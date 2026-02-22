Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Cel puțin 18 civili au murit, inclusiv copii
NordNews, 22 februarie 2026 13:40
Pakistanul a confirmat că a desfășurat atacuri aeriene asupra unor obiective de pe teritoriul Afganistanului, potrivit unui comunicat oficial datat 21 februarie și publicat ulterior. Informația a fost relatată de Reuters și preluată de Agerpres. Autoritățile pakistaneze susțin că raidurile au vizat șapte tabere și ascunzători ale militanților, selectate pe baza unor informații de intelligence.
Te simți mai flămândă în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, spun experții în nutriție. Află cum ne influențează anotimpul rece apetitul, potrivit catine.ro. Temperaturile scăzute și lumina solară redusă pot influența obiceiurile tale de somn și rutina zilnică, ceea ce afectează apetitul, poftele și tipurile de alimente pe care le dorești, explică un
Sectorul avicol din Republica Moldova rămâne stabil și capabil să asigure necesarul de produse pentru piața internă, susține ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, specificul industriei — caracterizat prin cicluri de producție rapide — permite fermierilor să reacționeze prompt la fluctuațiilor cererii, transmite MOLDPRES. Oficialul a explicat că, în avicultură, reînnoirea efectivelor
Profesorii de limba și literatura ucraineană din școlile din R. Moldova vor beneficia de formare continuă și seminare republicane, pentru a sprijini predarea limbii ucrainene și integrarea comunității ucrainene, inclusiv a persoanelor refugiate. Măsura face parte din planul de acțiuni, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul 2026, transmite IPN. Planul include conferințe științifice
Rusia a lovit o fabrică americană din Ucraina: unitatea Mondelez din Trostianeț, țintită cu rachetă # NordNews
Rusia a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică o companie americană din Ucraina, situată în Trostianeț, regiunea Sumîi. Ținta a fost o fabrică a brandului de produse de cofetărie Mondelez International, potrivit unei postări a ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X, scrie Digi24.RO. „Astăzi, Rusia a lovit o altă companie americană din
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi # NordNews
Specialiștii au adus în atenția noastră această listă. Vezi care sunt acele gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Astfel, vei avea șansa să nu sari peste una dintre principalele mese ale zilei, potrivit catine.ro. Orele dintre prânz și cină pot părea ca un adevărat maraton. Probabil că s-a întâmplat
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia # NordNews
Merele pot susține un nivel constant al zahărului din sânge și o energie stabilă pe parcursul întregii zile, dar momentul consumului nu influențează semnificativ impactul lor metabolic. Vezi când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr, potrivit catine.ro. Consumul unui măr înainte de masă sau combinat cu proteine sau grăsimi, poate
Elevii și profesorii din R. Moldova au cunoștințe limitate despre drepturile omului și ale copilului, și doar o mică parte dintre ei recunosc faptul că acestea sunt egale și interdependente. Barometrul școlar, prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, relevă atitudini îngrijorătoare față de grupurile vulnerabile, precum copiii cu dizabilități, transmite IPN. Potrivit studiului, doar 65%
Republica Moldova, campioană europeană la tir cu arcul în sală. Aur istoric obținut la Plovdiv # NordNews
Republica Moldova a scris istorie la Campionatul European de tir cu arcul în sală, după ce echipa feminină a cucerit medalia de aur la competiția desfășurată în perioada 16–21 februarie, la Plovdiv, Bulgaria. Lotul tricolor, format din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan, a învins în finală selecționata Georgiei, într-un duel dramatic decis la
La 21 februarie este marcată anual Ziua Internațională a Limbii Materne, un prilej de reafirmare a importanței diversității culturale și lingvistice la nivel global, precum și în Republica Moldova – stat caracterizat prin pluralism etnic și multilingvism, transmite MOLDPRES. Data de 21 februarie amintește de evenimentele din 1952, când mai mulți studenți din Dhaka au
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de
