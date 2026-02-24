20.000 de scrisori de solidaritate, scrise de elevi din 800 de școli, trimise copiilor din Ucraina în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”
Ziarul National, 24 februarie 2026 15:45
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori prin ...
Reprezentanții OPOZIȚIEI parlamentare - Dodon, Tkaciuk, Costiuc, Stoianoglo, Chicu - niciun cuvânt despre RĂZBOIUL pornit de Putin acum patru ani. Ion Ceban „condamnă”, dar se ferește să menționeze Rusia # Ziarul National
Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, peisajul politic de la Chișinău este marcat de un con...
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington proiecte strategice cu Banca Mondială și preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group # Ziarul National
În cadrul vizitei sale la Washington, pe data de 23 februarie 2026, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupu...
20.000 de scrisori de solidaritate, scrise de elevi din 800 de școli, trimise copiilor din Ucraina în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” # Ziarul National
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori prin ...
Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei, la patru ani de la invazia rusă # Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată concretă pentru aderarea ţării sale, într-un discurs...
Leziunile la cap pot lăsa urme pe viață în creier și cresc riscul de Parkinson, arată un nou studiu australian # Ziarul National
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoţiile, pot declanşa modificări de ...
Zaharova anunță că Rusia nu renunță la condiții: fără stoparea extinderii NATO, războiul din Ucraina va continua, iar „problema” va fi rezolvată militar sau politic # Ziarul National
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, deoarece fără înlăturarea acestei probleme nu poate fi solu...
Maia Sandu discută la Chișinău cu delegația Parlamentului Lituaniei despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei aflată în vizită oficial...
Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: Ucraina ne-a apărat pacea și libertatea, Moldova va sprijini Kievul cu solidaritate neştirbită # Ziarul National
Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova o va sprijini cu o solidaritate neştirbită, a transmis preşedinta Republicii Moldova, Maia San...
Kremlinul, la patru ani de război în Ucraina: conflictul a devenit o confruntare amplă cu Occidentul, luptele continuă # Ziarul National
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a ...
Educația Financiară prinde contur la Chișinău: Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF ajung la ASEM # Ziarul National
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) devine, pe 26 februarie, centrul dezbaterilor despre viitorul piețelor financiare non-bancare. I...
Ministerul Energiei caută Secretar General Adjunct pentru coordonarea reformelor și aderării la UE în sectorul energetic # Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție strategică...
Moscova acuză Marea Britanie și Franța că vor să doteze Ucraina cu arme nucleare și cere anchetă la ONU și AIEA # Ziarul National
Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afi...
Idila trădătoare care a dus la eliminarea lui „El Mencho” și a declanșat un val de violențe în Mexic # Ziarul National
O informaţie legată de relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ...
Maia Sandu, la patru ani de război în Ucraina: „Vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită pentru o pace dreaptă în Europa” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. ...
Macron denunță după patru ani de război „eșecul militar, economic și strategic” al Rusiei în Ucraina # Ziarul National
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, subliniază eşecul „militar, economic şi strategic” al Rusiei după patru ani de război în Ucraina, într-un me...
MEC, patru ani de măsuri concrete pentru integrarea copiilor și tinerilor refugiați ucraineni în școlile și universitățile din Republica Moldova # Ziarul National
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a pus în aplicare o serie de măsur...
Rusia deschide dosar penal împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, acuzat că ar facilita activități teroriste # Ziarul National
Rusia l-a plasat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în centrul unei anchete penale privind „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziaru...
Ucraineancă prinsă cu 24 000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul Chișinău, amendată și expulzată # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind o femeie în vârstă de 33 de ani, acuza...
La patru ani de la invazia Rusiei, Marea Britanie anunţă un amplu pachet de sprijin militar, umanitar şi pentru reconstrucţia Ucrainei # Ziarul National
Marea Britanie a anunţat marţi un nou pachet de sprijin militar, umanitar şi pentru reconstrucţie destinat Ucrainei, la exact patru ani de la invaz...
VIDEO // Mândrie NAȚIONALĂ: Donald Trump, CUCERIT de o moldoveancă la Casa Albă: „Sunteți uimitoare” # Ziarul National
Violinista de origine moldoveană, Rusanda Panfili, a fost protagonista unui moment cultural de excepție în Statele Unite, susținând un recita...
