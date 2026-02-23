Bărbat – condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, învinuit de comiterea infracțiunii de violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 77 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în aceeași localitate.
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în comun cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină. Primul caz a avut pe ruta Chișinău – Antalya, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o pasageră care nu a declarat valuta.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane detectează avioane ruseşti în largul Alaskăi. Mai multe avioane militare ridicate de la sol ca răspuns
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunţat, joi, că a detectat şi urmărit mai multe avioane militare ruseşti care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ), în largul Alaskăi, transmite Reuters. NORAD a detectat şi urmărit două avioane ruseşti Tu-95, două Su-35 şi un A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie. Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materia primă neconformă.
VIDEO // 11 bănuiți reținuți în Moldova și Ucraina, într-o schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și a recrutorului acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din Ucraina. În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au colaborat strâns.
VIDEO // Schemă de evaziune fiscală de 2,8 milioane lei, deconspirată de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei.
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, asupra unui călător de la ruta Istanbul – Chişinău, au fost depistate lingouri și pandative sub formă de monede din aur, nedeclarate autorității vamale.
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc. Totodată, la 18 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis toate cele 3 demersuri privind prelungirea măsurii preventive — arestul preventiv în privința altor persoane din dosar.
VIDEO // Tone de precursori pentru droguri în Ucraina și Polonia și 100 de reținuți, după o condamnare în Moldova a unui cetățean ucrainean
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, acum în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane. Astfel, urmare a reținerii în Moldova într-un dosar gestionat de procurorii PCCOCS, autoritățile din Ucraina și Polonia au continuat investigațiile.
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 de ani.
Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice Rafael Grossi salută "paşi înainte" în negocierile cu SUA în dosarul nuclear
Negocierile între Statele Unite şi Iran care au avut loc marţi au permis "paşi înainte", apreciază directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi, subliniind că timpul presează în vederea unei soluţionări a dosarului nuclear iranian, relatează AFP. După această a doua rundă de negocieri, în apropiere de Geneva, mediată de Oman şi la care au participat reprezentanți de rang înalt.
Substanțe cu conținut stupefiant, depistate la PTF „Criva" de echipele canine ale Poliției de Frontieră
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva", pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei.
Evaziune fiscală de 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate (în lei și valută străină) fără însă ca să le indice în actele contabile. În schimb, această companie emitea facturi false către alte companii.
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate de condițiile meteo.
Apel al procurorilor – admis la Curtea de Apel Centru. Patru persoane, învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale – condamnate penal
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari.
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă în toată țară. Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost realizate de angajații IGSU pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei Anenii Noi, dar și Hâncești. O echipă de medici a fost transportată la destinație de salvatori.
Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al M.Britanii și Irlandei de Nord în R.Moldova, E.S. Fern Horine
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de prioritățile municipiului Chișinău, situația actuală la nivel local, precum și perspectivele de cooperare instituțională în domenii precum infrastructura urbană, dezvoltarea durabilă și modernizarea serviciilor publice.
VIDEO // Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat cu „o datorie" de €9000, după câteva partide de poker
Procurorii PCOCCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea a sumei de €9000 de la un alt bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova). Cei doi frați gemeni, cu vârsta de 29 de ani ar
VIDEO // Operațiune comună R.Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: Reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede. Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind … Articolul VIDEO // Operațiune comună R.Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: Reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei apare prima dată în Punctul pe i.
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # Punctul
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate … Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori apare prima dată în Punctul pe i.
Astăzi 18 februarie 2026 peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile. Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul … Articolul Mai multe unități de transport deblocate de către salvatorii IGSU apare prima dată în Punctul pe i.
60.000 de dolari SUA, tăinuți în buzunare special adaptate, depistați asupra unei nerezidente la Aeroport # Punctul
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră ,,Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume semnificative de valută. Cazul a fost înregistrat urmare a controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Erevan. Astfel, în timpul formalităților de … Articolul 60.000 de dolari SUA, tăinuți în buzunare special adaptate, depistați asupra unei nerezidente la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime # Punctul
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta … Articolul Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Punctul pe i.
