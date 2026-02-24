Cum implementează Loteria Națională a Moldovei programul „Joc Responsabil”
Realitatea.md, 24 februarie 2026 12:50
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”. […] Articolul Cum implementează Loteria Națională a Moldovei programul „Joc Responsabil” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
13:10
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins la mai multe puncte de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026 # Realitatea.md
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la Punctele de Trecere a Frontierei: Leușeni-Albița; Sculeni-Sculeni; Leova-Bumbăta; Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; Ungheni-Iași, feroviar. Potrivit Serviciului Vamal, sistemul se aplică cetățenilor din statele care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată […] Articolul Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins la mai multe puncte de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Trei traficanți reținuți după ce au încercat să vândă cocaină unui ofițer sub acoperire # Realitatea.md
Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce încercau să vândă unui ofițer român sub acoperire peste un kilogram de cocaină, potrivit autorităților. Incidentul a avut loc în comuna Breznița Ocol, aflată la câțiva kilometri de Drobeta-Turnu Severin, scrie stirileprotv.ro. Grupul de traficanți au încercat să vândă drogul la prețul de 35.000 de […] Articolul Trei traficanți reținuți după ce au încercat să vândă cocaină unui ofițer sub acoperire apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:50
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”. […] Articolul Cum implementează Loteria Națională a Moldovei programul „Joc Responsabil” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:40
Grupul Media Realitatea a semnat declarația IPRE pentru o pace justă și durabilă în Ucraina # Realitatea.md
Grupul Media Realitatea a semnat, alături de alte peste 70 de organizații ale societății civile din Republica Moldova, Declarația comună „Pentru o pace justă și durabilă cu protecția oamenilor, a dreptului internațional și de solidaritate cu poporul ucrainean”. Semnatarii documentului cer pace justă și durabilă în Ucraina, bazată pe dreptul internațional, nu pe forță, garanții […] Articolul Grupul Media Realitatea a semnat declarația IPRE pentru o pace justă și durabilă în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Clipe de coșmar pentru o șoferiță. Mașina i-a fost cuprinsă de foc după ce a dus copii la grădiniță # Realitatea.md
Un BMW a fost distrus de flăcări astăzi dimineața, 24 februarie, în Tiraspol. Potrivit autorităților din regiune, șoferul, o femeie, a dus copiii la grădiniță, a parcat mașina în fața casei și a plecat. La câteva minute, vecinii au telefonat-o și i-au spus că de sub capotă iese fum. Imediat, femeia a apelat pompierii. Până […] Articolul Clipe de coșmar pentru o șoferiță. Mașina i-a fost cuprinsă de foc după ce a dus copii la grădiniță apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Mai mulți șoferi au fost surprinși drogați sau băuți la volan în Chișinău și în raioane # Realitatea.md
Mai mulți șoferi au fost surprinși în ultimele zile conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante, anunță polițiștii Direcției de Patrulare Centru a INSP. Printre cazurile înregistrate: Chișinău, strada Miorița / șoseaua Hîncești – un bărbat de 43 de ani a fost testat pozitiv la marijuana și morfină. Chișinău, bd. Dacia – șofer de […] Articolul Mai mulți șoferi au fost surprinși drogați sau băuți la volan în Chișinău și în raioane apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Patru ani de război în Ucraina: președintele României reafirmă solidaritatea țării cu Ucraina # Realitatea.md
Mesaje de susținere pentru Ucraina au fost transmise pe 24 februarie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la începutul invaziei ruse, de către principalii aliați ai Kievului, inclusiv de președintele României, Nicușor Dan. Președintele român a publicat pe rețelele de socializare o adresare de solidaritate în care a amintit că, în urmă cu patru […] Articolul Patru ani de război în Ucraina: președintele României reafirmă solidaritatea țării cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Circa un milion de oameni au părăsit Rusia după începutul războiului. Peskov: Țara s-a consolidat în jurul lui Putin # Realitatea.md
