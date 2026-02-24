Superstiții şi tradiţii de Dragobete: Cine nu respectă cel mai important obicei al zilei va avea ghinion tot anul
UNIMEDIA, 24 februarie 2026 08:10
Pe 24 februarie, este celebrat Dragobete, sărbătoarea tradițională a iubirii. Dincolo de romantism, ziua este marcată de tradiţii și superstiții transmise din generație în generație.
• • •
Acum 15 minute
08:20
Patru ani de război în Ucraina. Volodimir Zelenski, apel către Donald Trump: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” # UNIMEDIA
La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
08:10
Superstiții şi tradiţii de Dragobete: Cine nu respectă cel mai important obicei al zilei va avea ghinion tot anul # UNIMEDIA
Acum o oră
08:00
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Robert Fico a interzis furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina: Mesajul premierului slovac # UNIMEDIA
Slovacia suspendă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, în ciuda situației extrem de dificile din această țară cauzată de atacurile rusești, potrivit declarației prim-ministrului slovac, Robert Fico, citată de digi24.ro.
Acum 2 ore
07:30
Sportivii ruşi pot concura la Jocurile Paralimpice cu drapelul şi imnul naţional, în ciuda avertismentelor de boicot # UNIMEDIA
Sportivii ruşi şi belaruşi vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul şi cu imnul naţional, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC), a anunţat, luni, preşedintele acestui for, Andrew Parsons, conform Reuters, citat de digi24.ro.
07:20
Vremea în Republica Moldova se va menține astăzi instabilă, cu variații de temperatură și condiții meteo schimbătoare, cerul fiind predominant noros cu șanse de precipitații sporadice.
07:10
Lech Walesa, despre Donald Trump: „Trădător sau om extrem de inteligent. Încă nu știu care dintre ele se aplică” # UNIMEDIA
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un trădător al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider excepţional, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa, într-un interviu pentru AFP, preluată de presa română.
Acum 12 ore
22:10
(video) Olesea Stamate îi răspunde Doinei Gherman: Era de așteptat să fiu luată în seamă. Subiectul grațierii unei persoane cu legături criminale deranjează. SIS unde era?! # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate a răspuns criticilor Doinei Gherman privind grațierea unei persoane cu legături criminale, afirmând că „era de așteptat să fie luată în seamă”. Aceasta a subliniat că subiectul, deși e deranjant pentru guvernare, nu trebuie ascuns sub preș. „MAI, ANP, SIS unde erau?!”, s-a întrebat retoric ex-deputata criticând și acuzațiile privind responsabilitatea Procuraturii Generale.
21:50
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, arestat. Oficialul este acuzat că a transmis informaţii lui Epstein # UNIMEDIA
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, scrie observatornews.ro.
21:30
Mihai Popșoi, turneu diplomatic în Elveția și Austria: Care este scopul vizitei de două zile # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția, în perioada 24–25 februarie, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
21:00
„Nota de plată” a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul” # UNIMEDIA
Reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu este estimată acum la 588 de miliarde de dolari potrivit unei evaluări comune realizate de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul vine cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Rusia, scrie adevarul.ro.
20:30
(foto) Accident în centrul capitalei: Un pieton, lovit de un automobil pe strada Vasile Alecsandri # UNIMEDIA
Un pieton ar fi fost lovit de un automobil la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Alexandru Hașdeu din capitală, în această seară, 23 februarie.
20:10
„Culori care vor învinge”. Parlamentul Republicii Moldova, iluminat în albastru și galben. Mesajul lui Igor Grosu la 4 ani de război în Ucraina # UNIMEDIA
La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, Parlamentul Republicii Moldova a fost iluminat în culorile albastru și galben, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean. „Am condamnat din prima zi agresiunea brutală a Federației Ruse și rămânem fermi în sprijinul poporului ucrainean”, a declarat Igor Grosu, subliniind că Ucraina luptă „pentru libertate, pentru țară, pentru viitor”, după peste 1.400 de zile de război.
19:40
(video) Percheziții la Costești: Un Bărbat de 33 de ani, suspectat de trafic de droguri. Ce au găsit oamenii legii la domiciliul său # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din Costești, suspectat de consumul, deținerea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului.
Acum 24 ore
19:10
PG, după reacția Președinției în cazul grațierii lui Șepeli: „Informația din 2021 a vizat exclusiv protecția victimelor traficului de ființe umane” # UNIMEDIA
Procuratura Generală a venit cu noi precizări în cazul grațierii și revocării grațierii lui Nicolai Șepeli, după declarațiile apărute recent în spațiul public. Instituția susține că poziția sa oficială a fost deja expusă într-un comunicat anterior și că informațiile furnizate în 2021 au vizat exclusiv protecția drepturilor persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane.
