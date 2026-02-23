Filmat în secret de un profesor, documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin” a câștigat premiul BAFTA

19:50

Un dublu eveniment cultural s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. A fost inaugurată expoziția „Răni și lumină”, semnată de artista Galina Vieru. Pe fundalul lucrărilor expuse au răsunat versurile unei poete ucrainene, în recitalul susținut de actrița Alina Țurcanu. Evenimentul a constituit un gest de solidaritate cu poporul ucrainean, care continuă să reziste în fața agresiunii ruse. Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.