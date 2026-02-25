Discord își amână verificarea vârstei după protestele utilizatorilor și promite opțiuni fără scanări faciale

Ziarul National, 25 februarie 2026 02:45

Discord amână planurile de a începe verificarea vârstei tuturor utilizatorilor în luna martie, după câteva săptămâni de nemulțumiri exprimate de co...

Acum 30 minute
02:45
Acum 2 ore
01:45
SUA dau ultimatum companiei Anthropic în disputa privind folosirea tehnologiei AI de către Pentagon Ziarul National
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a amenințat că va elimina compania Anthropic din lanțul de aprovizionare al agenției dacă firma va r...
01:45
Google construiește în Minnesota un centru de date alimentat 100% cu energie curată și cea mai mare baterie din lume, de 100 de ore Ziarul National
Google a anunțat marți că va construi un centru de date în Minnesota, alimentat de 1,9 gigawați de energie curată, inclusiv o baterie masivă de 300...
01:45
Anthropic, presată de Pentagon să ofere acces nelimitat la AI armatei americane, amenințată cu sancțiuni și forțare prin Legea Producției de Apărare Ziarul National
Compania Anthropic are termen până vineri seara pentru a decide dacă va oferi armatei Statelor Unite acces nelimitat la modelul său de inteligență ...
Acum 4 ore
00:45
Google își cere scuze pentru alerta Bafta care îndemna utilizatorii să „vadă mai mult” despre o insultă rasială Ziarul National
Google și-a prezentat scuzele după ce a trimis o alertă de știri legată de gala din acest an a premiilor Bafta, în care sugera în mod nepotrivit ca...
00:45
Discord amână până în 2026 lansarea globală a verificării vârstei, după valul de critici din partea utilizatorilor Ziarul National
Discord nu mai are în plan să lanseze la nivel global sistemul de verificare a vârstei în luna martie și amână implementarea până în a doua jumătat...
00:45
Șeful Instagram, pus la zid în instanță pentru întârzierea de ani de zile a filtrului de nuditate destinat protejării adolescenților Ziarul National
Procurorii implicați într-un proces care vizează dacă aplicațiile de rețele sociale, precum Instagram, sunt adictive și dăunătoare au dorit să afle...
24 februarie 2026
23:45
Inteligența artificială propulsează tot mai multe startup-uri la 10 milioane $ ARR în doar trei luni Ziarul National
Inteligența artificială a adus în lumea startup-urilor apariția unui fenomen nou: companii care ajung aproape instant la un ARR (venit anual recure...
Acum 6 ore
22:30
Spotify lansează împreună cu Liquid Death o boxă‑urnă „Eternal Playlist” în ediție limitată, pentru muzică dincolo de moarte Ziarul National
Spotify și Liquid Death și-au unit forțele pentru a lansa, probabil, cea mai extravagantă colaborare de produs a anului: Eternal Playlist Urn, o bo...
22:30
Moscova avertizează la Geneva că reluarea testelor nucleare de către SUA ar declanșa un efect de domino și ar submina Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare Ziarul National
Moscova avertizează marţi în legătură cu un „efect de domino” în cazul în care Statele Unite îşi vor relua testele nucleare, ca răspuns la presupus...
22:30
SUA sancționează brokerul rus de vulnerabilități zero-day acuzat că a cumpărat exploatări furate de la un contractor de apărare american Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a anunțat marți impunerea unor sancțiuni împotriva a două companii care achiziționează și revând exploatări de tip „zero-da...
21:30
Răcire bruscă și cer mai senin în Republica Moldova, miercuri, 25 februarie 2026 Ziarul National
Miercuri, 25 februarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi cu ploi răzlețe la una mult mai rece, dar în mare parte fără precipitații. Tempe...
21:30
Buncăr nazist transformat în muzeu la Berlin, dedicat războiului din Ucraina și mesajului că Kievul trebuie susținut în continuare Ziarul National
O expoziţie permanentă consacrată Războiului din Ucraina a fost deschisă marţi, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, într-un fost buncăr ...
21:30
Canada cheamă la raport conducerea OpenAI după masacrul de la Tumbler Ridge, unde au murit opt persoane, inclusiv șase copii Ziarul National
Ministrul responsabil de inteligența artificială din Canada a convocat marți la discuții conducerea OpenAI, după atacul armat din Tumbler Ridge,...
21:30
UE promite împrumutul de 90 mld. € pentru Ucraina, în pofida veto-ului Ungariei, și pregătește un nou plan energetic de 920 mil. € pentru iernile 2026-2027 Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului impus de U...