În Rusia s-a înregistrat cel mai mare val de exod al populației timp de 20 de ani, după ce Kremlinul a declanșat războiul din Ucraina. Publicațiile independente estimează că între 600.000 și un milion de persoane au părăsit țara, în timp ce purtătorul de cuvânt al administrației lui Putin insistă că societatea „s-a consolidat în […] Articolul Circa un milion de oameni au părăsit Rusia după începutul războiului. Peskov: Țara s-a consolidat în jurul lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Deputații fracțiunii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au anunțat în cadrul unui briefing susținut în Parlament inițierea procedurii de moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, invocând situația pe care o califică drept „catastrofală” în domeniul social. Potrivit deputatei Ala Ursu-Antoci, ”în ultima perioadă au fost anulate compensațiile pentru […] Articolul PSRM inițiază moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:10
Un polițist a murit și alți doi au fost răniți în urma unui atentat de omor la Moscova # Realitatea.md
O explozie s-a produs în noaptea de 24 februarie în apropierea gării Savelovski din Moscova. Potrivit autorităților incidentul a avut loc în jurul miezului nopții, când o persoană necunoscută s-a apropiat de ofițeri ai poliției rutiere aflați într-un vehicul de serviciu și a detonat un dispozitiv necunoscut. În urma acesteia, un ofițer a murit, iar […] Articolul Un polițist a murit și alți doi au fost răniți în urma unui atentat de omor la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ghinion! O străină, amendată și lăsată fără bani după ce a încercat să scoată din țară 24.000 $ # Realitatea.md
O femeie de 33 de ani a fost amendată cu 1.688 de unități convenționale, echivalentul a 84.400 de lei, pentru tentativă de contrabandă. Instanța a recunoscut-o vinovată pe cetățeana ucraineană pentru scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor prin locuri stabilite pentru control vamal, prin nedeclarare. La data de 20 martie 2024, aflându-se în […] Articolul Ghinion! O străină, amendată și lăsată fără bani după ce a încercat să scoată din țară 24.000 $ apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pregătim garderoba de primăvară: piața sau magazin? REALITATEA a aflat diferențele de preț și culoarea sezonului # Realitatea.md
Odată cu venirea primăverii, mulți cumpărători încep să-și reînnoiască garderoba și se confruntă cu aceeași dilemă: să aleagă articolele mai accesibile de la piață sau piesele de calitate din magazine. Diferențele de preț sunt vizibile, iar decizia depinde, de cele mai multe ori, de buget și de preferințele fiecăruia. La piață, hainele și accesoriile pot […] Articolul Pregătim garderoba de primăvară: piața sau magazin? REALITATEA a aflat diferențele de preț și culoarea sezonului apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Incendiu la o casă din Cantemir. Pompierii au evacuat cinci persoane și au prevenit o explozie # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara în orașul Cantemir. Pompierii au intervenit prompt, au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz, prevenind o explozie. Incendiul a distrus garajul, dar casa a fost salvată. Apelul la 112 a fost recepționat la 21:41, iar flăcările au izbucnit în garajul unei case. […] Articolul Incendiu la o casă din Cantemir. Pompierii au evacuat cinci persoane și au prevenit o explozie apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Specialiști din Republica Moldova și România vor participa la seminarul financiar SmartFIN@ISF, organizat la Chișinău # Realitatea.md
Chișinăul devine, pe 26 februarie, un punct de întâlnire pentru specialiști, cadre didactice și studenți interesați de domeniul financiar. Institutul de Studii Financiare, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, organizează Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF. Evenimentul va avea loc începând cu […] Articolul Specialiști din Republica Moldova și România vor participa la seminarul financiar SmartFIN@ISF, organizat la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Noile tarife globale impuse de președintele Statelor Unite, Donald Trump, au intrat în vigoare la nivelul de 10%, în pofida promisiunilor anterioare privind introducerea unei rate mai mari. Măsura a fost aplicată începând de marți, 24 februarie, potrivit documentelor oficiale citate de BBC. Decizia vine după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a blocat vineri […] Articolul Tarifele comerciale anunțate de Trump se aplică oficial la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Aur la vamă! Două persoane au încercat să introducă ilegal în țară șapte lingouri # Realitatea.md
Oamenii legii au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România. Două persoane au fost reținute. Potrivit anchetei, la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, șoferul unui Mercedes a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării vamale. În urma verificării vehiculului de către vameși, au fost […] Articolul VIDEO Aur la vamă! Două persoane au încercat să introducă ilegal în țară șapte lingouri apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Alexandru Munteanu despre războiul din Ucraina: „M-am trezit odată cu primele explozii” # Realitatea.md