Peste 18 600 de dosare au fost gestionate, în 2025, de Curtea de Apel Nord, cu sediul la Bălți. Dintre acestea, aproape 15 300 au fost dosare noi, iar aproximativ 12 500 au fost soluționate. Datele privind cauzele civile, penale și de contencios administrativ, dinamica dosarelor și durata medie de examinare au fost prezentate pe
Sâmbătă vine ca o promisiune. Citește horoscopul zilei de 21 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Astrele îi invită pe nativi să înceapă conversații blânde, fără ceartă, potrivit catine.ro. Luna ajunge în Berbec, ceea ce înseamnă că focusul este acum pe schimbări rapide și pe urgențe care trebuie rezolvate. Pasiunea în relații
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # NordNews
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază astăzi de un mediu educațional modern, sigur și eficient energetic, în urma unor ample lucrări de renovare realizate la cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia. Grădinița nr. 8 „Andrieș" din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur,
O angajată a unei televiziuni din Transnistria, vizată în dosarul asasinatelor la comandă ale unor oficiali ucraineni # NordNews
O tânără de 19 ani, originară din regiunea transnistreană, se numără printre cele 11 persoane reținute în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, care vizează destructurarea unei grupări criminale organizate, coordonată, potrivit anchetatorilor, de serviciile speciale rusești. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, este vorba despre Alina Bondarenco, la care,
VIDEO Femeile care țin căldura orașului sub control: cum lucrează electricienele și chimistele de la CET-Nord din Bălți # NordNews
Femeile care lucrează în meserii considerate mult timp „bărbătești" nu mai sunt astăzi o raritate. La CET-Nord din Bălți, reprezentantele sexului frumos activează în secții tehnice și laboratoare, având un rol esențial în prevenirea avariilor și în asigurarea căldurii pentru cele peste 700 de blocuri din oraș. Una dintre ele este Natalia, care activează în
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice, iar Chișinău rămâne destinația principală a vizitatorilor, relatează
Complicele la omorul din Râșcani, plasat în arest la domiciliu. PCCOCS cere revenirea în arest # NordNews
Cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, a fost plasat în arest la domiciliu. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat hotărârea instanței și solicită aplicarea arestului preventiv în penitenciar. Potrivit PCCOCS, urmărirea penală în acest dosar continuă,
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost recrutați pentru a comite asasinate la comandă în Ucraina, vizând oficiali, jurnaliști și militari activi. Potrivit informațiilor prezentate de PCCOCS, suspecții urmau să primească sume de ordinul sutelor de mii de dolari pentru executarea omorurilor. Printre persoanele vizate s-ar fi numărat conducătorul unei întreprinderi strategice de
Un alpinist amator din Austria, în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat pentru omor din culpă după ce iubita sa a murit de hipotermie pe Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria. Cazul, considerat unul neobișnuit în lumea alpinismului, a fost judecat la Innsbruck, scrie The Guardian, citat de digi24.ro. Instanța i-a aplicat
Peste 20 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar aproximativ 50 de acte de violență sunt raportate zilnic la Serviciul 112. Datele se regăsesc în Raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Potrivit
Până la 8 ani de închisoare pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor, votat în prima lectură # NordNews
Persoanele care amenință sau agresează judecători ori membri ai familiilor acestora riscă sancțiuni mai dure. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care modifică și completează Codul Penal și Codul Contravențional, potrivit ipn.md. Potrivit documentului, Codul Contravențional va fi completat cu prevederi privind ultragierea judecătorului. Fapta va fi sancționată cu amendă de
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv acordat TVP World că este sceptic în privința semnării unui acord de pace în curând de către Rusia, chiar dacă se preconizează continuarea negocierilor mediate de SUA între Kiev și Moscova. Stubb, vorbind în cadrul emisiunii „On the Record" de la TVP World, din Palatul Prezidențial
