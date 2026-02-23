Moldovagaz lansează concurs pentru funcția de director la întreprinderile afiliate
Omniapres, 23 februarie 2026 18:10
Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz" a decis inițierea procedurilor de selectare a candidaților pentru funcția de director al întreprinderilor afiliate companiei, în bază de concurs. Procedurile urmează să fie lansate până pe 6 martie. Deciziile necesare au fost adoptate pe parcursul lunii februarie, iar informațiile privind modalitatea de desfășurare a concursului, regulamentul și alte
Acum 30 minute
18:10
Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz" a decis inițierea procedurilor de selectare a candidaților pentru funcția de director al întreprinderilor afiliate companiei, în bază de concurs. Procedurile urmează să fie lansate până pe 6 martie. Deciziile necesare au fost adoptate pe parcursul lunii februarie, iar informațiile privind modalitatea de desfășurare a concursului, regulamentul și alte
Acum o oră
17:50
Ministrul Infrastructurii, despre reținerile CNA: Detest corupția. Când se fură din asfalt, se fură din siguranța oamenilor # Omniapres
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat ferm după acțiunile desfășurate de Centrul Național Anticorupție într-un dosar ce vizează presupuse acte de corupție și delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură. Oficialul a declarat că „detestă corupția" și a salutat intervenția autorităților anticorupție. „Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt
Acum 2 ore
17:10
Trei cazuri de rujeolă au fost confirmate de la începutul anului 2026, două dintre acestea fiind raportate în februarie, iar unul în ianuarie, în municipiul Chișinău. Unul dintre cazurile recente este de import, din Sri Lanka, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă monitorizarea situației epidemiologice la nivel național. În
16:40
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, notează realitatea.md. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă pe 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a declarat că decizia are la bază motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu a fost numit în
Acum 4 ore
16:10
Gropi, fisuri și tasări au apărut pe mai multe sectoare de drum național, pe fondul condițiilor meteo severe din acest an. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că degradările apărute în ultima perioadă pe unele tronsoane ale rețelei rutiere naționale sunt rezultatul direct al ciclurilor repetate de îngheț și dezgheț, al ploilor abundente și al
15:40
Procurorul Ion Crișciuc din Glodeni, eliberat din funcție de CSP după ce ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Procurorul Ion Crișciuc din Glodeni a fost eliberat din funcție, în urma unei proceduri disciplinare declanșate după apariția în spațiul public a unor informații privind un presupus caz de conducere în stare de ebrietate. Decizia a fost luată pe 20 februarie 2026 de Colegiul de Disciplină și Etică din cadrul Consiliul Superior al Procurorilor, care
15:10
VIDEO // Fosta corespondentă de la Tiraspol susține că este în libertate și neagă implicarea în dosarul asasinatelor din Ucraina # Omniapres
Alina Bondarenko, fostă corespondentă a televiziunii de la Tiraspol, a publicat pe 23 februarie un mesaj video în care confirmă că a fost reținută în Ucraina, însă susține că nu a fost plasată în arest și că nu are legătură cu dosarul penal în care este vizată. „Nu sunt în arest și nu am nicio
14:40
Constantin Țuțu contestă condamnarea la 8 ani de închisoare „Privat de libertate la comandă” # Omniapres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a anunțat că a contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care a fost condamnat la opt ani de închisoare, calificând hotărârea drept „abuzivă" și contrară realității obiective. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după pronunțarea deciziei instanței. „Privat de libertate la comandă!