Astăzi, 17 februarie 2026, în municipiul Chișinău, pompierii IGSU au intervenit pentru a stinge focul care a cuprins un autoturism de model Opel Astra în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la 14:32. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a … Articolul Pompierii au stins un autoturism cuprins de flăcări în capitală apare prima dată în Punctul pe i.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu reprezentatul Băncii Mondiale Fisseha Tessema, în cadrul unei misiuni de lucru desfășurate în Republica Moldova. Discuțiile au vizat proiectul „Restaurarea zonelor umede și a ecosistemelor terestre din Republica Moldova pentru gestionarea poluării marine”. Reprezentantul Băncii Mondiale a apreciat progresul și a menționat că suntem pregătiți să … Articolul Banca Mondială sprijină proiectele de mediu din Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
Noi oportunități de colaborare și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre Republica Moldova și India au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în țara noastră, cu sediul la București, România. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a menționat că atragerea investițiilor străine în economia Republicii Moldova rămâne o … Articolul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra apare prima dată în Punctul pe i.
Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament – angajată din Bălți, condamnată # Punctul
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru … Articolul Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament – angajată din Bălți, condamnată apare prima dată în Punctul pe i.
Scafandrierii din cadrul IGSU au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață # Punctul
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. Potrivit informațiilor recepționate la data de 16 februarie 2026, la ora 17:21, un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un … Articolul Scafandrierii din cadrul IGSU au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață apare prima dată în Punctul pe i.
Două incendii produse într-o singură locuință la intervalul de 3 ore au fost lichidate de pompieri # Punctul
Pompierii din nordul țării au intervenit în seara zilei de 16 februarie 2026, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit de pe strada Constantin Stamati 37 din orașul Sîngerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:00. Potrivit primelor informații, focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței. La … Articolul Două incendii produse într-o singură locuință la intervalul de 3 ore au fost lichidate de pompieri apare prima dată în Punctul pe i.
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunţat numirea funcţionarului public şef Janice Charette în funcţia de negociator-şef pentru relaţia comercială cu Statele Unite, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat al biroului premierului, Charette va acţiona ca principal consilier al prim-ministrului şi al ministrului responsabil pentru comerţul Canada–SUA, Dominic LeBlanc, în cadrul viitoarei revizuiri a acordului comercial nord-american. … Articolul Canada numeşte un nou negociator-şef pentru relaţia comercială cu Statele Unite apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul International Chișinău” în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de transportare ilicită a produselor din tutun. Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate ale bagajelor pasagerilor de la cursa avia spre Londra. În primul caz, … Articolul Țigări depistate în bagaje la două curse spre Londra apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Vin „de marcă franceză” de aproape 5.000.000 lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare a drepturilor de autor, prin exportarea în SUA a vinului unei mărci franceze, de aproape 5.000.000 lei. Mai exact, compania din Moldova a fabricat și exportat în Statele Unite ale Americii începând din 2020 vinurile cu denumirea mărcii vizate, protejate … Articolul VIDEO // Vin „de marcă franceză” de aproape 5.000.000 lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de transport ilegal de produse din tutun peste frontiera moldo-română. Pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova, la pista de control s-a prezentat un autoturism de model Mitsubishi Lancer, cu destinația Uniunea Europeană, condus de către … Articolul Țigări camuflate depistate la PTF Sculeni apare prima dată în Punctul pe i.
Peste 40 de mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile din noaptea trecută. Cele mai multe deconectări au fost înregistrate în regiunea de nord a țării, transmite IPN. Potrivit Ministerului Energiei, operatorul RED-Nord a raportat aproape 35 de mii de deconectări în noaptea de duminică spre luni. Dintre acestea, luni … Articolul Peste 40 de mii de consumatori au rămas fără curent din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Punctul pe i.
