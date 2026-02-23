Procuratura Generală a Moldovei este îndemnată să ofere date privind decesul militarilor
Noi.md, 23 februarie 2026 12:00
Fostul procuror general al Moldovei, deputatul în Parlamentul RM, Alexandr Stoianoglo, s-a adresat oficial Procuraturii Generale cu solicitarea de a oferi date privind decesul militarilor.Potrivit acestuia, în baza informațiilor publice, doar în ultimii doi ani au fost semnalate cel puțin 8 decese în rîndul militarilor din Forțele Armate. În același timp, despre aceste tragedii aflăm aproape e
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
12:00
Zeci de percheziții în mai multe primării, într-un dosar de delapidare a fondurilor. Cinci persoane, reținute # Noi.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură.Potrivit informațiilor oficiale, ofițerii CNA și procurorii au efectuat zeci de percheziții și ridicări de documente în mai multe primării din centrul, nord
12:00
Carabinierii au fost la datorie și în zilele de odihnă, intervenind în mai multe situații pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, anunță Inspectoratul General de Carabinieri.Potrivit instituției, un echipaj aflat în misiune în orașul Ungheni a intervenit pentru a ajuta un șofer al cărui automobil luneca pe carosabil și nu mai putea continua deplasarea în condiții de siguranț
12:00
Elevii clasei a X-a de la IP Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Florești au efectuat o vizită la Judecătoria Soroca, în cadrul unei activități dedicate familiarizării tinerilor cu activitatea sistemului judiciar.Potrivit instituției, liceenii au fost ghidați de judecătoarea Ramona Moșneguțu, care le-a prezentat rolul instanței de judecată, atribuțiile judecătorului și responsabilitățile celorla
12:00
Fostul procuror general al Moldovei, deputatul în Parlamentul RM, Alexandr Stoianoglo, s-a adresat oficial Procuraturii Generale cu solicitarea de a oferi date privind decesul militarilor.Potrivit acestuia, în baza informațiilor publice, doar în ultimii doi ani au fost semnalate cel puțin 8 decese în rîndul militarilor din Forțele Armate. În același timp, despre aceste tragedii aflăm aproape e
Acum o oră
11:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a avenit cu o avertizare către cetățțeni, notează Noi.md.În contextul prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 23 februarie – 2 martie 2026, care indică creșterea temperaturii aerului și topirea treptată a formațiunilor de gheață pe unele sectoare ale rîurilor Nistru și Prut, precum și pe rîurile mici și lacu
11:30
Vlad Plahotniuc a fost adus astăzi din nou în fața magistraților. În cadrul ședinței de judecată, el a făcut mai multe declrații, notează Noi.md.Vlad Plahotniuc a făcut mai multe declarații la ședința de judecată de astăzi. Potrivit acestuia, dosarul lui înseamnă, de fapt, o manevră a clasei politice, care vrea să distragă astfel atenția populației de la problemele reale din țară.{{863419}
11:30
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a venit cu precizări referitoare la reacțiile publice generate de grațierea condamnaților.Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, deputata a subliniat că este membră a Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, care funcționează pe lîngă Președintele Republicii Moldova, însă nu a participat la ședința co
11:30
Peste 60 de milioane de locuitori din nord-estul SUA s-au pomenit în zona cu stare de urgență din cauza ninsorilor puternice.Starea de urgență a fost declarată în Delaware, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania și Rhode Island.Măsurile au atins peste 60 de milioane de persoane, informează Noi.md, cu referire la oxu.az. Meteorologii au avertizat că în noaptea de duminică spr
11:30
Ambasada Qatarului a marcat începutul lunii sfinte Ramadan printr-un dineu oficial la Chișinău # Noi.md
Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a organizat un dineu oficial cu ocazia începerii lunii sfinte Ramadan, marcînd astfel una dintre cele mai importante perioade din calendarul islamic. Un eveniment similar a avut loc și pe 20 februarie, în contextul promovării dialogului intercultural și al consolidării relațiilor diplomatice.La Iftar, masa tradițională de seară din timpul Ramadanulu
11:30
În gospodăria familiei Cotorobai, din satul Țînțăreni, porumbeii sînt crescuți și alintați precum cele mai îndrăgite animale de companie.Ana Cotorobai din satul Țînțăreni, Anenii noi, a început să crească porumbei, cînd a ieșit la pensie. Acum, are în ogradă vreo 40.{{845259}}„Soțul se ducea pe la piață. Odată a venit cu o pereche frumoasă, parcă erau niște mirese, tare mi-au plăcut”, spun
Acum 2 ore
11:00
Aproximativ 500 de pasageri au fost nevoiți să petreacă noaptea în avioane la aeroportul din München, Germania, din cauza unei ninsori puternice.Despre aceasta au comunicat reprezentanții celei mai mari companii aeriene germane, Lufthansa. Zborurile lor, programate pentru joi seara, au fost anulate din cauza ninsorii abundente din noaptea de joi spre vineri. În acel moment, toți pasagerii se a
11:00
Instituția prezidențială de la Chișinău a oferit precizări de ultimă oră în cazul controversat al lui Nicolai Andrei Șepeli, fost condamnat în Federația Rusă.Deși inițial a fost grațiat sub prezumția de „victimă a traficului de ființe umane”, acesta este acum vizat de acuzații grave privind implicarea într-un grup criminal organizat specializat în asasinate pe teritoriul Ucrainei.Potrivit
11:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a avenit cu o avertizare către cetățțeni, notează Noi.md.În contextul prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 23 februarie – 2 martie 2026, care indică creșterea temperaturii aerului și topirea treptată a formațiunilor de gheață pe unele sectoare ale rîurilor Nistru și Prut, precum și pe rîurile mici și lacu
11:00
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania desfășoară, în perioada 23–25 februarie, o vizită în țara noastră, notează Noi.md.Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas.{{863262}}Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Parlame
10:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală – percheziții și ridicări de acte – în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.Dosaru
10:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua rutieră națională sînt practicabile.Partea carosabilă este uscată sau umedă pe întreg teritoriul țării, iar pe anumite sectoare se înregistrează porțiuni cu omăt. Circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului de iarnă, notează Noi.md.{{866430}}Pentru si
10:30
Astăzi marcăm începutul Postului Mare. Zgomotul Săptămînii Albe a rămas în urmă, focurile de tabără s-au stins și am intrat într-un spațiu de liniște.A sosit timpul, care în tradiția bisericească este numit „primăvara sufletului”. Acestea sunt cele patruzeci de zile (și Săptămîna Patimilor) în care noi de bună voie facem o pauză, pentru a auzi ceva în afară de zgomotul propriilor dorințe și a
Acum 4 ore
10:00
Frontiera sub presiunea fluxului de oameni: Peste 54.000 de traversări! Vezi cum eviți aglomerația # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) raportează un flux constant de călători pentru ziua de 22 februarie 2026.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 54.597 de traversări ale persoanelor și 11.257 de treceri ale unităților de transport, cifre ce reflectă o activitate intensă la punctele de control vamal.Cea mai mare presiune a fost resimțită la Aeroportul Internațional
09:30
O defecțiune, un accident sau o ninsoare puternică pot opri mașina exact când te grăbești. În astfel de momente contează să știi rapid pe cine să suni și cum să rezolvi situația fără stres. Evacuatormoldova.md îi ajută pe șoferi din Chișinău și din întreaga țară atunci când automobilul nu mai poate continua deplasarea. Serviciul este adaptat pentru diferite tipuri de vehicule și est
09:30
