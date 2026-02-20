Când nimeni nu intervine la timp: peste 20 de cazuri de femicid într-un an
NordNews, 20 februarie 2026 13:30
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la Serviciul 112. Datele se regăsesc în Raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost recrutați pentru a comite asasinate la comandă în Ucraina, vizând oficiali, jurnaliști și militari activi. Potrivit informațiilor prezentate de PCCOCS, suspecții urmau să primească sume de ordinul sutelor de mii de dolari pentru executarea omorurilor. Printre persoanele vizate s-ar fi numărat conducătorul unei întreprinderi strategice de
Acum 15 minute
13:40
Un alpinist amator din Austria, în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat pentru omor din culpă după ce iubita sa a murit de hipotermie pe Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria. Cazul, considerat unul neobișnuit în lumea alpinismului, a fost judecat la Innsbruck, scrie The Guardian, citat de digi24.ro. Instanța i-a aplicat
Acum 30 minute
13:30
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la Serviciul 112. Datele se regăsesc în Raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie.
Acum o oră
13:20
Până la 8 ani de închisoare pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor, votat în prima lectură # NordNews
Persoanele care amenință sau agresează judecători ori membri ai familiilor acestora riscă sancțiuni mai dure. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care modifică și completează Codul Penal și Codul Contravențional, potrivit ipn.md. Potrivit documentului, Codul Contravențional va fi completat cu prevederi privind ultragierea judecătorului. Fapta va fi sancționată cu amendă de
Acum 6 ore
09:40
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv acordat TVP World că este sceptic în privința semnării unui acord de pace în curând de către Rusia, chiar dacă se preconizează continuarea negocierilor mediate de SUA între Kiev și Moscova. Stubb, vorbind în cadrul emisiunii „On the Record" de la TVP World, din Palatul Prezidențial
09:40
În prezent, 761 de copii din Republica Moldova, eligibili pentru adopție, așteaptă să fie înfiați de o familie. Datele sunt prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care încurajează persoanele interesate să ia în considerare adopția. Pot deveni părinți adoptivi persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani și pot asigura condiții adecvate de
09:30
Salarii majorate pentru angajații din sectorul bugetar începând cu luna septembrie. Premierul Alexandru Munteanu anticipează accelerarea creșterii economice # NordNews
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Despre aceasta a anunțat premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii, informează MOLDPRES. Prim-ministrul a menționat că legea ar urma
09:20
Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. Doar 38 de deputați au votat „pentru” # NordNews
Moțiunea simplă privind politicile statului în domeniul energetic, înaintată de trei fracțiuni din opoziție, nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a răspuns timp de peste șase ore la întrebările deputaților. Discuțiile au vizat tarifele la energia electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din sector, precum și
Acum 24 ore
20:10
Apă potabilă pentru zeci de sate și un cartier din Drochia scos din degradare: investiții de peste 83 milioane de lei în nordul țării # NordNews
Locuitorii din 14 localități din raioanele Fălești și Ungheni se apropie, în sfârșit, de momentul în care vor avea apă potabilă la robinet, direct din râul Prut. Joi, la Bălți, au fost semnate contractele pentru finalizarea apeductului Prut–Fălești și pentru revitalizarea unei zone urbane degradate din Drochia, investițiile depășind 83 de milioane de lei. Contractele
20:10
Noi începuturi încolțesc în mințile nativilor. Citește horoscopul zilei de 20 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. În ciuda intențiilor pozitive, cei mai mulți vor avea parte și de momente neașteptate, potrivit catine.ro. Focusul este acum pe mișcările subtile și pe mesajele care ar trebui descifrate cât mai repede. E bine să
20:00
Uniunea Europeană ar putea cere Rusiei să-și retragă trupele nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, ca parte a unui eventual acord de pace privind războiul din Ucraina, scrie Kyiv Post, citat de digi24.ro. Propunerea apare într-un document intern distribuit statelor membre ale UE de
19:50
DOC Autobuze pe credit și candidatura lui Grib – din nou pe masa consilierilor din Bălți. Ordinea de zi a Consiliului Municipal pentru 20 februarie # NordNews
Mâine, 20 februarie 2026, Consiliul municipal Bălți se întrunește în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 subiecte, dar două dintre ele sunt cele mai sensibile. 1) 40 de milioane de lei pentru autobuze Consilierii vor discuta din nou proiectul privind inițierea unui împrumut/leasing financiar de 40 de milioane de lei pentru cumpărarea autobuzelor.
