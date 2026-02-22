VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată
Omniapres, 22 februarie 2026 10:40
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit cei 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut unul […] The post VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
10:40
VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată # Omniapres
Campioana la lupte și fosta deputată PAS Anastasia Nichita și-a sărbătorit cei 27 de ani într-o atmosferă de lux, alături de familie și prieteni apropiați din showbizul autohton, iar imaginile de la eveniment au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Sărbătorita a atras toate privirile într-o rochie roșie. Partenerul său, luptătorul Valeriu Mircea, a avut unul […] The post VIDEO / FOTO Anastasia Nichita a împlinit 27 de ani. Cum a sărbătorit campioana și fosta deputată appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
08:40
Ziua aduce claritate și pași calculați. Fiecare zodie simte nevoia de ordine, de stabilitate și de decizii care să conteze pe termen mai lung. Banii, relațiile și planurile personale cer maturitate și un dram de răbdare. VĂRSĂTOR Aveți idei bune, dar e important să le puneți într-o ordine clară ca să nu risipiți energie. Se […] The post Horoscop 22 februarie 2026. Ziua deciziilor inspirate și a câștigurilor discrete appeared first on Omniapres.
07:00
VIDEO // Cluburi vizitate de mascați: Poliția deschide procese penale pentru droguri, petrecăreții acuză abuzuri # Omniapres
Autoritățile au confirmat noile razii antidrog în mai multe localuri de agrement din Capitală, despre care a scris anterior omniapres.md. Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii din Chișinău, cu suportul mascaților de la „Fulger”. În urma intervențiilor au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la […] The post VIDEO // Cluburi vizitate de mascați: Poliția deschide procese penale pentru droguri, petrecăreții acuză abuzuri appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
12:10
NASA pregătește revenirea oamenilor pe Lună: misiunea Artemis II, programată pentru începutul lunii martie # Omniapres
NASA intenționează să lanseze, la începutul lunii martie, prima misiune cu echipaj uman care va ajunge pe orbita Lunii, după mai bine de 50 de ani. Potrivit BBC, agenția spațială americană planifică lansarea misiunii Artemis II pentru 6 martie. Misiunea va dura aproximativ 10 zile și va transporta patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, […] The post NASA pregătește revenirea oamenilor pe Lună: misiunea Artemis II, programată pentru începutul lunii martie appeared first on Omniapres.
Ieri
10:10
Mai mulți participanți la protestul din fața Ministerului Afacerilor Interne, contra raziilor antidrog ale poliției, susțin că forțele de ordine au intervenit la o nouă petrecere. Din mai multe secvențe video, făcute publice de martori oculari, rezultă că poliția, inclusiv mascații de la Fulger, au dat peste petrecăreți, iar pe podea pot fi observate pliculețe […] The post Poliția, din nou într-un club din capitală, după proteste contra raziilor antidrog appeared first on Omniapres.
09:30
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda, […] The post Radu Marian și-a luat un apartament de 1,3 milioane de lei și plătește 310 euro pe lună appeared first on Omniapres.
09:20
Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # Omniapres
Ofițerii de investigație și procurorii au anunțat, vineri seara, reținerea unui bărbat de 36 de ani, considerat membru al grupului criminal. Inspectoratul General al Poliției precizează că, în prezent, au loc acțiuni de urmărire penală în privința acestuia, fără să ofere alte detalii. „Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în […] The post Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina appeared first on Omniapres.
08:40
Ziua de azi vine cu multă mișcare, socializare și dorința de a fi printre oameni. Apar invitații, revederi emoționante și evenimente care ne scot din rutină, iar pentru unii se pot reaprinde sentimente sau se pot lega relații noi, într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună. PEȘTI E animație, poate plecați pe undeva să […] The post Horoscop 21 februarie 2026. Ziua întâlnirilor, invitațiilor și surprizelor plăcute appeared first on Omniapres.
