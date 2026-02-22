Concurs inedit la Hâncești cu declarații de dragoste, dans și alte probe. Cele mai carismatice cupluri, premiate
Moldova1, 22 februarie 2026 21:50
De luna dragostei, la Hâncești, s-a desfășurat un concurs inedit. A fost ales cel mai frumos cuplu de îndrăgostiți. Participanții au fost supuși unor probe de talente. Pentru unii, cel mai dificil le-a fost să-și facă în public declarații de dragoste. Evenimentul a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor de Dragobete, sărbătoare ce va fi marcată în câteva zile.
• • •
Începe Postul Paștelui | Preoți: „E perioada faptelor bune, nu doar a restricțiilor alimentare” # Moldova1
Creștinii ortodocși intră de luni, 23 februarie, în Postul Paștelui, care durează șapte săptămâni. Este considerat cel mai lung și mai riguros post din calendarul ortodox. La Piața Centrală din capitală oamenii cumpără fructe, legume și alte produse care în următoarea perioadă vor înlocui carnea și lactatele. Preoții amintesc că, pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii nu trebuie să uite de partea spirituală.
Trei echipe de elevi vor reprezenta R. Moldova la competiții de robotică în Olanda și SUA # Moldova1
Trei echipe vor reprezenta Republica Moldova la competiții internaționale de robotică, atât la nivel european, în Olanda, cât și la nivel mondial, în Statele Unite ale Americii. Câștigătorii au fost selectați în urma unui concurs în care 250 de adolescenți au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi.
Curajul de a lăsa străinătate și de a reveni acasă: Un tânăr din Văsieni a înființat o fermă modernă de vaci # Moldova1
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
21:10
Cetățeană ucraineană, arestată pentru atacul de la Lvov. Zelenski: „Planificat de Rusia, cinic și brutal” # Moldova1
Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al atacului din Lvov, considerat a fi terorist, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
În Rusia va exista un registru al femeilor însărcinate, pentru a fi monitorizată situația demografică # Moldova1
Din luna martie, în Federația Rusă va exista un registru al femeilor însărcinate. S-a relatat că registrul este creat pentru a „monitoriza situația demografică”.
EXCLUSIV | Patru ani de rezistență a Ucrainei: Liniile roșii ale păcii, trasate de ambasadorul Paun Rohovei, la Moldova 1 # Moldova1
Încetarea „completă” a focului atât „pe linia frontului, în aer, pe apă”, cât și a atacurilor asupra marilor orașe din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru „a negocia pacea fără precondiții”, afirmă ambasadorul Kievului la Chișinău, Paun Rohovei.
Solidaritate pentru poporul ucrainean | Expoziția „Răni și lumină” și recital poetic la Chișinău # Moldova1
Un dublu eveniment cultural s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. A fost inaugurată expoziția „Răni și lumină”, semnată de artista Galina Vieru. Pe fundalul lucrărilor expuse au răsunat versurile unei poete ucrainene, în recitalul susținut de actrița Alina Țurcanu. Evenimentul a constituit un gest de solidaritate cu poporul ucrainean, care continuă să reziste în fața agresiunii ruse. Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Jocurile Olimpice de iarnă: Statele Unite ale Americii au cucerit titlul olimpic în competiția masculină de hochei pe gheață # Moldova1
Echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite ale Americii a cucerit titlul olimpic după ce a învins în finală rivala Canada cu scorul de 2:1. Partida s-a disputat în SantaGiulia Arena din Milano, iar câștigătoarea a fost decisă în over-time. Americanii au început în forță, punând presiune pe prima linie a Canadei, formată din Connor McDavid, Nathan MacKinnon și Macklin Celebrini.
Parteneriatul dintre antreprenori și autorități generează locuri de muncă și rezultate concrete pentru comunitate. La Trușeni, municipiul Chișinău, este amenajată o zonă industrială destinată mai multor afaceri, printre care o fabrică de mobilă, una de textile și depozite. Primăria i-a sprijinit pe micii întreprinzători în obținerea documentelor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Printre beneficiari se numără și moldoveni care au lucrat peste hotare și au decis să se întoarcă acasă.
Agricultorii pot primi granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative în domeniul semințelor # Moldova1
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
R. Moldova va sărbători și în acest an, vinul acasă, în inima capitalei. Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), pe 3 și 4 octombrie.
Internaționalul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat primul său gol în tricoul noii sale echipe, FC Bihor Oradea. În etapa a 18-a din cea de-a doua divizie a fotbalului românesc, discipolii lui Erik Lincar au învins cu 2:1 acasă pe ASA Târgu Mureș, iar Boiciuc a deschis scorul în minutul 56. Atacantul moldovean a fost lansat pe contraatac, a scăpat lejer de un adversar după un duel umăr la umăr, apoi l-a driblat pe goalkeeperul Florin Iacob și a marcat în poarta goală.