19:40
Modernizarea Stației Electrice Bălți intră în etapa finală: ultimele oferte se depun pe 20 februarie # NordNews
Modernizarea Stației Electrice din Bălți ajunge într-o etapă decisivă. Vineri, 20 februarie, este ultima zi în care companiile interesate pot depune oferte pentru lucrările de modernizare, parte a proiectului strategic de construcție a liniei electrice aeriene Bălți–Suceava de 400 kV, finanțat cu sprijin european. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul
17:30
Când vin miniștrii, apar și plombările. Intervenții pe traseul Bălți–Rîșcani în ziua vizitei lui Vladimir Bolea în nord # NordNews
Lucrări de plombare au fost efectuate astăzi pe traseul Bălți–Rîșcani, în apropierea intersecției spre punctul vamal Costești–Stânca, în timp ce ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, se afla într-o vizită de lucru în regiunea de nord, cu opriri la Glodeni și Bălți. Imagini video remise redacției NordNews de către un cititor arată angajați ai
17:20
Străzile Decebal, Ivan Konev și Alexandru cel Bun, Spitalul Clinic Bălți, liceele și colegiile din zonă toate se află în apropierea renumitului „Câmp al Minunilor". Este vorba despre unul dintre cele mai populate cartiere din municipiul Bălți: Dacia, cunoscut până la independența Republicii Moldova, dar și după, sub denumirea de BAM. „Cu blocuri construite în
17:10
VIDEO Vor să se unească, dar le lipsește „al treilea”. Risipeni, satul natal al Maiei Sandu, caută parteneri pentru o primărie comună # NordNews
Vor să se unească, dar le lipsește „al treilea" pentru a închide cercul. Două sate din raionul Fălești intenționează să formeze o primărie comună, în speranța unei administrări mai eficiente. Este vorba despre Risipeni, satul de baștină al președintei Maia Sandu, și Horești. Dar, împreună, aceste localități nu ating pragul minim de 3 mii de
16:40
După ani la rând în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil de șantaj politic, am ajuns într-o etapă de maturitate. Statul are astăzi instrumente, opțiuni și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză. În același timp, sunt derulate programe majore de investiții în infrastructură, eficiență energetică și surse regenerabile. Declarațiile
15:40
Polițiștii din Florești au desfășurat în această dimineață mai multe acțiuni în cadrul unor cauze penale ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. Descinderile au avut loc în localitățile Cunicea, Cuhureștii de Sus și Băhrinești. În satul Cunicea, în urma unei percheziții efectuate într-un imobil, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală
14:20
Opoziția parlamentară a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerul Apărării al Republicii Moldova, acuzând lipsa de transparență și probleme grave de disciplină în Armata Națională, pe fondul mai multor incidente soldate cu moartea unor militari în timpul serviciului. Inițiativa aparține deputaților din fracțiunea „Alternativa" și a fost prezentată în plenul Parlamentul Republicii Moldova de
14:10
Parlamentul a lansat un concurs public pentru ocuparea unei funcții de director în Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce mandatul actualei directoare, Violina Șpac, a ajuns la final. Procedura este organizată de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe și vizează selectarea unui nou membru în conducerea instituției
14:10
Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu îi scapă pe consumatori de datoriile vechi. Peste 23 de mii de gospodării din Republica Moldova au restanțe neachitate față de Moldovagaz, iar suma totală ajunge la aproape 52 de milioane de lei, potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie. Cea mai mare parte a datoriei provine din Chișinău,
Ieri
13:50
VIDEO De la 12 kilograme confiscate la Briceni la 20 de tone de precursori în Ucraina: firul unei rețele internaționale de droguri # NordNews
O operațiune pornită de la frontiera Republicii Moldova s-a transformat într-una dintre cele mai ample lovituri date traficanților de droguri din regiune. După ce un cetățean ucrainean a fost prins la Briceni, în luna mai 2025, transportând 12 kilograme de droguri sintetice, autoritățile din Moldova, Ucraina și Polonia au declanșat o acțiune comună care s-a
13:40