20 februarie 2026
18:40
Olesea Stamate critică grațierea unui traficant de droguri și „revocarea” decretului: decizii politice, riscuri juridice # Omniapres
Fosta ministră a Justiției și ex-președintă a Comisiei juridice din Parlament, Olesea Stamate, critică atât decizia de grațiere a unui condamnat pentru trafic de droguri, semnată în 2022 de președinta Maia Sandu, cât și tentativa ulterioară de revocare a decretului. Anularea s-a produs pe fondul unor acuzații extrem de grave, că persoana grațiată ar fi […] The post Olesea Stamate critică grațierea unui traficant de droguri și „revocarea” decretului: decizii politice, riscuri juridice appeared first on Omniapres.
18:10
Gropile de pe drumul spre Aeroport mai așteaptă. Bolea spune că reparația capitală, posibilă abia din aprilie # Omniapres
Drumul spre Aeroportul Internațional Chișinău nu va putea fi reparat capital mai devreme de luna aprilie, în pofida stării avansate de degradare a carosabilului, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Drumul spre Aeroport va putea fi reparat capital cel mai devreme în aprilieImagine simbol Potrivit ministrului, lucrările complete de asfaltare nu pot fi efectuate în […] The post Gropile de pe drumul spre Aeroport mai așteaptă. Bolea spune că reparația capitală, posibilă abia din aprilie appeared first on Omniapres.
17:40
Fostul viceministru al Justiției și ex-consilier prezidențial în același domeniu, Nicolae Eșanu, critică dur practica revocării decretelor prezidențiale care au produs deja efecte juridice, calificând-o drept lipsită de orice sens din punct de vedere al dreptului. Potrivit lui Eșanu, simpla revocare a unui decret nu poate modifica realitatea juridică apărută odată cu producerea efectelor acestuia. […] The post OPINIE// Nicolae Eșanu: „Revocarea unui decret de grațiere este o aberație juridică” appeared first on Omniapres.
17:10
Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină # Omniapres
Carburanții continuă să se scumpească, iar șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin de benzină sau motorină. Pentru perioada 21–23 februarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim de 23,47 lei pentru un litru de benzină A95 și 20,27 lei pentru un litru de motorină. Comparativ cu ziua de […] The post Carburanții se scumpesc din nou: cât vor plăti șoferii pentru un litru de benzină și motorină appeared first on Omniapres.
16:30
Doi dintre cei patru cetățeni moldoveni reținuți în Republica Moldova au fost aduși astăzi, 20 februarie, în fața magistraților. Aceștia au fost escortați încătușați de mascații din cadrul Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” și au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ascunzându-și fețele. Unul dintre bărbații aduși la ședință este Nicolae Șepeli, grațiat […] The post VIDEO // Primele imagini cu moldovenii acuzați că pregăteau asasinate în Ucraina appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Au găsit cheile în contact și au plecat: Cinci minori, cercetați pentru furt auto din Grătiești # Omniapres
Cinci adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, din municipiul Chișinău, sunt cercetați de poliție după ce ar fi furat un automobil din comuna Grătiești. Totul s-a întâmplat pe timp de noapte. Proprietarul mașinii, un automobil de model Vaz, a alertat poliția după ce a constatat că autoturismul, parcat în apropierea curții sale, […] The post VIDEO // Au găsit cheile în contact și au plecat: Cinci minori, cercetați pentru furt auto din Grătiești appeared first on Omniapres.
15:40
Atenție la „investițiile” cu nume sonore: Imaginea Maiei Sandu și a lui Mircea Snegur, folosită în escrocherii online # Omniapres
Pe rețelele sociale circulă noi reclame false care folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități cunoscute pentru a promova așa-zise platforme de investiții. Printre numele utilizate abuziv se numără fostul președinte Mircea Snegur, președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Comisia Națională a Pieței Financiare, aceste materiale sunt false și fac parte […] The post Atenție la „investițiile” cu nume sonore: Imaginea Maiei Sandu și a lui Mircea Snegur, folosită în escrocherii online appeared first on Omniapres.