Acum 8 ore
21:00
Macron, sceptic că se poate obţine o pace rapidă în Ucraina: cere aliaților să intensifice sprijinul și să deblocheze garanțiile de securitate pentru Kiev Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea obţinerii unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, înt...
21:00
YouTube îmbunătățește abonamentul Premium Lite de 7,99 dolari cu descărcări offline și redare în fundal Ziarul National
YouTube extinde abonamentul său mai accesibil, Premium Lite, care costă 7,99 dolari pe lună, cu funcții noi, precum posibilitatea de a descărca vid...
21:00
COO-ul OpenAI recunoaște: AI nu a pătruns încă în profunzime în procesele de business ale companiilor Ziarul National
La începutul acestei luni, OpenAI a lansat noua platformă OpenAI Frontier, destinată companiilor care vor să construiască și să gestioneze agenți A...
21:00
Twitch își schimbă radical politica de suspendări: interdicții separate pentru streaming și chat Ziarul National
Twitch a anunțat marți că își modifică politica de suspendări, renunțând la vechiul sistem de penalizare „totul sau nimic”. Până acum, o suspendare...
20:00
Startupurile Ucrainei sfidează războiul: unicorni, inovație și huburi tech care nu se opresc din construit Ziarul National
Când compania edtech Preply a devenit unicorn la începutul acestui an, angajații din biroul său de la Kiev au sărbătorit cu tort – pentru că asta f...
20:00
SUA renunță la taxa de 25% pentru mărfurile moldovenești și introduc o suprataxă temporară de 10% pentru toate importurile Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici din Republica Moldova despre noile decizii adoptate recent de adm...
20:00
Generatorul muzical ProducerAI, susținut de The Chainsmokers, integrat în Google Labs și conectat la modelul Lyria 3 Ziarul National
Instrumentul de muzică bazat pe inteligență artificială generativă ProducerAI va fi integrat în Google Labs, a anunțat compania marți.Susținut de...
20:00
Gigantul fintech Marquis dă în judecată SonicWall, acuzând breșa de backup firewall care ar fi deschis drumul atacului ransomware și furtului de date bancare Ziarul National
Gigantul fintech Marquis a intentat un proces împotriva furnizorului său de firewall SonicWall, susținând că o breșă anterioară a permis hackerilor...
20:00
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Oana Ţoiu: Ucrainenii apără cu preţul suferinţei întregul continent, iar Moscova nu urmăreşte pacea Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, un mesaj în care afirmă că, de patru ani, ucrainenii sunt cei care se interpun, cu altruism şi ...
20:00
Zelenski prezintă pentru prima oară buncărul subteran de la Kiev din care a fost condusă contraofensiva împotriva Rusiei Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de la începutul războiului şi la marcarea a patru ani de la lansarea ...
Acum 12 ore
19:00
Portavionul USS Gerald Ford ancorează în Creta, în timp ce SUA își afișează forța militară împotriva Iranului Ziarul National
USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, pentru a consolida...
19:00
Kievul se oprește pentru un minut de reculegere zilnic, în memoria militarilor și civililor uciși în patru ani de război Ziarul National
Kievul s-a oprit pentru un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru...
19:00
Program național extins: 13.500 de studenți din Moldova instruiți în etică și integritate academică în 2026 Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor continua, în perioada februarie-martie 2026, programul național de instruire în domen...
19:00
Anthropic lansează un nou val de agenți enterprise cu plugin-uri pentru finanțe, inginerie și design Ziarul National
Marți, Anthropic a prezentat noul său program de agenți pentru mediul enterprise, considerat cel mai ambițios demers de până acum pentru integra...
19:00
Meta bate palma cu AMD pentru cipuri de până la 100 de miliarde de dolari, mizând pe „superinteligența personală” Ziarul National
Meta intenționează să cumpere cipuri AMD în valoare potențială de până la 100 de miliarde de dolari, o cantitate suficientă pentru a genera apro...
19:00
Rusia exportă mai mult țiței decât înainte de invazia Ucrainei, dar încasează cu 18% mai puțin, în ciuda sancțiunilor și a „flotei fantomă” care alimentează China, India și Turcia Ziarul National
Rusia exportă în prezent mai mult petrol brut decât înainte de invadarea Ucrainei în 2022, în pofida unei scăderi înregistrate anul trecut, arată u...
18:00
FOTO // O vedetă celebră a anunțat că este însărcinată, după ce a întreținut relații neprotejate cu 400 de bărbați în mai puțin de o lună. Cum își va da seama cine e tatăl Ziarul National
Una dintre cele mai cunoscute actrițe de filme pentru adulți a anunțat că este însărcinată, la doar câteva săptămâni după ce a susținut o pro...
