puterii de la Belgrad și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului, inclusiv prin asasinarea președintelui Aleksandar Vucic, relatează agenția Bgnes, citată de HotNews.ro.
16:00
Energocom a epuizat stocurile de circa 134 de mil. m³ de gaz pentru a acoperi vârfurile de consum din această iarnă: Unde își păstra rezervele Moldova # UNIMEDIA
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurând astfel acoperirea vârfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova.
16:00
Cinci persoane, printre care patru copii, salvate de pompieri după ce garajul unei case din Cantemir a luat foc: Opt butelii de gaz, scoase din flăcări # UNIMEDIA
Cinci persoane, printre care patru copii, au fost evacuate în seara de 23 februarie, după ce un incendiu a izbucnit într-un garaj al unei case din orașul Cantemir. Flăcările amenințau să cuprindă locuința, însă intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea focului și producerea unei explooziei, după ce opt butelii de gaz au fost scoase din construcția afectată.
Acum 4 ore
15:50
15:50
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”.
15:40
15:00
Scandal la BAFTA: Un regizor se retrage din juriu după un incident rasist în timpul ceremoniei. „A fost complet de neiertat” # UNIMEDIA
Jonte Richardson, câștigător al premiilor BAFTA pentru scriere, regie și producție, a anunțat că se va retrage de pe lista judecătorilor pentru talente emergente după incidentul petrecut în timpul Premiilor BAFTA pentru Film, scrie adevărul.ro.
14:40
(video) Răsturnare de situație la Londra: Lordul Peter Mandelson, arestat în scandalul Epstein, eliberat pe cauțiune # UNIMEDIA
Fostul ministru laburist și fost ambasador britanic la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni de Poliția Metropolitană din Londra, într-o anchetă privind presupusa transmitere de informații sensibile către controversatul finanțator american Jeffrey Epstein. Marți, 24 februarie, acesta a fost eliberat pe cauțiune, scrie adevarul.ro.
14:40
Ultima oră! Activele Lukoil urmează a fi preluate de un fond de investiții din SUA. Precizările Ministerului, după întrevederile lui Junghietu la Washington # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil. Despre aceasta a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.
14:20
(video) O magistrată de la Judecătoria Chișinău, transferată temporar la CA Centru. Alte două candidaturi, respinse de CSM # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis transferul temporar al judecătoarei Ana Bologan la Curtea de Apel Centru, începând cu data de 2 martie 2026, până la ocuparea a 30 de funcții vacante în cadrul instanței. Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pro” și unul „împotrivă”, în cadrul ședinței din 24 februarie.
14:00
Andreea Marin luptă cu o boală care afectează milioane de femei din întreaga lume: „Diagnosticul nu e ușor de dibuit” # UNIMEDIA
Andreea Marin a vorbit, recent, despre boala cu care se confruntă și pe care a preferat să o țină ascunsă până acum. Fosta prezentatoare se confruntă cu o afecțiune cronică, ce afectează milioane de femei din toată lumea, transmite protv.ro.
Acum 6 ore
13:50
(video) Compensații anulate și facturi record. PSRM cere demisia Nataliei Plugaru: „Pensionarii au ajuns la sapa de lemn” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Modul de viață în Moldova de astăzi este unul de supraviețuire în condiții de sărăcie, o sărăcie care a devenit simbolul acestei guvernări”, a declarat parlamentara Alla Ursu-Antoci, într-un briefing de presă, astăzi, 24 februarie.
13:40
Imaginea Irinei Vlah, folosită de escroci într-o nouă schemă. Politiciana: Fiți atenți, e un video fals pentru a înșela oamenii # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, atenționează că pe rețelele de socializare apare un videoclip fals, generat cu inteligența articificială, în care este folosită imaginea sa pentru promovarea unor platforme financiare. Politiciana îndeamnă oamenii să nu se lase înșelați și să raporteze videoclipurile de acest fel.
13:20
(video) Tatăl Iulianei Beregoi, la libertate. Artista s-a filmat cu acesta în mașină pentru a răspunde zvonurilor privind arestarea membrilor familiei sale # UNIMEDIA
Mai multe publicații din România au relatat că tatăl Iulianei Beregoi s-ar afla în arest la domiciliu, în legătură cu dosarul ce vizează presupuse acțiuni de șantaj și amenințare la adresa bloggeriței Daniela Costețchi. Interpreta însă a publicat un mesaj video în care a precizat că informațiile sunt false.
13:10
(video) Procurorul Alexandru Cernei: „Plahotniuc nu este acuzat pe tot dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment” # UNIMEDIA
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierilor de luni ale lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al PDM nu este acuzat pe întreg dosarul Frauda Bancară, ci doar pe un anumit segment. Precizarea acuzatorului a fost făcută în timpul etapei de întrebări-răspunsuri de la audierile în cadrul cărora Plahotniuc a declarat că „în societate a fost „promovat” eronat și cu implicarea directă a exponenților guvernării scenariul că beneficiarul principal al furtului miliardului ar fi fostul lider al Partidului Democrat”.
13:10
(video) „Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa # UNIMEDIA
Un clarvăzător britanic supranumit „Noul Nostradamus”, care a devenit celebru după ce a susținut că a prezis pandemia de Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, a lansat recent o serie de previziuni sumbre care includ conflicte globale, dezastre naturale și dezvăluiri șocante privind extratereștri, scrie adevărul.ro.
