(video) Alexandru Munteanu era la Kiev, acum 4 ani, când a început războiul: „M-am trezit cu primele explozii, era bombardat un aerodrom de lângă casa mea”
UNIMEDIA, 24 februarie 2026 12:40
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, declarând că era la Kiev când a început invazia. „M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”, a spus prim-ministrul.
• • •
(video) Corina Cojocaru: „Sandu a vrut să-i capteze atenția lui Rubio - a spus că suntem gata să vă vindem activele Lukoil. Junghietu pleacă în SUA pentru a discuta parametrii tranzacționali” # UNIMEDIA
Diplomata Corina Cojocaru susține că vizita anunțată a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în Statele Unite ale Americii ar avea „o altă conotație” decât cea oficial comunicată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Gonța Media”.
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
(video) Scandal pe transferul în arest la domiciliu al lui Hasan Toper, după ce Usatîi a declarat că „s-a hotărât cu 30 mii €”. CSM: „Acuzațiile sunt grave, să prezinte probe” # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost sesizat de Inspecția Judiciară după declarațiile liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind transferul în arest la domiciliu al învinuitului în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, care „s-ar fi rezolvat cu 30 de mii de euro”. Membra CSM, Livia Mitrofan, a calificat acuzațiile drept „fapte grave”, subliniind că acestea „ori sunt adevărate, ori afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc”, și a cerut ca eventualele probe să fie prezentate instituțiilor competente.
Fondatorul Telegram, anchetat de Rusia. Kremlinul îl acuză de „facilitarea unor activităţi teroriste” # UNIMEDIA
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), scrie adevarul.ro.
Expert în Rusia, la 4 ani de la începerea războiului: De ce întârzie pacea și de ce eșecul Ucrainei ar fi o catastrofă pentru România # UNIMEDIA
Două milioane de oameni, inclusiv circa 40.000 de civili, au murit în cei patru ani de război în Ucraina, iar milioane de oameni s-au refugiat și iar lista ororilor e interminabilă. Într-un interviu pentru „Adevărul”, politologul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, vorbește despre perspectivele de pe front, dar și despre procesul de pace și explică de ce armistițiul mult așteptat întârzie.
Un deținut de la Penitenciarul Nr.4 din Cricova a fost găsit decedat pe data de 20 februarie. Potrivit informațiilor, acesta s-ar fi sinucis.
(video) Contrabandă cu aur de 19 milioane lei, la Leușeni: Un bărbat a ascuns 7 lingouri printre piese auto și a încercat să le aducă în țară # UNIMEDIA
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.
(live/update) CSM, în ședință cu agendă plină: O magistrată de la Judecătoria Chișinău, suspendată din funcție # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 25 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 4 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 10 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Împreună pentru viitorul USM: Experiență, performanță și viziune pentru o Universitate-lider # UNIMEDIA
Interviu cu candidatul la funcția de rector al USM, profesorul universitar Florentin Paladi, doctor habilitat în științe fizico-matematice, doctor în filosofie.
(video) Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova și-a reconfirmat statutul de Angajator de Top pentru a cincea oară, consolidându-și poziția pe piața locală ca un lider care investește constant în oameni și cultură organizațională. Cu o prezență de 30 de ani în Republica Moldova, compania se remarcă nu doar prin inovație și tehnologii, ci și prin mediul de lucru motivant și prin oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă angajaților săi.
(live/update) CSM, în ședință cu agendă plină: Un doritor la CA Centru, dintre cei trei care au depus cerere, transferat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
Ministerul Culturii vrea mai mult control: Cere să fie informat din timp despre concerte cu artiști din CSI, invocând „interesul public” # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță că a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
Alertă de călătorie în Mexic, din cauza violențelor: Recomandările autorităților pentru moldoveni # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Canada avertizează cetățenii moldoveni care planifică deplasări în Mexic să evite călătoriile neesențiale, pe fondul izbucnirii mai multor focare de violență în diferite regiuni ale țării. Autoritățile recomandă consultarea alertelor oficiale de călătorie emise de Guvernul Canadei înainte de a pleca la drum.
Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat # UNIMEDIA
Un tânăr din capitală a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de pușcărie pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice.
