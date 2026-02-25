Horoscop 25 februarie 2026. Decizii inspirate și bani din surse neașteptate
Omniapres, 25 februarie 2026 07:10
O zi dinamică, cu inițiative îndrăznețe și rezultate pe măsură. Avem energie, curaj și susținere pentru a face pași importanți, fie că vorbim despre bani, carieră sau relații. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși.
• • •
Acum o oră
07:10
O zi dinamică, cu inițiative îndrăznețe și rezultate pe măsură. Avem energie, curaj și susținere pentru a face pași importanți, fie că vorbim despre bani, carieră sau relații. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși.
Acum 24 ore
17:40
„Energocom" a consumat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, pentru a face față vârfurilor de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit datelor companiei, în lunile de iarnă au fost utilizați aproximativ 134 de milioane de metri cubi de gaze, volume provenite din
17:40
Autoritățile vor continua strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, iar actualele plafoane nu vor fi majorate. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, care a subliniat că Republica Moldova își menține direcția de aliniere la practicile europene. Începând cu 1 aprilie 2025, achiziția imobilelor în numerar între
17:30
Alocații suspendate pentru un partid politic: va întoarce statului aproape 600 000 de lei # Omniapres
Partidul „Viitorul Moldovei", condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587 000 de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania electorală prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorale Centrale. Reprezentanții
16:10
Preluarea Lukoil de către Carlyle, discutată la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Omniapres
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in Republica Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere internă pe
15:40
În Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede scutirea de impozitul pe proprietate pentru prima locuință deținută de o persoană fizică. Inițiativa aparține fracțiunii Partidului Democrația Acasă, condus de deputatul Vasile Costiuc. Potrivit proiectului opoziției, de impozit va fi scutită prima locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea cetățeanului, cu suprafața de până
15:10
Segmentul străzii 31 August 1989 dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni urmează să fie reabilitat, iar caldarâmul istoric va fi transformat în zonă pietonală și pentru bicicliști. Primăria Chișinău anunță că toate procedurile necesare au fost pregătite, iar achizițiile publice vor fi lansate în prima jumătate a lunii martie. Proiectul prevede conservarea caldarâmului
14:40
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții online: prejudiciu de aproape un milion de lei # Omniapres
Doi bărbați, în vârstă de 23 și 35 de ani, din Chișinău și Basarabeasca, au fost reținuți după ce polițiștii sectorului Rîșcani și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online. Prejudiciul estimat se ridică la aproape un milion de lei. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar
14:20
Socialiștii cer demisia ministrului Muncii și se pregătesc să depună o moțiune simplă în Parlament # Omniapres
Deputații fracțiunii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru acuzând conducerea instituției de gestionarea defectuoasă a situației din domeniul social. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut în Parlament de deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci. Potrivit acestora, situația socială din
13:50
Cinci noi puncte de trecere din Moldova, incluse în sistemul UE de colectare a datelor biometrice # Omniapres
Începând cu 2 martie 2026, sistemul electronic de înregistrare a intrărilor și ieșirilor din Uniunea Europeană va fi activ în încă cinci puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Măsura presupune preluarea imaginii faciale și a amprentelor digitale pentru cetățenii statelor din afara UE care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, de
13:50
Avertisment dur de la Moscova: Ucraina, Franța și Marea Britanie, vizate de posibile atacuri nucleare # Omniapres
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, amenință Ucraina, Marea Britanie și Franța cu atacuri nucleare. Demersul fostului președinte rus vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), a acuzat Londra și Paris că ar intenționa să transmită Kievului arme atomice. "Voi spune un lucru evident și dur. Informațiile SVR despre intenția
13:10
Casă salvată de flăcări la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii # Omniapres
Intervenție contracronometru în seara zilei de 23 februarie 2026, în orașul Cantemir. Pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:41, iar potrivit primelor
12:30
GENDERDOC-M avertizează: 6 din 10 elevi și părinți resping interacțiunea cu copiii LGBTQI+ # Omniapres
6 din 10 elevi și părinți nu ar accepta nicio formă de interacțiune cu copiii din comunitatea LGBTQI+, arată datele „Barometrului situației din învățământul gimnazial și liceal", citate de Centrul de Informații GENDERDOC-M, care își exprimă îngrijorarea față de nivelul ridicat de respingere și ostilitate din școlile Republicii Moldova. Potrivit cercetării, elevii LGBTQI+ se numără
12:20
Un deținut ar fi fost găsit spânzurat în penitenciarul din Cricova: a acumulat datorii la jocuri de cărți # Omniapres
Un deținut a decedat, după ce și-ar fi pus capăt zilelor în timp ce își ispășea pedeapsa. Cazul a fost înregistrat săptămâna trecută, vineri 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul Nr.4 Cricova. Despre aceasta scrie PulsMedia.MD, făcând trimitere la surse din cadrul Administrației Naționale a Penitencearelor. Astfel, potrivit surselor, victima s-a dovedit a
11:50
Ministerul Culturii cere notificarea prealabilă pentru invitarea artiștilor din statele CSI și din țările condamnate pentru agresiune armată # Omniapres
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
11:10
Pretestările republicane pentru clasa a IX-a au început în zilele de 24 și 26 februarie 2026, când elevii susțin probele la matematică și, respectiv, la limba și literatura română pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Testările fac parte din procesul de pregătire pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2026. Evaluările sunt
10:40
Spălătoriile auto, verificate timp de trei luni. Autoritățile vor să afle unde ajunge apa uzată # Omniapres
Spălătoriile auto din întreaga țară vor fi supuse unor controale ample în perioada martie–mai, pentru a se verifica modul în care este gestionată apa uzată și dacă există riscuri de poluare a mediului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Verificările vor fi desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma mai multor
10:20
Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, fost procuror anticorupție, a publicat un mesaj în care face referire la împlinirea a 4 ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind contrastul dintre semnificațiile zilei de 24 februarie și realitatea conflictului, dar și necesitatea orientării societății spre pace, transmite telegraph.md. „24 februarie nu e o zi obișnuită.