15:20
Una dintre cele șapte persoane reținute pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina este Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al Instituției de Stat Televiziunea Republicii Moldovenești Pridnestroviene”. O angajată a […] The post Legitimație de presă și planuri de omor: Cine este Alina Bondarenko, reținută la Kiev appeared first on Omniapres.
14:10
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că ea și Veaceslav Platon nu mai formează un cuplu, după aproape cinci ani de relație. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Neredactat, moderată de Rodica Ciorănică. Morari a explicat că despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp și a fost o hotărâre asumată de ambele părți. „Așa […] The post VIDEO // „A fost o decizie matură”: Natalia Morari anunță separarea de Veaceslav Platon appeared first on Omniapres.
14:00
Alertă într-o școală din Ungheni: adolescent transportat la spital după ce i s-a făcut rău la ore # Omniapres
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Incidentul s-a produs recent într-o instituție de învățământ din localitate, scrie presa locală. Potrivit lui Ivan Caducenco, șeful Secției […] The post Alertă într-o școală din Ungheni: adolescent transportat la spital după ce i s-a făcut rău la ore appeared first on Omniapres.
13:20
Dosarul omorului din sectorul Râșcani: procurorii contestă arestul la domiciliu al presupusului organizator # Omniapres
Procurorii cer revenirea în arest preventiv a presupusului organizator al asasinatului comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei, după ce instanța a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu. Anunțul a fost făcut pe 20 februarie de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Instituția a precizat […] The post Dosarul omorului din sectorul Râșcani: procurorii contestă arestul la domiciliu al presupusului organizator appeared first on Omniapres.
13:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a prevenit comercializarea unei cantități considerabile de produse de cofetărie neconforme, în urma unor controale desfășurate recent. Inspectorii au depistat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2 439,4 kilograme, fabricați cu ulei de palmier care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Potrivit ANSA, materia […] The post Bombe cu zahăr și contaminanți: Tone de biscuiți, retrase de la comercializare appeared first on Omniapres.
12:10
Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026: profesorii și medicii, primii vizați # Omniapres
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, a declarat că proiectul legii se află deja în dezbatere publică, iar autoritățile își propun ca actul normativ să fie definitivat până la începutul verii. „Avem primul proiect al legii salarizării și îl vom analiza în perioada următoare. Vom încerca să adoptăm această lege cât mai curând, astfel încât majorările să […] The post Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026: profesorii și medicii, primii vizați appeared first on Omniapres.
11:50
Irina Vlah: ”Promisiunile PAS din campania electorală privind aderarea la UE a fost un banal şantaj al alegătorilor pro-europeni” # Omniapres
„Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul. Iar acesta este unul cât se poate de clar şi anume că integrarea europeană nu e un obiectiv naţional, aşa cum încearcă să ne convingă guvernarea, ci o banală temă de campanie electorală, un instrument prin care […] The post Irina Vlah: ”Promisiunile PAS din campania electorală privind aderarea la UE a fost un banal şantaj al alegătorilor pro-europeni” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Rețea de asasini la comandă, destructurată în Ucraina și Moldova: până la 100 000 de dolari pentru fiecare asasinat. 10 persoane reținute. # Omniapres
O rețea criminală care pregătea asasinate la comandă împotriva unor persoane publice din Ucraina și a unor cetățeni străini a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a autorităților din Ucraina și Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar pentru fiecare omor executanților li se promiteau […] The post VIDEO // Rețea de asasini la comandă, destructurată în Ucraina și Moldova: până la 100 000 de dolari pentru fiecare asasinat. 10 persoane reținute. appeared first on Omniapres.