18:00
Oura lansează un model propriu de inteligență artificială dedicat sănătății femeilor Ziarul National
Oura a anunțat marți lansarea primului său model propriu de inteligență artificială, creat pentru a susține chatbotul Oura Advisor și pentru a o...
17:30
Studiu dur pentru industria auto: hibridele plug-in nu își respectă promisiunile și ar trebui abandonate în favoarea mașinilor electrice Ziarul National
Vehiculele hibride plug-in (PHEV) sunt promovate frecvent drept o punte către mașinile electrice cu baterie, cu promisiunea de a reduce semnificati...
17:30
ULTIMA ORĂ // Cutremur la nivel înalt în Europa. Fostul șef al Consiliului Europei, care a vizitat de mai multe ori R. Moldova, tentativă de sinucidere după perchezițiile în dosarul Epstein Ziarul National
O undă de șoc a lovit scena politică europeană după ce Thorbjørn Jagland, fost premier al Norvegiei și fost secretar general al Consiliului Eur...
17:00
Reddit, amendat cu 14,4 milioane de lire în Marea Britanie pentru protecția deficitară a datelor copiilor și verificarea vârstei Ziarul National
Reddit a fost amendat cu 14,47 milioane de lire sterline de către autoritatea de supraveghere a datelor din Regatul Unit pentru utilizarea ilegală ...
17:00
Breșa de date de la Conduent se extinde: cel puțin 25 de milioane de americani au informațiile personale furate Ziarul National
Efectele unui atac de tip ransomware asupra uneia dintre cele mai mari companii contractoare ale guvernului Statelor Unite continuă să se amplifice...
17:00
Platforma Mogul a urmărit redevențe muzicale de 1,5 miliarde de dolari și atrage o nouă finanțare de 5 milioane Ziarul National
Drepturile de autor și redevențele din muzică reprezintă o lume extrem de complexă. Există mai multe tipuri de redevențe, iar artiștii trebuie să s...
17:00
New Relic lansează platformă fără cod pentru agenți AI și extinde integrarea OpenTelemetry în observabilitatea datelor Ziarul National
Companiile lansează tot mai des software dedicat construirii și monitorizării agenților de inteligență artificială, în încercarea de a accelera ado...
17:00
Waymo își extinde serviciul de robotaxi în 4 noi orașe din SUA și pregătește lansarea în peste 20 de locații Ziarul National
Waymo își deschide serviciile de robotaxi pentru public în orașele Dallas, Houston, San Antonio și Orlando, compania de vehicule autonome deținută ...
16:00
Reprezentanții OPOZIȚIEI parlamentare - Dodon, Tkaciuk, Costiuc, Stoianoglo, Chicu - niciun cuvânt despre RĂZBOIUL pornit de Putin acum patru ani. Ion Ceban „condamnă”, dar se ferește să menționeze Rusia Ziarul National
Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, peisajul politic de la Chișinău este marcat de un con...
16:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington proiecte strategice cu Banca Mondială și preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group Ziarul National
În cadrul vizitei sale la Washington, pe data de 23 februarie 2026, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupu...
15:45
20.000 de scrisori de solidaritate, scrise de elevi din 800 de școli, trimise copiilor din Ucraina în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” Ziarul National
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori prin ...
15:45
Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei, la patru ani de la invazia rusă Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată concretă pentru aderarea ţării sale, într-un discurs...
15:00
Leziunile la cap pot lăsa urme pe viață în creier și cresc riscul de Parkinson, arată un nou studiu australian Ziarul National
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoţiile, pot declanşa modificări de ...
15:00
Zaharova anunță că Rusia nu renunță la condiții: fără stoparea extinderii NATO, războiul din Ucraina va continua, iar „problema” va fi rezolvată militar sau politic Ziarul National
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, deoarece fără înlăturarea acestei probleme nu poate fi solu...
15:00
Maia Sandu discută la Chișinău cu delegația Parlamentului Lituaniei despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei aflată în vizită oficial...
Acum 24 ore
14:00
Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: Ucraina ne-a apărat pacea și libertatea, Moldova va sprijini Kievul cu solidaritate neştirbită Ziarul National
Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova o va sprijini cu o solidaritate neştirbită, a transmis preşedinta Republicii Moldova, Maia San...
14:00
Kremlinul, la patru ani de război în Ucraina: conflictul a devenit o confruntare amplă cu Occidentul, luptele continuă Ziarul National
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a ...
14:00
Educația Financiară prinde contur la Chișinău: Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF ajung la ASEM Ziarul National
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) devine, pe 26 februarie, centrul dezbaterilor despre viitorul piețelor financiare non-bancare. I...
