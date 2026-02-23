Lupta cu corupție în cifre: peste zece milioane de lei sechestre doar într-o săptămînă

00:30

Ultimele opere ale lui Michelangelo Buonarroti au supraviețuit și nu au fost distruse de maestru înainte de moartea sa, așa cum se credea anterior. Aceasta este concluzia la care a ajuns cercetătoarea din Italia, Valentina Salerno.Lucrările sale au fost susținute de înalți oficiali ai Vaticanului și de cercetători autorizați. În lucrarea sa, „Ultimele zile ale lui Michelangelo”, Salerno recons