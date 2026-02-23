CS Universitatea Craiova a câștigat un nou meci în Superliga românească de fotbal
CS Universitatea Craiova a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și și-a consolidat primul loc în clasament. În etapa a 28-a, echipa portughezului Felipe Coelho a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Unirea Slobozia. La ialomițeni, moldovenii Denis Rusu și Teodor Lungu au fost integraliști. CSU Craiova a condus cu 1:0 la pauză. Vladimir Screciu a marcat în minutul 29 cu un șut de la circa 20 de metri.
Procurorul care ar fi fost prins băut la volan a fost demis: Colegiul de Disciplină și Etică a invocat „atitudine nedemnă” # Moldova1
Procurorul Ion Crișciuc, din cadrul Procuraturii Bălți, Oficiul Glodeni, a fost eliberat din funcție în urma unei decizii a Colegiului de Disciplină și Etică al Consiliului Superior al Procurorilor, aprobate la finele săptămânii trecute.
Corespondență Dan Alexe | 23 februarie 1944 - 86 de ani de la deportarea de către Stalin a cecenilor și a altor caucazieni # Moldova1
Una din ironiile sumbre, trecute neobservate, a fost coincidența - concatenarea, mai degrabă - a invadării Ucrainei de către armata lui Putin, pe 24 ianuarie 2022, la o zi numai după marea sărbătoare moștenită din URSS: aniversarea Armatei ruse, anterior a Armatei Roșii, pe 23 februarie, mare sărbătoare menținută până azi - „Ziua apărătorului Patriei” (День защитника Отечества).
Bugetul de stat va fi suplimentat cu 1.2 milioane de lei în urma acțiunilor de conformare fiscală aferente declarațiilor privind Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Totodată, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță înregistrarea a 44 de contribuabili noi ca plătitori de TVA.
R. Moldova, prezentă la discuțiile privind consolidarea mecanismelor de responsabilizare pentru încălcările comise în războiul din Ucraina # Moldova1
R. Moldova va participa la evenimente dedicate consolidării mecanismelor de responsabilizare pentru încălcările comise în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care vor fi organizate în Elveția. Țara noastră va fi reprezentată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, care va întreprinde, în perioada 24 - 25 februarie, vizite la Geneva și Berna, Elveția.
Percheziții în mai multe primării din R. Moldova: 170 de tone de asfalt în acte, 84 în teren # Moldova1
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar privind o presupusă delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură finanțate din bani naționali și externi. Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat luni, 23 februarie, zeci de percheziții în mai multe primării din R. Moldova și la sediul unui operator economic, într-o anchetă care vizează posibile fapte de corupție la executarea și recepția lucrărilor de apeduct, canalizare și reabilitare a drumurilor.
S-a tras cortina peste Jocurile Olimpice de iarnă din Italia! Ceremonia de închidere s-a desfășurat la "Arena di Verona" și a oferit un spectacol grandios # Moldova1
După săptămâni de competiții, emoții și momente memorabile, marele eveniment sportiv a ajuns la final. Întitulând-o "Frumusețe în acțiune", cereomonia de închidere a oferit diferite feluri de frumusețe prezente la Milano-Cortina 2026, de la artă la natură, relații umane și sport. Regizată de Alfredo Accatino și Adriano Martella, festivitatea a implicat 440 de artiști și muzicieni, 800 de metri pătrați de LED.
Medici loviți în față sau amenințați cu toporul: Două echipe de pe ambulanță, agresate în weekend # Moldova1
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor, în noaptea de 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Mai exact, medicii au fost loviți cu pumnii și picioarele și au fost amenințați cu un topor.
„Înfățișare hăituită”: Cernev ironizează pe seama acuzațiilor lui Constantinov, amintind că a fost condamnat pentru „escrocherii”, nu „pentru politică” # Moldova1
Dosarul în care a fost condamnat la 12 ani de închisoare fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, „nu este politic”, având la bază „escrocherii mai vechi”, care ar data din anii 2000, afirmă șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
Versiunea finală a proiectului privind reabilitarea străzii 31 August 1981 din centrul Chișinăului, porțiunea dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost recepționată de autoritățile municipale și urmează să fie prezentată public marți, 24 februarie.
Reducerea cantităților de asfalt, aplicarea unui strat mai subțire decât cel prevăzut în proiect și discuții despre sume de bani calculate „la fiecare milion” apar în interceptările din dosarul ce vizează presupusa delapidare a fondurilor destinate infrastructurii rutiere și rețelelor de apeduct și canalizare. Convorbirile publicate de Centrul Național Anticorupție în urma perchezițiilor de luni, 23 februarie, ar indica diminuarea volumului real al lucrărilor executate și eventuale înțelegeri financiare în raport cu valoarea contractelor.
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, a acuzat un proces viciat de la bun început, „prin intervenții politice” și prin „nereguli interne”.
