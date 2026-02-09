Alăturarea R. Moldova la cursa spațială – raționament și strategie

15:40

Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Autorii inițiativei propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are […]