Acum 6 ore
14:10
”O crește să îi fie femeie”. Un bărbat de 77 de ani, condamnat pentru violul unei copile de 7 ani # Omniapres
Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru că a violat o copilă de 7 ani. Potrivit materialelor cauzei, în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în proximitatea gospodăriei sale, aflată într-un sat din centrul
13:40
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comparat-o pe Maia Sandu cu „o regină" pe tabla de șah a politicii moldovenești, subliniind rolul pe care aceasta îl joacă pe scena internațională. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Interviu cu sens", unde oficialul a evidențiat capacitatea șefei statului de a acționa strategic și de a consolida imaginea
13:10
VIDEO // „Ați venit să faceți show?” – replici acide după ce un consilier CMC a întrerupt ședința Primăriei Chișinău # Omniapres
Momente tensionate la ședința serviciilor municipale din cadrul Primăriei Chișinău. Reuniunea a fost întreruptă pentru câteva minute de consilierul municipal PAS Ion Melnic, care, împreună cu colegul său Sergiu Crețu, a intrat în sala de ședințe și i-a înmânat primarului Ion Ceban un demers privind verificările efectuate de ANSA în unele instituții educaționale din capitală.
12:40
Două echipe de pe Ambulanță, agresate în timpul intervențiilor la Nisporeni și Chișinău: asistent medical, amenințat cu toporul # Omniapres
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor, sâmbătă, 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Primul caz a fost înregistrat la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, agresat într-un bar. Echipajul a intervenit la fața locului, însă,
Acum 8 ore
12:00
Victoria Furtună: Moldova are nevoie de echilibru, dar și dialog matur cu Estul și Vestul # Omniapres
Suveranitatea nu e doar un articol din Constituție, ci o emoție vie a unității pentru țară. Declarația aparține președintelui Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, și a fost făcută în cadrul conferinței naționale „Să stăm strajă la hotare, să păzim acest pământ". „Republica Moldova e recunoscută internațional, dar adevărata suveranitate se naște în inimile noastre și
11:50
AUDIO // „Au pus 6–8 cm în loc de 10”: 5 persoane, reținute în dosarul delapidării fondurilor pentru drumuri # Omniapres
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Bălți, într-un dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit anchetatorilor, acțiunile de urmărire penală au avut loc în mai multe
11:10
Ambasadorul Paun Rohovei: Chișinăul ar putea juca un rol strategic în reconstrucția Ucrainei # Omniapres
Republica Moldova ar putea deveni „un hub" important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, într-un interviu oferit postului Moldova 1. „Cu mult respect
10:30
Irina Vlah, apel către Guvern: „De ce să nu stabilim şi un reper fix de 1,5% din PIB în buget pentru drumuri” # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei", afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață". În context, ea lansat un apel
Acum 12 ore
10:10
DOC // Ancheta privind scandalul metronidazolului în ouă și carne de pasăre: ce spune Poliția # Omniapres
La mai bine de o lună de la izbucnirea scandalului, Inspectoratul Național de Investigații (INI) confirmă pentru Omniapres că, în prezent, se desfășoară verificări pe marginea informațiilor privind plasarea pe piața internă a ouălor și a produselor avicole contaminate cu metronidazol – o substanță interzisă în producția alimentară. Potrivit răspunsului oferit redacției noastre, la data
09:30
CNA și procurorii au descins în peste 40 de locații din mai multe raioane ale țării, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor naționale și europene alocate pentru proiecte de infrastructură. Centrul Național Anticorupție și procurorii desfășoară, la această oră, ample acțiuni de urmărire penală – percheziții și ridicări de acte – în mai multe primării
09:10
Decretul de grațiere a fost revocat după apariția unor informații noi privind presupusa implicare a lui Șepeli Nicolai Andrei într-un grup criminal organizat. Președinția Republicii Moldova a venit cu precizări detaliate privind acordarea grațierii lui Șepeli Nicolai Andrei în anul 2022 și revocarea ulterioară a decretului, emisă la 19 februarie 2026. Potrivit instituției, în martie
07:10
O zi în care lucrurile se leagă mai ușor decât de obicei. Intuiția funcționează, apar soluții clare, iar eforturile depuse în ultima vreme încep să dea roade, mai ales în plan profesional și financiar. PEȘTI O să dați drumul proiectelor noi ca să vă puneți planurile în aplicare și să vă bucurați de beneficiile unei