11:10
Președinta Maia Sandu a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a declarat […] The post VIDEO // „Hoții sunt bine antrenați” – Avertismentul Maiei Sandu privind fraudele appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
VIDEO // Andrei Spînu, despre acuzațiile că ar controla deputați și SIS: „Serios discutăm asta?” # Omniapres
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a comentat acuzațiile privind o presupusă influență pe care ar exercita-o asupra majorității parlamentare, a Serviciului de Informații și Securitate și chiar la nivelul Președinției. Întrebat câți deputați din actuala majoritate parlamentară ar controla, Spînu a respins categoric speculațiile. „Serios discutăm asta? Nici unul”, a declarat […] The post VIDEO // Andrei Spînu, despre acuzațiile că ar controla deputați și SIS: „Serios discutăm asta?” appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Renato Usatîi: Suspectul în cazul omorului din sectorul Râșcani al Capitalei, eliberat în arest la domiciliu # Omniapres
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a criticat dur decizia instanței de a schimba măsura preventivă în cazul lui Hasan Toper, bărbatul considerat organizator al unui omor deosebit de grav din sectorul Rîșcani al capitalei. Liderul Partidului Nostru, Rento Usatîi, a precizat că schimbarea măsurii preventive în cazul unei persoane implicate în organizarea unui omor grav […] The post VIDEO // Renato Usatîi: Suspectul în cazul omorului din sectorul Râșcani al Capitalei, eliberat în arest la domiciliu appeared first on Omniapres.
10:00
Tarifele la energia electrică nu vor fi majorate, susține premierul Republicii Moldova, care afirmă că, în acest moment, nu există temeiuri economice pentru o ajustare a prețurilor. Declarația a fost făcută de Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Potrivit șefului Executivului, evoluțiile economice recente indică o stabilizare a prețurilor. „Statistica arată […] The post Premierul dă asigurări: Tarifele la energia electrică nu vor crește appeared first on Omniapres.
09:10
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația […] The post Grațiere prezidențială anulată. Cine este persoana vizată de decizie appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua vine cu mișcare, inițiative și alegeri care nu mai pot fi amânate. Pentru multe zodii se conturează colaborări, recuperări de bani sau investiții importante, iar în plan personal ies la iveală adevăruri care pot consolida relațiile sau pot deschide drumuri complet noi. PEȘTI O să dați zor să vă achitați de obligații ca să […] The post Horoscop 20 februarie 2026. Bani, colaborări și pași importanți în relații appeared first on Omniapres.
19 februarie 2026
18:10
Zboruri interzise: Restricțiile pentru transportatorii din Rusia și alte țări rămân în vigoare # Omniapres
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial. Decizia menține restricțiile pentru peste 200 de companii aeriene. Lista include transportatori certificați de autorități din aproximativ 20 […] The post Zboruri interzise: Restricțiile pentru transportatorii din Rusia și alte țări rămân în vigoare appeared first on Omniapres.
17:40
Record la importuri auto în 2025: 65 000 de mașini aduse în țară. Cât a costat cel mai scump model # Omniapres
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de […] The post Record la importuri auto în 2025: 65 000 de mașini aduse în țară. Cât a costat cel mai scump model appeared first on Omniapres.
17:10
Interpreta Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție publică, pe rețelele de socializare, după ce numele său a fost menționat în scandalul izbucnit în jurul bloggeriței Daniela Costețchi, care susține că ar fi fost șantajată și amenințată. Artista respinge categoric orice implicare în cazul care a stârnit ample reacții în spațiul public, după ce […] The post Prima reacție a interpretei Iuliana Beregoi în scandalul sicriului: „Sunt nevinovată” appeared first on Omniapres.
16:30
Ambulanțele, puse la încercare de condițiile meteo: peste 2.000 de solicitări în 24 de ore # Omniapres
2.075 de solicitări, inclusiv intervenții îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, au fost înregistrate pe 18 februarie 2026 de Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Din cauza ghețușului și poleiului, în zece cazuri autosanitarele au întâmpinat dificultăți de deplasare, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru ca echipele medicale să ajungă la pacienți. Pe parcursul zilei, 273 de […] The post Ambulanțele, puse la încercare de condițiile meteo: peste 2.000 de solicitări în 24 de ore appeared first on Omniapres.