R. Moldova și Ucraina, în „tandem” spre UE: „Nici la Bruxelles, nici la Chișinău și nici la Kiev nu se vorbește despre o decuplare” # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina se află în prezent „la același nivel” de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană și, deocamdată, nu se pune problema unei separări a celor două state în acest proces, afirmă ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
Fetiță de șapte ani, violată de un bătrân de 77 de ani: Făptașul, condamnat la 11 ani de închisoare # Moldova1
O fetiță de șapte ani dintr-un sat din centrul R. Moldova a fost violată de un vecin de 77 de ani, care a ademenit-o în locuința sa. Individul, care a profitat de faptul că minora nu conștientiza intențiile lui și a batjocorit-o, fost condamnat la 11 ani de închisoare.
Alegeri „curate”: Reprezentantul Cancelariei de Stat propune vetting pentru viitorii membri ai Consiliului Electoral de la Comrat # Moldova1
Blocajul instituțional din Găgăuzia, care împiedică organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025, ar fi cauzat de dorința liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local.
Mai multe primării din țară sunt vizate de percheziții într-o anchetă care urmărește delapidarea fondurilor destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și de canalizare.
Materiale publicitare înșelătoare, pe internet: Autoritățile avertizează că escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Moldova1
Atenție la deepfake-uri! Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează că în mediul online sunt publicate materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova pretinse oportunități de investiții prin intermediul unor platforme frauduloase. Președintele instituției, Dumitru Budianschi, avertizează că escrocii folosesc instrumente de inteligență artificială, iar falsurile sunt tot mai greu de identificat.
Avertismentul lui Volodimir Zelenski: Putin a declanșat al treilea război mondial și trebuie oprit # Moldova1
Liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l obliga să facă un pas înapoi, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenschi, într-un interviu pentru BBC.
O delegație a Comitetului pentru Afaceri Externe din Seimasul Republicii Lituania, condusă de președintele comitetului, Remigijus Motuzas, efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova.
Două persoane au murit în urma unui atac rusesc în regiunea Odesa. Dronele au lovit blocuri și infrastructură civilă # Moldova1
Cel puțin două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de duminică spre luni, 23 februarie, asupra mai multor regiuni din sudul și estul Ucrainei. Drone și bombe aeriene au lovit clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și chiar o unitate de pompieri, potrivit autorităților ucrainene.
Republica Moldova are 120 de hoteluri și 57 de complexuri turistice. Dintre acestea, cinci hoteluri sunt de cinci stele și pun la dispoziția turiștilor circa 300 de camere, iar 32 de hoteluri sunt de patru stele, cu circa 1.150 de camere.
R. Moldova și-a desemnat persoana responsabilă de proiectele privind reconstrucția Ucrainei. Ambasador: „Un economist extraordinar” # Moldova1
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1.
A treia rundă de negocieri SUA-Iran la Geneva: Teheranul propune trimiterea uraniului în străinătate pentru ridicarea sancțiunilor # Moldova1
Iranul și Statele Unite vor organiza joi, 26 februarie, la Geneva, a treia rundă de negocieri privind programul nuclear iranian, într-un moment marcat de tensiuni crescute și temeri privind riscul unui conflict militar direct. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, al cărui stat mediază discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran.
Prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău și Ungheni, construită în 2026: „Ar fi eficient”, spun oamenii # Moldova1
Republica Moldova face un pas decisiv către integrarea infrastructurii sale în rețeaua transeuropeană de transport. În acest an, va fi făcut studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată, pe segmentul Chișinău - Ungheni. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de kilometri pe oră.
Corespondență Dan Alexe | Săptămâna Ucrainei: Patru ani de la invazia rusească și un nou șantaj maghiar # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători la Kiev pentru a marca, marți, 24 februarie, al patrulea an de la declanșarea invadării Ucrainei de către Rusia.
Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a ajuns la final. În ultima zi de concurs s-au acordat medalii la 5 probe.
22 februarie 2026
Tânăr de 20 de ani, ucis la Florida. Ar fi încercat să pătrundă în curtea reședinței lui Donald Trump # Moldova1
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
Curajul de a lăsa străinătatea și de a reveni acasă: Un tânăr din Văsieni a înființat o fermă modernă de vaci # Moldova1
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
Începe Postul Paștelui | Preoți: „E perioada faptelor bune, nu doar a restricțiilor alimentare” # Moldova1
Creștinii ortodocși intră de luni, 23 februarie, în Postul Paștelui, care durează șapte săptămâni. Este considerat cel mai lung și mai riguros post din calendarul ortodox. La Piața Centrală din capitală oamenii cumpără fructe, legume și alte produse care în următoarea perioadă vor înlocui carnea și lactatele. Preoții amintesc că, pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii nu trebuie să uite de partea spirituală.
Concurs inedit la Hâncești cu declarații de dragoste, dans și alte probe. Cele mai carismatice cupluri, premiate # Moldova1
De luna dragostei, la Hâncești, s-a desfășurat un concurs inedit. A fost ales cel mai frumos cuplu de îndrăgostiți. Participanții au fost supuși unor probe de talente. Pentru unii, cel mai dificil le-a fost să-și facă în public declarații de dragoste. Evenimentul a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor de Dragobete, sărbătoare ce va fi marcată în câteva zile.
