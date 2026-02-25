Anthropic, presată de Pentagon să ofere acces nelimitat la AI armatei americane, amenințată cu sancțiuni și forțare prin Legea Producției de Apărare
Ziarul National, 25 februarie 2026 01:45
Compania Anthropic are termen până vineri seara pentru a decide dacă va oferi armatei Statelor Unite acces nelimitat la modelul său de inteligență ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
02:45
Discord își amână verificarea vârstei după protestele utilizatorilor și promite opțiuni fără scanări faciale # Ziarul National
Discord amână planurile de a începe verificarea vârstei tuturor utilizatorilor în luna martie, după câteva săptămâni de nemulțumiri exprimate de co...
Acum 2 ore
01:45
SUA dau ultimatum companiei Anthropic în disputa privind folosirea tehnologiei AI de către Pentagon # Ziarul National
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a amenințat că va elimina compania Anthropic din lanțul de aprovizionare al agenției dacă firma va r...
01:45
Google construiește în Minnesota un centru de date alimentat 100% cu energie curată și cea mai mare baterie din lume, de 100 de ore # Ziarul National
Google a anunțat marți că va construi un centru de date în Minnesota, alimentat de 1,9 gigawați de energie curată, inclusiv o baterie masivă de 300...
01:45
Anthropic, presată de Pentagon să ofere acces nelimitat la AI armatei americane, amenințată cu sancțiuni și forțare prin Legea Producției de Apărare # Ziarul National
Compania Anthropic are termen până vineri seara pentru a decide dacă va oferi armatei Statelor Unite acces nelimitat la modelul său de inteligență ...
Acum 4 ore
00:45
Google își cere scuze pentru alerta Bafta care îndemna utilizatorii să „vadă mai mult” despre o insultă rasială # Ziarul National
Google și-a prezentat scuzele după ce a trimis o alertă de știri legată de gala din acest an a premiilor Bafta, în care sugera în mod nepotrivit ca...
00:45
Discord amână până în 2026 lansarea globală a verificării vârstei, după valul de critici din partea utilizatorilor # Ziarul National
Discord nu mai are în plan să lanseze la nivel global sistemul de verificare a vârstei în luna martie și amână implementarea până în a doua jumătat...
00:45
Șeful Instagram, pus la zid în instanță pentru întârzierea de ani de zile a filtrului de nuditate destinat protejării adolescenților # Ziarul National
Procurorii implicați într-un proces care vizează dacă aplicațiile de rețele sociale, precum Instagram, sunt adictive și dăunătoare au dorit să afle...
24 februarie 2026
23:45
Inteligența artificială propulsează tot mai multe startup-uri la 10 milioane $ ARR în doar trei luni # Ziarul National
Inteligența artificială a adus în lumea startup-urilor apariția unui fenomen nou: companii care ajung aproape instant la un ARR (venit anual recure...
Acum 6 ore
22:30
Spotify lansează împreună cu Liquid Death o boxă‑urnă „Eternal Playlist” în ediție limitată, pentru muzică dincolo de moarte # Ziarul National
Spotify și Liquid Death și-au unit forțele pentru a lansa, probabil, cea mai extravagantă colaborare de produs a anului: Eternal Playlist Urn, o bo...
22:30
Moscova avertizează la Geneva că reluarea testelor nucleare de către SUA ar declanșa un efect de domino și ar submina Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare # Ziarul National
Moscova avertizează marţi în legătură cu un „efect de domino” în cazul în care Statele Unite îşi vor relua testele nucleare, ca răspuns la presupus...
22:30
SUA sancționează brokerul rus de vulnerabilități zero-day acuzat că a cumpărat exploatări furate de la un contractor de apărare american # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a anunțat marți impunerea unor sancțiuni împotriva a două companii care achiziționează și revând exploatări de tip „zero-da...
21:30
Miercuri, 25 februarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi cu ploi răzlețe la una mult mai rece, dar în mare parte fără precipitații. Tempe...
21:30
Buncăr nazist transformat în muzeu la Berlin, dedicat războiului din Ucraina și mesajului că Kievul trebuie susținut în continuare # Ziarul National
O expoziţie permanentă consacrată Războiului din Ucraina a fost deschisă marţi, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, într-un fost buncăr ...
21:30
Canada cheamă la raport conducerea OpenAI după masacrul de la Tumbler Ridge, unde au murit opt persoane, inclusiv șase copii # Ziarul National
Ministrul responsabil de inteligența artificială din Canada a convocat marți la discuții conducerea OpenAI, după atacul armat din Tumbler Ridge,...
21:30
UE promite împrumutul de 90 mld. € pentru Ucraina, în pofida veto-ului Ungariei, și pregătește un nou plan energetic de 920 mil. € pentru iernile 2026-2027 # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului impus de U...