16:10
Sărbătoare dublă în familia Anastasiei Nichita. Astăzi, 19 februarie 2026, campioana noastră sărbătorește împlinirea vârstei de 27 de ani, însă atenția ei este îndreptată către o altă aniversare specială: fetița sa, Kataleya-Maria, împlinește șase luni, scrie Shok.md. Tânăra a publicat un video emoționant în care apare alături de fiica sa. Anastasia a ales să marcheze […] The post VIDEO // Anastasia Nichita, omagiată la 27 de ani: surpriza pregătită de Valeriu Mircea appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Costiuc, acuzat că a provocat bullying în cazul fetei din Ștefan-Vodă. Șeful IGP: Acest cetățean mai tare a afectat-o # Omniapres
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a dezmințit declarațiile deputatului Vasile Costiuc privind cazul unei eleve care ar fi ajuns în stare gravă la spital după consum de droguri. Potrivit acestuia, datele preliminare ale expertizei medico-legale arată că minora a ingerat medicamente, nu substanțe narcotice. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la […] The post VIDEO // Costiuc, acuzat că a provocat bullying în cazul fetei din Ștefan-Vodă. Șeful IGP: Acest cetățean mai tare a afectat-o appeared first on Omniapres.
15:10
Virusul variolei maimuței a fost depistat din nou în Republica Moldova, fiind confirmat un caz de import, după mai bine de trei ani de la ultimele îmbolnăviri. Infecția a fost confirmată prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Persoana infectată s-a adresat medicilor acuzând slăbiciune […] The post Un caz de import cu variola maimuței, depistat în Moldova appeared first on Omniapres.
14:20
VIDEO // Partidul Nostru va propunerea anularea încorporării obligatorii: ”Accentul să fie pus pe o armată bine pregătită și echipată, nu pe numărul recruților” # Omniapres
Renato Usatîi a anunțat că fracțiunea Partidului Nostru va iniția în Parlament modificări legislative pentru ca serviciul militar să fie opțional și bazat pe contract, eliminând recrutarea obligatorie a tinerilor. Deputatul a spus că este sesizat de foarte mulți tineri din țară și din diasporă, care așteaptă aceste modificări. El a subliniat că tinerii care […] The post VIDEO // Partidul Nostru va propunerea anularea încorporării obligatorii: ”Accentul să fie pus pe o armată bine pregătită și echipată, nu pe numărul recruților” appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // „Call center” pentru droguri la Chișinău: operatorii coordonau livrările prin Telegram # Omniapres
O grupare specializată în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri din Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI a fost destructurată după două luni de investigații. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Investigații, ancheta a vizat un cetățean străin în vârstă de 42 de ani, care ar fi organizat la Chișinău […] The post VIDEO // „Call center” pentru droguri la Chișinău: operatorii coordonau livrările prin Telegram appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Opoziția a depus moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: 42 de deputați au semnat # Omniapres
Un grup de 42 de deputați din opoziția parlamentară a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, solicitând audierea acestuia în plenul Parlamentului și asumarea responsabilității politice pentru situația din sistem. Inițiativa a fost anunțată de deputatul Ion Chicu, care a declarat că documentul este înaintat „din numele tuturor deputaților din opoziție”. Potrivit […] The post VIDEO // Opoziția a depus moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: 42 de deputați au semnat appeared first on Omniapres.
13:40
Restanțe uriașe la Moldovagaz: aproape 24 mii de gospodării au acumulat 51,8 milioane de lei # Omniapres
23 879 de consumatori casnici au acumulat datorii de 51,8 milioane de lei pentru gazele naturale livrate până la 1 septembrie 2025, potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie 2026. În total, restanțele față de Moldovagaz ajung la 799,7 milioane de lei, fiind înregistrați 24.337 de debitori – 23.879 consumatori casnici și 458 noncasnici. Din suma […] The post Restanțe uriașe la Moldovagaz: aproape 24 mii de gospodării au acumulat 51,8 milioane de lei appeared first on Omniapres.
13:10
UE ar putea cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în cadrul unui acord de pace pentru Ucraina # Omniapres
Uniunea Europeană intenționează să ceară retragerea trupelor rusești din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cu Ucraina. Prevederea apare într-un document distribuit statelor membre de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, scrie The Moscow Times, care citează Radio Europa Liberă. Documentul se intitulează “Interesele fundamentale […] The post UE ar putea cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în cadrul unui acord de pace pentru Ucraina appeared first on Omniapres.