Trei echipe de elevi vor reprezenta R. Moldova la competiții de robotică în Olanda și SUA # Moldova1
Trei echipe vor reprezenta Republica Moldova la competiții internaționale de robotică, atât la nivel european, în Olanda, cât și la nivel mondial, în Statele Unite ale Americii. Câștigătorii au fost selectați în urma unui concurs în care 250 de adolescenți au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi.
Cetățeană ucraineană, arestată pentru atacul de la Lvov. Zelenski: „Planificat de Rusia, cinic și brutal” # Moldova1
Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al atacului din Lvov, considerat a fi terorist, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
În Rusia va exista un registru al femeilor însărcinate, pentru a fi monitorizată situația demografică # Moldova1
Din luna martie, în Federația Rusă va exista un registru al femeilor însărcinate. S-a relatat că registrul este creat pentru a „monitoriza situația demografică”.
EXCLUSIV | Patru ani de rezistență a Ucrainei: Liniile roșii ale păcii, trasate de ambasadorul Paun Rohovei, la Moldova 1 # Moldova1
Încetarea „completă” a focului atât „pe linia frontului, în aer, pe apă”, cât și a atacurilor asupra marilor orașe din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru „a negocia pacea fără precondiții”, afirmă ambasadorul Kievului la Chișinău, Paun Rohovei.
Solidaritate pentru poporul ucrainean | Expoziția „Răni și lumină” și recital poetic la Chișinău # Moldova1
Un dublu eveniment cultural s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. A fost inaugurată expoziția „Răni și lumină”, semnată de artista Galina Vieru. Pe fundalul lucrărilor expuse au răsunat versurile unei poete ucrainene, în recitalul susținut de actrița Alina Țurcanu. Evenimentul a constituit un gest de solidaritate cu poporul ucrainean, care continuă să reziste în fața agresiunii ruse. Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Jocurile Olimpice de iarnă: Statele Unite ale Americii au cucerit titlul olimpic în competiția masculină de hochei pe gheață # Moldova1
Echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite ale Americii a cucerit titlul olimpic după ce a învins în finală rivala Canada cu scorul de 2:1. Partida s-a disputat în SantaGiulia Arena din Milano, iar câștigătoarea a fost decisă în over-time. Americanii au început în forță, punând presiune pe prima linie a Canadei, formată din Connor McDavid, Nathan MacKinnon și Macklin Celebrini.
Parteneriatul dintre antreprenori și autorități generează locuri de muncă și rezultate concrete pentru comunitate. La Trușeni, municipiul Chișinău, este amenajată o zonă industrială destinată mai multor afaceri, printre care o fabrică de mobilă, una de textile și depozite. Primăria i-a sprijinit pe micii întreprinzători în obținerea documentelor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Printre beneficiari se numără și moldoveni care au lucrat peste hotare și au decis să se întoarcă acasă.
Agricultorii pot primi granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative în domeniul semințelor # Moldova1
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
R. Moldova va sărbători și în acest an, vinul acasă, în inima capitalei. Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), pe 3 și 4 octombrie.
Internaționalul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat primul său gol în tricoul noii sale echipe, FC Bihor Oradea. În etapa a 18-a din cea de-a doua divizie a fotbalului românesc, discipolii lui Erik Lincar au învins cu 2:1 acasă pe ASA Târgu Mureș, iar Boiciuc a deschis scorul în minutul 56. Atacantul moldovean a fost lansat pe contraatac, a scăpat lejer de un adversar după un duel umăr la umăr, apoi l-a driblat pe goalkeeperul Florin Iacob și a marcat în poarta goală.
Un tânăr de 20 de ani, ucis la Florida. Ar fi încercat să pătrundă în curtea reședinței lui Donald Trump # Moldova1
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii saudite de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 22-a, Al-Nassr Er-Riad a surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Al-Hazem și cu 55 de puncte, echipa condusă de antrenorul portughez Jorge Jesus a făcut rocadă cu rivala și concitadina Al-Hilal. Ajuns la 41 de ani, lusitanul Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.
Ungaria va bloca noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei din cauza disputei privind conducta din Ucraina # Moldova1
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că vor bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba.
Echipa națională de curling feminin a Suediei a cucerit pentru a 4-a oară titlul olimpic. În finală, scandinavele au învins la limită reprezentativa Elveției, scor 6-5.
Refugiații ucraineni protestează la Constanța împotriva războiului: „Stop crimelor, torturii și deportarea copiilor” # Moldova1
În România, peste 100 de refugiați ucraineni s-au strâns, duminică, 22 februarie, în Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina, scrie G4Media.ro. Protestatarii scandează în fața Consulatului Rusiei: Rusia - stat terorist, Putin, la tribunal.
Festivalul „Mărțișor” aduce la Chișinău nume notorii. Spectacolul „Maria Mirabela-Povestea continuă” va deschide evenimentul cultural # Moldova1
Ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va avea loc, în perioada 1-12 martie, la Chișinău. Cea de-a 60-a ediție a festivalului cultural va reuni peste 20 de evenimente: concerte simfonice, operă, balet, recitaluri camerale și proiecte speciale. Genericul din acest an este „Bucuria de a fi împreună”.