(video) Volodimir Zelenski și-a arătat buncărul: „Astăzi se împlinesc patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile”Вы отправили # UNIMEDIA
„Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile.” Cu această frază, rostită apăsat, președintele Volodimir Zelenski a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Într-un mesaj video filmat chiar din buncărul de pe Bankova, liderul de la Kiev a întors privirea spre primele zile ale războiului – zilele în care mulți, în afara Ucrainei, se întrebau cât va rezista capitala, scrie adevarul.ro.
(video) Zelenski și-a arătat buncărul, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile” # UNIMEDIA
(video) Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.
„Băiețelul nostru scump...”: Mesajul plin de durere al familiei Coșcodan, la 3 ani de la decesul lui Valerian # UNIMEDIA
La trei ani de la moartea tragică a lui Valerian, ciclistul spulberat de o mașină, familia sa retrăiește durerea pierderii. Mama tânărului a publicat un mesaj sfâșietor în memoria fiului ei. „În această zi, inima ta a încetat să mai bată. Scumpul nostru…”, se arată printre rândurile scrise de aceasta.
(live/update) CSM, în ședință cu agendă plină: Cererile de demisie a doi judecători din Drochia, pe masa Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.
(foto) Ion Ceban: „Peste 54 de mii de refugiați ucraineni se află în Chișinău, la 4 ani de invazie. Suntem un oraș al solidarității, credem în pace” # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a marcat patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Chișinăului în gestionarea crizei refugiaților. Edilul a declarat că, din prima zi a conflictului, municipalitatea a mobilizat resurse logistice, cadre medicale și specialiști pentru a oferi sprijin persoanelor strămutate.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind rezistența poporului ucrainean. „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a scris șefa statului.
O explozie în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, luni noapte, a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, potrivit BBC, citat de digi24.ro.
Donald Trump, în fața Congresului SUA: Va ţine primul discurs despre Starea Uniunii după câștigarea celui de-al doilea mandat # UNIMEDIA
Într-o perioadă de tensiuni politice ridicate la Washington, preşedintele Donald Trump se pregăteşte să ţină astăzi primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său, scrie adevarul.ro.
Сompania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: Cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # UNIMEDIA
Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025.
(video) Un fost consilier prezidențial din România și-a rupt diploma de doctor, în direct, în semn de protest: „O simplă bucată de hârtie” # UNIMEDIA
Politologul român Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor în direct la Digi24. Gestul său vine ca reacție la noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern, care includ și ca indemnizația pentru titlul științific de doctor să fie redusă la jumătate. „În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară,” a declarat profesorul.
Alexandr Stoianoglo, reacție după acuzațiile pe grațierea lui Nicolai Șepeli: „PG a propus 6 persoane, iar Președinția a ales una. De ce anume el?!” # UNIMEDIA
Fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a reacționat public, după ce numele său a fost invocat în contextul scandalului legat de grațierea lui Nicolai Șepeli. „Când decizia e a ta, procedura e a ta, votul e al tău și decretul poartă semnătura ta, dar consecințele devin incomode - îți trebuie un vinovat. Numele de cod: Stoianoglo”, a scris actualul deputat.
Pe 24 februarie 1856 s-a înființat Facultatea de Drept la Iași, marcând un moment important în istoria educației din Moldova.
(foto) „Am condamnat și condamn războiul contra Ucrainei”. Mesajul lui Ion Ceban, la 4 ani de invazie: De la început, Chișinăul a fost în prima linie # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a marcat patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Chișinăului în gestionarea crizei refugiaților. Edilul a declarat că, din prima zi a conflictului, municipalitatea a mobilizat resurse logistice, cadre medicale și specialiști pentru a oferi sprijin persoanelor strămutate.
Leii își încearcă norocul, iar Peștii s-ar putea pomeni într-o situație dificilă: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi plină de provocări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de decizii dificile sau de norocul care vă bate la ușă, astrele vă influențează în moduri neașteptate.
Patru ani de război în Ucraina. Volodimir Zelenski, apel către Donald Trump: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” # UNIMEDIA
La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
Superstiții şi tradiţii de Dragobete: Cine nu respectă cel mai important obicei al zilei va avea ghinion tot anul # UNIMEDIA
Pe 24 februarie, este celebrat Dragobete, sărbătoarea tradițională a iubirii. Dincolo de romantism, ziua este marcată de tradiţii și superstiții transmise din generație în generație.