Ieri
11:00
Creștinii ortodocși marchează astăzi Lăsatul Secului de brânză, ultima zi din Săptămâna Albă, care mai este numită și „Duminica Iertării". La ora 17:00, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, va oficia rânduiala vecerniei și cinul iertării la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului", din Chișinău. Această slujbă marchează începutul Postului Mare și reprezintă un prilej de împăcare,
10:40
VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată # Omniapres
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit cei 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut unul
08:40
Ziua aduce claritate și pași calculați. Fiecare zodie simte nevoia de ordine, de stabilitate și de decizii care să conteze pe termen mai lung. Banii, relațiile și planurile personale cer maturitate și un dram de răbdare. VĂRSĂTOR Aveți idei bune, dar e important să le puneți într-o ordine clară ca să nu risipiți energie. Se
07:00
VIDEO // Cluburi vizitate de mascați: Poliția deschide procese penale pentru droguri, petrecăreții acuză abuzuri # Omniapres
Autoritățile au confirmat noile razii antidrog în mai multe localuri de agrement din Capitală, despre care a scris anterior omniapres.md. Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii din Chișinău, cu suportul mascaților de la „Fulger". În urma intervențiilor au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
NASA pregătește revenirea oamenilor pe Lună: misiunea Artemis II, programată pentru începutul lunii martie # Omniapres
NASA intenționează să lanseze, la începutul lunii martie, prima misiune cu echipaj uman care va ajunge pe orbita Lunii, după mai bine de 50 de ani. Potrivit BBC, agenția spațială americană planifică lansarea misiunii Artemis II pentru 6 martie. Misiunea va dura aproximativ 10 zile și va transporta patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii,
10:10
Mai mulți participanți la protestul din fața Ministerului Afacerilor Interne, contra raziilor antidrog ale poliției, susțin că forțele de ordine au intervenit la o nouă petrecere. Din mai multe secvențe video, făcute publice de martori oculari, rezultă că poliția, inclusiv mascații de la Fulger, au dat peste petrecăreți, iar pe podea pot fi observate pliculețe
09:30
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda,
09:20
Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # Omniapres
Ofițerii de investigație și procurorii au anunțat, vineri seara, reținerea unui bărbat de 36 de ani, considerat membru al grupului criminal. Inspectoratul General al Poliției precizează că, în prezent, au loc acțiuni de urmărire penală în privința acestuia, fără să ofere alte detalii. „Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în
08:40
Ziua de azi vine cu multă mișcare, socializare și dorința de a fi printre oameni. Apar invitații, revederi emoționante și evenimente care ne scot din rutină, iar pentru unii se pot reaprinde sentimente sau se pot lega relații noi, într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună. PEȘTI E animație, poate plecați pe undeva să
20 februarie 2026
18:40
Olesea Stamate critică grațierea unui traficant de droguri și „revocarea” decretului: decizii politice, riscuri juridice # Omniapres
Fosta ministră a Justiției
18:10
Gropile de pe drumul spre Aeroport mai așteaptă. Bolea spune că reparația capitală, posibilă abia din aprilie # Omniapres
Drumul spre Aeroportul Internațional Chișinău nu va putea fi reparat capital mai devreme de luna aprilie, în pofida stării avansate de degradare a carosabilului, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Drumul spre Aeroport va putea fi reparat capital cel mai devreme în aprilieImagine simbol Potrivit ministrului, lucrările complete de asfaltare nu pot fi efectuate în […] The post Gropile de pe drumul spre Aeroport mai așteaptă. Bolea spune că reparația capitală, posibilă abia din aprilie appeared first on Omniapres.
17:40
Fostul viceministru al Justiției și ex-consilier prezidențial în același domeniu, Nicolae Eșanu, critică dur practica revocării decretelor prezidențiale care au produs deja efecte juridice, calificând-o drept lipsită de orice sens din punct de vedere al dreptului. Potrivit lui Eșanu, simpla revocare a unui decret nu poate modifica realitatea juridică apărută odată cu producerea efectelor acestuia. […] The post OPINIE// Nicolae Eșanu: „Revocarea unui decret de grațiere este o aberație juridică” appeared first on Omniapres.