Complexul Turistic „Valul lui Traian” din orașul Leova prinde contur. Cele zece spații de cazare în corturi tip sferă au fost deja instalate.Proiectul a fost lansat de Primăria Leova în cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului și a unui program de revitalizare a zonei. Are o valoare de aproape 16 milioane de lei și va promova patrimoniul natural și istoric al zonei, precum și
09:30
Republica Moldova își confirmă statutul de pepinieră de talente în tehnologie. În urma finalei naționale a campionatului FIRST Tech Challenge, desfășurată în acest weekend, trei echipe de elevi au obținut biletul către arenele internaționale din Olanda și Statele Unite ale Americii (Houston).Evenimentul, care a reunit peste 250 de adolescenți din întreaga țară, a testat abilitățile de proiecta
09:00
Exodul inversat: Un tînăr din Ialoveni transformă banii munciți în străinătate într-o fermă modernă de bovine # Noi.md
Valentin Tabac, un tînăr din satul Văsieni, demonstrează că agricultura poate fi o afacere de viitor în Republica Moldova.După ce a muncit alături de tatăl său în podgoriile din Europa, acesta s-a întors acasă pentru a pune bazele unei ferme de vaci de înaltă productivitate, utilizînd fonduri proprii și subvenții de stat.De la viticultură în străinătate la business zootehnic acasă, notează
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria.Evenimentul, organizat la Casa Albă, face parte din seria întîlnirilor ofic
09:00
Astăzi, creștinii ortodocși pășesc în prima zi a Postului Paștelui, cel mai lung și riguros parcurs de purificare spirituală din an.Dincolo de dimensiunea religioasă, specialiștii în sănătate avertizează că trecerea bruscă la un regim alimentar restrictiv, pe fondul schimbărilor sezoniere, poate fi un stres major pentru organism dacă nu este gestionată corect.Cine ar trebui să evite restr
08:30
Prima linie electrificată Chișinău-Ungheni promite viteze de 140 km/h și conexiune rapidă cu Europa # Noi.md
Republica Moldova face un pas istoric pentru modernizarea infrastructurii de transport.În 2026, autoritățile demarează studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată pe segmentul Chișinău-Ungheni, proiect ce va alinia țara la standardele transeuropene și va reduce semnificativ timpii de călătorie către România.{{866417}}Adio schimbării boghiurilor: Con
08:30
Dragostea și tradiția, celebrate la Hâncești: Cine sunt câștigătorii concursului dedicat sărbătorii de Dragobete # Noi.md
Hînceștiul a îmbrăcat haine de sărbătoare în „luna iubirii”, găzduind un concurs inedit dedicat celor mai carismatice cupluri de tineri.Evenimentul, desfășurat sub semnul Dragobetelor, a pus la încercare nu doar talentele artistice ale participanților, ci și curajul acestora de a-și exprima public sentimentele.{{866116}}Competiția a reunit tineri cu vîrste între 14 și 20 de ani, care au
Acum 6 ore
08:00
Începe Postul Paștelui: Credincioșii, îndemnați să prioritizeze curățenia sufletească în fața restricțiilor alimentare # Noi.md
Luni, 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Mare, cea mai lungă și aspră perioadă de pregătire din calendarul bisericesc. Timp de șapte săptămîni, pînă la sărbătoarea Învierii Domnului, credincioșii sînt chemați nu doar la abstinență alimentară, ci și la introspecție și fapte de caritate.Agitație în piețe înainte de „Primăvara Duhovnicească”În ajunul postului, forfota a cuprins
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene circa 2 bani, iar dolarului american – mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1936 lei pentru un euro (+1,92 bani
07:30
"Nu există vid în natură. O axiomă simplă, dar care descrie perfect agonia prin care trece astăzi principalul for științific al Republicii Moldova". Despre aceasta scrie în rețelele sociale fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."Asistăm la un spectacol greu de înțeles: euforia celor ce reprezintă Academia de Științe a Moldovei față de intenția statului român de a desc
07:30
Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil. Pe parcursul zilei sînt posibile precipitații slabe, în principal sub formă de ploaie.Pe drumuri se va semnala ghețuș. Izolat se va forma ceață și polei slab. Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... 0°C.În centru se așteaptă +3..