În prezent, 761 de copii din Republica Moldova, eligibili pentru adopție, așteaptă să fie înfiați de o familie. Datele sunt prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care încurajează persoanele interesate să ia în considerare adopția. Pot deveni părinți adoptivi persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani și pot asigura condiții adecvate de
Salarii majorate pentru angajații din sectorul bugetar începând cu luna septembrie. Premierul Alexandru Munteanu anticipează accelerarea creșterii economice # NordNews
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Despre aceasta a anunțat premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii, informează MOLDPRES. Prim-ministrul a menționat că legea ar urma
Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. Doar 38 de deputați au votat „pentru” # NordNews
Moțiunea simplă privind politicile statului în domeniul energetic, înaintată de trei fracțiuni din opoziție, nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a răspuns timp de peste șase ore la întrebările deputaților. Discuțiile au vizat tarifele la energia electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din sector, precum și
Apă potabilă pentru zeci de sate și un cartier din Drochia scos din degradare: investiții de peste 83 milioane de lei în nordul țării # NordNews
Locuitorii din 14 localități din raioanele Fălești și Ungheni se apropie, în sfârșit, de momentul în care vor avea apă potabilă la robinet, direct din râul Prut. Joi, la Bălți, au fost semnate contractele pentru finalizarea apeductului Prut–Fălești și pentru revitaliz
Noi începuturi încolțesc în mințile nativilor. Citește horoscopul zilei de 20 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. În ciuda intențiilor pozitive, cei mai mulți vor avea parte și de momente neașteptate, potrivit catine.ro. Focusul este acum pe mișcările subtile și pe mesajele care ar trebui descifrate cât mai repede. E bine să [...] Articolul Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Uniunea Europeană ar putea cere Rusiei să-și retragă trupele nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, ca parte a unui eventual acord de pace privind războiul din Ucraina, scrie Kyiv Post, citat de digi24.ro. Propunerea apare într-un document intern distribuit statelor membre ale UE de [...] Articolul Bruxellesul ar putea cere retragerea trupelor ruse din cinci state, inclusiv Moldova apare prima dată în NordNews.
DOC Autobuze pe credit și candidatura lui Grib – din nou pe masa consilierilor din Bălți. Ordinea de zi a Consiliului Municipal pentru 20 februarie # NordNews
Mâine, 20 februarie 2026, Consiliul municipal Bălți se întrunește în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 subiecte, dar două dintre ele sunt cele mai sensibile. 1) 40 de milioane de lei pentru autobuze Consilierii vor discuta din nou proiectul privind inițierea unui împrumut/leasing financiar de 40 de milioane de lei pentru cumpărarea autobuzelor. [...] Articolul DOC Autobuze pe credit și candidatura lui Grib – din nou pe masa consilierilor din Bălți. Ordinea de zi a Consiliului Municipal pentru 20 februarie apare prima dată în NordNews.
Modernizarea Stației Electrice Bălți intră în etapa finală: ultimele oferte se depun pe 20 februarie # NordNews
Modernizarea Stației Electrice din Bălți ajunge într-o etapă decisivă. Vineri, 20 februarie, este ultima zi în care companiile interesate pot depune oferte pentru lucrările de modernizare, parte a proiectului strategic de construcție a liniei electrice aeriene Bălți–Suceava de 400 kV, finanțat cu sprijin european. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul [...] Articolul Modernizarea Stației Electrice Bălți intră în etapa finală: ultimele oferte se depun pe 20 februarie apare prima dată în NordNews.
Când vin miniștrii, apar și plombările. Intervenții pe traseul Bălți–Rîșcani în ziua vizitei lui Vladimir Bolea în nord # NordNews
Lucrări de plombare au fost efectuate astăzi pe traseul Bălți–Rîșcani, în apropierea intersecției spre punctul vamal Costești–Stânca, în timp ce ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, se afla într-o vizită de lucru în regiunea de nord, cu opriri la Glodeni și Bălți. Imagini video remise redacției NordNews de către un cititor arată angajați ai [...] Articolul Când vin miniștrii, apar și plombările. Intervenții pe traseul Bălți–Rîșcani în ziua vizitei lui Vladimir Bolea în nord apare prima dată în NordNews.