10:10
La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj public de solidaritate cu poporul ucrainean, subliniind curajul și rezistența acestuia în fața agresiunii declanșate în februarie 2022. Șefa statului a amintit că, „în zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste" și a evidențiat
09:40
Schemă de 40 de milioane de lei în domeniul geamurilor termopan, deconspirată de Fisc și PCCOCS # Omniapres
Un prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de lei este investigat într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează o companie din domeniul producerii geamurilor termopan. Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat, acțiunile au fost desfășurate în comun cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind documentată
09:10
Deputații moldoveni au plecat la Kiev pentru a marca patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Omniapres
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, deputatul Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alături de
Ieri
07:10
O zi în care lucrurile se așază firesc. Ne concentrăm pe ce avem de făcut, comunicăm mai ușor cu cei din jur și suntem dispuși să oferim sprijin acolo unde este nevoie, fără să neglijăm propriile obiective. PEȘTI O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul
23 februarie 2026
18:10
Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz" a decis inițierea procedurilor de selectare a candidaților pentru funcția de director al întreprinderilor afiliate companiei, în bază de concurs. Procedurile urmează să fie lansate până pe 6 martie. Deciziile necesare au fost adoptate pe parcursul lunii februarie, iar informațiile privind modalitatea de desfășurare a concursului, regulamentul și alte
17:50
Ministrul Infrastructurii, despre reținerile CNA: Detest corupția. Când se fură din asfalt, se fură din siguranța oamenilor # Omniapres
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat ferm după acțiunile desfășurate de Centrul Național Anticorupție într-un dosar ce vizează presupuse acte de corupție și delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură. Oficialul a declarat că „detestă corupția" și a salutat intervenția autorităților anticorupție. „Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt
17:10
Trei cazuri de rujeolă au fost confirmate de la începutul anului 2026, două dintre acestea fiind raportate în februarie, iar unul în ianuarie, în municipiul Chișinău. Unul dintre cazurile recente este de import, din Sri Lanka, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă monitorizarea situației epidemiologice la nivel național. În
16:40
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, notează realitatea.md. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă pe 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a declarat că decizia are la bază motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu a fost numit în
16:10
Gropi, fisuri și tasări au apărut pe mai multe sectoare de drum național, pe fondul condițiilor meteo severe din acest an. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că degradările apărute în ultima perioadă pe unele tronsoane ale rețelei rutiere naționale sunt rezultatul direct al ciclurilor repetate de îngheț și dezgheț, al ploilor abundente și al
15:40
Procurorul Ion Crișciuc din Glodeni, eliberat din funcție de CSP după ce ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Procurorul Ion Crișciuc din Glodeni a fost eliberat din funcție, în urma unei proceduri disciplinare declanșate după apariția în spațiul public a unor informații privind un presupus caz de conducere în stare de ebrietate. Decizia a fost luată pe 20 februarie 2026 de Colegiul de Disciplină și Etică din cadrul Consiliul Superior al Procurorilor, care
15:10
VIDEO // Fosta corespondentă de la Tiraspol susține că este în libertate și neagă implicarea în dosarul asasinatelor din Ucraina # Omniapres
Alina Bondarenko, fostă corespondentă a televiziunii de la
14:40
Constantin Țuțu contestă condamnarea la 8 ani de închisoare „Privat de libertate la comandă” # Omniapres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a anunțat că a contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care a fost condamnat la opt ani de închisoare, calificând hotărârea drept „abuzivă” și contrară realității obiective. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după pronunțarea deciziei instanței. „Privat de libertate la comandă! […] The post Constantin Țuțu contestă condamnarea la 8 ani de închisoare „Privat de libertate la comandă” appeared first on Omniapres.