Granturi de până la 50 000 de euro pentru IMM-urile din sectorul semințelor care se asociază # Ziarul National
24 februarie 2026, Chișinău – Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative com...
Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru viol și pornografie infantilă asupra a doi minori # Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în cazul unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.Potri...
Ursula von der Leyen, a zecea vizită la Kiev pentru a reafirma sprijinul total al Europei pentru Ucraina # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în cei patru ani de când Rusi...
Furnizorul Wildanet se retrage din proiectul guvernamental de internet gigabit în zonele rurale din Cornwall, lăsând mii de gospodării fără conexiune rapidă # Ziarul National
Un furnizor de internet a renunțat la un proiect susținut de guvern, care avea scopul de a aduce internet de mare viteză în zonele rurale din Cornw...
Liderii nordici, baltici și ai UE, la Kiev pentru a marca patru ani de la invazia rusă în Ucraina # Ziarul National
Liderii ţărilor nordice şi baltice, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, au sosit marţi în...
Canva își extinde imperiul creativ: cumpără Cavalry și MangoAI pentru animație 2D și reclame mai eficiente # Ziarul National
Canva, producătorul cunoscut al suitei de creație, a anunțat luni achiziția a două startup-uri: Cavalry, specializat în animație, și Mango AI, axat...
Ambasadorul Ucrainei la București: Rusia nu va decide viitorul Ucrainei, NATO rămâne cea mai bună garanție de securitate # Ziarul National
Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei. Kievul vede viitorul statului ucrainean ca parte integrantă a UE şi a NATO, iar conduce...
Stripe și PayPal pariază pe fintech-ul indian Xflow, care atrage 16,6 milioane de dolari pentru a moderniza plățile B2B transfrontaliere # Ziarul National
Xflow, un startup indian din domeniul fintech, a obținut o finanțare de 16,6 milioane de dolari, în care au participat atât Stripe, cât și PayPal V...
Peste 36 de mii de elevi de clasa a IX-a, evaluați la nivel național înaintea examenelor de absolvire a gimnaziului # Ziarul National
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura...
Banca Mondială: Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru reconstrucție după război # Ziarul National
Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după distrugerile provocate de invazia Rusiei, care a durat patru ani. Aceas...
♈️ BerbecDimineața aduce un ritm alert și ocazia de a recupera un avantaj pierdut. O discuție clară cu o persoană apropiată poate înlătura un bloc...
Zelenski îl avertizează pe Trump: America e „destul de puternică” să-l oprească pe Putin și nu trebuie să se retragă din sprijinul pentru Ucraina # Ziarul National
În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald T...
Reacția străinilor la melodia „Viva, Moldova” a lui Satoshi te face să crezi că este favorit la câștigarea trofeului Eurovision 2026: „Această melodie spune povestea noastră – a celor plecați" # Ziarul National
Muzica lui Satoshi este auzită tot mai des la radio și la concerte. Artistul care a făcut furori cu piesa „Noaptea pe la 3” adună succes după s...
Explozie lângă gara Savyolovsky din Moscova: un polițist rutier ucis și doi răniți în urma detonării unui dispozitiv neidentificat # Ziarul National
O explozie produsă în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, a anunţat Ministerul de Interne rus într...
Atacuri cu drone rusești lovesc Zaporojie: cinci răniți și incendii în zone industriale și rezidențiale # Ziarul National
Atacurile cu drone ruseşti desfăşurate în timpul nopţii asupra oraşului Zaporojie din sud-estul Ucrainei au rănit cinci persoane, printre care şi u...
Cercetătoare Meta AI, pusă în dificultate de agentul OpenClaw care i-a golit inboxul de emailuri # Ziarul National
Postarea de pe X a cercetătoarei în securitate Meta AI, Summer Yue, devenită acum virală, pare la început o satiră. Ea i-a cerut agentului ei OpenC...
SUA reduc prezenţa diplomatică la Beirut şi evacuează personalul neesenţial pe fondul tensiunilor dintre Israel, Hezbollah şi Iran # Ziarul National
Statele Unite au ordonat, ca o măsură de ”prudenţă”, evacuarea personalului neesenţial din Ambasada americană de la Beirut, această decizie fiind p...
