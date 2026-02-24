Atenție, călători! Deranjament la o rețea de contact, pe str. Vasile Lupu: Două rute de troleibuz, redirecționate

17:30

Violențele declanșate în Mexic după uciderea lui El Mencho liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie ar putea afecta Campionatul Mondial de fotbal. Deși situația pare, pentru moment, să se fi stabilizat, rămâne incert dacă autoritățile mexicane vor reuși să elimine complet riscurile de securitate până în iunie, când Mexicul găzduiește, alături de SUA și Canada, meciuri din cadrul turneului final. Uciderea lui El Mencho a declanşat o criză de securitate la nivel naţional. Autorităţile au adoptat o serie de măsuri de urgenţă, printre care şi amânarea a patru meciuri din Liga mexicană de fotbal, subliniind impactul extins al situaţiei asupra evenimentelor sportive din Mexic, scrie observatornews.ro.