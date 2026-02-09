Alăturarea R. Moldova la cursa spațială – raționament și strategie
Juridice Moldova, 9 februarie 2026 21:10
I. Introducere: În contextul în care civilizația umană se află într-o nouă cursă spațială și într-o eră a astropoliticii, [1, p. xi, xiv] în care mineritul spațial va deveni, probabil, o realitate în deceniile următoare, acest Articol urmărește să contribuie la popularizarea, la nivel societal, a necesității participării R. Moldova la activitățile legate de spațiul […] Articolul Alăturarea R. Moldova la cursa spațială – raționament și strategie apare prima dată în JMD.
• • •
Alte ştiri de Juridice Moldova
Acum 30 minute
21:10
I. Introducere: În contextul în care civilizația umană se află într-o nouă cursă spațială și într-o eră a astropoliticii, [1, p. xi, xiv] în care mineritul spațial va deveni, probabil, o realitate în deceniile următoare, acest Articol urmărește să contribuie la popularizarea, la nivel societal, a necesității participării R. Moldova la activitățile legate de spațiul […] Articolul Alăturarea R. Moldova la cursa spațială – raționament și strategie apare prima dată în JMD.
Acum 2 ore
19:50
Moldova Innovation Technology Park (MITP) marchează un an de depășire a pragului simbolic de 1 miliard USD în cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente. Datele preliminare pentru 2025 indică o creștere spectaculoasă, cu o cifră de afaceri totală de 18,9 miliarde MDL, echivalentul a 1 miliard USD, ceea ce reprezintă un avans de 24,3% […] Articolul Cifra de afaceri a companiilor rezidente a depășit 1 miliard USD în 2025 apare prima dată în JMD.
Acum 12 ore
12:20
Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, lansează ediția 2026 a Tulip Youth Academy – un program care depășește paradigma clasică a instruirii și se afirmă ca un laborator de construcție civică, în care tinerii nu sunt spectatori ai schimbării, ci arhitecții ei. Ajunsă la cea de-a șasea […] Articolul Tulip Youth Academy: aplică acum și transformă ideile în acțiune! apare prima dată în JMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Autorii inițiativei propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are […] Articolul Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat apare prima dată în JMD.
21 ianuarie 2026
10:50
Cu 492 de voturi pentru, 144 împotrivă și 28 de abțineri, eurodeputații au adoptat marți un set de recomandări care vor sta la baza unei propuneri a Comisiei Europene privind un nou cadru juridic de sprijin pentru companiile din UE, așteptată în lunile următoare. Parlamentul European insistă asupra unui set unic de reguli armonizate, cunoscut […] Articolul Parlamentul European: eurodeputații susțin un nou cadru juridic pentru companii apare prima dată în JMD.
20 ianuarie 2026
17:20
La 16 ianuarie 2026 a avut loc Adunarea Generală a Asociației Tinerilor Avocați (ATA), eveniment dedicat evaluării activității organizației și alegerii organelor de conducere pentru următorul mandat. Ședința a reunit membri ai asociației și invitați din mediul profesional juridic. Mesaje de salut au fost adresate de Dorin Popescu, Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, Vladimir Palamarciuc, […] Articolul Asociația Tinerilor Avocați și-a ales noua conducere pentru mandatul 2026–2028 apare prima dată în JMD.
18 ianuarie 2026
22:10
Un „AvoHub” în inima Chișinăului: viziunea pentru noul sediu al Uniunii Avocaților # Juridice Moldova
În interviul acordat recent pentru JURIDICE MOLDOVA (link), candidatul la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, av. Alexandru Țurcan, a readus în prim-plan un subiect de interes direct pentru comunitatea avocațială: dezvoltarea unui sediu modern al Uniunii, conceput ca un spațiu multifuncțional, dedicat profesiei și deschis inclusiv pentru interacțiunea cu cetățenii. Potrivit […] Articolul Un „AvoHub” în inima Chișinăului: viziunea pentru noul sediu al Uniunii Avocaților apare prima dată în JMD.
21:50
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Articolul Mihail DURNESCU – candidat la funcția de Președinte UAM apare prima dată în JMD.
17 ianuarie 2026
10:00
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av., […] Articolul Ludmila Spînu – candidată la funcția de Președinte UAM apare prima dată în JMD.
02:30
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Articolul Anatolie Barbacar – candidat la funcția de Președinte UAM apare prima dată în JMD.
16 ianuarie 2026
20:20
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Articolul Anatolie Barbacar – candidat la funcția de Președinte UAM apare prima dată în JMD.
15:20
Natalia Balaban – candidată la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova # Juridice Moldova
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Articolul Natalia Balaban – candidată la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova apare prima dată în JMD.
15:00
Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova # Juridice Moldova
16 ianuarie 2026 – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”. Proiectul va fi implementat până în anul 2028 și are drept obiectiv principal consolidarea integrității și conformității […] Articolul Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova apare prima dată în JMD.
09:40
Alexandru Țurcan – candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova # Juridice Moldova
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Primul care ne-a onorat cu răspunsurile […] Articolul Alexandru Țurcan – candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova apare prima dată în JMD.
14 ianuarie 2026
13:00
Practica CSJ: despre aplicabilitatea nulității relative, remunerarea muncii suplimentare și sarcina probării # Juridice Moldova
În perioada 17–19 decembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a emis trei decizii relevante, după cum urmează: I. Remunerarea muncii suplimentare și de noapte nu este condiționată de ordinul angajatorului de atragere la muncă suplimentară În speță, un angajat al unui penitenciar a cerut în instanță achitarea salariului restant, susținând că a prestat muncă suplimentară […] Articolul Practica CSJ: despre aplicabilitatea nulității relative, remunerarea muncii suplimentare și sarcina probării apare prima dată în JMD.
12 ianuarie 2026
13:30
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie – 21 ianuarie 2026, o nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS), oferind persoanelor fizice oportunitatea de a-și valorifica economiile. În cadrul acestei subscrieri, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu următoarele maturități: – 1 an – rată anuală a dobânzii de 7,00%; – 4 ani […] Articolul 12–21 ianuarie 2026 – o nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md apare prima dată în JMD.
13:30
Avocat specializat pe drept penal denunță intimidare și intervenție asupra dreptului la apărare # Juridice Moldova
Avocatul Sorin Guzgan a depus o plângere oficială la Consiliul Superior al Procurorilor și o cerere separată la Procuratura Generală, reclamând abuzuri procedurale grave comise în timpul unei investigații penale conduse de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS). Potrivit declarațiilor avocatului, la data de 8 aprilie 2025, acesta a participat la o […] Articolul Avocat specializat pe drept penal denunță intimidare și intervenție asupra dreptului la apărare apare prima dată în JMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.