Un document consultativ transmis statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, introduce explicit retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova ca element al unui posibil acord de pace în Ucraina. Textul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent", consultat de Radio Europa
12:50
EcoVoucher în 2025: Peste 25.500 de echipamente vechi reciclate și 2.825 tone CO₂ – reduse datorită economiilor de energie electrică # NordNews
19 februarie 2025, Chișinău – Programul Guvernului EcoVoucher a demonstrat impactul concret al reciclării responsabile în Republica Moldova. Doar în anul 2025, au fost înlocuite și colectate pentru reciclare 25.564 de echipamente uzate, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. De la lansarea programului și până în prezent, au fost colectate și
10:30
Restricțiile pentru camioane au fost ridicate la toate punctele vamale și pe drumurile din țară # NordNews
Restricțiile impuse din cauza ninsorilor la frontieră și pe drumurile naționale au fost ridicate. Circulația transporturilor de mare tonaj și a vehiculelor pentru pasageri se desfășoară în prezent în condiții normale. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care precizează că activitatea în toate punctele vamale de frontieră a revenit la normal. Administrația Națională a
10:20
Substanțe cu conținut stupefiant au fost depistate în punctul de trecere a frontierei „Criva", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că drogurile erau ascunse în bagajul personal al unui pasager, cetățean ucrainean. Potrivit autorităților, la linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, condus de un
10:10
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au fost înregistrate 31.592 de traversări de persoane și 6.685 de traversări ale mijloacelor de transport, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei Potrivit datelor oficiale, cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Aeroportul
10:00
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-română, comunică MOLDPRES. Potrivit autorităților de frontieră, traficul prin punctele de trecere se desfășoară în condiții normale, după perioada în care au
09:10
Peste 80 de intervenții ale salvatorilor în ultimele 24 de ore. Zeci de mașini deblocate de pe trasee # NordNews
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 85 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind legate de condițiile meteo nefavorabile. Potrivit IGSU, 42 dintre intervenții au vizat lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee. Cele mai
09:00
Ancheta în cazul crimei de la ferma din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții alarmante. Numărul victimelor atribuite suspectului a crescut la șase, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, trei crime sunt deja stabilite cu certitudine, iar în alte trei [...] Articolul Crima de la ferma din Anenii Noi: numărul victimelor a crescut la șase apare prima dată în NordNews.
08:20
Plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în R. Moldova. Poliția indică implicarea serviciilor rusești # NordNews
Acțiuni de urmărire penală au loc joi dimineață, 19 februarie, într-un dosar ce vizează pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina. Poliția Republicii Moldova anunță că planul ar fi fost coordonat de serviciile speciale rusești, potrivit moldova1. Operațiunea a fost declanșată la ora 06:00. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală din [...] Articolul Plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în R. Moldova. Poliția indică implicarea serviciilor rusești apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,36 de lei per litru. Motorina își păstrează prețul la 20,16 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la [...] Articolul Benzina, mai scumpă. Tarifele pentru 19 februarie apare prima dată în NordNews.
07:10
Prognoza meteo pentru 19 februarie. Vreme rece, cer variabil și risc de ghețuș pe drumuri # NordNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anticipează că joi, 19 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va rămâne rece, specifică sfârșitului de iarnă, cu temperaturi care vor atinge, în mare parte a teritoriului, valori diurne apropiate de 0 °C sau ușor pozitive și minime nocturne semnificativ negative. În nordul țării, valorile termice diurne sunt estimate a [...] Articolul Prognoza meteo pentru 19 februarie. Vreme rece, cer variabil și risc de ghețuș pe drumuri apare prima dată în NordNews.
