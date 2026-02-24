Anthropic lansează un nou val de agenți enterprise cu plugin-uri pentru finanțe, inginerie și design

Ziarul National, 24 februarie 2026 19:00

Marți, Anthropic a prezentat noul său program de agenți pentru mediul enterprise, considerat cel mai ambițios demers de până acum pentru integra...

Acum 30 minute
19:00
Portavionul USS Gerald Ford ancorează în Creta, în timp ce SUA își afișează forța militară împotriva Iranului Ziarul National
USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, pentru a consolida...
19:00
Kievul se oprește pentru un minut de reculegere zilnic, în memoria militarilor și civililor uciși în patru ani de război Ziarul National
Kievul s-a oprit pentru un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru...
19:00
Program național extins: 13.500 de studenți din Moldova instruiți în etică și integritate academică în 2026 Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor continua, în perioada februarie-martie 2026, programul național de instruire în domen...
19:00
19:00
Meta bate palma cu AMD pentru cipuri de până la 100 de miliarde de dolari, mizând pe „superinteligența personală” Ziarul National
Meta intenționează să cumpere cipuri AMD în valoare potențială de până la 100 de miliarde de dolari, o cantitate suficientă pentru a genera apro...
19:00
Rusia exportă mai mult țiței decât înainte de invazia Ucrainei, dar încasează cu 18% mai puțin, în ciuda sancțiunilor și a „flotei fantomă” care alimentează China, India și Turcia Ziarul National
Rusia exportă în prezent mai mult petrol brut decât înainte de invadarea Ucrainei în 2022, în pofida unei scăderi înregistrate anul trecut, arată u...
Acum 2 ore
18:00
FOTO // O vedetă celebră a anunțat că este însărcinată, după ce a întreținut relații neprotejate cu 400 de bărbați în mai puțin de o lună. Cum își va da seama cine e tatăl Ziarul National
Una dintre cele mai cunoscute actrițe de filme pentru adulți a anunțat că este însărcinată, la doar câteva săptămâni după ce a susținut o pro...
18:00
Oura lansează un model propriu de inteligență artificială dedicat sănătății femeilor Ziarul National
Oura a anunțat marți lansarea primului său model propriu de inteligență artificială, creat pentru a susține chatbotul Oura Advisor și pentru a o...
17:30
Studiu dur pentru industria auto: hibridele plug-in nu își respectă promisiunile și ar trebui abandonate în favoarea mașinilor electrice Ziarul National
Vehiculele hibride plug-in (PHEV) sunt promovate frecvent drept o punte către mașinile electrice cu baterie, cu promisiunea de a reduce semnificati...
17:30
ULTIMA ORĂ // Cutremur la nivel înalt în Europa. Fostul șef al Consiliului Europei, care a vizitat de mai multe ori R. Moldova, tentativă de sinucidere după perchezițiile în dosarul Epstein Ziarul National
O undă de șoc a lovit scena politică europeană după ce Thorbjørn Jagland, fost premier al Norvegiei și fost secretar general al Consiliului Eur...
Acum 4 ore
17:00
Reddit, amendat cu 14,4 milioane de lire în Marea Britanie pentru protecția deficitară a datelor copiilor și verificarea vârstei Ziarul National
Reddit a fost amendat cu 14,47 milioane de lire sterline de către autoritatea de supraveghere a datelor din Regatul Unit pentru utilizarea ilegală ...
17:00
Breșa de date de la Conduent se extinde: cel puțin 25 de milioane de americani au informațiile personale furate Ziarul National
Efectele unui atac de tip ransomware asupra uneia dintre cele mai mari companii contractoare ale guvernului Statelor Unite continuă să se amplifice...
17:00
Platforma Mogul a urmărit redevențe muzicale de 1,5 miliarde de dolari și atrage o nouă finanțare de 5 milioane Ziarul National
Drepturile de autor și redevențele din muzică reprezintă o lume extrem de complexă. Există mai multe tipuri de redevențe, iar artiștii trebuie să s...
17:00
New Relic lansează platformă fără cod pentru agenți AI și extinde integrarea OpenTelemetry în observabilitatea datelor Ziarul National
Companiile lansează tot mai des software dedicat construirii și monitorizării agenților de inteligență artificială, în încercarea de a accelera ado...