18:50
Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mircea Snegur, în reclama unor escroci: Ademenesc moldovenii să investească în platforme frauduloase # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare, care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
18:30
Christine Lagarde are venituri de la două mari bănci, în ciuda interdicției BCE: „Propovăduieşte apa, dar bea vin”, a scris un subordonat # UNIMEDIA
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, primeşte aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaţionale (BRI), în pofida interdicţiei BCE privind plăţile de la terţi către angajaţi, scrie adevarul.ro.
18:10
(video) BMW la „super preț”: Trei străini au închiriat bolidul de 100 mii euro, apoi au vrut să-l vândă. Suspecții, puși la pământ de mascați în flagrant # UNIMEDIA
Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău.
18:00
Bolea, după perchezițiile din dosarul delapidării fondurilor din „Satul European”: Orice suspiciune va fi urmată de acțiune, am spus-o deschis primarilor # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu o reacție, după ce ofițerii CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală - percheziții și ridicări de acte - în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.
17:50
(video/foto) Alertă falsă pe viaduct: Un capac de protecție nesudat a speriat un trecător # UNIMEDIA
Un capac de protecție a cablurilor de pe viaduct a stârnit panică printre trecători și internauți, după ce un trecător a observat că nu era sudat bine și a crezut că gaura duce în gol. Filmulețul a provocat atât îngrijorare, cât și ironie pe rețelele sociale.
17:40
17:40
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026” # UNIMEDIA
Un grup de activiști britanici a afișat duminică, în Muzeul Luvru din Paris, o fotografie cu fostul prinț Andrew, făcută după arestarea sa. Imaginea, surprinsă de un fotograf Reuters și devenită virală, îl arată aplecat pe bancheta din spate a unei mașini, în timp ce este transportat de la o secție de poliție, scrie digi24.ro.
17:40
(video) Mândrie peste ocean: O violonistă moldoveancă, aplaudată la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump pentru Rusanda Panfil # UNIMEDIA
Violonista din Republica Moldova, Rusanda Panfili, a cântat în acest weekend la Cina Guvernatorilor organizată la Casa Albă. Evenimentul a fost găzduit de președintele SUA, Donald Trump, care a felicitat-o personal pentru prestația sa.
17:20
(doc) „Perdele, un covor și 100 kg de chiloți.” Moldoveni din diasporă, indignați de lista bunurilor scutite de plata importurilor, în caz că revin în țară: Idiotisme # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni din diasporă s-au arătat indignați de lista bunurilor personale introduse pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, pentru persoanele care vor să revină cu traiul în țară. „Guvernare! Voi serios ? Mergeți cu asemenea idiotisme ca motivare pentru diaspora să revină acasă?”, a comentat fosta candidată la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu.
17:10
Companiile din subordinea Moldovagaz își caută noi directori: Când vor începe concursurile # UNIMEDIA
Până la 06 martie 2026 vor demara procedurile de selectare a candidaților pentru desemnarea în calitate de directori ai întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” în bază de concurs. Deciziile necesare în acest sens au fost adoptate pe parcursul lunii februarie 2026 de către Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz”.
16:40
Zelenski propune o armată contractuală în Ucraina: În ce condiții ar putea fi creată și cine ar urma să o finanțeze # UNIMEDIA
Ucraina ar putea avea o armată contractuală, așa cum a făcut Rusia, dacă ar primi asistență financiară din partea partenerilor europeni, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat BBC, preluat de Kyiv Independent. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a impus legea marțială și mobilizarea obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, precum și pentru bărbații cu vârste de peste 18 ani, cu experiență militară. În ciuda acestui fapt, armata ucraineană continuă să se confrunte cu o penurie de personal, scrie digi24.ro.
16:20
Vadim Ceban: Gazprom a cerut active în RM, în schimbul datoriilor MoldovaGaz, dar Guvernul din 2020 a refuzat # UNIMEDIA
Gazprom și-a dorit să obțină anumite active/proprietăți din Republica Moldova, în schimbul datoriilor pe care Moldovagaz le-a avut față de compania rusească. Declarația a fost făcută la emisiunea Realitatea te privește, de președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, care a precizat că au fost mai multe solicitări de acest fel, în trecut, dar și în 2020, dar Guvernul de la Chișinău a refuzat.
