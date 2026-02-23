12:30

Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe din țară, care practică împletitul în fibre vegetale.Natalia Cangea, de mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici.{{841380}}„Pănușa este materialul cel mai simplu cu care se poate de lucrat, fiindcă ea nu este pretențioasă și nu are nevoie de mult timp pentru a o pregăti. O înmoi puțin