17:00
Waymo își extinde serviciul de robotaxi în 4 noi orașe din SUA și pregătește lansarea în peste 20 de locații Ziarul National
Waymo își deschide serviciile de robotaxi pentru public în orașele Dallas, Houston, San Antonio și Orlando, compania de vehicule autonome deținută ...
16:00
Reprezentanții OPOZIȚIEI parlamentare - Dodon, Tkaciuk, Costiuc, Stoianoglo, Chicu - niciun cuvânt despre RĂZBOIUL pornit de Putin acum patru ani. Ion Ceban „condamnă”, dar se ferește să menționeze Rusia Ziarul National
Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, peisajul politic de la Chișinău este marcat de un con...
16:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington proiecte strategice cu Banca Mondială și preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group Ziarul National
În cadrul vizitei sale la Washington, pe data de 23 februarie 2026, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupu...
15:45
20.000 de scrisori de solidaritate, scrise de elevi din 800 de școli, trimise copiilor din Ucraina în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” Ziarul National
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori prin ...
15:45
Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei, la patru ani de la invazia rusă Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată concretă pentru aderarea ţării sale, într-un discurs...
Acum 6 ore
15:00
Leziunile la cap pot lăsa urme pe viață în creier și cresc riscul de Parkinson, arată un nou studiu australian Ziarul National
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoţiile, pot declanşa modificări de ...
15:00
Zaharova anunță că Rusia nu renunță la condiții: fără stoparea extinderii NATO, războiul din Ucraina va continua, iar „problema” va fi rezolvată militar sau politic Ziarul National
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, deoarece fără înlăturarea acestei probleme nu poate fi solu...
15:00
Maia Sandu discută la Chișinău cu delegația Parlamentului Lituaniei despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei aflată în vizită oficial...
14:00
Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: Ucraina ne-a apărat pacea și libertatea, Moldova va sprijini Kievul cu solidaritate neştirbită Ziarul National
Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova o va sprijini cu o solidaritate neştirbită, a transmis preşedinta Republicii Moldova, Maia San...
14:00
Kremlinul, la patru ani de război în Ucraina: conflictul a devenit o confruntare amplă cu Occidentul, luptele continuă Ziarul National
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a ...
14:00
Educația Financiară prinde contur la Chișinău: Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF ajung la ASEM Ziarul National
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) devine, pe 26 februarie, centrul dezbaterilor despre viitorul piețelor financiare non-bancare. I...
Acum 8 ore
13:15
Ministerul Energiei caută Secretar General Adjunct pentru coordonarea reformelor și aderării la UE în sectorul energetic Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție strategică...
13:15
Moscova acuză Marea Britanie și Franța că vor să doteze Ucraina cu arme nucleare și cere anchetă la ONU și AIEA Ziarul National
Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afi...
13:15
Idila trădătoare care a dus la eliminarea lui „El Mencho” și a declanșat un val de violențe în Mexic Ziarul National
O informaţie legată de relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ...
13:15
Maia Sandu, la patru ani de război în Ucraina: „Vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită pentru o pace dreaptă în Europa” Ziarul National
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. ...
12:15
Macron denunță după patru ani de război „eșecul militar, economic și strategic” al Rusiei în Ucraina Ziarul National
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, subliniază eşecul „militar, economic şi strategic” al Rusiei după patru ani de război în Ucraina, într-un me...
12:15
MEC, patru ani de măsuri concrete pentru integrarea copiilor și tinerilor refugiați ucraineni în școlile și universitățile din Republica Moldova Ziarul National
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a pus în aplicare o serie de măsur...
12:15
Rusia deschide dosar penal împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, acuzat că ar facilita activități teroriste Ziarul National
Rusia l-a plasat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în centrul unei anchete penale privind „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziaru...
12:15
Ucraineancă prinsă cu 24 000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul Chișinău, amendată și expulzată Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind o femeie în vârstă de 33 de ani, acuza...
12:15
La patru ani de la invazia Rusiei, Marea Britanie anunţă un amplu pachet de sprijin militar, umanitar şi pentru reconstrucţia Ucrainei Ziarul National
Marea Britanie a anunţat marţi un nou pachet de sprijin militar, umanitar şi pentru reconstrucţie destinat Ucrainei, la exact patru ani de la invaz...