12:30
Moldovenii care dețin dublă cetățenie, dintre care una a unui stat membru al Uniunii Europene, vor trebui să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra în Regatul Unit, începând cu 25 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Aeronautică Civilă, care citează informațiile comunicate de autoritățile britanice privind modificarea sistemului […] The post Moldovenii cu cetățenie UE au nevoie de ETA pentru a ajunge în Marea Britanie appeared first on Omniapres.
12:00
Irina Vlah cere răspundere penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, spune că „este inadmisibil” faptul că „pentru apelurile la lichidarea Moldovei încă nu există răspundere penală. Ca urmare, împotriva independenței țării se exprimă deja deschis persoane din cele mai înalte funcții”. În context, ea a lansat un apel către Parlament: „să extindă articolul 337 din Codul penal și să […] The post Irina Vlah cere răspundere penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
11:30
A dat lovitura în ultima zi a anului: Un bărbat din Copceac s-a pricopsit cu 500 000 de lei la loterie # Omniapres
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător, notează ziua.md. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri […] The post A dat lovitura în ultima zi a anului: Un bărbat din Copceac s-a pricopsit cu 500 000 de lei la loterie appeared first on Omniapres.
11:10
„Vreau să aflu adevărul”: mama soldatului împușcat în timpul serviciului cere explicații # Omniapres
Durere și întrebări fără răspuns în satul de baștină a soldatului care s-ar fi împușcat în timpul serviciului militar. Tânărul de 24 de ani executa serviciul militar în cadrul Armatei Naționale din anul 2020. Mama sa spune că nimic nu anunța tragedia. Cu doar câteva zile înainte de incident, băiatul fusese acasă, transmite tvn.md. Mama […] The post „Vreau să aflu adevărul”: mama soldatului împușcat în timpul serviciului cere explicații appeared first on Omniapres.
10:40
Maia Sandu, sub asediu juridic: zeci de decizii contestate în judecată în doar câțiva ani # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a inițiat nicio acțiune în instanță pe durata exercitării mandatului. Pe de altă parte, 37 de decrete și acte semnate de șefa statului au fost contestate în judecată, în perioada 2021 – 2025, a precizat Președinția, notează NewsMaker. Cele mai multe acțiuni au vizat numiri și eliberări din funcție […] The post Maia Sandu, sub asediu juridic: zeci de decizii contestate în judecată în doar câțiva ani appeared first on Omniapres.
10:10
Pentru joi, 19 februarie 2026, sunt programate întreruperi ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova, potrivit informațiilor publicate de Premier Energy. Deconectările vizează atât municipiul Chișinău, cât și suburbiile capitalei și numeroase raioane din țară, fiind necesare pentru lucrări de reparație, reconstrucție, manevre operative sau defrișarea crengilor din apropierea liniilor electrice. În […] The post Deconectări de curent, apă și gaze pe 19 februarie în capitală. Vezi adresele appeared first on Omniapres.
09:30
Toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, informează Administrația Națională a Drumurilor. Traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, după intervențiile desfășurate de echipele de drumari. În teren au acționat 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri, care au […] The post Traficul pentru camioane, reluat pe drumurile naționale appeared first on Omniapres.
09:00
O amplă operațiune a fost declanșată în această dimineață, începând cu ora 06:00, de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”. Acțiunile au loc în cadrul unei echipe comune de investigație, constituită din polițiști […] The post Complot de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în Moldova appeared first on Omniapres.
07:10
Este o zi a revelațiilor și a concluziilor necesare. Unele situații se clarifică brusc, iar adevărul iese la suprafață acolo unde au existat îndoieli sau judecăți pripite. Pentru mai multe zodii, apar recuperări financiare, decizii legate de bani și repoziționări importante atât în plan profesional, cât și personal. PEȘTI E posibil să luați bani de […] The post Horoscop 19 februarie 2026. Ziua în care se fac dreptăți și se recuperează pierderi appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.