Ambasadorul SUA la Paris evitat pentru a doua oară convocarea la Quai d’Orsay, după criticile privind moartea activistului Quentin Deranque # Ziarul National
Ambasadorul Statelor Unite în Franţa, Charles Kushner, ”nu s-a prezentat” luni seara la o convocare oficială la sediul Ministerului francez de Exte...
00:45
Investitorii își împart pariurile între OpenAI și Anthropic: vechea „loialitate” din venture capital se destramă în cursa pentru inteligența artificială # Ziarul National
Pe masura ce OpenAI se pregătește să închidă o nouă rundă de finanțare de 100 de miliarde de dolari, iar Anthropic tocmai a finalizat propria strân...
Liderul Google Cloud AI explică cele trei frontiere esențiale ale modelelor de inteligență artificială # Ziarul National
În calitate de vicepreședinte de produs la Google Cloud, Michael Gerstenhaber lucrează în principal la Vertex, platforma unificată a companiei pent...
Explozie la o staţie dezafectată din Mîkolaiv: şapte poliţişti răniţi, anchetă privind un posibil atac terorist după incidentul mortal de la Liov # Ziarul National
Şapte poliţişti ucraineni au fost răniţi luni într-o explozie la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, dintre care doi grav, anunţă autorităţile. Incidentul...
Americanii distrug camerele de supraveghere Flock folosite pentru urmărirea imigranților # Ziarul National
Oameni din mai multe regiuni ale Statelor Unite demontează și distrug camerele de supraveghere Flock, pe fondul creșterii furiei publice față de fa...
Uber își lansează divizia de vehicule autonome pentru a deveni infrastructura-cheie a erei robotaxiurilor și livrărilor fără șofer # Ziarul National
Uber propune producătorilor de vehicule autonome un nou mesaj clar: ne ocupăm noi de tot. Compania de ride-hailing și livrare de mâncare a lansat o...
Anthropic acuză trei laboratoare chineze de AI că au extras masiv capabilitățile lui Claude pe fondul disputelor SUA‑China privind exportul de cipuri # Ziarul National
Compania Anthropic acuză trei firme chineze de inteligență artificială că au creat peste 24.000 de conturi false pe platforma sa Claude pentru a-și...
Mărire de temperatură și ploi de februarie în Republica Moldova – marți, 24.02.2026 # Ziarul National
Marți, 24 februarie, Republica Moldova intră într-o zi mai blândă, cu temperaturi în creștere ușoară față de luni. Dimineața se mențin valori aprop...
Startupul Guide Labs lansează Steerling-8B, primul LLM open‑source cu trasabilitate completă a fiecărui token în datele de antrenament # Ziarul National
Una dintre cele mai mari provocări în lucrul cu modelele de deep learning este înțelegerea motivului pentru care acestea acționează într-un anumit ...
OpenAI lansează „Frontier Alliance” și se aliază cu giganții consultanței pentru ofensiva pe piața enterprise până în 2026 # Ziarul National
OpenAI își consolidează parteneriatele cu patru mari giganți de consultanță, pe măsură ce compania de inteligență artificială își propune să își de...
Lech Walesa, despre Trump: trădător al Ucrainei sau lider excepțional care previne un război nuclear? # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump le poate părea unora un „trădător” al cauzei ucrainene, deoarece se arată conciliant faţă de omologul său rus Vl...
Aplicația de știri Particle integrează AI pentru a extrage automat clipuri relevante din podcasturi și a le atașa articolelor din feed # Ziarul National
Aplicația de știri bazată pe inteligență artificială Particle, creată de foști ingineri de la Twitter, poate acum să urmărească nu doar știrile pub...
Veto-ul Ungariei blochează al 20-lea pachet de sancţiuni UE contra Rusiei, în timp ce Kaja Kallas limitează diplomaţii ruşi la Bruxelles şi vizele pentru ruşii care au luptat în Ucraina # Ziarul National
Lipsa unui acord între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene privind noile sancţiuni împotriva Rusiei – blocat de veto-ul Ungariei – cu doar...