Un tânăr de 20 de ani, ucis la Florida. Ar fi încercat să pătrundă în curtea reședinței lui Donald Trump # Moldova1
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii saudite de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 22-a, Al-Nassr Er-Riad a surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Al-Hazem și cu 55 de puncte, echipa condusă de antrenorul portughez Jorge Jesus a făcut rocadă cu rivala și concitadina Al-Hilal. Ajuns la 41 de ani, lusitanul Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.
Ungaria va bloca noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei din cauza disputei privind conducta din Ucraina # Moldova1
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că vor bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba.
Echipa națională de curling feminin a Suediei a cucerit pentru a 4-a oară titlul olimpic. În finală, scandinavele au învins la limită reprezentativa Elveției, scor 6-5.
Refugiații ucraineni protestează la Constanța împotriva războiului: „Stop crimelor, torturii și deportarea copiilor” # Moldova1
În România, peste 100 de refugiați ucraineni s-au strâns, duminică, 22 februarie, în Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina, scrie G4Media.ro. Protestatarii scandează în fața Consulatului Rusiei: Rusia - stat terorist, Putin, la tribunal.
Festivalul „Mărțișor” aduce la Chișinău nume notorii. Spectacolul „Maria Mirabela-Povestea continuă” va deschide evenimentul cultural # Moldova1
Ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va avea loc, în perioada 1-12 martie, la Chișinău. Cea de-a 60-a ediție a festivalului cultural va reuni peste 20 de evenimente: concerte simfonice, operă, balet, recitaluri camerale și proiecte speciale. Genericul din acest an este „Bucuria de a fi împreună”.
Persoanele care trebuie să plătească prima de asigurare medicală obligatorie în Republica Moldova pot efectua plata rapid și simplu, inclusiv prin intermediul aplicației EVO, direct de pe telefonul mobil, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Oamenii legii au descins în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 februarie, într-un imobil, unde ar fi fost organizată o speluncă destinată consumului de droguri. Cinci persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea locului.
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Lvov, din vestul Ucrainei, în noaptea de duminică, 22 februarie. Procuratura regională din Lvov a declarat că a deschis o anchetă privind „un act terorist care a provocat consecințe grave”, dar a adăugat că circumstanțele nu sunt clare. Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții, notează Unian.
Ucraina acuză Slovacia și Ungaria de șantaj, după avertismentul de sistare a furnizării energiei electrice # Moldova1
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială # Moldova1
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială. Despre aceasta a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după întrevederea cu omologul său cipriot, Marinos Moushouttas, precum și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. Documentul ar urma să ofere garanții suplimentare cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în Cipru.
Ucraina a cucerit peste 200 de kilometri pătrați de la ruși, cel mai rapid progres din ultimii 2.5 ani # Moldova1
Ucraina a înregistrat săptămâna trecută cel mai rapid progres pe câmpul de luptă din ultimii 2.5 ani. Ucrainenii au recucerit 201 kilometri pătrați de la Rusia, profitând de închiderea sistemului Starlink pentru forțele rusești, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
Peste 1.360 de locuri vacante pentru tinerii profesori: 624 în mediul urban, 741- în sate # Moldova1
Peste 1.360 de funcții didactice sunt vacante în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) îndeamnă absolvenții de la colegiile și facultățile pedagogice, precum și studenții anilor terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de învățământ general din țară.
Tânărul din scaunul cu rotile care a învățat online la o școală profesională: „Școlile nu sunt gata să ne primească” # Moldova1
Accesibilitatea redusă rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru persoanele cu dizabilități. Lipsa accesului la clădiri publice constituie o problemă constantă pentru cei cu nevoi speciale, care trebuie să depindă mereu de cineva.
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineața, 22 februarie, Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții, notează Unian.
Vârstnicii și persoanele cu dizabilități din Ungheni merg cu taxiul social la instituțiile publice # Moldova1
Primăriile din țară pun tot mai mult accent pe proiecte sociale. La Ungheni, de exemplu, există un serviciu de taxi social. Vârstnicii sau persoanele cu dizabilități pot călători gratuit până la oficiul poștal, la farmacie sau la policlinică. Primăria Ungheni a lansat acest program acum aproape doi ani, iar de atunci, numărul beneficiarilor a crescut constant. În perioada rece, șoferii efectuează mai multe curse, pentru că vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități le este mai dificil să se deplaseze.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina, la final. Ceremonia de închidere, astăzi, în direct la Moldova 2 # Moldova1
Jocurile Olimpice de iarnă au ajuns la final, după 3 săptămâni de competiții. În această seară, ceremonia de închidere se va desfășura la "Arena di Verona", un amfiteatru roman situat în centrul orașului din nordul Italiei.
