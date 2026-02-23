În Cracovia, va fi controlată populația de porumbei
Noi.md, 23 februarie 2026 05:00
Un proiect de control al populației de porumbei va fi lansat la Cracovia, în Polonia. Boabele de porumb îmbibate cu contraceptive vor fi plasate în hrănitoare pentru porumbei, potrivit site-ului web al administrației orașului.Hrana va fi distribuită în zonele cu cele mai mari concentrații de porumbei.{{862479}}Administrația a declarat că scopul proiectului este de a reduce răspîndirea boli
Fundația EcoDava avertizează asupra riscurilor microplasticului și cere un program național de reducere a plasticului
Fundația Ecologică EcoDava solicită autorităților elaborarea urgentă a unui program național complex de reducere a utilizării plasticului, avertizînd că microplasticul a devenit un pericol real pentru mediu și sănătatea populației.Potrivit organizației, plasticul utilizat pe scară largă pentru ambalaje, sticle și produse alimentare nu dispare după utilizare, ci se fragmentează în particule de
În oncologie, timpul este un factor extrem de important, deoarece cancerul nu este o condamnare. Este important de depistat boala într-un stadiu în care încă se mai poate face ceva și poate fi prevenit un deznodămînt trist.Despre acest lucru a vorbit medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul N4, relatează Noi.md.
Pe 7 martie 1949, cercetătorii de pe nava Atlantis au făcut experimente acustice în largul coastei Bermudelor. Un microfon subacvatic a înregistrat sunete neobișnuite pe care experții nu au putut să le identifice la momentul respectiv.Semnalul a fost transferat pe un disc de plastic și arhivat. Aproape opt decenii mai tîrziu, cercetătorii de la Institutul Oceanografic Woods Hole au descoperit
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat că Forța de autoapărare aeriană va fi reorganizată într-o forță aerospațială.„Forța de autoapărare aeriană va fi reorganizată într-o forță aerospațială de autoapărare.În același timp, va fi creată o nouă unitate de operațiuni spațiale”, a declarat șeful guvernului, relatează Noi.md, citînd oxu.az.
Consiliul Local Amsterdam a interzis publicitatea pentru produsele care conțin combustibili fosili și carne.Aceasta înseamnă că, începînd cu 1 mai anul acesta, publicitatea pentru zboruri, mașini pe benzină și motorină, încălzitoare pe gaz și orice produse din carne nu va mai fi permisă pe străzile orașului sau în transportul public.{{864905}}Potrivit Statistics Netherlands, aproximativ 95
Regizorul filmelor Terminator, Titanic și Avatar, James Cameron, i-a trimis o scrisoare senatorului american Mike Lee, criticînd planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD).„Cred cu tărie că vînzarea propusă a WBD către Netflix ar fi un dezastru pentru afacerea de distribuție cinematografică, căreia i-am dedicat întreaga viață.{{859848}}Desigur, toate filmele mele sînt difuzat
Ultimele opere ale lui Michelangelo Buonarroti au supraviețuit și nu au fost distruse de maestru înainte de moartea sa, așa cum se credea anterior. Aceasta este concluzia la care a ajuns cercetătoarea din Italia, Valentina Salerno.Lucrările sale au fost susținute de înalți oficiali ai Vaticanului și de cercetători autorizați. În lucrarea sa, „Ultimele zile ale lui Michelangelo”, Salerno recons
În recrutarea pentru companiile sale, Elon Musk spune că CV-ul nu e decisiv. Adevărata selecție se face altfel.În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este ușoară, spune miliardarul Elon Musk. În primii ani ai SpaceX, Musk a intervievat personal mii de candidați.{{863490}}Pe măsură ce compania a crescut, timpul nu i-a mai permis să facă asta, iar astăz
Un diamant deosebit de mare, de calitate superioară, cu o greutate de 228,62 carate, a fost extras la zăcămîntul Vladimir Grib din regiunea Arhanghelsk din Rusia.Aceasta este prima piatră de peste 50 de carate descoperită în 2026.Acest cristal este primul diamant deosebit de mare extras în acest an și a 52-a piatră unică recuperată la zăcămîntul Vladimir Grib, relatează Noi.md, citînd oxu.