07:00
Ian Lisnevschi: "Am ales politicieni ce tratează simptomele, dar nu vindecă boala" # Noi.md
Sociologul Ian Lisnevchi a comentat aspirațiile Moldovei de a se alătura Europei în cadrul emisiunii televizate „Fiodorova Show”. El a spus că copierea orbește a unor modele străine nu ia în considerare circumstanțele unice ale țării, notează Noi.md.Reflectînd asupra încercărilor de a adopta experiența altor țări, sociologul a remarcat că politicienii uită de circumstanțele unice ale Moldovei.
07:00
Ilie Bricicaru: "Cît timp Fondul Rutier nu va servi pentru îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere?" # Noi.md
"Cît timp încă Fondul Rutier va fi sursă pentru plăți sociale, și nu va servi exclusiv îmbunătățirii siguranței infrastructurii rutiere?". Declarația a fost făcută în rețelele sociale de către Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, notează Noi.md."Doar circa 1/3 din taxele și impozitele con
06:30
În cadrul unei conferințe de presă organizate împreună cu membrii partidului Alianța ”MOLDOVENII”, Elena Mărgineanu, Conferențiar universitar, Doctor în drept și Membru al Consiliului Politic Național, a lansat critici la adresa reformei administrației publice locale elaborată de Cancelaria de Stat, afirmînd că documentele strategice conțin riscuri majore insuficient discutate în spațiul public.
Acum 8 ore
06:00
Marți, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, marţi, 24 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:{{844951}}-str. Sf.Vineri 16-16 A; N.Testemiţeanu 24/1-24/3;Vl.Korolenco 61/2-61/3.Măsura va fi luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi co
05:30
Fundația EcoDava avertizează asupra riscurilor microplasticului și cere un program național de reducere a plasticului # Noi.md
Fundația Ecologică EcoDava solicită autorităților elaborarea urgentă a unui program național complex de reducere a utilizării plasticului, avertizînd că microplasticul a devenit un pericol real pentru mediu și sănătatea populației.Potrivit organizației, plasticul utilizat pe scară largă pentru ambalaje, sticle și produse alimentare nu dispare după utilizare, ci se fragmentează în particule de
05:00
Un proiect de control al populației de porumbei va fi lansat la Cracovia, în Polonia. Boabele de porumb îmbibate cu contraceptive vor fi plasate în hrănitoare pentru porumbei, potrivit site-ului web al administrației orașului.Hrana va fi distribuită în zonele cu cele mai mari concentrații de porumbei.{{862479}}Administrația a declarat că scopul proiectului este de a reduce răspîndirea boli
04:30
În oncologie, timpul este un factor extrem de important, deoarece cancerul nu este o condamnare. Este important de depistat boala într-un stadiu în care încă se mai poate face ceva și poate fi prevenit un deznodămînt trist.Despre acest lucru a vorbit medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul N4, relatează Noi.md.
Acum 12 ore
04:00
Pe 7 martie 1949, cercetătorii de pe nava Atlantis au făcut experimente acustice în largul coastei Bermudelor. Un microfon subacvatic a înregistrat sunete neobișnuite pe care experții nu au putut să le identifice la momentul respectiv.Semnalul a fost transferat pe un disc de plastic și arhivat. Aproape opt decenii mai tîrziu, cercetătorii de la Institutul Oceanografic Woods Hole au descoperit
03:00
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat că Forța de autoapărare aeriană va fi reorganizată într-o forță aerospațială.„Forța de autoapărare aeriană va fi reorganizată într-o forță aerospațială de autoapărare.În același timp, va fi creată o nouă unitate de operațiuni spațiale”, a declarat șeful guvernului, relatează Noi.md, citînd oxu.az.