14:10
”O crește să îi fie femeie”. Un bărbat de 77 de ani, condamnat pentru violul unei copile de 7 ani # Omniapres
Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru că a violat o copilă de 7 ani. Potrivit materialelor cauzei, în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în proximitatea gospodăriei sale, aflată într-un sat din centrul […] The post ”O crește să îi fie femeie”. Un bărbat de 77 de ani, condamnat pentru violul unei copile de 7 ani appeared first on Omniapres.
13:40
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comparat-o pe Maia Sandu cu „o regină” pe tabla de șah a politicii moldovenești, subliniind rolul pe care aceasta îl joacă pe scena internațională. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Interviu cu sens”, unde oficialul a evidențiat capacitatea șefei statului de a acționa strategic și de a consolida imaginea […] The post VIDEO // Ministrul Educației, despre Maia Sandu: O regină pe tabla de șah a politicii appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // „Ați venit să faceți show?” – replici acide după ce un consilier CMC a întrerupt ședința Primăriei Chișinău # Omniapres
Momente tensionate la ședința serviciilor municipale din cadrul Primăriei Chișinău. Reuniunea a fost întreruptă pentru câteva minute de consilierul municipal PAS Ion Melnic, care, împreună cu colegul său Sergiu Crețu, a intrat în sala de ședințe și i-a înmânat primarului Ion Ceban un demers privind verificările efectuate de ANSA în unele instituții educaționale din capitală. […] The post VIDEO // „Ați venit să faceți show?” – replici acide după ce un consilier CMC a întrerupt ședința Primăriei Chișinău appeared first on Omniapres.
12:40
Două echipe de pe Ambulanță, agresate în timpul intervențiilor la Nisporeni și Chișinău: asistent medical, amenințat cu toporul # Omniapres
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor, sâmbătă, 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Primul caz a fost înregistrat la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, agresat într-un bar. Echipajul a intervenit la fața locului, însă, […] The post Două echipe de pe Ambulanță, agresate în timpul intervențiilor la Nisporeni și Chișinău: asistent medical, amenințat cu toporul appeared first on Omniapres.
12:00
Victoria Furtună: Moldova are nevoie de echilibru, dar și dialog matur cu Estul și Vestul # Omniapres
Suveranitatea nu e doar un articol din Constituție, ci o emoție vie a unității pentru țară. Declarația aparține președintelui Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, și a fost făcută în cadrul conferinței naționale „Să stăm strajă la hotare, să păzim acest pământ”. „Republica Moldova e recunoscută internațional, dar adevărata suveranitate se naște în inimile noastre și […] The post Victoria Furtună: Moldova are nevoie de echilibru, dar și dialog matur cu Estul și Vestul appeared first on Omniapres.
11:50
AUDIO // „Au pus 6–8 cm în loc de 10”: 5 persoane, reținute în dosarul delapidării fondurilor pentru drumuri # Omniapres
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Bălți, într-un dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit anchetatorilor, acțiunile de urmărire penală au avut loc în mai multe […] The post AUDIO // „Au pus 6–8 cm în loc de 10”: 5 persoane, reținute în dosarul delapidării fondurilor pentru drumuri appeared first on Omniapres.
11:10
Ambasadorul Paun Rohovei: Chișinăul ar putea juca un rol strategic în reconstrucția Ucrainei # Omniapres
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, într-un interviu oferit postului Moldova 1. „Cu mult respect […] The post Ambasadorul Paun Rohovei: Chișinăul ar putea juca un rol strategic în reconstrucția Ucrainei appeared first on Omniapres.
10:30
Irina Vlah, apel către Guvern: „De ce să nu stabilim şi un reper fix de 1,5% din PIB în buget pentru drumuri” # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață”. În context, ea lansat un apel […] The post Irina Vlah, apel către Guvern: „De ce să nu stabilim şi un reper fix de 1,5% din PIB în buget pentru drumuri” appeared first on Omniapres.
10:10
DOC // Ancheta privind scandalul metronidazolului în ouă și carne de pasăre: ce spune Poliția # Omniapres
La mai bine de o lună de la izbucnirea scandalului, Inspectoratul Național de Investigații (INI) confirmă pentru Omniapres că, în prezent, se desfășoară verificări pe marginea informațiilor privind plasarea pe piața internă a ouălor și a produselor avicole contaminate cu metronidazol – o substanță interzisă în producția alimentară. Potrivit răspunsului oferit redacției noastre, la data […] The post DOC // Ancheta privind scandalul metronidazolului în ouă și carne de pasăre: ce spune Poliția appeared first on Omniapres.
