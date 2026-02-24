Socialiștii cer demisia ministrului Muncii și se pregătesc să depună o moțiune simplă în Parlament

17:10

Carburanții continuă să se scumpească, iar șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin de benzină sau motorină. Pentru perioada 21–23 februarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim de 23,47 lei pentru un litru de benzină A95 și 20,27 lei pentru un litru de motorină. Comparativ cu ziua de […] The post Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină appeared first on Omniapres.