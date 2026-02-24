4 ani de război în Ucraina: deputați de la Chișinău au plecat la Kiev. Cine conduce delegația?

11:10

A mai rămas o săptămână până la 1 martie, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem mărțișoare. La Chișinău, s-au deschis deja, ca de obicei, peste douăzeci de târguri, unde se pot găsi nu doar clasicele mărțișoare alb-roșii, ci și adevărate opere de artă. Echipa NewsMaker a mers la unul dintre aceste târguri și […]