CS Universitatea Craiova a câștigat un nou meci în Superliga românească de fotbal

16:50

Schimbare de lider în clasamentul primei divizii saudite de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 22-a, Al-Nassr Er-Riad a surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Al-Hazem și cu 55 de puncte, echipa condusă de antrenorul portughez Jorge Jesus a făcut rocadă cu rivala și concitadina Al-Hilal. Ajuns la 41 de ani, lusitanul Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.