Charlotte Meyer, locuitoare a orașului olandez Zutphen, a moștenit de la bunicul ei o colecție de 35 de gravuri originale ale celebrului Rembrandt van Rijn, despre a căror autor nu o cunoștea de mult timp.„Este o poveste atît de frumoasă, genul la care poți doar visa. Înainte, nimeni nu era interesat de gravurile pe metal. Nu erau considerate ceva special”, a spus Meyer.{{866125}}Potrivit
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat stare de urgență în Washington, D.C., din cauza unei deversări de ape uzate în rîul Potomac.Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA) a anunțat acest lucru. „Trump a aprobat declararea stării de urgență în Districtul Columbia”, se arată în comunicat.{{865972}}Agenția a menționat că deversarea de ape uzate în rîu continuă să aibă un im
Gheața a acoperit întregul Golf al Finlandei, a relatat sîmbătă Alexander Kolesov, șeful Centrului Hidrometeorologic din Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, Rusia.„Vremea calmă și geroasă din ultimele zile a permis ca întregul Golf al Finlandei să înghețe, acesta fiind complet acoperit de gheață.{{865934}}Gheață tînără este prezentă la gura golfului timp de două sau trei zile; este des
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova, pentru anul 2026, notează Noi.md.Tinerii cercetători care vor beneficia de Bursa de excelență a guvernului sînt:{{865987}}Dorin Jelaga– anul II, programul de doctorat Psihiatrie
Cei peste 70 de beneficiarii ai Programului de Microcalificare „Multimedia Design”, au început cursul de micromaster dezvoltat în cadrul Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universitatea de Stat din Moldova (USM), notează Noi.md.La evenimentul de lansare au participat decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, Victoria Bulicanu, șeful Departamentului Jurn
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova a primit echipament de detecție și identificare a organismelor invazive alogene, în valoare de peste un milion de lei, ce va fi folosit la monitorizarea speciilor invazive și metode moderne de detecție moleculară, pentru protecția resurselor biologice ale țării noastre.Echipamentul, în valoare de 1003818 lei, include cabinet de sigura
Pentru colecționarul Ion Panfil, obiectele vechi înseamnă mai mult decît simple relicve ale trecutului. Mereu, a fost atras de lucruri ce au cîte o istorie în spate.Printre exponatele rare este un aparat foto, foarte apreciat în toată lumea.{{854689}}"Este Mamiya RZ67 Pro II. Nu e ieftină deloc. Probabil că toți cunoașteți imaginea legendară de la Windows XP, cer și cu cîmpul cela verde, i
Institutul de Educație Fizică și Sport din capitală a găzduit turneul internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026”, notează Noi.md.Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a urmărit cu emoție și admirație forța, disciplina și determinarea celor 240 de sportivi prezenți pe tatami, atît din țară, cît și de peste hotare.{{861426}}Înainte de a da startul luptelor, edilul
NASA a anunţat că data de 6 martie, stabilită pentru lansarea mult aşteptatei sale misiuni în jurul Lunii, „nu mai este luată în considerare”, după ce a identificat mai multe probleme de ultim moment în timpul verificărilor de rutină, care ar fi împiedicat decolarea.Vineri, agenţia spaţială a declarat că misiunea Artemis II, care ar urma să trimită astronauţi în jurul Lunii pentru prima dată î
În țara noastră, se simte o lipsă de oferte noi pe piața imobiliară. Din această cauză, cei existenți pe piață majorează prețurile. Astfel explică scumpirea apartamentelor expertul în domeniul pieței imobiliare, Eugen Țurcan.Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există, afirmă expertul.„Cei care vor să cumpere, bineînțeles, vor să cumpere mai ieftin. Cei care
Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinării unor politicieni, jurnaliști și militari din Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile.Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la cererea procurorilor. Potrivit acuzatorilor de stat, este vorba despre un tînăr de 30 de ani din Bălți, dar cu domiciliul în mu
Oamenii unei localități din nordul țării: "Fără magazin în sat ne este foarte greu"
Situație complicată pentru locuitorii satului Mînzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate.Agentul economic a hotărît să pună lacătul pe ușă, motivînd că veniturile sînt prea mici pentru a menține afacerea, întrucît satul este mic și vînzările nu acoperă cheltuielile. Majoritatea sătenilor sînt persoane în etate, iar deplasarea într-o altă locali