Badantă moldoveancă din Italia, nevoită să doarmă în beci deoarece chiriașa din apartamentul său refuză să plece # Punctul
O femeie de 51 de ani din Republica Moldova, stabilită în Italia, spune că a ajuns să locuiască într-un beci, fără utilități, după ce chiriașa sa nu a mai părăsit apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care trăiește. Potrivit Il Resto … Articolul Badantă moldoveancă din Italia, nevoită să doarmă în beci deoarece chiriașa din apartamentul său refuză să plece apare prima dată în Punctul pe i.
Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe „Instagram” # Punctul
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai … Articolul Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe „Instagram” apare prima dată în Punctul pe i.
Scandal de proporții la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum are loc un proces de judecată # Punctul
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale … Articolul Scandal de proporții la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum are loc un proces de judecată apare prima dată în Punctul pe i.
Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a recunoscut vinovat un judecător de fals în declarații # Punctul
La 12 februarie, Curtea de Apel Centru, a admis apelul declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 05 august 2024, prin care un judecător a fost achitat pentru comiterea infracțiunii de fals în declarații, casând integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit căruia judecătorul a fost recunoscut vinovat … Articolul Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a recunoscut vinovat un judecător de fals în declarații apare prima dată în Punctul pe i.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, în cadrul ședinței publice din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Pentru majoritatea operatorilor, ajustările aprobate presupun reduceri ale tarifelor, ca urmare a actualizării costurilor și a examinării … Articolul ANRE informează despre aprobarea noilor tarife pentru energia termică apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Patru arestați din Bălți și Drochia, după o captură de 1 kg de droguri – hașiș, mefedronă și „sare” # Punctul
Procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori. Cea mai mare parte a capturii de droguri o reprezintă hașiș, iar suplimentar a fost ridicată mefedronă și PVP („sare”) deja ambalate spre … Articolul VIDEO // Patru arestați din Bălți și Drochia, după o captură de 1 kg de droguri – hașiș, mefedronă și „sare” apare prima dată în Punctul pe i.
Funcționarii postului vamal Costești în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au supus controlului de specialitate, un mijloc de transport de model Mercedes Benz Sprinter, care efectua cursa regulată Chișinău – Suceava. În baza analizei de risc, a fost dispusă efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport și al bagajelor pasagerilor, cu implicarea … Articolul Peste 5000 de țigarete tăinuite în bagaje, depistate de patrupeda Serviciului Vamal apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Cinci învinuiți – în judecată, după un profit ilegal de 230.000.000 lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor Ucrainei spre UE, prin Moldova # Punctul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova. Începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, schema a luat … Articolul VIDEO // Cinci învinuiți – în judecată, după un profit ilegal de 230.000.000 lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor Ucrainei spre UE, prin Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vârsta de 42 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța a dispus … Articolul Tâlhării comise în municipiul Chișinău: Patru bărbați condamnați la închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Bărbat din capitală, reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Punctul
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, … Articolul Bărbat din capitală, reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf, comis de doi tineri: unul, în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vârstă de 18 ani, originar din Republica Moldova. Prin sentința pronunțată, instanța a dispus condamnarea tinerilor la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea … Articolul Doi tineri, trimiși după gratii pentru jaf la o bancă din Chișinău apare prima dată în Punctul pe i.
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # Punctul
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean … Articolul Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere apare prima dată în Punctul pe i.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează despre dejucarea unei tentative de transportare ilicită a unei sume considerabile de valută străină, în cadrul controlului efectuat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Acțiunea a fost realizată de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul formalităților de control pentru cursa „Chișinău – Bratislava”. … Articolul 85 000 de dolari, opriți la frontieră înainte de decolare apare prima dată în Punctul pe i.
La 10 februarie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind … Articolul Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat Constantin Țuțu apare prima dată în Punctul pe i.