Străzile Decebal, Ivan Konev și Alexandru cel Bun, Spitalul Clinic Bălți, liceele și colegiile din zonă toate se află în apropierea renumitului „Câmp al Minunilor”. Este vorba despre unul dintre cele mai populate cartiere din municipiul Bălți: Dacia, cunoscut până la independența Republicii Moldova, dar și după, sub denumirea de BAM. „Cu blocuri construite în [...] Articolul VIDEO BAM sau Dacia? Povestea unui nume și a unei epoci apare prima dată în NordNews.
VIDEO Vor să se unească, dar le lipsește „al treilea”. Risipeni, satul natal al Maiei Sandu, caută parteneri pentru o primărie comună # NordNews
Vor să se unească, dar le lipsește „al treilea” pentru a închide cercul. Două sate din raionul Fălești intenționează să formeze o primărie comună, în speranța unei administrări mai eficiente. Este vorba despre Risipeni, satul de baștină al președintei Maia Sandu, și Horești. Dar, împreună, aceste localități nu ating pragul minim de 3 mii de [...] Articolul VIDEO Vor să se unească, dar le lipsește „al treilea”. Risipeni, satul natal al Maiei Sandu, caută parteneri pentru o primărie comună apare prima dată în NordNews.
După ani la rând în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil de șantaj politic, am ajuns într-o etapă de maturitate. Statul are astăzi instrumente, opțiuni și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză. În același timp, sunt derulate programe majore de investiții în infrastructură, eficiență energetică și surse regenerabile. Declarațiile [...] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la raport în Parlament apare prima dată în NordNews.
Polițiștii din Florești au desfășurat în această dimineață mai multe acțiuni în cadrul unor cauze penale ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. Descinderile au avut loc în localitățile Cunicea, Cuhureștii de Sus și Băhrinești. În satul Cunicea, în urma unei percheziții efectuate într-un imobil, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală [...] Articolul Descinderi în Florești: arme și substanțe suspecte, ridicate de polițiști apare prima dată în NordNews.
Opoziția parlamentară a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerul Apărării al Republicii Moldova, acuzând lipsa de transparență și probleme grave de disciplină în Armata Națională, pe fondul mai multor incidente soldate cu moartea unor militari în timpul serviciului. Inițiativa aparține deputaților din fracțiunea „Alternativa” și a fost prezentată în plenul Parlamentul Republicii Moldova de [...] Articolul Opoziția parlamentară cere socoteală Ministerului Apărării după decese din armată apare prima dată în NordNews.
Parlamentul a lansat un concurs public pentru ocuparea unei funcții de director în Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce mandatul actualei directoare, Violina Șpac, a ajuns la final. Procedura este organizată de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe și vizează selectarea unui nou membru în conducerea instituției [...] Articolul ANRE își caută șef nou, concurs lansat de Parlament apare prima dată în NordNews.
Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu îi scapă pe consumatori de datoriile vechi. Peste 23 de mii de gospodării din Republica Moldova au restanțe neachitate față de Moldovagaz, iar suma totală ajunge la aproape 52 de milioane de lei, potrivit datelor actualizate la 31 ianuarie. Cea mai mare parte a datoriei provine din Chișinău, [...] Articolul Mii de consumatori cu datorii la gaz riscă să fie acționați în instanță apare prima dată în NordNews.
VIDEO De la 12 kilograme confiscate la Briceni la 20 de tone de precursori în Ucraina: firul unei rețele internaționale de droguri # NordNews
O operațiune pornită de la frontiera Republicii Moldova s-a transformat într-una dintre cele mai ample lovituri date traficanților de droguri din regiune. După ce un cetățean ucrainean a fost prins la Briceni, în luna mai 2025, transportând 12 kilograme de droguri sintetice, autoritățile din Moldova, Ucraina și Polonia au declanșat o acțiune comună care s-a [...] Articolul VIDEO De la 12 kilograme confiscate la Briceni la 20 de tone de precursori în Ucraina: firul unei rețele internaționale de droguri apare prima dată în NordNews.