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sîmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice.Serbia a recomandat în noaptea de vineri spre sîmbătă cetăţenilor săi să părăsească „cît mai repede” Iranul din cauza „riscului deteriorării situaţiei de securitate” în această ţară, în faţa eventualităţii unor atacuri americane asupra Republ
Poliția a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii capitalei, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, notează Noi.md.{{865985}}În urma intervenți
Premierul Indiei, Narendra Modi, și președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, au semnat sîmbătă un acord de investiții și cooperare tehnică pentru explorarea mineralelor critice, un pact menit să asigure aprovizionarea cu materii prime esențiale, precum pămînturile rare, litiul și niobiul.„Creșterea investițiilor în cooperarea privind energiile regenerabile și mineralele critice se af
În serele din întreaga țară, a început cultivarea răsadului, un pas esențial pentru viitoarele culturi.Familia Burlea din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, cultivă legume în sere și pe cîmp deschis. În această perioadă, toți membrii familiei se implică în pregătirea răsadului.{{863617}}Ziua, în solarii trebuie menținută temperatura de 22 de grade Celsius, iar pe timp de noapte nu tr
Un număr de 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au pus la încercare ingeniozitatea în cadrul campionatului „FIRST Tech Challenge”.Participanții au construit și au programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi. Organizați în echipe, adolescenții nu doar că au proiectat roboții, dar au și gestionat bugete, au căutat sponsori și și-au împărțit responsabilitățile, exact ca într-u
De Ziua Internațională a Ghidului de Turism, mai mulți ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Cimișlia, un reper important al culturii orașului.Fondatorul muzeului este singurul meșter din țară care sculptează în oase de bovine. De aproape 30 de ani, Alexandru Bulat își dedică viața conservării patrimoniului.{{865815}}Din grija față de istorie, directorul mu
Franța cere un răspuns coordonat al Uniunii Europene după ce președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unei noi taxe vamale de 15% ca urmare a decizie luate de Curtea Supremă a Statelor Unite care a declarat ilegale tarifele impuse de el în aprilie 2025.Ministrul francez al Comerțului, Nicolas Forissier, a declarat sîmbătă că Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție comună
Persoanele asigurate au dreptul la libera alegere a prestatorului de servicii medicale de înaltă performanță.Pentru a face online programare la serviciul medical prescris, efectuați următorii pași:-Accesați https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online.-Introduceți IDNP-ul, apoi codul unic de pe biletul de trimitere și apăsați butonul „Caută”.{{863490}}-Apăsați butonul din dreptul servici
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au amînat un summit franco-italian care era programat pentru începutul lunii aprilie.Meloni i-a cerut lui Macron ca summitul bilateral să fie amînat pînă după reuniunea G7 de la Evian-les-Bains, programată între 15 și 17 iunie. Cererea a fost făcută pe 12 februarie, cînd cei doi lideri s-au întîlnit la o reuniune info
Zeci de meșteri populari și artizani reuniți la Tîrgul de primăvară au transformat centrul Chișinăului într-un spațiu plin de culoare, tradiție și voie bună.Comercianții propun o varietate de mărțișoare, de la modele tradiționale alb-roșii, la creații moderne. Pe lîngă ele sînt și articole meșteșugărești, suvenire tematice și cadouri pentru cei dragi.{{866331}}Mărțișoare pot fi găsite la u
Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe din țară, care practică împletitul în fibre vegetale.Natalia Cangea, de mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici.{{841380}}„Pănușa este materialul cel mai simplu cu care se poate de lucrat, fiindcă ea nu este pretențioasă și nu are nevoie de mult timp pentru a o pregăti. O înmoi puțin
Autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţară.Autorităţile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naţionale Ruse – Byala şi Ruse – Razgrad.{{866200}}Camioanele sînt oprite la ieşirea din Ruse şi nu pot continua deplasarea pe aceste ru
Gropi adînci și asfalt sfărîmat e realitatea care domină acum multe șosele din țară.Drumurile au cedat sub loviturile repetate ale înghețului și dezghețului. Fiecare deplasare a devenit o probă răbdare, dar și costuri pentru a merge la service-urile auto.{{865881}}Probleme sînt și pe toate străzile Chişinăului. Autorităţile recunosc că situaţia este mai gravă în sectoarele Botanica,Ciocana
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sîmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică.Supărat din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei t