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Alexandru Munteanu a transmis un mesaj în care afirmă că se afla la Kiev în dimineața de 24 februarie 2022, când au început bombardamentele rusești. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici […] Articolul Alexandru Munteanu despre războiul din Ucraina: „M-am trezit odată cu primele explozii” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Mesajul ambasadorului României în Republica Moldova la 4 ani de război în Ucraina: „Mă aflam la Kiev” # Realitatea.md
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de solidaritate la patru ani de la declanșarea invaziei Federației Ruse împotriva Ucrainei, subliniind sprijinul constant al României pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Diplomatul a evidențiat că România a fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului, oferind sprijin umanitar, logistic […] Articolul Mesajul ambasadorului României în Republica Moldova la 4 ani de război în Ucraina: „Mă aflam la Kiev” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Expulzarea profesorilor turci: Dosarul fostului șef SIS Vasile Botnari a fost trimis la rejudecare # Realitatea.md
Dosarul fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate Vasile Botnari a fost trimis la rejudecare, recursul formulat de Galina Tufekci. Este vorba despre cazul expulzării profesorilor turci. Instanța a admis recursul formulat de Galina Tufekci și a casat parțial sentința din 15 iulie 2020, prin care fostul director al Serviciului de Informații și Securitate […] Articolul Expulzarea profesorilor turci: Dosarul fostului șef SIS Vasile Botnari a fost trimis la rejudecare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova # Realitatea.md
Philip Morris Moldova și-a reconfirmat statutul de Angajator de Top pentru a cincea oară, consolidându-și poziția pe piața locală ca un lider care investește constant în oameni și cultură organizațională. Cu o prezență de 30 de ani în Republica Moldova, compania se remarcă nu doar prin inovație și tehnologii, ci și prin mediul de lucru […] Articolul VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
MAN cere referendum: Suntem împotriva lichidării a 600 de primării. Reacția Guvernului # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de Ion Ceban, propune organizarea unui referendum național privind reforma administrației publice-locale. În cadrul unei conferințe de presă, liderul formațiunii a declarat că ”este împotriva închiderii, în mod arbitrar, a 600 de primării din țară”. ”Mâine, satul tău poate rămâne fără primărie și vei fi nevoit să mergi la […] Articolul MAN cere referendum: Suntem împotriva lichidării a 600 de primării. Reacția Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
14 cupluri din Republica Moldova și-au unit destinele de Dragobete, ziua dedicată iubirii și renașterii naturii. Datele au fost publicate de Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit ASP, de la începutul anului 2026 și până în prezent, la nivel național au fost înregistrate 1.388 de căsătorii. „În ultimul an, am celebrat curajul și înțelepciunea unor miri […] Articolul Dragobete 2026: 14 cupluri din Moldova și-au spus „Da” în ziua iubirii apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit în dimineața zilei de 24 februarie la Kiev, pentru o vizită oficială. Ea a fost întâmpinată la gara din capitală de ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, transmite presa ucraineană. Aceasta este a zecea vizită a președintei Comisiei Europene în Ucraina de la începutul războiului […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, vizită la Kiev la patru ani de la începutul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este directorul Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, Sergiu Spoială. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Gestionarea infrastructurii Lukoil de către stat […] Articolul Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Artiștii din CSI vor concerta în Moldova doar cu permisiunea MC: Libertatea trebuie exercitată cu responsabilitate # Realitatea.md
Artiștii străini, în special din Comunitatea Statelor Independente (CSI) vor putea concerta la evenimentele din Republica Moldova doar cu aprobarea Ministerului Culturii. Autoritatea anunță că a transmis o circulată către instituțiile publice aflate în subordine, dar și companiile de impresariat. Organizatorilor de evenimente li se solicită informarea prealabilă în cazul în care se intenționează invitarea sau […] Articolul Artiștii din CSI vor concerta în Moldova doar cu permisiunea MC: Libertatea trebuie exercitată cu responsabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Astăzi iubirea înflorește! Pe 24 februarie marcăm Dragobetele, sărbătoarea iubirii și a primăverii # Realitatea.md