Acum 8 ore
21:00
Macron, sceptic că se poate obţine o pace rapidă în Ucraina: cere aliaților să intensifice sprijinul și să deblocheze garanțiile de securitate pentru Kiev # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea obţinerii unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, înt...
21:00
YouTube îmbunătățește abonamentul Premium Lite de 7,99 dolari cu descărcări offline și redare în fundal # Ziarul National
YouTube extinde abonamentul său mai accesibil, Premium Lite, care costă 7,99 dolari pe lună, cu funcții noi, precum posibilitatea de a descărca vid...
21:00
COO-ul OpenAI recunoaște: AI nu a pătruns încă în profunzime în procesele de business ale companiilor # Ziarul National
La începutul acestei luni, OpenAI a lansat noua platformă OpenAI Frontier, destinată companiilor care vor să construiască și să gestioneze agenți A...
21:00
Twitch își schimbă radical politica de suspendări: interdicții separate pentru streaming și chat # Ziarul National
Twitch a anunțat marți că își modifică politica de suspendări, renunțând la vechiul sistem de penalizare „totul sau nimic”. Până acum, o suspendare...
20:00
Startupurile Ucrainei sfidează războiul: unicorni, inovație și huburi tech care nu se opresc din construit # Ziarul National
Când compania edtech Preply a devenit unicorn la începutul acestui an, angajații din biroul său de la Kiev au sărbătorit cu tort – pentru că asta f...
20:00
SUA renunță la taxa de 25% pentru mărfurile moldovenești și introduc o suprataxă temporară de 10% pentru toate importurile # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici din Republica Moldova despre noile decizii adoptate recent de adm...
20:00
Generatorul muzical ProducerAI, susținut de The Chainsmokers, integrat în Google Labs și conectat la modelul Lyria 3 # Ziarul National
Instrumentul de muzică bazat pe inteligență artificială generativă ProducerAI va fi integrat în Google Labs, a anunțat compania marți.Susținut de...
20:00
Gigantul fintech Marquis dă în judecată SonicWall, acuzând breșa de backup firewall care ar fi deschis drumul atacului ransomware și furtului de date bancare # Ziarul National
Gigantul fintech Marquis a intentat un proces împotriva furnizorului său de firewall SonicWall, susținând că o breșă anterioară a permis hackerilor...
20:00
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Oana Ţoiu: Ucrainenii apără cu preţul suferinţei întregul continent, iar Moscova nu urmăreşte pacea # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, un mesaj în care afirmă că, de patru ani, ucrainenii sunt cei care se interpun, cu altruism şi ...
20:00
Zelenski prezintă pentru prima oară buncărul subteran de la Kiev din care a fost condusă contraofensiva împotriva Rusiei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de la începutul războiului şi la marcarea a patru ani de la lansarea ...
Acum 12 ore
19:00
Portavionul USS Gerald Ford ancorează în Creta, în timp ce SUA își afișează forța militară împotriva Iranului # Ziarul National
USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, pentru a consolida...
19:00
Kievul se oprește pentru un minut de reculegere zilnic, în memoria militarilor și civililor uciși în patru ani de război # Ziarul National
Kievul s-a oprit pentru un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru...
19:00
Program național extins: 13.500 de studenți din Moldova instruiți în etică și integritate academică în 2026 # Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor continua, în perioada februarie-martie 2026, programul național de instruire în domen...
19:00
Anthropic lansează un nou val de agenți enterprise cu plugin-uri pentru finanțe, inginerie și design # Ziarul National
Marți, Anthropic a prezentat noul său program de agenți pentru mediul enterprise, considerat cel mai ambițios demers de până acum pentru integra...
19:00
Meta bate palma cu AMD pentru cipuri de până la 100 de miliarde de dolari, mizând pe „superinteligența personală” # Ziarul National
Meta intenționează să cumpere cipuri AMD în valoare potențială de până la 100 de miliarde de dolari, o cantitate suficientă pentru a genera apro...
19:00
Rusia exportă mai mult țiței decât înainte de invazia Ucrainei, dar încasează cu 18% mai puțin, în ciuda sancțiunilor și a „flotei fantomă” care alimentează China, India și Turcia # Ziarul National
Rusia exportă în prezent mai mult petrol brut decât înainte de invadarea Ucrainei în 2022, în pofida unei scăderi înregistrate anul trecut, arată u...
18:00
FOTO // O vedetă celebră a anunțat că este însărcinată, după ce a întreținut relații neprotejate cu 400 de bărbați în mai puțin de o lună. Cum își va da seama cine e tatăl # Ziarul National
Una dintre cele mai cunoscute actrițe de filme pentru adulți a anunțat că este însărcinată, la doar câteva săptămâni după ce a susținut o pro...
