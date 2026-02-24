Referatul presentențial: între analiză și responsabilitate judiciară
Referatul presentențial, de evaluare psiho-socială a personalității, reprezintă un instrument consultativ complex, care transcende descrierea formală a comportamentului infracțional și oferă organelor de urmărire penală, procurorului sau instanței o înțelegere profundă, contextualizată a persoanei evaluate. În anul precedent au fost solicitate aproximativ 230 de referate, ceea ce reflectă o utilizare constantă și consolidată a acestui […] Articolul Referatul presentențial: între analiză și responsabilitate judiciară apare prima dată în JMD.
AmCham Moldova anunță cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale de Arbitraj: Smart Solution for Dispute Resolution between Professionals # Juridice Moldova
Pe 26 februarie 2026, la maib park (Chișinău), va avea loc cea de-a III-a ediție a International Arbitration Conferencecu genericul „Smart Solution for Dispute Resolution between Professionals”, un eveniment dedicat celor mai актуate evoluții din arbitrajul comercial național și internațional. Conferința este găzduită de Chisinau International Court of Commercial Arbitration (CACIC), instituție arbitrală permanentă care […] Articolul AmCham Moldova anunță cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale de Arbitraj: Smart Solution for Dispute Resolution between Professionals apare prima dată în JMD.
I. Introducere: În contextul în care civilizația umană se află într-o nouă cursă spațială și într-o eră a astropoliticii, [1, p. xi, xiv] în care mineritul spațial va deveni, probabil, o realitate în deceniile următoare, acest Articol urmărește să contribuie la popularizarea, la nivel societal, a necesității participării R. Moldova la activitățile legate de spațiul […] Articolul Alăturarea R. Moldova la cursa spațială – raționament și strategie apare prima dată în JMD.
Moldova Innovation Technology Park (MITP) marchează un an de depășire a pragului simbolic de 1 miliard USD în cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente. Datele preliminare pentru 2025 indică o creștere spectaculoasă, cu o cifră de afaceri totală de 18,9 miliarde MDL, echivalentul a 1 miliard USD, ceea ce reprezintă un avans de 24,3% […] Articolul Cifra de afaceri a companiilor rezidente a depășit 1 miliard USD în 2025 apare prima dată în JMD.
Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, lansează ediția 2026 a Tulip Youth Academy – un program care depășește paradigma clasică a instruirii și se afirmă ca un laborator de construcție civică, în care tinerii nu sunt spectatori ai schimbării, ci arhitecții ei. Ajunsă la cea de-a șasea […] Articolul Tulip Youth Academy: aplică acum și transformă ideile în acțiune! apare prima dată în JMD.
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Autorii inițiativei propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are […] Articolul Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat apare prima dată în JMD.