Astăzi este marcat Dragobetele, o sărbătoare tradițională românească celebrată anual pe 24 februarie, considerată echivalentul autohton al Sfântului Valentin sau Valentine’s Day, dar cu rădăcini mult mai vechi în folclorul și mitologia populară românească. Potrivit mitologiei tradiționale, Dragobetele este un personaj legendar, un tânăr chipeș și protector al iubirii, adesea descris ca fiul Babei Dochia, […] Articolul Astăzi iubirea înflorește! Pe 24 februarie marcăm Dragobetele, sărbătoarea iubirii și a primăverii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Armata rusă ar fi pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina. Numărul deceselor rămâne secret, iar Kremlinul tace, pentru a nu amplifica nemulțumirile față de război. Militarii ruși uciși în lupte sunt numiți în că dep vreme războiului din Afganistan „Cargo 200”. Atunci, pe eticheta care însoțea transportul scria […] Articolul Cargo 200 – secretul cel mai prost păstrat al lui Putin, după invadarea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC și ORAȘUL VIITORULUI marchează o premieră națională absolută # Realitatea.md
UNIC ÎN ROMÂNIA, 3–5 MARTIE 2026, ROMEXPO GREEN ENERGY EXPO | ROMENVIROTEC | ORAȘUL VIITORULUI Vino să testezi tehnologia pentru energie verde, deșeuri, apă și smart city la unicul târg din România al comunităților sustenabile! Ediția 2026 a GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC și ORAȘUL VIITORULUI marchează o premieră națională absolută. Pentru prima dată în […] Articolul GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC și ORAȘUL VIITORULUI marchează o premieră națională absolută apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Politici pentru creștere și investiții în turismul local, discutate la Ministerul Finanțelor cu reprezentanții APIT # Realitatea.md
Oportunitățile de dezvoltare a turismului local au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și reprezentanții Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), condusă de Sergiu Manea. Discuțiile s-au axat pe identificarea unor politici care să asigure operatorilor din turism un mediu predictibil și competitiv, capabil să stimuleze atât […] Articolul Politici pentru creștere și investiții în turismul local, discutate la Ministerul Finanțelor cu reprezentanții APIT apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Patru ani de război în Ucraina: mesajul lui Zelenski la aniversarea invaziei ruse # Realitatea.md
Astăzi, 24 februarie, se împlinesc exact patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Patru ani de confruntări militare desfășurate cu violență, în urma cărora mii de familii au fost destrămate, sute de civili au murit, iar alții au fost grav răniți. Cu acest prilej, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj adresat cetățenilor, […] Articolul VIDEO Patru ani de război în Ucraina: mesajul lui Zelenski la aniversarea invaziei ruse apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un tânăr, condamnat la ani grei de închisoare după ce a abuzat sexual doi minori și a filmat scenele # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru viol și pornografie infantilă. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în luna octombrie 2023, acesta a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. „Inițial, acesta a comis […] Articolul Un tânăr, condamnat la ani grei de închisoare după ce a abuzat sexual doi minori și a filmat scenele apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Antonio Costa, mesaj de la Kiev la patru ani de război: „O hotărâre comună – să asigurăm o pace dreaptă și durabilă” # Realitatea.md
Șeful Consiliului UE, Antonio Costa, a ajuns la Kiev. Înaltul oficial urmează să participe, împreună cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni, la acțiuni de comemorare în capitala Ucrainei. Costa și von der Leyen vorvor vizita și locații unde atacurile aeriene ale Rusiei au produs distrugeri în infrastructura energetică ucraineană, notează presa străină. […] Articolul Antonio Costa, mesaj de la Kiev la patru ani de război: „O hotărâre comună – să asigurăm o pace dreaptă și durabilă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Evaziune fiscală masivă în domeniul termopanelor, deconspirată de autorități: Trei persoane sunt bănuite # Realitatea.md
O schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în valoare de peste 40.000.000 lei, a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025. În urma perchezițiilor efectuate la companie, autoritățile au ridicat acte contabile, tehnică de […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală masivă în domeniul termopanelor, deconspirată de autorități: Trei persoane sunt bănuite apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Declarații la Realitatea TV: Războiul din Ucraina i-a maturizat mai devreme pe tineri și i-a făcut pe adulți mai anxioși # Realitatea.md