16:10
Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal: 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți # UNIMEDIA
Nouăsprezece oameni au murit și alți 25 au fost răniți când un autocar a părăsit șoseaua și s-a prăbușit într-un râu, luni în zori, în vestul Nepalului, au anunțat autoritățile, transmite Reuters, citat de presa română.
16:00
(video) Teribilism în trafic: Momentul în care conducătorul unui ATV face o depășire pe contrasens, lovește bordura și se răstoarnă # UNIMEDIA
Un conducător de ATV a fost surprins în timp ce efectua o depășire pe contrasens, în capitală. După ce a revenit pe banda sa de mers, acesta a lovit bordura, a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale.
15:50
Și-a bătut concubina, apoi a sfidat ordinul de protecție: Un bărbat, condamnat la pușcărie. Ce sentință a primit # UNIMEDIA
Un bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție, anunță Procuratura Generală.
15:50
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker Martin nu avea experiență cu armele de foc și îi plăcea golful # UNIMEDIA
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine. Trump, care se află în prezent la Washington, nu era la faţa locului în acel moment. Bărbatul implicat în incidentul de duminică a fost identificat ca fiind Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, din Carolina de Nord. El fusese dat dispărut, potrivit Reuters, preluată de digi24.ro.
15:40
„Să se ocupe de violuri și droguri.” Ceban, după ce șeful IGP a spus că trotinetele sunt un pericol în trafic: A interzice e cel mai ușor # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a răspuns șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a declarat că trotinetele electrice reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră și nu ar trebui admise în traficul rutier. „În primul rând MAI trebuie să se preocupe de criminalitatea sporită - crime grave și extrem de grave, tâlhării, escrocherii, violuri, droguri”, a menționat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
15:40
Plahotniuc susține că, deși procurorii îl acuză că este beneficiarul principal al miliardului, îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți: „Nu au nicio probă pertinentă” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut drept „Furtul miliardului”. Plahotniuc a acuzat un șir de erori grave bancare, inexactități și calcule dubioase comise de procurori în dosarul în care este vizat. Potrivit lui, acuzatorii, „în multe situații ar fi dublat în mod artificial sumele din dosar” și, deși îl acuză că este beneficiarul final al miliardului furat, „îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți”, potrivit ziua.md.
15:20
(video) „N-am nicio legătură cu dosarul penal ”. O ex-jurnalistă de la Tiraspol, reținută în Ucraina pe schema asasinatelor, anunță că e la libertate. Ce mesaj a publicat pe rețele # UNIMEDIA
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un filmuleț pe rețele în care anunță că este în libertate. „Nu sunt în arest și nu am nicio legătură cu dosarul penal deschis în acest moment”, a spus aceasta.
15:00
Fundașul moldovean, Leo Saca, debut la echipa secundă a Barcelonei: Cu ce scor s-a încheiat partida # UNIMEDIA
Fundașul moldovean Leonard Saca a debutat sâmbătă, 21 februarie, pentru Barcelona Atlètic în meciul din etapa a 24-a contra formației CD Alcoyano. Jucătorul de 19 ani a intrat pe teren în minutul 57, înlocuindu-l pe Jofre Torrents. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
14:40
Regizorul serialului „Plaha” a lucrat la un proiect media finanțat de Plahotniuc. Cobileanski, dezvăluiri despre banii primiți: „Discuta cu toți tete-a-tete” # UNIMEDIA
Regizorul Igor Cobileanski, cunoscut în mod special pentru serialul „Plaha”, a explicat cum a ajuns să-l cunoască pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, când a interacționat de mai multe ori cu ex-parlamentarul. „Modalitatea lui de a convinge era de nota 10”, a declarat regizorul într-un interviu acordat Natei Albot.
14:30
Vlad Plahotniuc, primele declarații de la audieri: „Un dosar politic comandat de guvernare, care, prin declarații publice, a încălcat prezumția nevinovăției în această cauză” # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a venit, azi-dimineață, în fața instanței, acolo unde face primele declarații în dosarul în care este vizat. Fostul președinte al PDM acuză repetat guvernarea de ingerințe grave în cauza sa, în special prin presiuni asupra procurorilor și judecătorilor și prin inducerea în societate a unor narațiuni false privind așa-zisa implicare a politicianului în frauda bancară. Plahotniuc precizează că, în lipsa unei sentințe definitive, exponenții guvernării au făcut în repetate rânduri declarații publice „de învinovățire anticipată”, lucru prin care s-a încălcat prezumția nevinovăției.