Patru ani de război în Ucraina | Ambasadorul Paun Rohovei, în exclusivitate la Moldova 1: „Suntem pregătiți pentru a obține pacea” # Moldova1
Ucrainenii sunt „pregătiți pentru a obține pacea”, iar primele lucruri pe care Ucraina vrea să le obțină la negocierile de pace cu Federația Rusă și Statele Unite ale Americii, aflate în plină desfășurare, țin de „oprirea completă a focului”, după care obținerea garanțiilor de securitate.
Penultima zi de concurs de la Olimpiada Albă va intra în istorie. A fost ziua în care norvegianul Johannes Klaebo a doborât un record vechi de 46 de ani la Jocurile Olimpice de iarnă. În urma victoriei sale în proba de 50 de kilometri start grupat, în stil clasic, Klaebo a depășit un record care rezistase aproape jumătate de secol.
Ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul din Cimișlia: „Una este să răsfoiești cărți, cu totul altceva să respiri aerul istoriei” # Moldova1
De Ziua Internațională a Ghidului de Turism, mai mulți ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Cimișlia, un reper important al culturii orașului. Fondatorul muzeului este singurul meșter din țară care sculptează în oase de bovine. De aproape 30 de ani, Alexandru Bulat își dedică viața conservării patrimoniului.
Ucraina, fără căldură și lumină, iar stațiile de metrou au devenit adăposturi: „Trăim vremuri grele” # Moldova1
Atacurile necontenite ale armatei ruse au provocat în Ucraina o criză energetică fără precedent. Toate centralele termice și hidroelectrice majore au suferit avarii grave și producția de energie a fost înjumătățită. Orașele se confruntă cu pene de curent, alimentarea cu energie termică este întreruptă frecvent și oamenii suferă de frig în propriile case. Locuitorii orașului Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului. Stațiile de metrou au devenit adăposturi în care oamenii merg pentru a supraviețui în timpul atacurilor și pentru a se încălzi.
Cu o săptămână înainte de venirea primăverii, la Chișinău se organizează târguri de mărțișoare. Pe parcursul întregii ierni, meșterițele au lucrat cu migală pentru a crea piese deosebite, unele adevărate opere de artă, care ajung la 300 de lei. Locuitorii capitalei păstrează cu drag tradiția de a oferi mărțișoare rudelor și prietenilor, ca simbol al primăverii și al prieteniei. Cei care vor să ofere daruri speciale, pot cumpăra, pe lângă mărțișoare, dulciuri, ceaiuri sau fructe moldovenești. De toate se găsesc la târgurile din Chișinău.
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă, 21 februarie, un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE.
În serele din întreaga țară, a început cultivarea răsadului, un pas esențial pentru viitoarele culturi. Semințele de roșii, ardei, vinete sau varză sunt alese cu grijă, pentru a asigura plante viguroase și recolte bogate în sezonul următor. Legumicultorii depun eforturi considerabile și pentru încălzirea serelor. Din cauza costurilor ridicate, unii folosesc sobe.
Campionat de robotică la Chișinău: 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au prezentat invențiile # Moldova1
Un număr de 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au pus la încercare ingeniozitatea în cadrul campionatului „FIRST Tech Challenge”. Participanții au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi. Organizați în echipe, adolescenții nu doar că au proiectat roboții, dar au și gestionat bugete, au căutat sponsori și și-au împărțit responsabilitățile, exact ca într-un startup.
De la cozonacii bunicii din Orac la brutăriile din Bruxelles. Povestea moldovencei Senina Cojocari # Moldova1
O moldoveancă originară din Chișinău a reușit să transforme amintirile copilăriei petrecute la bunica sa, în satul Otac, raionul Leova, într-o afacere de succes la Bruxelles. De trei ani, Senina Cojocari conduce două brutării artizanale, unde pâinea cu maia naturală și produsele făcute manual au devenit semnătura sa.
O nouă rundă de negocieri trilaterale ar putea avea loc în următoarele zece zile la Geneva # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un acord cu Rusia și Statele Unite pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele anterioare, relatează agenția EFE.
Controale în localuri din capitală. Au fost depistate substanțe narcotice: trei persoane, reținute # Moldova1
Poliția a intervenit în mai multe localuri de agrement din capitală, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 februarie. Au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la consumul de droguri.
Liga nord-americană de baschet masculin: Los Angeles Lakers i-au învins pe Los Angeles Clippers # Moldova1
Meci electrizant în Liga nord-americană de baschet masculin. Los Angeles Lakers i-au învins pe concitadinii lor de la Los Angeles Clippers cu scorul de 125:122. Lakers, care au jucat pe teren propriu, au făcut diferența grație unei prestații extraordinare a vedetei lor, Luka Dončić. Slovenul, care nu mai evoluase în ultimele 4 meciuri în tricoul „galben-violet", de data asta a înscris 38 de puncte, a dat 11 pase decisive și a recuperat 6 mingi.
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