Războiul din Ucraina menține Republica Moldova într-o stare de tensiune și neliniște continuă de patru ani. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV sunt de părere că această stare se resimte diferit în funcție de generații. În timp ce tinerii par mai detașați și mai echilibrați, adulții sunt mai anxioși și mai pesimiști în […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Războiul din Ucraina i-a maturizat mai devreme pe tineri și i-a făcut pe adulți mai anxioși apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Astăzi, 24 februarie, se împlinesc exact patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Patru ani de confruntări militare desfășurate cu violență, în urma cărora mii de familii au fost destrămate, sute de civili au murit, iar alții au fost grav răniți. Cu acest prilej, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj adresat cetățenilor, […] Articolul VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Conducerea Republicii Moldova a venit cu mesaje în contextul celor patru ani de război în Ucraina. Președinta Maia Sandu a transmis că „dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă”, iar speakerul Parlamentului, Igor Grosu, că de patru ani, țara vecină luptă cu dârzenie pentru libertate, pentru țară și pentru viitor. „Ne înclinăm […] Articolul Conducerea Republicii Moldova a venit cu mesaje la patru ani de război în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
La patru ani de război, Daniella Misail-Nichitin: Moldova a trecut printr-o maturizare instituțională accelerată # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina, iar Republica Moldova rămâne alături de această țară, „uniți prin solidaritate, curaj și credința fermă că pacea va învinge”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Oficiala a subliniat că perioada ultimilor ani a adus schimbări majore pentru regiune și a determinat Republica Moldova […] Articolul La patru ani de război, Daniella Misail-Nichitin: Moldova a trecut printr-o maturizare instituțională accelerată apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Patru ani de război în Ucraina. MAI: securitatea în regiunea noastră a trecut printr-o schimbare radicală # Realitatea.md
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că securitatea în regiune a trecut prin transformări majore, iar instituțiile statului au fost nevoite să se adapteze rapid unui mediu imprevizibil. Potrivit MAI, conflictul a generat provocări complexe, inclusiv fluxuri masive de persoane la frontieră, necesitatea gestionării unui număr mare […] Articolul Patru ani de război în Ucraina. MAI: securitatea în regiunea noastră a trecut printr-o schimbare radicală apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Patru ani de război în Ucraina. Ceban: „Chișinăul a fost și va rămâne un oraș al solidarității. Credem în pace” # Realitatea.md
Astăzi, 24 februarie, se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit primarului general Ion Ceban, municipiul Chișinău a intervenit încă din primele zile pentru a sprijini persoanele refugiate. „Am condamnat și condamn războiul contra Ucrainei. Din prima zi a războiului, Chișinăul a fost în prima linie”, a declarat edilul. Potrivit lui Ceban, […] Articolul Patru ani de război în Ucraina. Ceban: „Chișinăul a fost și va rămâne un oraș al solidarității. Credem în pace” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Atenție la drum: carosabil umed și pe alocuri înghețat. Intervenții pe mai multe trasee naționale # Realitatea.md
Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale, iar partea carosabilă este umedă și, pe alocuri, acoperită cu polei. Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează șoferii să circule cu prudență. Potrivit instituției, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și […] Articolul Atenție la drum: carosabil umed și pe alocuri înghețat. Intervenții pe mai multe trasee naționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Germania cere ca TikTok să fie „plasat în mâini europene”. Controlul ByteDance, pus sub semnul întrebării # Realitatea.md
TikTok ar putea ajunge sub control european. Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, consideră că Uniunea Europeană trebuie să analizeze cine deține platforma chineză și dacă aceasta ar trebui „plasată în mâini europene”, pe fondul îngrijorărilor privind accesul la datele utilizatorilor și influențarea opiniei publice, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe […] Articolul Germania cere ca TikTok să fie „plasat în mâini europene”. Controlul ByteDance, pus sub semnul întrebării apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