09:30
CNA și procurorii au descins în peste 40 de locații din mai multe raioane ale țării, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor naționale și europene alocate pentru proiecte de infrastructură. Centrul Național Anticorupție și procurorii desfășoară, la această oră, ample acțiuni de urmărire penală – percheziții și ridicări de acte – în mai multe primării […] The post Descinderi în 8 raioane: CNA investighează delapidarea banilor pentru infrastructură appeared first on Omniapres.
09:10
Decretul de grațiere a fost revocat după apariția unor informații noi privind presupusa implicare a lui Șepeli Nicolai Andrei într-un grup criminal organizat. Președinția Republicii Moldova a venit cu precizări detaliate privind acordarea grațierii lui Șepeli Nicolai Andrei în anul 2022 și revocarea ulterioară a decretului, emisă la 19 februarie 2026. Potrivit instituției, în martie […] The post Președinția explică grațierea și revocarea decretului în cazul Șepeli appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
O zi în care lucrurile se leagă mai ușor decât de obicei. Intuiția funcționează, apar soluții clare, iar eforturile depuse în ultima vreme încep să dea roade, mai ales în plan profesional și financiar. PEȘTI O să dați drumul proiectelor noi ca să vă puneți planurile în aplicare și să vă bucurați de beneficiile unei […] The post Horoscop 23 februarie 2026. Zi cu rezultate și confirmări profesionale appeared first on Omniapres.
22 februarie 2026
11:00
Creștinii ortodocși marchează astăzi Lăsatul Secului de brânză, ultima zi din Săptămâna Albă, care mai este numită și „Duminica Iertării”. La ora 17:00, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, va oficia rânduiala vecerniei și cinul iertării la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, din Chișinău. Această slujbă marchează începutul Postului Mare și reprezintă un prilej de împăcare, […] The post Azi e Lăsatul Secului de brânză. De mâine începe Postul Mare appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată # Omniapres
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit cei 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut unul […] The post VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată appeared first on Omniapres.
08:40
Ziua aduce claritate și pași calculați. Fiecare zodie simte nevoia de ordine, de stabilitate și de decizii care să conteze pe termen mai lung. Banii, relațiile și planurile personale cer maturitate și un dram de răbdare. VĂRSĂTOR Aveți idei bune, dar e important să le puneți într-o ordine clară ca să nu risipiți energie. Se […] The post Horoscop 22 februarie 2026. Ziua deciziilor inspirate și a câștigurilor discrete appeared first on Omniapres.
07:00
VIDEO // Cluburi vizitate de mascați: Poliția deschide procese penale pentru droguri, petrecăreții acuză abuzuri # Omniapres
Autoritățile au confirmat noile razii antidrog în mai multe localuri de agrement din Capitală, despre care a scris anterior omniapres.md. Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii din Chișinău, cu suportul mascaților de la „Fulger”. În urma intervențiilor au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la […] The post VIDEO // Cluburi vizitate de mascați: Poliția deschide procese penale pentru droguri, petrecăreții acuză abuzuri appeared first on Omniapres.
21 februarie 2026
12:10
NASA pregătește revenirea oamenilor pe Lună: misiunea Artemis II, programată pentru începutul lunii martie # Omniapres
NASA intenționează să lanseze, la începutul lunii martie, prima misiune cu echipaj uman care va ajunge pe orbita Lunii, după mai bine de 50 de ani. Potrivit BBC, agenția spațială americană planifică lansarea misiunii Artemis II pentru 6 martie. Misiunea va dura aproximativ 10 zile și va transporta patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, […] The post NASA pregătește revenirea oamenilor pe Lună: misiunea Artemis II, programată pentru începutul lunii martie appeared first on Omniapres.
10:10
Mai mulți participanți la protestul din fața Ministerului Afacerilor Interne, contra raziilor antidrog ale poliției, susțin că forțele de ordine au intervenit la o nouă petrecere. Din mai multe secvențe video, făcute publice de martori oculari, rezultă că poliția, inclusiv mascații de la Fulger, au dat peste petrecăreți, iar pe podea pot fi observate pliculețe […] The post Poliția, din nou într-un club din capitală, după proteste contra raziilor antidrog appeared first on Omniapres.
09:30
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda, […] The post Radu Marian și-a luat un apartament de 1,3 milioane de lei și plătește 310 euro pe lună appeared first on Omniapres.
09:20
Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # Omniapres
Ofițerii de investigație și procurorii au anunțat, vineri seara, reținerea unui bărbat de 36 de ani, considerat membru al grupului criminal. Inspectoratul General al Poliției precizează că, în prezent, au loc acțiuni de urmărire penală în privința acestuia, fără să ofere alte detalii. „Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în […] The post Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina appeared first on Omniapres.