Acum 12 ore
11:15
​VIDEO // Mândrie NAȚIONALĂ: Donald Trump, CUCERIT de o moldoveancă la Casa Albă: „Sunteți uimitoare”​ Ziarul National
Violinista de origine moldoveană, Rusanda Panfili, a fost protagonista unui moment cultural de excepție în Statele Unite, susținând un recita...
11:15
Granturi de până la 50 000 de euro pentru IMM-urile din sectorul semințelor care se asociază Ziarul National
24 februarie 2026, Chișinău – Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative com...
11:15
Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru viol și pornografie infantilă asupra a doi minori Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în cazul unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.Potri...
10:45
Ursula von der Leyen, a zecea vizită la Kiev pentru a reafirma sprijinul total al Europei pentru Ucraina Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în cei patru ani de când Rusi...
10:45
Furnizorul Wildanet se retrage din proiectul guvernamental de internet gigabit în zonele rurale din Cornwall, lăsând mii de gospodării fără conexiune rapidă Ziarul National
Un furnizor de internet a renunțat la un proiect susținut de guvern, care avea scopul de a aduce internet de mare viteză în zonele rurale din Cornw...
10:45
Liderii nordici, baltici și ai UE, la Kiev pentru a marca patru ani de la invazia rusă în Ucraina Ziarul National
Liderii ţărilor nordice şi baltice, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, au sosit marţi în...
10:45
Canva își extinde imperiul creativ: cumpără Cavalry și MangoAI pentru animație 2D și reclame mai eficiente Ziarul National
Canva, producătorul cunoscut al suitei de creație, a anunțat luni achiziția a două startup-uri: Cavalry, specializat în animație, și Mango AI, axat...
09:45
Ambasadorul Ucrainei la București: Rusia nu va decide viitorul Ucrainei, NATO rămâne cea mai bună garanție de securitate Ziarul National
Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei. Kievul vede viitorul statului ucrainean ca parte integrantă a UE şi a NATO, iar conduce...
09:45
Stripe și PayPal pariază pe fintech-ul indian Xflow, care atrage 16,6 milioane de dolari pentru a moderniza plățile B2B transfrontaliere Ziarul National
Xflow, un startup indian din domeniul fintech, a obținut o finanțare de 16,6 milioane de dolari, în care au participat atât Stripe, cât și PayPal V...
09:45
Peste 36 de mii de elevi de clasa a IX-a, evaluați la nivel național înaintea examenelor de absolvire a gimnaziului Ziarul National
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura...
08:45
Banca Mondială: Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru reconstrucție după război Ziarul National
Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după distrugerile provocate de invazia Rusiei, care a durat patru ani. Aceas...
08:45
Horoscopul zilei 24.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce un ritm alert și ocazia de a recupera un avantaj pierdut. O discuție clară cu o persoană apropiată poate înlătura un bloc...
07:45
Zelenski îl avertizează pe Trump: America e „destul de puternică” să-l oprească pe Putin și nu trebuie să se retragă din sprijinul pentru Ucraina Ziarul National
În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald T...
07:15
Reacția străinilor la melodia „Viva, Moldova” a lui Satoshi te face să crezi că este favorit la câștigarea trofeului Eurovision 2026: „Această melodie spune povestea noastră – a celor plecați" Ziarul National
Muzica lui Satoshi este auzită tot mai des la radio și la concerte. Artistul care a făcut furori cu piesa „Noaptea pe la 3” adună succes după s...
07:00
Explozie lângă gara Savyolovsky din Moscova: un polițist rutier ucis și doi răniți în urma detonării unui dispozitiv neidentificat Ziarul National
O explozie produsă în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, a anunţat Ministerul de Interne rus într...
07:00
Atacuri cu drone rusești lovesc Zaporojie: cinci răniți și incendii în zone industriale și rezidențiale Ziarul National
Atacurile cu drone ruseşti desfăşurate în timpul nopţii asupra oraşului Zaporojie din sud-estul Ucrainei au rănit cinci persoane, printre care şi u...