18:00
Oura lansează un model propriu de inteligență artificială dedicat sănătății femeilor # Ziarul National
Oura a anunțat marți lansarea primului său model propriu de inteligență artificială, creat pentru a susține chatbotul Oura Advisor și pentru a o...
17:30
Studiu dur pentru industria auto: hibridele plug-in nu își respectă promisiunile și ar trebui abandonate în favoarea mașinilor electrice # Ziarul National
Vehiculele hibride plug-in (PHEV) sunt promovate frecvent drept o punte către mașinile electrice cu baterie, cu promisiunea de a reduce semnificati...
17:30
ULTIMA ORĂ // Cutremur la nivel înalt în Europa. Fostul șef al Consiliului Europei, care a vizitat de mai multe ori R. Moldova, tentativă de sinucidere după perchezițiile în dosarul Epstein # Ziarul National
O undă de șoc a lovit scena politică europeană după ce Thorbjørn Jagland, fost premier al Norvegiei și fost secretar general al Consiliului Eur...
17:00
Reddit, amendat cu 14,4 milioane de lire în Marea Britanie pentru protecția deficitară a datelor copiilor și verificarea vârstei # Ziarul National
Reddit a fost amendat cu 14,47 milioane de lire sterline de către autoritatea de supraveghere a datelor din Regatul Unit pentru utilizarea ilegală ...
17:00
Breșa de date de la Conduent se extinde: cel puțin 25 de milioane de americani au informațiile personale furate # Ziarul National
Efectele unui atac de tip ransomware asupra uneia dintre cele mai mari companii contractoare ale guvernului Statelor Unite continuă să se amplifice...
17:00
Platforma Mogul a urmărit redevențe muzicale de 1,5 miliarde de dolari și atrage o nouă finanțare de 5 milioane # Ziarul National
Drepturile de autor și redevențele din muzică reprezintă o lume extrem de complexă. Există mai multe tipuri de redevențe, iar artiștii trebuie să s...
17:00
New Relic lansează platformă fără cod pentru agenți AI și extinde integrarea OpenTelemetry în observabilitatea datelor # Ziarul National
Companiile lansează tot mai des software dedicat construirii și monitorizării agenților de inteligență artificială, în încercarea de a accelera ado...
17:00
Waymo își extinde serviciul de robotaxi în 4 noi orașe din SUA și pregătește lansarea în peste 20 de locații # Ziarul National
Waymo își deschide serviciile de robotaxi pentru public în orașele Dallas, Houston, San Antonio și Orlando, compania de vehicule autonome deținută ...
16:00
Reprezentanții OPOZIȚIEI parlamentare - Dodon, Tkaciuk, Costiuc, Stoianoglo, Chicu - niciun cuvânt despre RĂZBOIUL pornit de Putin acum patru ani. Ion Ceban „condamnă”, dar se ferește să menționeze Rusia # Ziarul National
Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, peisajul politic de la Chișinău este marcat de un con...
16:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington proiecte strategice cu Banca Mondială și preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group # Ziarul National
În cadrul vizitei sale la Washington, pe data de 23 februarie 2026, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupu...
15:45
20.000 de scrisori de solidaritate, scrise de elevi din 800 de școli, trimise copiilor din Ucraina în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” # Ziarul National
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori prin ...
15:45
Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei, la patru ani de la invazia rusă # Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată concretă pentru aderarea ţării sale, într-un discurs...
15:00
Leziunile la cap pot lăsa urme pe viață în creier și cresc riscul de Parkinson, arată un nou studiu australian # Ziarul National
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoţiile, pot declanşa modificări de ...
15:00
Zaharova anunță că Rusia nu renunță la condiții: fără stoparea extinderii NATO, războiul din Ucraina va continua, iar „problema” va fi rezolvată militar sau politic # Ziarul National
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, deoarece fără înlăturarea acestei probleme nu poate fi solu...
15:00
Maia Sandu discută la Chișinău cu delegația Parlamentului Lituaniei despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei aflată în vizită oficial...
Acum 24 ore
14:00
Maia Sandu, mesaj la patru ani de război: Ucraina ne-a apărat pacea și libertatea, Moldova va sprijini Kievul cu solidaritate neştirbită # Ziarul National
Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova o va sprijini cu o solidaritate neştirbită, a transmis preşedinta Republicii Moldova, Maia San...
14:00
Kremlinul, la patru ani de război în Ucraina: conflictul a devenit o confruntare amplă cu Occidentul, luptele continuă # Ziarul National
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a ...
14:00
Educația Financiară prinde contur la Chișinău: Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF ajung la ASEM # Ziarul National
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) devine, pe 26 februarie, centrul dezbaterilor despre viitorul piețelor financiare non-bancare. I...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.