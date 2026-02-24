Facultatea de Drept (USM) oferă conturi JURIDICE.ai echipei sale pentru Hexagon 2026

18:20

Echipa JURIDICE AI a decis să aloce, pentru o perioadă de două luni, conturi gratuite studenților din echipa de Hexagon al Universității de Stat din Moldova, oferindu-le acces la platformă pe durata pregătirii pentru competiție. Astfel, viitorii hexagoniști beneficiază de o resursă complexă în procesul de documentare și lucru, în perspectiva uneia dintre cele mai