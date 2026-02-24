Dragobete 2026: 14 cupluri din Moldova și-au spus „Da” în ziua iubirii

16:30

Trei tineri, care tăiau cabluri de la sistemul de alimentare cu energie electrică al unei instalații de irigare, au fost depistați de polițiștii de frontieră. Incidentul a avut loc astăzi dimineața, 23 februarie, la Stânca. „În jurul orei 01:40, operatorul care îşi desfăşura activitatea la sistemul de supraveghere ce funcţionează pe principiul termoviziunii din cadrul