18 februarie 2026
20:40
JO 2026 – Johannes Klaebo scrie istorie: a zecea medalie de aur olimpică pentru norvegian # NordNews
Schiorul norvegian Johannes Klaebo a cucerit miercuri a zecea medalie olimpică de aur din carieră, stabilind un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța a fost reușită în proba de sprint liber pe echipe la JO 2026 de la Milano-Cortina. Klaebo a adus victoria Norvegiei alături de compatriotul său Einar Hedegart, cei doi încheind [...] Articolul JO 2026 – Johannes Klaebo scrie istorie: a zecea medalie de aur olimpică pentru norvegian apare prima dată în NordNews.
20:10
Republica Moldova ar putea avea, în premieră, curse aeriene directe către Republica Coreea (Coreea de Sud). Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord privind serviciile aeriene între cele două state, transmite IPN. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viitorul acord va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea bilaterală în domeniul [...] Articolul Moldova va negocia un acord pentru curse aeriene directe cu Coreea de Sud apare prima dată în NordNews.
20:10
Luna este în Pești, ceea ce înseamnă că nativii au un sens mai acut al conexiunii. Citește horoscopul zilei de 19 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Nativii sunt invitați să-și lase imaginația să zburde. Vor fi ghidați de către astre la fiecare pas, potrivit catine.ro. Astrele le recomandă nativilor să nu se [...] Articolul Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 19 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1687 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.0430 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9599 lei; Hrivna ucraineană: 0.3936 lei; Rubla rusească: 0.2229 [...] Articolul Euro și Dolarul se scumpesc. Curs valutar oficial, 19 februarie apare prima dată în NordNews.
18:50
Ora de vară 2026 este așteptată cu sufletul la gură. Acesta este momentul în care ceasurile se dau cu o oră înainte, zilele devin mai lungi, iar nopțile mai scurte. Se va întuneca din ce în ce mai târziu, iar zilele vor începe să fie mai călduroase, potrivit catine.ro. În noaptea de 28 spre [...] Articolul Ora de vară 2026. Data la care ceasurile se dau înainte și zilele par mai lungi apare prima dată în NordNews.
18:40
Aceste fructe extrem de gustoase și delicioase au devenit nelipsite din bucătorie. Acum a venit momentul să citești despre pudra de curmale. Vezi de ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale, potrivit catine.ro. Pudra de curmale este naturală, fiind un îndulcitor. Astfel, este apreciată pentru gustul său, dar și pentru valoarea [...] Articolul Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale apare prima dată în NordNews.
17:20
Satul Frumușica din raionul Florești se pregătește de alegeri locale. Pe 17 mai, oamenii sunt chemați la urne ca să-și aleagă noul primar. Asta după ce fostul edil a fost reținut pentru un presupus omor. „Ne bucurăm de grădiniță că este, de primăria aceea, de tot. El [n.r. Victor Boicu] a făcut bine. Aceștea [n.r. [...] Articolul VIDEO Frumușica caută un nou primar. Alegerile locale, programate pe 17 mai apare prima dată în NordNews.
16:20
Poluarea aerului nu afectează doar plămânii și sistemul cardiovascular, ci ar putea avea un impact direct asupra creierului. Un studiu amplu realizat de cercetători de la Emory University (SUA) arată că expunerea îndelungată la particulele fine PM2.5 este asociată cu un risc semnificativ crescut de boală Alzheimer, transmite stiripesurse.ro. Cercetarea sugerează că poluarea nu contribuie [...] Articolul Aerul poluat din orașe ar putea declanșa Alzheimerul. Ce au descoperit cercetătorii apare prima dată în NordNews.