17:10
Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină # Omniapres
Carburanții continuă să se scumpească, iar șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin de benzină sau motorină. Pentru perioada 21–23 februarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim de 23,47 lei pentru un litru de benzină A95 și 20,27 lei pentru un litru de motorină. Comparativ cu ziua de […] The post Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină appeared first on Omniapres.
16:30
Doi dintre cei patru cetățeni moldoveni reținuți în Republica Moldova au fost aduși astăzi, 20 februarie, în fața magistraților. Aceștia au fost escortați încătușați de mascații din cadrul Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” și au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ascunzându-și fețele. Unul dintre bărbații aduși la ședință este Nicolae Șepeli, grațiat […] The post VIDEO // Primele imagini cu moldovenii acuzați că pregăteau asasinate în Ucraina appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Au găsit cheile în contact și au plecat: Cinci minori, cercetați pentru furt auto din Grătiești # Omniapres
Cinci adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, din municipiul Chișinău, sunt cercetați de poliție după ce ar fi furat un automobil din comuna Grătiești. Totul s-a întâmplat pe timp de noapte. Proprietarul mașinii, un automobil de model Vaz, a alertat poliția după ce a constatat că autoturismul, parcat în apropierea curții sale, […] The post VIDEO // Au găsit cheile în contact și au plecat: Cinci minori, cercetați pentru furt auto din Grătiești appeared first on Omniapres.
15:40
Atenție la „investițiile” cu nume sonore: Imaginea Maiei Sandu și a lui Mircea Snegur, folosită în escrocherii online # Omniapres
Pe rețelele sociale circulă noi reclame false care folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități cunoscute pentru a promova așa-zise platforme de investiții. Printre numele utilizate abuziv se numără fostul președinte Mircea Snegur, președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Comisia Națională a Pieței Financiare, aceste materiale sunt false și fac parte […] The post Atenție la „investițiile” cu nume sonore: Imaginea Maiei Sandu și a lui Mircea Snegur, folosită în escrocherii online appeared first on Omniapres.
15:20
Una dintre cele șapte persoane reținute pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina este Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al Instituției de Stat Televiziunea Republicii Moldovenești Pridnestroviene”. O angajată a […] The post Legitimație de presă și planuri de omor: Cine este Alina Bondarenko, reținută la Kiev appeared first on Omniapres.
14:10
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că ea și Veaceslav Platon nu mai formează un cuplu, după aproape cinci ani de relație. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Neredactat, moderată de Rodica Ciorănică. Morari a explicat că despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp și a fost o hotărâre asumată de ambele părți. „Așa […] The post VIDEO // „A fost o decizie matură”: Natalia Morari anunță separarea de Veaceslav Platon appeared first on Omniapres.
14:00
Alertă într-o școală din Ungheni: adolescent transportat la spital după ce i s-a făcut rău la ore # Omniapres
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul s-a produs recent într-o instituție de învățământ din localitate, scrie presa locală. Potrivit lui Ivan Caducenco, șeful Secției […] The post Alertă într-o școală din Ungheni: adolescent transportat la spital după ce i s-a făcut rău la ore appeared first on Omniapres.
13:20
Dosarul omorului din sectorul Râșcani: procurorii contestă arestul la domiciliu al presupusului organizator # Omniapres
Procurorii cer revenirea în arest preventiv a presupusului organizator al asasinatului comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei, după ce instanța a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu. Anunțul a fost făcut pe 20 februarie de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Instituția a precizat […] The post Dosarul omorului din sectorul Râșcani: procurorii contestă arestul la domiciliu al presupusului organizator appeared first on Omniapres.
13:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a prevenit comercializarea unei cantități considerabile de produse de cofetărie neconforme, în urma unor controale desfășurate recent. Inspectorii au depistat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2 439,4 kilograme, fabricați cu ulei de palmier care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Potrivit ANSA, materia […] The post Bombe cu zahăr și contaminanți: Tone de biscuiți, retrase de la comercializare appeared first on Omniapres.