13:00
(video) Corina Cojocaru: „Sandu a vrut să-i capteze atenția lui Rubio - a spus că suntem gata să vă vindem activele Lukoil. Junghietu pleacă în SUA pentru a discuta parametrii tranzacționali” # UNIMEDIA
Diplomata Corina Cojocaru susține că vizita anunțată a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în Statele Unite ale Americii ar avea „o altă conotație” decât cea oficial comunicată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Gonța Media”.
12:50
12:40
(video) Alexandru Munteanu era la Kiev, acum 4 ani, când a început războiul: „M-am trezit cu primele explozii, era bombardat un aerodrom de lângă casa mea” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, declarând că era la Kiev când a început invazia. „M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”, a spus prim-ministrul.
12:30
(video) Scandal pe transferul în arest la domiciliu al lui Hasan Toper, după ce Usatîi a declarat că „s-a hotărât cu 30 mii €”. CSM: „Acuzațiile sunt grave, să prezinte probe” # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost sesizat de Inspecția Judiciară după declarațiile liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind transferul în arest la domiciliu al învinuitului în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, care „s-ar fi rezolvat cu 30 de mii de euro”. Membra CSM, Livia Mitrofan, a calificat acuzațiile drept „fapte grave”, subliniind că acestea „ori sunt adevărate, ori afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc”, și a cerut ca eventualele probe să fie prezentate instituțiilor competente.
12:30
Fondatorul Telegram, anchetat de Rusia. Kremlinul îl acuză de „facilitarea unor activităţi teroriste” # UNIMEDIA
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), scrie adevarul.ro.
12:10
Expert în Rusia, la 4 ani de la începerea războiului: De ce întârzie pacea și de ce eșecul Ucrainei ar fi o catastrofă pentru România # UNIMEDIA
Două milioane de oameni, inclusiv circa 40.000 de civili, au murit în cei patru ani de război în Ucraina, iar milioane de oameni s-au refugiat și iar lista ororilor e interminabilă. Într-un interviu pentru „Adevărul”, politologul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, vorbește despre perspectivele de pe front, dar și despre procesul de pace și explică de ce armistițiul mult așteptat întârzie.
12:10
12:00
(video) Contrabandă cu aur de 19 milioane lei, la Leușeni: Un bărbat a ascuns 7 lingouri printre piese auto și a încercat să le aducă în țară # UNIMEDIA
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.
Acum 8 ore
11:50
11:50
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 25 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 4 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 10 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
11:40
Împreună pentru viitorul USM: Experiență, performanță și viziune pentru o Universitate-lider # UNIMEDIA
Interviu cu candidatul la funcția de rector al USM, profesorul universitar Florentin Paladi, doctor habilitat în științe fizico-matematice, doctor în filosofie.
11:30
(video) Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova și-a reconfirmat statutul de Angajator de Top pentru a cincea oară, consolidându-și poziția pe piața locală ca un lider care investește constant în oameni și cultură organizațională. Cu o prezență de 30 de ani în Republica Moldova, compania se remarcă nu doar prin inovație și tehnologii, ci și prin mediul de lucru motivant și prin oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă angajaților săi.
11:20
11:20
Ministerul Culturii vrea mai mult control: Cere să fie informat din timp despre concerte cu artiști din CSI, invocând „interesul public” # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță că a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
11:10
Alertă de călătorie în Mexic, din cauza violențelor: Recomandările autorităților pentru moldoveni # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Canada avertizează cetățenii moldoveni care planifică deplasări în Mexic să evite călătoriile neesențiale, pe fondul izbucnirii mai multor focare de violență în diferite regiuni ale țării. Autoritățile recomandă consultarea alertelor oficiale de călătorie emise de Guvernul Canadei înainte de a pleca la drum.
11:10
Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat # UNIMEDIA
Un tânăr din capitală a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de pușcărie pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice.
10:30
(video) Volodimir Zelenski și-a arătat buncărul: „Astăzi se împlinesc patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile”Вы отправили # UNIMEDIA
„Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile.” Cu această frază, rostită apăsat, președintele Volodimir Zelenski a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Într-un mesaj video filmat chiar din buncărul de pe Bankova, liderul de la Kiev a întors privirea spre primele zile ale războiului – zilele în care mulți, în afara Ucrainei, se întrebau cât va rezista capitala, scrie adevarul.ro.
10:30
10:10
10:00
(video) Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.
Acum 12 ore
09:50
„Băiețelul nostru scump...”: Mesajul plin de durere al familiei Coșcodan, la 3 ani de la decesul lui Valerian # UNIMEDIA
La trei ani de la moartea tragică a lui Valerian, ciclistul spulberat de o mașină, familia sa retrăiește durerea pierderii. Mama tânărului a publicat un mesaj sfâșietor în memoria fiului ei. „În această zi, inima ta a încetat să mai bată. Scumpul nostru…”, se arată printre rândurile scrise de aceasta.
09:50
09:40
(foto) Ion Ceban: „Peste 54 de mii de refugiați ucraineni se află în Chișinău, la 4 ani de invazie. Suntem un oraș al solidarității, credem în pace” # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a marcat patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Chișinăului în gestionarea crizei refugiaților. Edilul a declarat că, din prima zi a conflictului, municipalitatea a mobilizat resurse logistice, cadre medicale și specialiști pentru a oferi sprijin persoanelor strămutate.
09:40