14:30
„Această dată a devenit un simbol al curajului, onoarei și eroismului”: Igor Dodon, mesaj de felicitare de 23 februarie # UNIMEDIA
Igor Dodon a transmis felicitări cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, 23 februarie, adresându-se veteranilor, părinților, bunicilor și tuturor celor care au servit sau servesc în rândurile forțelor armate. Fostul șef de stat a subliniat curajul, onoarea și sacrificiul celor care și-au protejat țara și a urat sănătate, putere sufletească și prosperitate.
14:20
„Nu fac eu lucrările.” Ion Ceban, întrebat de ce strada Testemițanu, reparată în 2020, e plină de gropi: O va repara agentul economic, dacă e valabil termenul de garanție # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un comentariu privind starea străzii Nicolae Testemițanu din capitală, care deși a fost reparată în anul 2020, este plină de gropi la moment. „Este vorba despre 6 ani, sunt unele porțiuni care au ajuns să aibă anumite defecte. Este o zonă despre care cunoaștem, va intra în reparații în acest context”, a precizat edilul.
14:20
Irina Vlah: Adevărata cauză a drumurilor distruse nu este iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea domeniului cu 800 mil. lei # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață”. În context, ea lansat un apel către Guvern și Parlament să își corecteze greșeala prin adoptarea de decizii concrete.
14:10
(video) Îmbrăcat în hanorac și blugi, Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice de iarnă: Patinatorul a făcut show la „Gala Laureaților” # UNIMEDIA
Ilia Malinin a închis capitolul olimpic de la Milano cu o reprezentație memorabilă la „Gala Laureaților”. Patinatorul, care a ratat podiumul la programul liber, dar a luat aur la proba de patinaj artistic pe echipe, a ales să transforme dezamăgirea într-un mesaj sincer despre sănătatea mintală, puterea de a merge mai departe și reziliență, scrie protv.ro.
14:00
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece # UNIMEDIA
O femeie din orașul italian Viterbo, în apropiere de Roma, și-a găsit locuința răvășită și trei bărbați mascați în interior. În loc să fugă, suspecții i-au spus că au „greșit locuința”, și-au cerut scuze și au părăsit apartamentul pe ușa din față. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea celor implicați, analizând declarațiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, potrivit presei italiene, scrie digi24.ro.
14:00
Cazuri șocante la Nisporeni și Chișinău: Medici de pe ambulanță, loviți cu picioarele și amenințați cu toporul de pacienții cărora le acordau ajutor # UNIMEDIA
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță că la data de 21 februarie au fost înregistrate două cazuri grave de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, unul într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău.
13:50
Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia vineri, 20 februarie. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA chiar de acesta.
13:50
(video) Pericol pe viaduct: Un bărbat, la un pas de a cadea în gol de pe pod din cauza unui capac nesecurizat # UNIMEDIA
Un bărbat a fost la un pas de a cădea de pe un viaduct după ce un capac de siguranță nu era securizat. Incidentul a creat panică în rândul unor internauților, iar alții au ironizat pe seama incidentului.
13:30
(video) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban, întreruptă de consilierul PAS Melnic: Nu e neapărat să dați buzna așa. Ați venit să faceți show? # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 23 februarie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. La un moment dat, aceasta a fost întreruptă de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale. „Nu e neapărat să dați buzna așa, sunt la serviciu, dar dacă ați venit să faceți show...”, a comentat edilul.
13:30
Ion Ceban, după grațierea scandaloasă a unui traficant, semnată de Maia Sandu: E foarte grav. Să nu arate cu degetul la comisie, e șefă și pe Guvern, și pe Parlament # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat grațierea scandaloasă a traficantului de droguri Șepeli Nicolai Andrei, care a provocat numeroase nedumeriri în societate. „Este foarte grav când președintele țării grațiază persoane care coordonează scheme de amploare legate de droguri și pasează vina pe comisia din componența instituției prezidențiale. Așa s-a obișnuit cineva să arate cu degetul la Guvern când nu merge ceva sau la comisii, sau la Parlament. În acest stat există o verticală a puterii, care nu a existat niciodată. Președintele țării e și formal, și neformal, șef și pe Parlament, și pe Guvern, pe instituțiille din subordine, organele de drept, și poartă răspundere directă pentru cele întâmplate”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:20
13:20
(video) Un pui de maimuță, abandonat de mamă la o grădină zoologică, a cucerit internetul: Punch și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș # UNIMEDIA
Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul, după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș, scrie adevarul.ro.
13:10
Ultima oră! Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan, a fost eliberat din funcție # UNIMEDIA
Adjunctul Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, care a fost depistat în stare de ebrietate la volan, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată de Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.