Copiii de astăzi cresc într-un mediu complet digitalizat.Internetul oferă locuitorilor Moldovei acces la enciclopedii globale, călătorii online și muzee virtuale, ștergînd granițele geografice. Cu toate acestea, pe lîngă avantajele evidente, folosirea timpurie și necontrolată a dispozitivelor digitale prezintă riscuri serioase pentru dezvoltarea creierului, sănătatea psiho-emoțională a copilul
Țara noastră are ambasadori acreditați în peste 40 de țări, inclusiv prin cumul. Aceștia sînt adevărați promotori ai intereselor și culturii moldovenești peste hotare, sînt puntea de legătură între Moldova și oportunitățile, pe care le deschid alte popoare, alte mentalități, alte viziuni, notează Noi.md.Profesia de diplomat poate fi exercitată într-o Misiune Diplomatică, într-o Misiune Consula
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că rețeaua de drumuri naționale este în prezent practicabilă, notează Noi.md.Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, iar în zonele de nord, centru și sud pe alocuri cu omăt. Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în unele regiuni din centru și sud.{{866091}}Pe anumite sectoare de drum, din cauza vîntului, s-
Duminica Iertării, în era mesagerilor, s-a transformat într-o adevărată „apocalipsă digital”, dar trimiterea de mesaje în masă de genul „Îmi pare rău pentru tot” nu este o modalitate de a curăța sufletul, ci un spam și este important să ne cerem iertare unii altora cu sinceritate, nu „de formă”, dar din inimă.Despre acest lucru se vorbește în noul material Noi.md „Soarele pe farfurie. Filozofi
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: World of Classical Music - 22 Februarie 2026, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" Love to the Moon and Back la Shopping MallDova - 22 Februarie 2026, 18:00 - 20:00, Shopping Malldova Ly
Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării cerul va fi variabil. Se așteaptă ninsori slabe.Pe drumuri se va semnala ghețuș. Izolat se va forma ceață și polei slab. Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -3... -1
În contextul accidentului grav de la Strășeni, produs pe 2 februarie curent, în urma căruia a decedat un minor de 14 ani, Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, se întreabă, dacă mai este o prioritate totuși viața oamenilor în stradă sau Viziunea Programului național pentru siguranță rutieră es
Slăbim autonomia, slăbim statul" – Marahovschi critică dur reforma administrației publice locale
Victor Marahovschi, jurist și Secretar General al Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”, a prezentat o poziție amplă și detaliată privind reforma administrației publice locale, elaborată de actuala guvernare a Republicii Moldova, și procesul de amalgamare a primăriilor, avertizînd asupra riscurilor structurale pentru administrația locală, echilibrul constituțional al statului și viitorul satelor d
Autorităţile mexicane sînt în stare de alertă pentru a-i împiedica pe columbienii care lucrează cu cartelurile de trafic de droguri să profite de viitoarea Cupă Mondială de fotbal pentru a intra în ţară.„Am trimis deja înapoi în ţara lor unii cetăţeni columbieni care nu au putut justifica motivele prezenţei lor în Jalisco”, a declarat Roberto Alarcon, coordonator general strategic al securităţ
Pentru tratarea infertilității, este important de aflat cauza exactă și de eliminat, dar una dintre principalele cauze ale infertilității sînt procesele inflamatorii.Despre acest lucru a vorbit medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că în Moldova există un Centru modern d
Platforma X, deținută de Elon Musk, a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană, prima sancțiune impusă în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA).Compania acuză Comisia de erori procedurale grave și încălcarea dreptului la apărare.{{863458}}„Această decizie a UE a rezultat în urma unei anchete incomplete și superficiale, a unor erori procedurale grav
"În 2022, prin decret al Președintei Maia Sandu a fost grațiat un condamnat pentru trafic de droguri. Acum aflăm că aceeași persoană este reținută de autoritățile ucrainene în contextul unor acuzații extrem de grave. Iar decretul de grațiere este „revocat”. Înainte de a discuta revocarea, trebuie să discutăm însăși decizia de grațiere". Despre aceasta scrie în rețelele sociale Olesea Stamate, juri
Descoperire uluitoare în Anglia. Un profesor de istorie a găsit un impresionant tezaur de monede de aur din Epoca Fierului pe un cîmp, cu ajutorul detectorului său de metale.Monedele de aur găsite de profesorul Tom Licence, care predă istoria la Universitatea East Anglia, reprezintă cel mai mare tezaur cunoscut de monede de aur din Epoca Fierului.{{866125}}Cele 18 monede de aur vor fi scoa
