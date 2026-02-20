VIDEO Femeile care țin căldura orașului sub control: cum lucrează electricienele și chimistele de la CET-Nord din Bălți

19:50

Mâine, 20 februarie 2026, Consiliul municipal Bălți se întrunește în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 subiecte, dar două dintre ele sunt cele mai sensibile. 1) 40 de milioane de lei pentru autobuze Consilierii vor discuta din nou proiectul privind inițierea unui împrumut/leasing financiar de 40 de milioane de lei pentru cumpărarea autobuzelor. [...] Articolul DOC Autobuze pe credit și candidatura lui Grib – din nou pe masa consilierilor din Bălți. Ordinea de zi a Consiliului Municipal pentru 20 februarie apare prima dată în NordNews.