02:00
Consiliul Local Amsterdam a interzis publicitatea pentru produsele care conțin combustibili fosili și carne.Aceasta înseamnă că, începînd cu 1 mai anul acesta, publicitatea pentru zboruri, mașini pe benzină și motorină, încălzitoare pe gaz și orice produse din carne nu va mai fi permisă pe străzile orașului sau în transportul public.{{864905}}Potrivit Statistics Netherlands, aproximativ 95
01:00
Regizorul filmelor Terminator, Titanic și Avatar, James Cameron, i-a trimis o scrisoare senatorului american Mike Lee, criticînd planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD).„Cred cu tărie că vînzarea propusă a WBD către Netflix ar fi un dezastru pentru afacerea de distribuție cinematografică, căreia i-am dedicat întreaga viață.{{859848}}Desigur, toate filmele mele sînt difuzat
00:30
Ultimele opere ale lui Michelangelo Buonarroti au supraviețuit și nu au fost distruse de maestru înainte de moartea sa, așa cum se credea anterior. Aceasta este concluzia la care a ajuns cercetătoarea din Italia, Valentina Salerno.Lucrările sale au fost susținute de înalți oficiali ai Vaticanului și de cercetători autorizați. În lucrarea sa, „Ultimele zile ale lui Michelangelo”, Salerno recons
00:00
În recrutarea pentru companiile sale, Elon Musk spune că CV-ul nu e decisiv. Adevărata selecție se face altfel.În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este ușoară, spune miliardarul Elon Musk. În primii ani ai SpaceX, Musk a intervievat personal mii de candidați.{{863490}}Pe măsură ce compania a crescut, timpul nu i-a mai permis să facă asta, iar astăz
Acum 24 ore
23:00
Un diamant deosebit de mare, de calitate superioară, cu o greutate de 228,62 carate, a fost extras la zăcămîntul Vladimir Grib din regiunea Arhanghelsk din Rusia.Aceasta este prima piatră de peste 50 de carate descoperită în 2026.Acest cristal este primul diamant deosebit de mare extras în acest an și a 52-a piatră unică recuperată la zăcămîntul Vladimir Grib, relatează Noi.md, citînd oxu.
22:00
Charlotte Meyer, locuitoare a orașului olandez Zutphen, a moștenit de la bunicul ei o colecție de 35 de gravuri originale ale celebrului Rembrandt van Rijn, despre a căror autor nu o cunoștea de mult timp.„Este o poveste atît de frumoasă, genul la care poți doar visa. Înainte, nimeni nu era interesat de gravurile pe metal. Nu erau considerate ceva special”, a spus Meyer.{{866125}}Potrivit
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat stare de urgență în Washington, D.C., din cauza unei deversări de ape uzate în rîul Potomac.Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA) a anunțat acest lucru. „Trump a aprobat declararea stării de urgență în Districtul Columbia”, se arată în comunicat.{{865972}}Agenția a menționat că deversarea de ape uzate în rîu continuă să aibă un im
20:00
Gheața a acoperit întregul Golf al Finlandei, a relatat sîmbătă Alexander Kolesov, șeful Centrului Hidrometeorologic din Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, Rusia.„Vremea calmă și geroasă din ultimele zile a permis ca întregul Golf al Finlandei să înghețe, acesta fiind complet acoperit de gheață.{{865934}}Gheață tînără este prezentă la gura golfului timp de două sau trei zile; este des
18:30
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova, pentru anul 2026, notează Noi.md.Tinerii cercetători care vor beneficia de Bursa de excelență a guvernului sînt:{{865987}}Dorin Jelaga– anul II, programul de doctorat Psihiatrie
18:00
Cei peste 70 de beneficiarii ai Programului de Microcalificare „Multimedia Design”, au început cursul de micromaster dezvoltat în cadrul Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universitatea de Stat din Moldova (USM), notează Noi.md.La evenimentul de lansare au participat decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, Victoria Bulicanu, șeful Departamentului Jurn
18:00
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova a primit echipament de detecție și identificare a organismelor invazive alogene, în valoare de peste un milion de lei, ce va fi folosit la monitorizarea speciilor invazive și metode moderne de detecție moleculară, pentru protecția resurselor biologice ale țării noastre.Echipamentul, în valoare de 1003818 lei, include cabinet de sigura
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.