4 ani de război: Mii de moldoveni și-au deschis ușile pentru refugiați și milioane de traversări ale hotarului # Realitatea.md
Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat războiul din Ucraina. De atunci, cetățenii ucraineni au traversat hotarul spre Republica Moldova de circa 2,4 milioane de ori. De la primele ore ale războiului, zeci de mii de persoane s-au deplasat spre hotarele Moldovei. La graniță erau așteptați de voluntari, oficiali, […] Articolul 4 ani de război: Mii de moldoveni și-au deschis ușile pentru refugiați și milioane de traversări ale hotarului apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pe 24 februarie vom avea parte de cer noros în toată țara. Sunt prognozate ploi slabe, iar vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 85%. La Nord, temperaturile maxime vor urca până la +4 grade pe timp de zi, iar noaptea vor coborî până la […] Articolul Ploi slabe și cer noros pe 24 februarie. Ce temperaturi se anunță în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Parlamentul European a stabilit succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. Cine este Andres Ritter # Realitatea.md
Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea lui Andres Ritter în funcția de procuror-șef european, scrie antena3.ro. Potrivit site-ul legislativului comunitar, votul în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a avut loc luni, 23 februarie curent. În favoarea lui Andres Ritter pentru funcția de următor șef al Parchetului European (EPPO) […] Articolul Parlamentul European a stabilit succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. Cine este Andres Ritter apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima dată în 800 de ani # Realitatea.md
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, marcând 800 de ani de la moartea unuia dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Catolice, informează știrileprotv.ro. Scheletul sfântului a fost exhumat din sarcofagul său din cripta Bazilicii Sfântului Francisc de Assisi, din orașul Assisi din centrul Italiei, sâmbătă dimineață. […] Articolul Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima dată în 800 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Spălătoriile auto, sub lupa autorităților. Ministrul Mediului: „Vrem afaceri corecte și apă curată pentru toți” # Realitatea.md
Ministerul Mediului a anunțat că va desfășura, în perioada martie–mai 2026, o acțiune de control național în spălătoriile auto, pentru a verifica dacă apele uzate sunt gestionate corect și nu poluează mediul. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, o singură spălare auto poate consuma până la 300 de litri de apă, iar fără sisteme de tratare, […] Articolul Spălătoriile auto, sub lupa autorităților. Ministrul Mediului: „Vrem afaceri corecte și apă curată pentru toți” apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
O explozie a rănit luni, 23 februarie curent, șapte ofițeri de poliție ucraineni în orașul Nikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunțat autoritățile, la două zile după ce o polițistă a fost ucisă într-un incident similar în Liov (nord-vest), incident pe care Kievul l-a denunțat drept „atac terorist”, relatează Agerpres. Pe rețelele […] Articolul Șapte polițiști răniți în urma unei explozii în sudul Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
VIDEO Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă” # Realitatea.md
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit sâmbătă seară la Casa Albă, fiind apreciată de președintele Donald Trump drept „cea mai bună violonistă din lume”. Recitalul ei a avut loc în cadrul Cinei Anuale a Guvernatorilor, eveniment care reunește liderii statelor americane cu administrația de la Washington. Înainte de recital, Trump a prezentat-o cu entuziasm pe […] Articolul VIDEO Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
UPDATE 20:45 Anastasia Goldinskaia a fost găsită. După ce poliția a transmis alerta, adolescenta a luat legătura cu autoritățile. Aceasta a declarat că a plecat fără permisiune la o prietenă. În timpul vizitei, a adormit profund și nu a auzit telefonul, neștiind că era căutată. Polițiștii secției pentru minori discută cu Anastasia despre riscurile și consecințele […] Articolul O adolescentă din Bender este căutată de poliție după ce a plecat de acasă apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Solidaritate cu Ucraina: Clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean # Realitatea.md
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În scuarul instituției au fost aprinse lumânări, aranjate sub forma cuvântului „pace”. Totodată, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a […] Articolul Solidaritate cu Ucraina: Clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.