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Robert Fico a interzis furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina: Mesajul premierului slovac # UNIMEDIA
Slovacia suspendă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, în ciuda situației extrem de dificile din această țară cauzată de atacurile rusești, potrivit declarației prim-ministrului slovac, Robert Fico, citată de digi24.ro.
Sportivii ruşi pot concura la Jocurile Paralimpice cu drapelul şi imnul naţional, în ciuda avertismentelor de boicot # UNIMEDIA
Sportivii ruşi şi belaruşi vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul şi cu imnul naţional, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC), a anunţat, luni, preşedintele acestui for, Andrew Parsons, conform Reuters, citat de digi24.ro.
Vremea în Republica Moldova se va menține astăzi instabilă, cu variații de temperatură și condiții meteo schimbătoare, cerul fiind predominant noros cu șanse de precipitații sporadice.
Lech Walesa, despre Donald Trump: „Trădător sau om extrem de inteligent. Încă nu știu care dintre ele se aplică” # UNIMEDIA
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un trădător al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider excepţional, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa, într-un interviu pentru AFP, preluată de presa română.
(video) Olesea Stamate îi răspunde Doinei Gherman: Era de așteptat să fiu luată în seamă. Subiectul grațierii unei persoane cu legături criminale deranjează. SIS unde era?! # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate a răspuns criticilor Doinei Gherman privind grațierea unei persoane cu legături criminale, afirmând că „era de așteptat să fie luată în seamă”. Aceasta a subliniat că subiectul, deși e deranjant pentru guvernare, nu trebuie ascuns sub preș. „MAI, ANP, SIS unde erau?!”, s-a întrebat retoric ex-deputata criticând și acuzațiile privind responsabilitatea Procuraturii Generale.
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, arestat. Oficialul este acuzat că a transmis informaţii lui Epstein # UNIMEDIA
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, scrie observatornews.ro.
Mihai Popșoi, turneu diplomatic în Elveția și Austria: Care este scopul vizitei de două zile # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția, în perioada 24–25 februarie, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
„Nota de plată” a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul” # UNIMEDIA
Reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu este estimată acum la 588 de miliarde de dolari potrivit unei evaluări comune realizate de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul vine cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Rusia, scrie adevarul.ro.
(foto) Accident în centrul capitalei: Un pieton, lovit de un automobil pe strada Vasile Alecsandri # UNIMEDIA
Un pieton ar fi fost lovit de un automobil la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hașdeu din capitală, în această seară, 23 februarie.
„Culori care vor învinge”. Parlamentul Republicii Moldova, iluminat în albastru și galben. Mesajul lui Igor Grosu la 4 ani de război în Ucraina # UNIMEDIA
La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, Parlamentul Republicii Moldova a fost iluminat în culorile albastru și galben, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean. „Am condamnat din prima zi agresiunea brutală a Federației Ruse și rămânem fermi în sprijinul poporului ucrainean”, a declarat Igor Grosu, subliniind că Ucraina luptă „pentru libertate, pentru țară, pentru viitor”, după peste 1.400 de zile de război.
(video) Percheziții la Costești: Un Bărbat de 33 de ani, suspectat de trafic de droguri. Ce au găsit oamenii legii la domiciliul său # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din Costești, suspectat de consumul, deținerea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului.
PG, după reacția Președinției în cazul grațierii lui Șepeli: „Informația din 2021 a vizat exclusiv protecția victimelor traficului de ființe umane” # UNIMEDIA
Procuratura Generală a venit cu noi precizări în cazul grațierii și revocării grațierii lui Nicolai Șepeli, după declarațiile apărute recent în spațiul public. Instituția susține că poziția sa oficială a fost deja expusă într-un comunicat anterior și că informațiile furnizate în 2021 au vizat exclusiv protecția drepturilor persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane.
Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mircea Snegur, în reclama unor escroci: Ademenesc moldovenii să investească în platforme frauduloase # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare, care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
Christine Lagarde are venituri de la două mari bănci, în ciuda interdicției BCE: „Propovăduieşte apa, dar bea vin”, a scris un subordonat # UNIMEDIA
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, primeşte aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaţionale (BRI), în pofida interdicţiei BCE privind plăţile de la terţi către angajaţi, scrie adevarul.ro.