12:10
Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026: profesorii și medicii, primii vizați # Omniapres
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, a declarat că proiectul legii se află deja în dezbatere publică, iar autoritățile își propun ca actul normativ să fie definitivat până la începutul verii. „Avem primul proiect al legii salarizării și îl vom analiza în perioada următoare. Vom încerca să adoptăm această lege cât mai curând, astfel încât majorările să […] The post Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026: profesorii și medicii, primii vizați appeared first on Omniapres.
11:50
Irina Vlah: ”Promisiunile PAS din campania electorală privind aderarea la UE a fost un banal şantaj al alegătorilor pro-europeni” # Omniapres
„Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul. Iar acesta este unul cât se poate de clar şi anume că integrarea europeană nu e un obiectiv naţional, aşa cum încearcă să ne convingă guvernarea, ci o banală temă de campanie electorală, un instrument prin care […] The post Irina Vlah: ”Promisiunile PAS din campania electorală privind aderarea la UE a fost un banal şantaj al alegătorilor pro-europeni” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Rețea de asasini la comandă, destructurată în Ucraina și Moldova: până la 100 000 de dolari pentru fiecare asasinat. 10 persoane reținute. # Omniapres
O rețea criminală care pregătea asasinate la comandă împotriva unor persoane publice din Ucraina și a unor cetățeni străini a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a autorităților din Ucraina și Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar pentru fiecare omor executanților li se promiteau […] The post VIDEO // Rețea de asasini la comandă, destructurată în Ucraina și Moldova: până la 100 000 de dolari pentru fiecare asasinat. 10 persoane reținute. appeared first on Omniapres.
11:10
Președinta Maia Sandu a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a declarat […] The post VIDEO // „Hoții sunt bine antrenați” – Avertismentul Maiei Sandu privind fraudele appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Andrei Spînu, despre acuzațiile că ar controla deputați și SIS: „Serios discutăm asta?” # Omniapres
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a comentat acuzațiile privind o presupusă influență pe care ar exercita-o asupra majorității parlamentare, a Serviciului de Informații și Securitate și chiar la nivelul Președinției. Întrebat câți deputați din actuala majoritate parlamentară ar controla, Spînu a respins categoric speculațiile. „Serios discutăm asta? Nici unul”, a declarat […] The post VIDEO // Andrei Spînu, despre acuzațiile că ar controla deputați și SIS: „Serios discutăm asta?” appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Renato Usatîi: Suspectul în cazul omorului din sectorul Râșcani al Capitalei, eliberat în arest la domiciliu # Omniapres
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a criticat dur decizia instanței de a schimba măsura preventivă în cazul lui Hasan Toper, bărbatul considerat organizator al unui omor deosebit de grav din sectorul Rîșcani al capitalei. Liderul Partidului Nostru, Rento Usatîi, a precizat că schimbarea măsurii preventive în cazul unei persoane implicate în organizarea unui omor grav […] The post VIDEO // Renato Usatîi: Suspectul în cazul omorului din sectorul Râșcani al Capitalei, eliberat în arest la domiciliu appeared first on Omniapres.
10:00
Tarifele la energia electrică nu vor fi majorate, susține premierul Republicii Moldova, care afirmă că, în acest moment, nu există temeiuri economice pentru o ajustare a prețurilor. Declarația a fost făcută de Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Potrivit șefului Executivului, evoluțiile economice recente indică o stabilizare a prețurilor. „Statistica arată […] The post Premierul dă asigurări: Tarifele la energia electrică nu vor crește appeared first on Omniapres.
09:10
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația […] The post Grațiere prezidențială anulată. Cine este persoana vizată de decizie appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua vine cu mișcare, inițiative și alegeri care nu mai pot fi amânate. Pentru multe zodii se conturează colaborări, recuperări de bani sau investiții importante, iar în plan personal ies la iveală adevăruri care pot consolida relațiile sau pot deschide drumuri complet noi. PEȘTI O să dați zor să vă achitați de obligații ca să […] The post Horoscop 20 februarie 2026. Bani, colaborări și pași importanți în relații appeared first on Omniapres.