16:00
Mai multe ambulanțe și alte mijloace de transport au fost tractate de salvatori, după ce au derapat pe drumurile alunecoase sau au rămas blocate în nămeți, în urma ninsorilor din ultimele ore. Intervențiile au avut loc în mai multe raioane ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cele mai multe misiuni au [...] Articolul Ambulanțe blocate în nămeți. Intervenții IGSU în mai multe raioane apare prima dată în NordNews.
14:30
JO 2026 – Johannes Klaebo scrie istorie: a zecea medalie de aur olimpică pentru norvegian # NordNews
Schiorul norvegian Johannes Klaebo a cucerit miercuri a zecea medalie olimpică de aur din carieră, stabilind un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța a fost reușită în proba de sprint liber pe echipe la JO 2026 de la Milano-Cortina. Klaebo a adus victoria Norvegiei alături de compatriotul său Einar Hedegart, cei doi încheind [...] Articolul JO 2026 – Johannes Klaebo scrie istorie: a zecea medalie de aur olimpică pentru norvegian apare prima dată în NordNews.
14:10
Trenul de pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri semnificative din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, anunță Calea Ferată din Moldova (CFM). Potrivit autorităților feroviare, în România sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute care afectează circulația normală a trenurilor. În anumite zone ale rețelei [...] Articolul Trenul Chișinău–București întârzie peste 6 ore din cauza vremii nefavorabile din România apare prima dată în NordNews.
14:10
Republica Moldova ar putea avea, în premieră, curse aeriene directe către Republica Coreea (Coreea de Sud). Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord privind serviciile aeriene între cele două state, transmite IPN. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viitorul acord va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea bilaterală în domeniul [...] Articolul Moldova va negocia un acord pentru curse aeriene directe cu Coreea de Sud apare prima dată în NordNews.
14:00
Camioanele, oprite temporar pe traseul Căușeni–Anenii Noi și la vămile Leușeni și Sculeni # NordNews
Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30 Căușeni – Anenii Noi, în contextul condițiilor meteorologice severe. Totodată, autoritățile au restricționat trecerea camioanelor prin posturile vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, care precizează că măsura are scopul de a [...] Articolul Camioanele, oprite temporar pe traseul Căușeni–Anenii Noi și la vămile Leușeni și Sculeni apare prima dată în NordNews.
14:00
Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care moldovenii le pot aduce fără taxe la revenirea în țară # NordNews
Guvernul a aprobat lista oficială a bunurilor care pot fi introduse în Republica Moldova fără plata taxelor vamale de către cetățenii care revin cu traiul permanent în țară. Documentul stabilește clar tipurile de bunuri permise, precum și limitele numerice aferente fiecărei categorii. Măsura vizează facilitarea procesului de repatriere și simplificarea procedurilor vamale pentru moldovenii din [...] Articolul Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care moldovenii le pot aduce fără taxe la revenirea în țară apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Primăria municipiului Bălți anunță organizarea Cupei Deschise a municipiului Bălți la tir sportiv, eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea Antrenorului Emerit al Republicii Moldova, Dmitrii Donnic, fondatorul tirului sportiv în municipiu. Competiția se va desfășura în perioada 19–22 februarie 2026, la Școala Sportivă Specializată nr. 1 din Bălți. Turneul va reuni [...] Articolul Bălți găzduiește Cupa Deschisă la tir, dedicată centenarului lui Dmitrii Donnic apare prima dată în NordNews.
13:40
Vinul Moldovei, în prim-plan la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone # NordNews
Vinul Moldovei a atras atenția profesioniștilor din întreaga lume la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole, care a reunit peste 50.000 de vizitatori internaționali. Un total de 26 de vinificatori au reprezentat Republica Moldova sub brandul de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, [...] Articolul Vinul Moldovei, în prim-plan la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone apare prima dată în NordNews.
13:00
Republica Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Decizia a fost aprobată de Guvern, care a desemnat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) drept punct național de conectare. Instituția va asigura legătura tehnică și juridică cu infrastructura [...] Articolul Moldova se conectează la rețeaua securizată europeană TESTA pentru schimb de date cu UE apare prima dată în NordNews.