Un document consultativ transmis statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, introduce explicit retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova ca element al unui posibil acord de pace în Ucraina. Textul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent”, consultat de Radio Europa [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Pace în Ucraina cu clauze pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
EcoVoucher în 2025: Peste 25.500 de echipamente vechi reciclate și 2.825 tone CO₂ – reduse datorită economiilor de energie electrică # NordNews
19 februarie 2025, Chișinău – Programul Guvernului EcoVoucher a demonstrat impactul concret al reciclării responsabile în Republica Moldova. Doar în anul 2025, au fost înlocuite și colectate pentru reciclare 25.564 de echipamente uzate, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. De la lansarea programului și până în prezent, au fost colectate și [...] Articolul EcoVoucher în 2025: Peste 25.500 de echipamente vechi reciclate și 2.825 tone CO₂ – reduse datorită economiilor de energie electrică apare prima dată în NordNews.
Restricțiile pentru camioane au fost ridicate la toate punctele vamale și pe drumurile din țară # NordNews
Restricțiile impuse din cauza ninsorilor la frontieră și pe drumurile naționale au fost ridicate. Circulația transporturilor de mare tonaj și a vehiculelor pentru pasageri se desfășoară în prezent în condiții normale. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care precizează că activitatea în toate punctele vamale de frontieră a revenit la normal. Administrația Națională a [...] Articolul Restricțiile pentru camioane au fost ridicate la toate punctele vamale și pe drumurile din țară apare prima dată în NordNews.
Substanțe cu conținut stupefiant au fost depistate în punctul de trecere a frontierei „Criva”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că drogurile erau ascunse în bagajul personal al unui pasager, cetățean ucrainean. Potrivit autorităților, la linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, condus de un [...] Articolul Droguri depistate la PTF „Criva”. Un cetățean ucrainean, reținut pentru contrabandă apare prima dată în NordNews.
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au fost înregistrate 31.592 de traversări de persoane și 6.685 de traversări ale mijloacelor de transport, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei Potrivit datelor oficiale, cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Aeroportul [...] Articolul Peste 31.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în NordNews.
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-română, comunică MOLDPRES. Potrivit autorităților de frontieră, traficul prin punctele de trecere se desfășoară în condiții normale, după perioada în care au [...] Articolul Toate restricțiile pentru camioane și autocare, ridicate la frontieră apare prima dată în NordNews.
Peste 80 de intervenții ale salvatorilor în ultimele 24 de ore. Zeci de mașini deblocate de pe trasee # NordNews
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 85 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind legate de condițiile meteo nefavorabile. Potrivit IGSU, 42 dintre intervenții au vizat lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee. Cele mai afectate raioane au fost Cahul, [...] Articolul Peste 80 de intervenții ale salvatorilor în ultimele 24 de ore. Zeci de mașini deblocate de pe trasee apare prima dată în NordNews.
Ancheta în cazul crimei de la ferma din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții alarmante. Numărul victimelor atribuite suspectului a crescut la șase, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, trei crime sunt deja stabilite cu certitudine, iar în alte trei [...] Articolul Crima de la ferma din Anenii Noi: numărul victimelor a crescut la șase apare prima dată în NordNews.
Plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în R. Moldova. Poliția indică implicarea serviciilor rusești # NordNews
Acțiuni de urmărire penală au loc joi dimineață, 19 februarie, într-un dosar ce vizează pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina. Poliția Republicii Moldova anunță că planul ar fi fost coordonat de serviciile speciale rusești, potrivit moldova1. Operațiunea a fost declanșată la ora 06:00. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală din [...] Articolul Plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în R. Moldova. Poliția indică implicarea serviciilor rusești apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,36 de lei per litru. Motorina își păstrează prețul la 20,16 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la [...] Articolul Benzina, mai scumpă. Tarifele pentru 19 februarie apare prima dată în NordNews.
